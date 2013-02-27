Apple: Yeni alanlarla ilgili çalışmalar yapıyoruz

Son dönemde yatırımcıların yüksek kar marjı beklentilerini karşılayamadığı için NASDAQ'da işlem gören hisseleri, tarihi 700 dolar seviyesinden 450 dolara kadar gerileyen Apple'ın geleneksel yatırımcılar buluşması yapıldı. Firmanın Cupertino'daki merkezinde gerçekleştirilen toplantıya Tim Cook'un gelecekle ilgili açıklamaları damga vurdu.
Apple Yönetim Kurulu'nun yeniden yetkilendirildiği toplantı da yatırımcıların %99,1'inden destek alan Tim Cook, yatırımcıların - önceki aylara göre daha düşük seyreden- hisse fiyatlarından memnun olmamasını anladığını söyledi. Ancak esas önemli olanın anlık fiyatların değil uzun vadeli stratejilerin olduğunu söyleyen ünlü tepe yöneticisi, yatırımcının beklediği gelir ve karın ise uzun vadeli stratejileri takip edeceğini söyledi.
http://www.macrumors.com/2013/02/27/apple-2013-shareholders-meeting-directors-reelected-company-working-on-new-categories/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle
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