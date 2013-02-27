Apple: Yeni alanlarla ilgili çalışmalar yapıyoruz

Son dönemde yatırımcıların yüksek kar marjı beklentilerini karşılayamadığı için NASDAQ'da işlem gören hisseleri, tarihi 700 dolar seviyesinden 450 dolara kadar gerileyen Apple'ın geleneksel yatırımcılar buluşması yapıldı. Firmanın Cupertino'daki merkezinde gerçekleştirilen toplantıya Tim Cook'un gelecekle ilgili açıklamaları damga vurdu.

Apple Yönetim Kurulu'nun yeniden yetkilendirildiği toplantı da yatırımcıların %99,1'inden destek alan Tim Cook, yatırımcıların - önceki aylara göre daha düşük seyreden- hisse fiyatlarından memnun olmamasını anladığını söyledi. Ancak esas önemli olanın anlık fiyatların değil uzun vadeli stratejilerin olduğunu söyleyen ünlü tepe yöneticisi, yatırımcının beklediği gelir ve karın ise uzun vadeli stratejileri takip edeceğini söyledi.

Steve Jobs'ın ölmeden aylar önce Cupertino Yerel Yönetim İdaresi'nde duyurduğu uzay gemisi tasarımlı yerleşkenin 2016 tarihine ötelendiğini ifade eden Tim Cook, Apple'ın mevcut ürün kategorilerinin yanı sıra yeni alanlarla üzerinde de çalıştığını belirtirken;bu yeni kategoriler hakkında detaylı bilgi vermektense kaçındı.

Sitemizi takip eden sıkı okuyucularımızın hatırlayacağı gibi Apple'ın yakın zaman içerisinde gerçek bir televizyon setiyle tüketicilerin karşısına çıkacağı, ek olarak iOS'li cihazlarla iletişim kurabilme yeteneğine sahip bir saat projesi üzerinde de çalıştığı iddiaları dillendirilmişti.

Ek olarak, Apple'ın efsane tasarımcısı Sir Jonathan Ive'ın geçen sene yaptığı bir açıklamada, üzerindeki çalıştıkları projelerin hayatındaki en önemli projeler olduğunu söylediğini hatırlatmakta fayda var.

http://www.macrumors.com/2013/02/27/apple-2013-shareholders-meeting-directors-reelected-company-working-on-new-categories/