Apple Yönetim Kurulu, Steve Jobs'un halefini mi arıyor ?

Uzun süredir Apple'ın icra kurulu başkanlığını başarıyla yürüten ve Financial Times tarafından son 10 yılın yöneticisi seçilen Steve Jobs'un sağlık sorunlarının dönem dönem nüksetmesine bağlı olarak Apple yönetim kurulu, iddiaya göre, Steve Jobs'un halefini bulabilmek için çalışmalara başladı.

Wall Street Journal'ın haberinde dile getirdiği iddiaya göre üst düzey yönetici arama çalışmaları için danışmanlık firmalarıyla görüşmeye başlayan Apple'ın yönetim kurulu, bu çalışmasının bir parçası olarak Steve Jobs'un halefi olabilecek üst düzey teknoloji şirketinin başındaki bir isimle görüşmüş durumda.

Gazete Apple'ın yönetim kurulunun bu çalışmasının Steve Jobs'un bilgisi dahilinde yapılıp yapılmadığının şimdilik netlik kazanmadığını belirtirken; Steve Jobs ise Wall Street Journal'a gönderdiği cevapta söz konusu iddianın saçmalık olduğunu düşündüğünü dile getirdi.

En son geçtiğimiz ocak ayında, sağlık sorunları nedeniyle Apple'daki tam zamanlı çalışmasına ara veren fakat çalışmalarına yarı zamanlı olarak ve firmanın stratejik kararlarında rol oynamaya devam eden Steve Jobs'un halefi olarak konuşulan isimlerin başında Apple'ın operasyonlardan sorumlu kıdemli başkan yardımcısı Tim Cook gelirken; çeşitli kaynaklar Google'ın icra kurulu başkanlığını geçtiğimiz aylarda Larry Page'e bırakan Dr. Eric Schmidt'in de Apple'a bu sefer Steve Jobs'un yerini almak üzere geri dönebileceğini iddia ediyor.