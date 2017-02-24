Apple alev alıp patlayan iPhone 7 Plus olayını araştırıyor

iPhone 7 Plus sahibi Brianna Olivas'ın kısa bir süre önce Twitter üzerinden paylaştığı video büyük yankı uyandırmış durumda. Kendisi, akıllı telefonunun erkek arkadaşı tuvalete atmadan önce, aniden duman çıkarmaya ve cızırdamaya başladığını söylüyor. Cihazdaki sıkıntılar ise bir gün önce telefonun açılmamasıyla başlamış

Olivas, iPhone 7 Plus marka telefonunu Ocak ayında Sprint'ten satın aldığını belirtiyor. Olaydan bir gün önce ise Apple Store'a götürerek donanım testi yaptırmış. Ancak yetkililer iPhone'da herhangi bir sorun olmadığını söyleyerek cihazı kendisine geri vermişler.

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Ertesi sabah Brianna'nın baş ucunda şarj olan telefonu erkek arkadaşı alıp şifoniyerin üzerine koyuyor. Daha sonra tuvalete giderken göz ucuyla telefonun duman çıkardığını görmüş. Ani bir refleksle tuvalete attığı cihazın patladığını söylüyor. Brianna daha sonra Twitter'da cihazın erimesiyle birlikte yan tarafından nasıl duman çıktığını gösteren bir video yayınladı.

Apple telefonu değiştirdi ve olayı araştırıyor

Telefonun neden alev aldığı kesin olarak bilinmiyor ancak çıkan duman, buharlaşmış elektrolit maddesinin yayılmasına neden olan bir pil arızasına işaret ediyor. Brianna, iPhone 7 Plus'ı orijinal Apple şarj cihazıyla birlikte kullandığını söylemişti.

Apple telefonu değiştirip hasar gören iPhone 7 Plus'ı teslim alsa da olayın nedeni hakkında bir açıklama yapmadı. Şirket sadece "Müşteriyle temas halindeyiz ve içine bakıyoruz" diyor.

Olay kesinlikle talihsiz ancak bunun patlayan ilk iPhone olmadığını belirtelim. Geçtiğimiz günlerde de bir iPhone 6 Plus, benzer şekilde komidinin üzerindeyken alev aldı. Neyse ki, telefon sahibi yaralanmadı, ancak komidin zarar gördü ve üzerinde siyah is lekeleri kaldı.

https://www.macrumors.com/2017/02/24/apple-melting-iphone-7-plus-video/