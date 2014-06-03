Apple, Swift ile geliştiricilere daha hızlı programlama imkanı sunacak





Apple'ın WWDC 2014 konferansında geliştiricilere yönelik olarak duyurduğu diğer bir yenilik ise Swift programlama dili oldu.





Apple yaklaşık 20 yıldır programlama dili olarak Objective-C kullanmaktaydı. Swift dilini ise C'si olmayan Objective-C olarak tanımlıyor. Bu dilde uzun kodlar yerine kısa satırlarla programlama yapılabiliyor ve sistem RAM yönetimi gibi pek çok şeyi sizin için otomatikleştiriyor. Ayrıca daha sadece kodlamalarla hata yüzdeleri de azaltılıyor.





Modern yaklaşım sayesinde Swift dilini öğrenmesi ve yönetmesi oldukça kolay bir hale geliyor. Apple yeni dili için bir eğitim kitabı da yayınlamış durumda.





Aslında Swift yine Objective-C ve C dillerini temel alıyor ve en iyi özelliklerini bünyesinde buluşturuyor. Türler, akış kontorlü, operatörler gibi temel ögeler bunlar arasında sayılabilir. Bu sayede geliştiriciler hali hazırdaki uygulamalarına da sorunsuz bir şekilde Swift kodlamalarını ekleyebilecek.





Swift ile gelen önemli bir özellik ise İnteraktif Oyun Bahçeleri. Bu özellik sayesinde yazdığınız kodlar anında ön izleme olarak karşınıza geliyor ve daha hızlı bir şekilde kodlarınızı deneyerek yazabiliyorsunuz. Pek çok otorite Swift'in en ilgi çeken yanının bu olacağını belirtiyor.





Geliştiriciler Swift tabanlı denemelerini yapmaya hemen başlayabilirler. Ancak ilk uygulama örnekleri iOS 8 ve OS X Yosemite ile birlikte en erken sonbahar aylarında indirmeye sunulacak.

https://developer.apple.com/swift/