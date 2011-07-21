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Apple Yönetim Kurulu, Steve Jobs'un halefini mi arıyor ?

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
11,8b
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iOS / OS X / tvOS / watchOS
Shady
Haber Editörü
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Uzun süredir Apple'ın icra kurulu başkanlığını başarıyla yürüten ve Financial Times tarafından son 10 yılın yöneticisi seçilen Steve Jobs'un sağlık sorunlarının dönem dönem nüksetmesine bağlı olarak Apple yönetim kurulu, iddiaya göre, Steve Jobs'un halefini bulabilmek için çalışmalara başladı.

Wall Street Journal'ın haberinde dile getirdiği iddiaya göre üst düzey yönetici arama çalışmaları için danışmanlık firmalarıyla görüşmeye başlayan Apple'ın yönetim kurulu, bu çalışmasının bir parçası olarak Steve Jobs'un halefi olabilecek üst düzey teknoloji şirketinin başındaki bir isimle görüşmüş durumda.

Gazete Apple'ın yönetim kurulunun bu çalışmasının Steve Jobs'un bilgisi dahilinde yapılıp yapılmadığının şimdilik netlik kazanmadığını belirtirken; Steve Jobs ise Wall Street Journal'a gönderdiği cevapta söz konusu iddianın saçmalık olduğunu düşündüğünü dile getirdi.

En son geçtiğimiz ocak ayında, sağlık sorunları nedeniyle Apple'daki tam zamanlı çalışmasına ara veren fakat çalışmalarına yarı zamanlı olarak ve firmanın stratejik kararlarında rol oynamaya devam eden Steve Jobs'un halefi olarak konuşulan isimlerin başında Apple'ın operasyonlardan sorumlu kıdemli başkan yardımcısı Tim Cook gelirken; çeşitli kaynaklar Google'ın icra kurulu başkanlığını geçtiğimiz aylarda Larry Page'e bırakan Dr. Eric Schmidt'in de Apple'a bu sefer Steve Jobs'un yerini almak üzere geri dönebileceğini iddia ediyor.


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triplepen 8 yıl en beğenilen
iyot_eksikliği
Allah para verceğine sağlık verse keşke bak onca parayı yiyemeden ne hale geldi Allahın tokadı yok demek yoldan biraz sapanları böle cezalandırıyo...

kardeşim sende iyot eksikliği var.
iyot_eksikliğiAllah para verceğine sağlık verse keşke bak onca parayı yiyemeden ne hale geldi Allahın tokadı yok demek yoldan biraz sapanları b...
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1 Yanıt Yanıtla +8
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alpa07 8 yıl
apple hisseleri bu adamın deilmiki işten çıksınn.
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dere.beyi 8 yıl
Milleti birbirine düşürmeye bayılıyorum yaw :DD
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theraptorx 8 yıl
Düşenin dostu olmaz derler.
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aydogdu1453 8 yıl
Jobs gibi tüccarları hiç sevmem.Alayına isyan.
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Faux Carnival 8 yıl
Kimsenin günahına girmek istemem ama sanırım hastalığı için illegal yollarla, parasıyla karaciğer nakli yaptırdı kendisine.
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Zenci Solaryumcu 8 yıl
Kimse Steve Jobs'un yerini tutamaz.
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techraven 8 yıl
Gelen gideni aratır derler ama..
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bocekgrafik 8 yıl
Apple tabii ki yeni bir CEO arayışı içinde olacak. Bundan daha doğal ne olabilir ki. Adam sonsuza kadar kalamazdı ya Apple'ın başında. Colin Mcrae adına oyun yapıldığı gibi Apple da bu adamın da adına özel ürünler çıkarır vefa göstermek için, kapış kapış gider hem de...
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bocekgrafik 8 yıl
iyot_eksikliği

Allah para verceğine sağlık verse keşke bak onca parayı yiyemeden ne hale geldi Allahın tokadı yok demek yoldan biraz sapanları böle cezalandırıyo...


Yahu öyle bir laf etmişsin ki tam delinin kuyuya taş atması gibi olmuş seninki
. Ve millet bırakmış Steve'i, sana cevap vermekle uğraşıyo (ben de
).

Güzel kardeşim bu lafı gayet samimi olarak söylediğin belli ancak adam bir kere müslüman değildi ki doğru yoldan ayrıldığından bahsedesin
. Yaptığı buluşlarıyla insanlığa faydası olmuş o ayrı konu...

Allah iyiliğini versin senin, doğru yoldan ayırmasın emi
.
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jibe 8 yıl
Adam hastalıklarla boğuşuyor millet burada ne saçma yorumlar yapıyor inanılacak gibi değil. İnsanlar kendi kalitesini böyle belli ediyor işte. Anti Apple cılık insanı insanlıktan çıkarıyormuş demekki.
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Kuray 8 yıl
2. defa o hataya dusuceklerini sanmam. Zaten saglik sorunundan kaynaklanan bi durumda kendi istifasini verir veya ara verir.


Tedavi yuzunden bir ara gorevini Tim Cook'a gorevini birakmisti. Oyle bir sorun olsa ya aynisini yapar yada kendi birakir.
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MAVİT 8 yıl
iyot_eksikliği
Allah para verceğine sağlık verse keşke bak onca parayı yiyemeden ne hale geldi Allahın tokadı yok demek yoldan biraz sapanları böle cezalandırıyo...

sen önce git bi dinini öğren insanlığa çok faydası olan bi insandan söz ediyoruz adam yaptıklarıyla insanların hizmetine geçekten çok şey kattı senden çok cennete gitmeyi hakediyo olabilir.
HİÇ BİŞEYİ TAKMIYOSAN ŞUNU DÜŞÜN SONUÇTA ODA BİR İNSAN
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triplepen 8 yıl en beğenilen
iyot_eksikliği
Allah para verceğine sağlık verse keşke bak onca parayı yiyemeden ne hale geldi Allahın tokadı yok demek yoldan biraz sapanları böle cezalandırıyo...

kardeşim sende iyot eksikliği var.
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hksdejavu 8 yıl
Nedense resme takıldım. Sağ-sol çevirmişler resmi :)

Adamı sürekli takdir ediyorum. Adama laf atanları da anlamıyorum. İzleyip bir şeyler öğrenmek yerine taş atmayı tercih edenlerden söz ediyorum.
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