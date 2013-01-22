Apple, bu yıl iki 4 inçlik iPhone modeli satışa sunabilir





Apple'ın geçen yılın sonlarına doğru tanıttığı iPhone 5 modeli rekor satış rakamlarına doğru giderken, yeni nesil iPhone modeli için de farklı iddialar ortaya atılıyor. iPhone mini ile başlayan dedikodu kazanı bu kez üst seviye üç iPhone modeline doğru çevrilmiş durumda.





Digitimes tarafından endüstri kaynaklarına dayanılarak verilen haberde, bu yıl Apple'ın 4 inçlik LCD ekran ve dokunmatik paneli biraraya getirdiği ince iki adet iPhone modelini pazara sunacağı, yılın sonlarına doğru tanıtacağı daha büyük ekranlı bir modeli de gelecek yıl pazara sunacağı iddia ediliyor. 4 inçlik bu modellerden birisi orta seviye akıllı telefon segmentini hedefliyor.





Ancak Apple'ın önündeki engel birleşik dokunmatik panel teknolojisinin geçen yıl yeterli miktarda üretim yapamaması. Daha büyük satış hedefi olan Apple, stok sıkıntısı yaşanmaması için ince eleyip sık dokuyor. Bununla birlikte bu yıl için bu panellerin üretiminde sıkıntı yaşanmayacağı dile getiriliyor.





Bu yılın ilk çeyreğinde 20 milyon iPhone 5 satışı beklenirken, sonraki çeyrek için beklentiler 18 milyona iniyor.





Apple'ın resmi lansmanı yapacağı güne kadar iddiaların ardı arkası kesilecek gibi görünmüyor. Ancak firmanın düşünce aşamasındaki bazı planları, iddia olarak karşımıza geliyor olabilir. Zira bu yıl yeni nesil bir iPhone modelinin tanıtılması kesin. iPhone 5 modelinin ise fiyatı biraz daha düşecek ve iddialardaki orta seviye pazarı hedefler hale gelecek. Bu açıdan bakıldığında iddialar biraz gerçeği yansıtıyor.





Büyük ekranlı ve 12MP kameraya sahip iPhone Math modeli ise bir süredir diğer bir odak konu ve 4.8 inç boyutlarında olabileceği farklı kaynaklar tarafından gündeme taşınıyor.

http://www.digitimes.com/news/a20130122PD212.html