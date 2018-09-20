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Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Tim Cook yeni iPhone'ların neden pahalı olduğunu açıkladı

Apple CEO'su Tim Cook, katıldığı bir televizyon programında iPhone Xs'in pahalı olduğu yönündeki eleştirilere yanıt verdi. Deneyimli yöneticinin tartışma yaratacak açıklamaları haberimizde.
8 ay
21,1b
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102
Cep Telefonları
Onur Seven
Haber Editörü
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Apple'ın yeni iPhone'ları her sene olduğu gibi bu yıl da oldukça yüksek bir fiyatla piyasaya sürüldü. Geçtiğimiz günlerde tanıtılan iPhone Xs Max'in en pahalı versiyonu ABD'de 1.449 dolar gibi fahiş bir fiyat etiketine sahip. Cupertino merkezli teknoloji devi, her yeni nesil ile iPhone fiyatlarını astronomik şekilde arttırmakla eleştiriliyor.
Good Morning America isimli televizyon programına katılan Apple CEO'su Tim Cook, iPhone Xs'in pahalı olduğu yönündeki eleştirilere yanıt verdi. Cook yeni akıllı telefonlardaki inovasyonun ucuza mal olmadığını ve cihazın daha fazla yeni nesil teknolojiyi bir araya getirdiğini söyledi.
Türkiye'deki vergileri ve döviz kurunu ele aldığımızda iPhone fiyatları alım gücümüze göre gerçekten çok yüksek. Ama yine de daha ucuza iPhone satın alabilmeniz mümkün. Nasıl mı? Türkiye'nin öncü indirim kodu sitesi olan AleRabat.com sizler için birçok mağaza ve markanın indirim kuponu ve kampanyalarını ücretsiz olarak listeliyor.
Ayrıca Bkz. "iPhone Xs satışları beklenenin altında kaldı"
Apple'ın patronu konuyla ilgili olarak "Herkes için bir iPhone yapmak istiyoruz. Bu her zaman bizim hedefimiz oldu ve hatta daha düşük fiyatlara sahip birkaç iPhone'umuz var. Ama eğer bu telefona bakarsanız [iPhone Xs] inanılmaz bir kamerası var ve bir akıllı telefonda kullanılan en küçük ve en güçlü yongaya sahip" dedi.

Tek ihtiyacınız olan şey bir iPhone

Cook, iPhone'un sadece tipik bir akıllı telefon değil aynı zamanda tüketicinin ihtiyaç duyduğu diğer tüm cihazların yerini aldığını, bu nedenle çok fazla işlevsellik sunmanın da yüksek bir maliyet gerektirdiğini vurguladı.
Deneyimli yönetici "Telefonunuz dijital kameranızın yerini aldı. Müzik çalarınızın yerini aldı. Video oynatıcınızın yerini aldı. Tüm bu farklı cihazların yerini aldı. Dolayısıyla, ürün gerçekten çok önemli ve insanların en yenilikçi ürüne sahip olmak istediklerini öğrendik. Ve bunu yapmak çok ucuz bir şey değil" dedi.
Tim Cook fiyat politikalarını savunsa da yüksek fiyat yeni iPhone'ların satış grafiğini olumsuz etkileyecek gibi görünüyor. Zira iPhone Xs serisine yönelik talebin zayıf olduğuna dair haberler var. iPhone Xs ve iPhone Xs Max'in ön siparişlerinin geçtiğimiz yıl piyasaya sürülen ve ilk üç günde 12 milyon ön sipariş alan iPhone X'a kıyasla düşük kaldığı belirtiliyor.

https://www.goodmorningamerica.com/news/video/tim-cook-opens-apple-live-gma-57901720 Yorum Yaz
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freedom36 8 ay en beğenilen
Adam sorarlar bundan öncekilerde bu saydığın dijital kamera, müzik çalar özellikler yok muydu diye. Gören de der ki, bu sefer herhalde çamaşır-bulaşık yıkama ve saç kurutma özelliklerini ekledi.
Açıklamaya bak, hizaya gel!
Adam sorarlar bundan öncekilerde bu saydığın dijital kamera, müzik çalar özellikler yok muydu diye. Gören de der ki, bu sefer herhalde çamaşır-bulaşık yıkama ve...
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1 Yanıt Yanıtla +116
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ovrclds 8 ay
Her şeyi yapan bir telefon istiyorsanız cozüm android. Geçen gün yazıcı aldım yazıcının wireless bluetooth bağlantısı falan yok. Ufak bir eklenti programla aynı ağda olmak koşuluyla şu an note 8 telefonumdan yazdır diyip direk bilgisayar üzerinden yazicidan cıktı alabiliyorum. Ama gel gelelim ipad imden alamıyorum çünkü böyle bir program yok yada ben bulamadim. Yani özgürlük ve işlevsellik ise android candir.
Her şeyi yapan bir telefon istiyorsanız cozüm android. Geçen gün yazıcı aldım yazıcının wireless bluetooth bağlantısı falan yok. Ufak bir eklenti programla aynı...
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7 Yanıt Yanıtla +88
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interwap 8 ay
Halk arasında biz buna hava parası diyoruz.
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1 Avatar
C.CEMİL 4 ay
asgari ücretli telefonu :)
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Xiaomiseverim 4 ay
Bence de pahalanmalı. Sözde dünyanın en pahalı iPhone unun satıldığı ülkemüzde bile genel olarak insanların ellerinde iphone görüyorum.
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V2 7 ay
Ucuza yapan nasıl yapıyor sorarlar adama Apple deli gibi kar yapıyor demekki çok pahalı satıyorlar. Apple markasıyla işim olmaz resmen kerizleri silkeliyorlar. PC leri zaten çöp bir iş yapmak için kırk takla atıyorsun oyun oynanmaz bir çok uygulamayı desteklemez. Tablette iyiler sadece.
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haberelectro 7 ay
İnanılmaz kameranın maliyeti ne acaba...
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muratkaya 8 ay
Fiyat artışının nedeni kesinlikle maliyet artışı değil. Amaç iPhone'u tekrar statü göstergesi haline getirmek.
iPhone ilk çıktığı zamandan 4S'e kadar birinde gördüğünüzde 'vay be iPhone kullanıyor' diyorduk. Zengin olduğunu düşünüyorduk çünkü ulaşılması zor bir telefondu. Sonradan ayağa düştü, şimdi bebelerin elinde iPhone görüyoruz.
Bence doğru karar vermişler. Muhtemelen Samsung da aynı düşünceyle Galaxy S10 ve Note 10'da aşırı pahalı bir fiyatlamaya geçecek.
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Tommy Shelby 8 ay
Tim Cook bile anlam veremiyordur bu kadar pahalı olmasına zira yaptığı açıklama çok saçma
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Baelros 8 ay
Agam bizimle eyleniiii
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zotacing 8 ay
İyice batırdı herif Apple mobile bölümünü, millet sırf masaya koyup hava atmak için almasa Apple batacak mobile kısmında.
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milyarderdahi 8 ay
Adamlar orada 1500 dolara fahiş fiyat diyorlar. Bizde 1500 liraya 200 dolarlık telefonu bile zor alırsın ama medyanın sesinin çıktığı yok.
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eAkman 8 ay
"Telefonunuz dijital kameranızın yerini aldı. Müzik çalarınızın yerini aldı. Video oynatıcınızın yerini aldı. Tüm bu farklı cihazların yerini aldı. Dolayısıyla, ürün gerçekten çok önemli ve insanların en yenilikçi ürüne sahip olmak istediklerini öğrendik."

Nasıl yani?
Tüm bunları yapan bir cihaz mı icat etmişler? Vallahi benim aklıma gelmişti.
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edirneli86 8 ay eAkman
Parasını hesap ederken saydığı cihazları da almış gibi düşünün birde bunların Apple olduğunu düşünün demek istemis
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