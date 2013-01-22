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Apple, bu yıl iki 4 inçlik iPhone modeli satışa sunabilir

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
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iPhone
Ekrem71
Haber Editörü
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Apple, bu yıl iki 4 inçlik iPhone modeli satışa sunabilir

Apple'ın geçen yılın sonlarına doğru tanıttığı iPhone 5 modeli rekor satış rakamlarına doğru giderken, yeni nesil iPhone modeli için de farklı iddialar ortaya atılıyor. iPhone mini ile başlayan dedikodu kazanı bu kez üst seviye üç iPhone modeline doğru çevrilmiş durumda. 

Digitimes tarafından endüstri kaynaklarına dayanılarak verilen haberde, bu yıl Apple'ın 4 inçlik LCD ekran ve dokunmatik paneli biraraya getirdiği ince iki adet iPhone modelini pazara sunacağı, yılın sonlarına doğru tanıtacağı daha büyük ekranlı bir modeli de gelecek yıl pazara sunacağı iddia ediliyor. 4 inçlik bu modellerden birisi orta seviye akıllı telefon segmentini hedefliyor.

Ancak Apple'ın önündeki engel birleşik dokunmatik panel teknolojisinin geçen yıl yeterli miktarda üretim yapamaması. Daha büyük satış hedefi olan Apple, stok sıkıntısı yaşanmaması için ince eleyip sık dokuyor. Bununla birlikte bu yıl için bu panellerin üretiminde sıkıntı yaşanmayacağı dile getiriliyor.

Bu yılın ilk çeyreğinde 20 milyon iPhone 5 satışı beklenirken, sonraki çeyrek için beklentiler 18 milyona iniyor.

Apple'ın resmi lansmanı yapacağı güne kadar iddiaların ardı arkası kesilecek gibi görünmüyor. Ancak firmanın düşünce aşamasındaki bazı planları, iddia olarak karşımıza geliyor olabilir. Zira bu yıl yeni nesil bir iPhone modelinin tanıtılması kesin. iPhone 5 modelinin ise fiyatı biraz daha düşecek ve iddialardaki orta seviye pazarı hedefler hale gelecek. Bu açıdan bakıldığında iddialar biraz gerçeği yansıtıyor.

Büyük ekranlı ve 12MP kameraya sahip iPhone Math modeli ise bir süredir diğer bir odak konu ve 4.8 inç boyutlarında olabileceği farklı kaynaklar tarafından gündeme taşınıyor.

http://www.digitimes.com/news/a20130122PD212.html Yorum Yaz
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S_A_S 6 yıl en beğenilen
doğru iki 4 inçlik model satışa sunacak siyah iphone 5s ve beyaz iphone 5s
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cellman406 6 yıl
Basligi gorur gormez ekrem71 kardesimizin copy-paste yaptigini anladim
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GAMBIT 6 yıl
4.8" iphone çıkarsa alacağım diye sözüm var birine inşallah çıkarmazlar
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St Batuhan 6 yıl
2 model diye okuyunca aklıma gelen tek bir nokta oluyor,
bu sene üst seviye cihaz 4" boyutuda
geçen sene çıkan iphone5 özelliklerinde 3,5" bir cihaz
Yani birazcık ipad ve ipad-mini durumunu andıran bir olay ya da bunu 4,5" ile 4" e yapabilirler ya 4,5" cıkaracaklarını sanmıyorum
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savinelli 6 yıl
apple artık Steve Jobs anlayışında olmadığından böyle haberlere artık olabilir gözüyle bakıyorum. iPad mini yi çıkardıktan ve iphone u daha hafif yapmak için kasa kalitesinden bile taviz verdikten sonra herşey olabilir. Sonuçta apple da yavaş yavaş sadece daha fazla kar etmek için müşterinin gözünü boyayan standart firmalardan biri olup kalabalığa karışmak üzere. bunu 4 yıldır ipod touch, 3 yılı aşkın süredir iphone ve 2 yıldır da ipad kullanan biri olarak üzülerek söylüyorum bunu.
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Saydam 6 yıl
Ben onu bunu bilmem arkadaş ne çıkaracaksa çıkarsın ama artık hiç olmazsa ürüne özel zil sesi olsun bari ya. Özel birşey olsun.
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CozgurY 6 yıl
hep orta seviye alt seviye telefonlardan bahsedileyor sanki kimse apple nasıl bir yol izlediğini bilmiyor
yahu arkadaşım apple zaten iphone 5 i yeni iphone çıkınca orta seviye iphone 4s i ise alt seviye yapacak bu hep böyleydi hepte böyle oldu bunun değişeceğinide düşünmüyorum ve apple herzaman yeni iphones 649$(abd için) satışa sunar bir önceki serisi 499$ geriler iki eski seriside 299 yada349$(tam emin deilim) geriler yada tahaddüt ile alnıyorsa yeni çıkan ilk çıkan yeni seri telefonu 199$ dan çıkar ki şimdiki iphone 5 99$ gerilerrken 4s te ücretsiz verilir...
yani apple ne orta seviye nede giriş seviyesi telefona ihtiyacı var zaten bunu az sayıda ve akıcı çalışan kaliteli telefonları ile rahatlıkla yapabiliyor sıkıldım artık bu haberlerden de ama işte görünce gene ne saçmalıyorlar die meraketmeden edemiyorum...
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system electronıc 6 yıl
ahhh ahhh nerede o iphone 3 ilk çıktıgındaki krizması... insanlar telefonu eline alır ilk önce şaşkın şaşkın bakardı bunun tuşları nerede diye,önceden dokunmatik ekrana karşı çok önyargılı idi insanlar fakat iphone u eline alıp bir deneyince inanamıyorlardı,çok havası vardı çok,herkesde yoktu çünkü hem fiyat olarak yüksekti daha insanlar kabul edememişti bir telefona 2 milyar vermeyi,hemde dokunmatik ekran ben kullanamam diye almıyordu insanlar hatırlıyorum...

ama şimdi ilkokul bebelerinin elinde bile iphone var,öyle oluncada bir ayrıcalıgı,bir havası olmuyor tabii...hee cihaz mükemmel kullanıcısına tüm istedigini veriyor fakat iphone artık özel bir telefon olmaktan çıktı... kullanmasını bileninde bilmeyeninde elinde abi telefon..geçenlerde cenaze dolayısıyla memlekete gittik bir otobüs insan
inanamadım bizim bütün hemserilerimiz iphone kullanıyordu...adamın bir önceki telefonu nokia 3310 tarzı bir telefondu..
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Celtic Warrior 6 yıl
Artik her hafta iPhone bir haberi gelir.....
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PAT1 6 yıl
Steve Reis'in kemikleri sızlıyor.

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balcis 6 yıl
sazan.avi
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jenizaro 6 yıl
Master_Evil
iyice ayağa düşüyor iphone

Ayağa düşmemişti de şimdi mi düşecek? Cingen cabar çoluk çocuk da dahil olmak üzere herkesin elinde Iphone var dostum. 5 yıl önceydi o Iphone'un özel olduğu yıllar...
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Recharged 6 yıl
iPhone ekran boyutları normalken büyütmek bana gereksiz geliyor.Büyük cihaz isteyen gitsin iPad mini alsın.
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LİVERPOOLYWNA 6 yıl
Ekrani buyuk olursa kesinlikle alirim 4 ekran kucuk arkadaslar
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