Tim Cook yeni iPhone'ların neden pahalı olduğunu açıkladı

Apple'ın yeni iPhone'ları her sene olduğu gibi bu yıl da oldukça yüksek bir fiyatla piyasaya sürüldü. Geçtiğimiz günlerde tanıtılan iPhone Xs Max'in en pahalı versiyonu ABD'de 1.449 dolar gibi fahiş bir fiyat etiketine sahip. Cupertino merkezli teknoloji devi, her yeni nesil ile iPhone fiyatlarını astronomik şekilde arttırmakla eleştiriliyor.

Good Morning America isimli televizyon programına katılan Apple CEO'su Tim Cook, iPhone Xs'in pahalı olduğu yönündeki eleştirilere yanıt verdi. Cook yeni akıllı telefonlardaki inovasyonun ucuza mal olmadığını ve cihazın daha fazla yeni nesil teknolojiyi bir araya getirdiğini söyledi.

Apple'ın patronu konuyla ilgili olarak "Herkes için bir iPhone yapmak istiyoruz. Bu her zaman bizim hedefimiz oldu ve hatta daha düşük fiyatlara sahip birkaç iPhone'umuz var. Ama eğer bu telefona bakarsanız [iPhone Xs] inanılmaz bir kamerası var ve bir akıllı telefonda kullanılan en küçük ve en güçlü yongaya sahip" dedi.

Tek ihtiyacınız olan şey bir iPhone

Cook, iPhone'un sadece tipik bir akıllı telefon değil aynı zamanda tüketicinin ihtiyaç duyduğu diğer tüm cihazların yerini aldığını, bu nedenle çok fazla işlevsellik sunmanın da yüksek bir maliyet gerektirdiğini vurguladı.

Deneyimli yönetici "Telefonunuz dijital kameranızın yerini aldı. Müzik çalarınızın yerini aldı. Video oynatıcınızın yerini aldı. Tüm bu farklı cihazların yerini aldı. Dolayısıyla, ürün gerçekten çok önemli ve insanların en yenilikçi ürüne sahip olmak istediklerini öğrendik. Ve bunu yapmak çok ucuz bir şey değil" dedi.

Tim Cook fiyat politikalarını savunsa da yüksek fiyat yeni iPhone'ların satış grafiğini olumsuz etkileyecek gibi görünüyor. Zira iPhone Xs serisine yönelik talebin zayıf olduğuna dair haberler var. iPhone Xs ve iPhone Xs Max'in ön siparişlerinin geçtiğimiz yıl piyasaya sürülen ve ilk üç günde 12 milyon ön sipariş alan iPhone X'a kıyasla düşük kaldığı belirtiliyor.

