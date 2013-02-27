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Apple: Yeni alanlarla ilgili çalışmalar yapıyoruz

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
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iOS / OS X / tvOS / watchOS
Shady
Haber Editörü
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Apple: Yeni alanlarla ilgili çalışmalar yapıyoruz

Son dönemde yatırımcıların yüksek kar marjı beklentilerini karşılayamadığı için NASDAQ'da işlem gören hisseleri, tarihi 700 dolar seviyesinden 450 dolara kadar gerileyen Apple'ın geleneksel yatırımcılar buluşması yapıldı. Firmanın Cupertino'daki merkezinde gerçekleştirilen toplantıya Tim Cook'un gelecekle ilgili açıklamaları damga vurdu.

Apple Yönetim Kurulu'nun yeniden yetkilendirildiği toplantı da yatırımcıların %99,1'inden destek alan Tim Cook, yatırımcıların - önceki aylara göre daha düşük seyreden- hisse fiyatlarından memnun olmamasını anladığını söyledi. Ancak esas önemli olanın anlık fiyatların değil uzun vadeli stratejilerin olduğunu söyleyen ünlü tepe yöneticisi, yatırımcının beklediği gelir ve karın ise uzun vadeli stratejileri takip edeceğini söyledi.

Steve Jobs'ın ölmeden aylar önce Cupertino Yerel Yönetim İdaresi'nde duyurduğu uzay gemisi tasarımlı yerleşkenin 2016 tarihine ötelendiğini ifade eden Tim Cook, Apple'ın mevcut ürün kategorilerinin yanı sıra yeni alanlarla üzerinde de çalıştığını belirtirken;bu yeni kategoriler hakkında detaylı bilgi vermektense kaçındı.
Sitemizi takip eden sıkı okuyucularımızın hatırlayacağı gibi Apple'ın yakın zaman içerisinde gerçek bir televizyon setiyle tüketicilerin karşısına çıkacağı, ek olarak iOS'li cihazlarla iletişim kurabilme yeteneğine sahip bir saat projesi üzerinde de çalıştığı iddiaları dillendirilmişti.
Ek olarak, Apple'ın efsane tasarımcısı Sir Jonathan Ive'ın geçen sene yaptığı bir açıklamada, üzerindeki çalıştıkları projelerin hayatındaki en önemli projeler olduğunu söylediğini hatırlatmakta fayda var.

http://www.macrumors.com/2013/02/27/apple-2013-shareholders-meeting-directors-reelected-company-working-on-new-categories/ Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
E_Aydin35 6 yıl
Çok mantıklı açıklamalarda bulunmuş Tim Cook, belirttiği üzere uzun vadeli, geleceğe yönelik atılımlar Apple'ı kalkındırır, daha ileriye taşır..
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Nerevarine 6 yıl
iGlasses yapsın.
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BraVe_06 6 yıl
6 kilo bal? :)
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Kemal K. 6 yıl
TV üretecek büyük ihtimalle.
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12 Angry Men 6 yıl
TV de çok daha iyi firmalar varken kazık itv yi ne yapsın millet?
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***Respect*** 6 yıl 12 Angry Men
12 Angry Men

TV de çok daha iyi firmalar varken kazık itv yi ne yapsın millet?

www.loewe.tv


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yaman06 6 yıl 12 Angry Men
12 Angry Men

TV de çok daha iyi firmalar varken kazık itv yi ne yapsın millet?

Mesajını kaydedelim.

Yüksek çözünürlüklü, iTunes entegrasyonlu ve App Store'a sahip bir Tv'yi kim ne yapar bekleyelim görelim.
1 Yanıt Yanıtla
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RAN7843 6 yıl
Merak etmeyin o televizyonu ilk baslarda kimsenin alabilecegini sanmiyorummm ben sagsennnn kirbit kutusu Kadar cihaza ne Kadar para istiyorlar birde tv den ne Kadar isterler Allah bilir
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***Respect*** 6 yıl
iTV istiyoruz Tim amca. Saatle fln uğraşmayın. Cebinde iPhone olan kimse takmaz onu
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multiTYRT 6 yıl
Apple DSLR yapsa nasıl olur acayip merak ediyorum
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londoner23 6 yıl
yasak elma dünyayı iyice sarıverecek....
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Moribito 6 yıl
Apple'dan birazcik open source isler, birazcik halka yararli bedava projeler, birazcik daha fazla vakif isleri bekliyoruz.
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