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Apple alev alıp patlayan iPhone 7 Plus olayını araştırıyor

Akıllı telefonlardaki bataryalar tüketici güvenliğini tehdit etmeye devam ediyor. Galaxy Note 7'nin ardından bu kez de iPhone 7 Plus'ın bataryası alev alıp patladı. Apple sorunun nedenini araştırıyor.
2 yıl (Son Güncelleme: 2 yıl)
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Cep Telefonları
Onur Seven
Haber Editörü
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iPhone 7 Plus sahibi Brianna Olivas'ın kısa bir süre önce Twitter üzerinden paylaştığı video büyük yankı uyandırmış durumda. Kendisi, akıllı telefonunun erkek arkadaşı tuvalete atmadan önce, aniden duman çıkarmaya ve cızırdamaya başladığını söylüyor. Cihazdaki sıkıntılar ise bir gün önce telefonun açılmamasıyla başlamış
Olivas, iPhone 7 Plus marka telefonunu Ocak ayında Sprint'ten satın aldığını belirtiyor. Olaydan bir gün önce ise Apple Store'a götürerek donanım testi yaptırmış. Ancak yetkililer iPhone'da herhangi bir sorun olmadığını söyleyerek cihazı kendisine geri vermişler.
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Ertesi sabah Brianna'nın baş ucunda şarj olan telefonu erkek arkadaşı alıp şifoniyerin üzerine koyuyor. Daha sonra tuvalete giderken göz ucuyla telefonun duman çıkardığını görmüş. Ani bir refleksle tuvalete attığı cihazın patladığını söylüyor. Brianna daha sonra Twitter'da cihazın erimesiyle birlikte yan tarafından nasıl duman çıktığını gösteren bir video yayınladı.

Apple telefonu değiştirdi ve olayı araştırıyor

Telefonun neden alev aldığı kesin olarak bilinmiyor ancak çıkan duman, buharlaşmış elektrolit maddesinin yayılmasına neden olan bir pil arızasına işaret ediyor. Brianna, iPhone 7 Plus'ı orijinal Apple şarj cihazıyla birlikte kullandığını söylemişti.
Apple telefonu değiştirip hasar gören iPhone 7 Plus'ı teslim alsa da olayın nedeni hakkında bir açıklama yapmadı. Şirket sadece "Müşteriyle temas halindeyiz ve içine bakıyoruz" diyor.
Olay kesinlikle talihsiz ancak bunun patlayan ilk iPhone olmadığını belirtelim. Geçtiğimiz günlerde de bir iPhone 6 Plus, benzer şekilde komidinin üzerindeyken alev aldı. Neyse ki, telefon sahibi yaralanmadı, ancak komidin zarar gördü ve üzerinde siyah is lekeleri kaldı.

https://www.macrumors.com/2017/02/24/apple-melting-iphone-7-plus-video/ Yorum Yaz
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WHITE_Wolf 2 yıl en beğenilen
Bin defa söylediler yanlış tutmayın şu telefonu.
1 Yanıt Yanıtla +53
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V4LKyR 2 yıl
Neredesin Ekrem...
Yanıtla +37
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Katalikitci 2 yıl
Bir insan telefonu alev aldığı için neden gülen yüz emojisi koyar?
A) Telefonunu sıfırı ile değiştirecekleri için.
B) Haber sitelerinde çıkacak haberi için.
C) İnsanları kandırmanın verdiği mutluğu yaşadığı için.
D) 800 doların çöpe gitmesinin verdiği sevinc için.
E) Apple fanı olduğu için.
Bir insan telefonu alev aldığı için neden gülen yüz emojisi koyar?A) Telefonunu sıfırı ile değiştirecekleri için.B) Haber sitelerinde çıkacak haberi ...
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1 Yanıt Yanıtla +13
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Xeblion 2 yıl
Samsungun oyununa gelmeyin
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axaxa 2 yıl
Birileri yine koparma peşinde :g
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lawbreaker 2 yıl
bizde olsa kullanıcı hatası der geçerlerdi
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DH Misafiri 2 yıl
Bu apple denen firma adamı ne uğraştırıyor ulan kendi hatalı üretmiş kabul de etmiş seri numarası belli cihazları geri çağırıyor bizde pupa eskişehir denen yere bırakıyoruz. Ulan askere gidecem hala telefon mahkemelik keşke bizde çekip atsaydık videosunu
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Onurmsq 2 yıl
Haha 7 rakami ugursuz rakamdir. İp7 lerin hepsi sorunludur.
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Emre Kocakaya 2 yıl
Alev alev yandigim dogru
Kullerimden dogarim,yeni ayfona dogru
Kendimi ariyorken olmaktan korktugum yerdeyim
epil stordayim
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scientist8 2 yıl
Ama iphone stabil patlıyor..
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dr20mouse 2 yıl
Mesut Cevigi Htc kullanmaya davet ediyorum. Allah korusun bilgisayar odasinda alev alır gider süper sistem.
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dr20mouse 2 yıl
Apple'in bir gün önce kontrol ettiği telefon yanmış ha.
Hissedarlar is coming.
Tim Cook: Apple kullanıcılarını meydanlara davet ediyorum. Hissedarların yaptığı bir darbe girişimidir.
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mail_er 2 yıl
Tepsi gibi telefonsun 2900 mah bataryan var daha niye patlarsın eeeyyy iPhone 7 plus???
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