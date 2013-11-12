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Apple Store Türkiye'nin iPad Air fiyatları belli oldu

5 yıl
4,1b
1
74
iPad
Mesut Çevik
Genel Yayın Yönetmeni
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27 Kasım'da ülkemizdeki satışına başlanacak olan iPad Air, hafifliği ve hızı yanında fiyatıyla da Türk teknoloji tutkunlarını şaşırtacak gibi duruyor. Apple Store Türkiye'nin açıkladığı fiyatlara bakılır ise neredeyse Türk teknoloji severler iPad Air'a Amerika fiyatları ile aynı seviyeden sahip olacak gibi görünüyor.
Amerika fiyatları konusunda ise sık yapılan bir hataya aşağıdaki tablomuzda dikkat çekmek istedik. Apple'ın Amerika satış mağazasında her ne kadar vergisiz düz fiyatlar listeleniyor olsa da Amerika'da eyaletler arasında değişen oranlarda vergi uygulanıyor. %4 ile %10 arasında değişen vergi oranları da eklendiğinde ülkemizdeki iPad Air fiyatlarının aslen Amerika ile ne kadar benzer olduğu daha rahat görülebilir. (Dolar kuru 2TL alınmıştır, Türkiye fiyatları nakit alım fiyatları üzerinden hesaplanmıştır.)
 240 x 169.5 x 7.5 mm boyutları ve 469 gram ağırlığındanki gövdesinde çift çekirdekli Apple A7 işlemci, 1GB sisten belleği, tercihe göre 16GB ile 128GB arasında değişen depolama alanı, 9.7" boyutlarında 2048x1538 piksel iPS ekranı bir araya getiren iPad Air, performansı ve yeni tasarımı yanında fiyatıyla da çok konuşulacağa benziyor.
Peki ya siz ne düşünüyorsunuz, Türkiye fiyatları beklentilerinizi karşıladı mı?

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Bukalemun 5 yıl en beğenilen
1. 64 Bit işlemci
2. İos7 64 bit
3. En güçlü gpu / cpu
4. Uygulama ve oyun desteği ( tablet için + çok hızlı )
5. Malzeme - dizayn - pil ve hafiflik
6. Çok uzun süre güncelleme desteği

Hiç biri Android dünyasında yok
1. 64 Bit işlemci2. İos7 64 bit3. En güçlü gpu / cpu4. Uygulama ve oyun desteği ( tablet için + çok hızlı )5. Malzeme - dizayn - pil ve ...
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Bukalemun 5 yıl
Yurt dışından ürün getiren YARDIMSEVER üyelerden kazık yemektense , TR GARANTİLİ Online nakit cihaz almak mantıklı. 31 Ekim de 1800 TL olan İP5c nin DH ikinci el deki satşı şimdi 1.250 TL Apple kullanıcısı için mutluyum. İnşalla dolar ucuzlar ve Fiyatlar teorik olarak daha da ucuzlar. Haksız ve vergisiz kazanç kapısı sonuna kadar kapandı sonunda......
Yurt dışından ürün getiren YARDIMSEVER üyelerden kazık yemektense , TR GARANTİLİ Online nakit cihaz almak mantıklı. 31 Ekim de 1800 TL olan İP5c nin DH ikinci...
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Holk 5 yıl
Öyle böyle adamlar fiyatları uçuruyor. iPad 4 veya 3 neyinize yetmiyor bunu alıyorsunuz M7 ile surf yapmak için mi? iPad 2 bile iş görüyorken neden bu kadar çok satılıyor? İhtiyacınıza göre alın diyecektim ama teknoloji sonuçta. Ama fiyat yükseliyor bundan 2-3 sene önce amiral gemileri 1000-1300 (Galiba) aralığında satılıyordu geçen sene 1999 TL'yi (Psikolojik Sınır !) geçmiyordu şimdi 2300 falan oldu benim bildiğim gelişen teknoloji ucuzlar idi. Seneye de 2600 TL'ye satılır. Benden söylemesi çok teknoloji sever iseniz LG G2 yeter ve G2 bu kadar ucuzsa Apple neden bu kadar pahalı ? veya Note 3 2300 TL neden bu kadar pahalı ?
Düzeltme : Aslında iPad ucuz,TL kurda pahalı. Benim tepkim telefonlara yanlış anlamayın.
Öyle böyle adamlar fiyatları uçuruyor. iPad 4 veya 3 neyinize yetmiyor bunu alıyorsunuz M7 ile surf yapmak için mi? iPad 2 bile iş görüyorken neden bu kadar ço...
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Minus40 5 yıl
Tablet alacak olsam ilk tercihim olurdu.
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ogzo 5 yıl
paramız olursa 16 gb wifilisinden alırız belki.
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Rikudou Sennin. 5 yıl
ipad 4 ne ara çıktı ?
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Bukalemun 5 yıl Rikudou Sennin.
Rikudou Sennin.

ipad 4 ne ara çıktı ?

ipad
ipad2
new ipad ( a5 ) 1 ci nesil
new ipad ( a6 ) 2 ci nesil

ipad air olarak gidiyor , ayrıca ipad mini / ipad mini 2 var


A6 olan için ( işlemci retina ekran da daha performanlı ) İPAD 4 diyorlar
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DH Misafiri 5 yıl
burakesan
Bukalemun1. 64 Bit işlemci 2. İos7 64 bit 3. En güçlü gpu / cpu 4. Uygulama ve oyun desteği ( tablet için + çok hızlı ) 5. Malzeme - dizayn - pil ve hafiflik 6. Çok uzun süre güncelleme desteği Hiç biri Android dünyasında yok
1 - 64 Bit işlemcinin sana günlük hayatta fonksiyonellik anlamında ne kattığını söylesene bana bi? 2 - Android 4.4 Kit Kat3 - Tabletlerde veya telefonlarda render almıyoruz sonuçta. Fonsiyonellik sağlayan uygulamalarda akıcı performansı sağlaması ölçüt alınmalıdır. Ipad 2 ve üstü cihazların performans anlamında sıkıntı yaşattığını görmedim.4 - Uygulama ve oyun desteği? Androidde yok mu? Play Storenin oldukça gereksiz uygulamalarla dolu olduğuna itirazım yok, ancak fonksiyonellik sağlayan her uygulama iki cephede de var; kesinlikle bir ölçüt değil.5 - Sonynin yeni tabletini incelemenizi şiddetle tavsiye ederim; Android tablet camiasının öncüsü bir kaliteye ve tasarıma sahip.6 - Güncelleme, bir işe yaradığı vakit güncellemedir. Iphone 4 ve 4Sin durumu IOS7 sonrasında gözler önünde. Keşke IOS6ya dönüş olsa...

İyi o zaman 64 Bit Android telefonlar çıkarsa RİCA ederim alma. Zaten bir işe yaramıyor ya 3310 felan al onda da 64 bit yok ahahaha
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CarpeDieM-TR- 5 yıl
iphone 5s %18 kdv ile hesaplandığında fiyatı 1564 TL ye denk gelmesi gerekirken neden 2149tl bunu sorgulamak lazım.
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Kasık biti 5 yıl CarpeDieM-TR-
archerdeno
iphone 5s %18 kdv ile hesaplandığında fiyatı 1564 TL ye denk gelmesi gerekirken neden 2149tl bunu sorgulamak lazım.

Lumia 1020nin de geliş fiyatını ağzından kaçırdılar Türkcell çalışanları 1550..ama etiket fiyatı 1 aydır 1999 :/. Ülkemize yazık..insanımıza yazık
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TuVNeRa 5 yıl
Iphone 5s tecrübesinden sonra 27 Kasım sabahı kartlar elimizde Apple Store online mağaza nöbeti tutarız artık
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SiNaPSiS 5 yıl TuVNeRa
Ne sabahı 00.01'de hazırız
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78erhan78 5 yıl
iphone a göre fiyatını iyi diyebilirim aynı fiyattaki iphone 650 dolar burada 2150 olurken ipad 1535 TL normal hatta iyi bile.
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Batuist 5 yıl
aped air'den çok minisi daha çok konuşulur bunun..
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bellair 5 yıl
1250 tl den ipad 2 almıstım. ipad air in fiyatı uygun duruyor.
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Bukalemun 5 yıl bellair
bellair
1250 tl den ipad 2 almıstım. ipad air in fiyatı uygun duruyor.

2012 Haziran kipa

975 Tl 16gb wifi

1 Ci nesil new ipad almıştım.

12 Taksit ve +puan da kazandım.
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theyapici 5 yıl
güzel olmuş bence
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TuVNeRa 5 yıl
Ipad' in batarya ömrü kötü diyenler neyin kafasında?
1 hafta şarjı giden tabletler var da cahil mi kaldık?
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Bukalemun 5 yıl TuVNeRa
TuVNeRa

Ipad' in batarya ömrü kötü diyenler neyin kafasında?
1 hafta şarjı giden tabletler var da cahil mi kaldık?


İlk olarak İP5s hayırlı olsun


Ben burada ipad air / ip5s için yorum yapanların apple nin cihazı özellikleri ile dolar /EU kuru hakkında bilgi sahibi olmasını kesinlikle tavsiye ediyorum


Üye arkadaşların vergiler - daha önceki ürünlerin giriş zamanı + fiyatı hakkında sanırım çok fazla bilgileri yok ! DH de haksız ve vergisiz kazançlı yurtdışı ürünlerini hiç almak gibi bir LÜKS leride olmamış ki ! atıp tutuyorlar pişiyorlar.....

2BİN TL den telefon alıp ağlayan bir nesil olamaz !!!! Gidin o zaman LG G2 yi 1300 TL den en son android sürümle alın - kullanın ...... !!!
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