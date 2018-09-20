Apple Watch 4'ün kadranları bilgisayar efektiyle değil stüdyoda yapıldı [video]

Apple, 12 Eylül'deki lansmanda yeni iPhone'larla birlikte Apple Watch Series 4'ü de tanıttı. Akıllı saatin Buhar, Sıvı Metal, Ateş ve Su gibi dört yeni kadranı bulunuyor. Söz konusu kadranların CGI teknolojisi ile bilgisayar destekli efektler kullanılarak oluşturulduğu düşünülse de aslında hepsi stüdyo ortamında çekildi.

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Apple Watch Series 4'ün kadranları kamerayla çekilen gerçek videolar kullanılarak oluşturuldu. Coolhunting isimli internet sitesi tarafından yayınlanan 1 dakikalık video bu çekimlerin kamera arkasını gözler önüne seriyor. Açık konuşmak gerekirse ortaya çıkan görüntüler son derece etkileyici.

Bilgisayar efekti yok hepsi gerçek

Videoda görebildiğimiz kadarıyla Apple saat kadranlarını oluşturmak için alev makinesi kullanmakla kalmamış aynı zamanda bir su kabının üstünde balon patlatarak efekt oluşturmaya çalışmış. Ayrıca silindirde renkli toz patlaması yapıldığını ve küçük bir metalik sıvı birikintisinin döndürüldüğünü de görüyoruz.

Apple'ın kullanıcı arayüzü tasarımcısı Alan Dye konuyla ilgili yaptığı açıklamada "Bu işi dijital olarak yapabilirdik, ama hepsini bir stüdyoda çektik" diyor. Aşağıda yer alan video aracılığıyla profesyonel kalitede çekilmiş muazzam kamera arkası görüntülerini izleyebilirsiniz.

https://coolhunting.com/tech/upgrades-apple-watch-series-4/