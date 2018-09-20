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Apple Watch 4'ün kadranları bilgisayar efektiyle değil stüdyoda yapıldı [video]

Apple kısa süre önce yeniden tasarlanan Apple Watch Series 4’ü tanıtmıştı. Akıllı saatin Buhar, Sıvı Metal, Ateş ve Su kadranlarının bilgisayar efekti ile yapılmadığını gösteren görüntüler yayınlandı.
8 ay
9,1b
1
33
Cep Tel Aksesuarları
Onur Seven
Haber Editörü
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Apple, 12 Eylül'deki lansmanda yeni iPhone'larla birlikte Apple Watch Series 4'ü de tanıttı. Akıllı saatin Buhar, Sıvı Metal, Ateş ve Su gibi dört yeni kadranı bulunuyor. Söz konusu kadranların CGI teknolojisi ile bilgisayar destekli efektler kullanılarak oluşturulduğu düşünülse de aslında hepsi stüdyo ortamında çekildi.
Ayrıca Bkz. "Tim Cook yeni iPhone'ların neden pahalı olduğunu açıkladı"
Apple Watch Series 4'ün kadranları kamerayla çekilen gerçek videolar kullanılarak oluşturuldu. Coolhunting isimli internet sitesi tarafından yayınlanan 1 dakikalık video bu çekimlerin kamera arkasını gözler önüne seriyor. Açık konuşmak gerekirse ortaya çıkan görüntüler son derece etkileyici.

Bilgisayar efekti yok hepsi gerçek

Videoda görebildiğimiz kadarıyla Apple saat kadranlarını oluşturmak için alev makinesi kullanmakla kalmamış aynı zamanda bir su kabının üstünde balon patlatarak efekt oluşturmaya çalışmış. Ayrıca silindirde renkli toz patlaması yapıldığını ve küçük bir metalik sıvı birikintisinin döndürüldüğünü de görüyoruz.
Apple'ın kullanıcı arayüzü tasarımcısı Alan Dye konuyla ilgili yaptığı açıklamada "Bu işi dijital olarak yapabilirdik, ama hepsini bir stüdyoda çektik" diyor. Aşağıda yer alan video aracılığıyla profesyonel kalitede çekilmiş muazzam kamera arkası görüntülerini izleyebilirsiniz.

https://coolhunting.com/tech/upgrades-apple-watch-series-4/ Yorum Yaz
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OverClocK1ng 8 ay en beğenilen
Gerçek ateş yakarak çektik. O yüzden alın emi.
Hem de çok para verin. O kadar ateş yaktık yani.
Adamı hasta etmeyin.
1 Yanıt Yanıtla +53
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gun 8 ay
Kaliteye burada bile bu kadar önem vermeleri gerçekten tam Apple’a yaraşır bir hareket.
2 Yanıt Yanıtla +40
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nikony 8 ay gun
Bencede.

1 Yanıt Yanıtla +9
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Captain_Ivy 8 ay
Kalite..
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huseyincarnege 8 ay
okadar ateş yaktık gazı tüpü var bu işin diyerek bizlere tüp parasınıda kitledileryala
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Krone 8 ay
Fandrozortların nefret kustuğu yorumları okumak çok zevkli. Bir sene hatta altı ay sonra binlerce lira zarar edecek cihazlarıyla kıskanmaları yok mu.
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barsahin 8 ay
Ateş, su, tahta. Tüm elementleri gördüm ama tahta elementini göremedim almam ben bu saati.
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defected 8 ay
ya apple kullanıyorum ama gerçekten şu son birkaç yıldır o kadar gerizekalıca işler yapıyorlar ki aklım almıyor
bu nedir ya?
geçen günkü fiyat artışı açıklamaları da gerizekalıları kandırır gibi
yok mp3 çalıyormuş yok video oynatıyormuş
lan koskoca şirket ya
mallar yemin ederim
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DH Misafiri 8 ay
Adamlar işlerini düzgün yapıyorlar tuhaf geldi bazı arkadaşlara yok şu kadar para adamın parasıyla ucuz kardeşim senin paranla pahalı ben apple hiç kullanmadım ve kısıtlamaları nedeniyle tavsiyede etmem kimseye genelde ama yaptıkları işler ortada şımarmadan her seferinde en iyisini yapmaya çalışıyorlar...
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cournaleous 8 ay
Steve Jobs'un mirasına yakışan bir çalışma olmuş burada adamların ürünlerine sanatsal dokunuşlar yaptıklarını çıkardıklarının sadece akıllı saat,telefon vs. olmadığını görüyoruz Walter Isaacson'un Steve Jobs biyografisini merak edip okuyan arkadaşlar ne dediğimi anlayacaktır. yorumlardan bazıları cahilce markaya paranız yetmiyorsa almayın beyler benimde yetmiyor xiaomi ekosistemini kullanıyorum ama apple tarihine ve yaptığı işlere saygıda duyuyorum
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Jackdaniels™ 8 ay
Star Wars'uda uzaya gidip çektik, ne uğraştırdı ne uğraştırdı.
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xxlor 8 ay
Apple ın kalitesi işte
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akıllı saat, çekim ve
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