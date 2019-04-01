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Otomobil Teknolojileri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Apple, Tesla’nın “güç aktarma organları” şefini saflarına kattı

Apple, Tesla’nın güç aktarma organları bölüm şefi Michael Schwekutsch’u saflarına kattı. Söz konusu transfer, "Apple otonom araç üretme işine geri dönüyor." olarak okunabilir mi? Detaylar haberimizde.
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Otomobil Teknolojileri
Gökhan G.
Editör
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Apple, Tesla’nın “güç aktarma organları” şefini saflarına kattı
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Apple, Tesla’da güç aktarma organları departmanında başkan yardımcılığı görevini yürüten Michael Schwekutsch’u; Özel Proje Grubu Mühendislik Ekibi Kıdemli Yöneticisi olarak görevlendirdi. Bahsi geçen grup otonom araç projeleriyle de ilgileniyor.  Apple’ın son zamanlarda küçültmeye gittiği otonom araç ekibine yaptığı bu katkı ise şirketin söz konusu projelerinden tamamen vazgeçmemiş olabileceği yorumlarına neden oluyor.

Electrek’in paylaştığı bilgilere göre Schwekutsch, Tesla harici birçok şirkette elektrikli aktarma organlarının geliştirilmesine büyük katkılar sağlamış. Yöneticinin ikinci kuşak Roadster ve Semi araçlarında kilit pozisyonlarda görev yaptığı, ayrıca aralarında BMW i8, Porsche 918 Spyder ve Fiat 500e’nin de bulunduğu birçok araca tecrübelerini aktardığı ifade ediliyor. Schwekutsch’un bahse konu tecrübeleri sebebiyle, Apple’da da benzer bir görev üstleneceği belirtiliyor.

Apple, Tesla’nın “güç aktarma organları” şefini saflarına kattı
  

Gerçekleştirilen bu transferin, Apple’ın bir ara üretmeyi düşündüğü otonom aracı tekrar gündemine alacağı şeklinde yorumlanmaması gerektiği paylaşılan bilgiler arasında bulunuyor. Apple’ın otomobil sektöründe VW ile işbirliğine gidip, personelini taşımaya yarayacak otonom servis araçları üretmek istediği görüşü ise sektörde daha çok konuşulan konular arasında yer alıyor.

Apple'ın farklı planları olabilir 

Bazı uzmanlar ise Schwekutsch gibi yüksek profile sahip bir yöneticinin, otonom servis araçları gibi dar kapsamlı bir projede harcanmayacağını ve Apple’ın kendisi için farklı planları olduğunu ifade ediyor. Gelişmeler için lütfen bizi takip etmeye devam edin.


https://electrek.co/2019/03/30/apple-car-tesla-electric-powertrain/ Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
ssbrutality 1 ay
Güç Aktarma Organları Şefi.. :D Bu ne LA. Ne Vasıflar var Dünyada.
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