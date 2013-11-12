Apple Store Türkiye'nin iPad Air fiyatları belli oldu

27 Kasım'da ülkemizdeki satışına başlanacak olan iPad Air, hafifliği ve hızı yanında fiyatıyla da Türk teknoloji tutkunlarını şaşırtacak gibi duruyor. Apple Store Türkiye'nin açıkladığı fiyatlara bakılır ise neredeyse Türk teknoloji severler iPad Air'a Amerika fiyatları ile aynı seviyeden sahip olacak gibi görünüyor.

Amerika fiyatları konusunda ise sık yapılan bir hataya aşağıdaki tablomuzda dikkat çekmek istedik. Apple'ın Amerika satış mağazasında her ne kadar vergisiz düz fiyatlar listeleniyor olsa da Amerika'da eyaletler arasında değişen oranlarda vergi uygulanıyor. %4 ile %10 arasında değişen vergi oranları da eklendiğinde ülkemizdeki iPad Air fiyatlarının aslen Amerika ile ne kadar benzer olduğu daha rahat görülebilir. (Dolar kuru 2TL alınmıştır, Türkiye fiyatları nakit alım fiyatları üzerinden hesaplanmıştır.)

240 x 169.5 x 7.5 mm boyutları ve 469 gram ağırlığındanki gövdesinde çift çekirdekli Apple A7 işlemci, 1GB sisten belleği, tercihe göre 16GB ile 128GB arasında değişen depolama alanı, 9.7" boyutlarında 2048x1538 piksel iPS ekranı bir araya getiren iPad Air, performansı ve yeni tasarımı yanında fiyatıyla da çok konuşulacağa benziyor.

Peki ya siz ne düşünüyorsunuz, Türkiye fiyatları beklentilerinizi karşıladı mı?