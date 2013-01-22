Apple, bu yıl iki 4 inçlik iPhone modeli satışa sunabilir

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Apple'ın geçen yılın sonlarına doğru tanıttığı iPhone 5 modeli rekor satış rakamlarına doğru giderken, yeni nesil iPhone modeli için de farklı iddialar ortaya atılıyor. iPhone mini ile başlayan dedikodu kazanı bu kez üst seviye üç iPhone modeline doğru çevrilmiş durumda.
Digitimes tarafından endüstri kaynaklarına dayanılarak verilen haberde, bu yıl Apple'ın 4 inçlik LCD ekran ve dokunmatik paneli biraraya getirdiği ince iki adet iPhone modelini pazara sunacağı, yılın sonlarına doğru tanıtacağı daha büyük ekranlı bir modeli de gelecek yıl pazara sunacağı iddia ediliyor. 4 inçlik bu modellerden birisi orta seviye akıllı telefon segmentini hedefliyor.
Ancak Apple'ın önündeki engel birleşik dokunmatik panel teknolojisinin geçen yıl yeterli miktarda üretim yapamaması. Daha büyük satış hedefi olan Apple, stok sıkıntısı yaşanmaması için ince eleyip sık dokuyor. Bununla birlikte bu yıl için bu panellerin üretiminde sıkıntı yaşanmayacağı dile getiriliyor.
Bu yılın ilk çeyreğinde 20 milyon iPhone 5 satışı beklenirken, sonraki çeyrek için beklentiler 18 milyona iniyor.
Apple'ın resmi lansmanı yapacağı güne kadar iddiaların ardı arkası kesilecek gibi görünmüyor. Ancak firmanın düşünce aşamasındaki bazı planları, iddia olarak karşımıza geliyor olabilir. Zira bu yıl yeni nesil bir iPhone modelinin tanıtılması kesin. iPhone 5 modelinin ise fiyatı biraz daha düşecek ve iddialardaki orta seviye pazarı hedefler hale gelecek. Bu açıdan bakıldığında iddialar biraz gerçeği yansıtıyor.
Büyük ekranlı ve 12MP kameraya sahip iPhone Math modeli ise bir süredir diğer bir odak konu ve 4.8 inç boyutlarında olabileceği farklı kaynaklar tarafından gündeme taşınıyor.
http://www.digitimes.com/news/a20130122PD212.html Yorum Yaz Paylaş Tweetle
bu sene üst seviye cihaz 4" boyutuda
geçen sene çıkan iphone5 özelliklerinde 3,5" bir cihaz
Yani birazcık ipad ve ipad-mini durumunu andıran bir olay ya da bunu 4,5" ile 4" e yapabilirler ya 4,5" cıkaracaklarını sanmıyorum
yahu arkadaşım apple zaten iphone 5 i yeni iphone çıkınca orta seviye iphone 4s i ise alt seviye yapacak bu hep böyleydi hepte böyle oldu bunun değişeceğinide düşünmüyorum ve apple herzaman yeni iphones 649$(abd için) satışa sunar bir önceki serisi 499$ geriler iki eski seriside 299 yada349$(tam emin deilim) geriler yada tahaddüt ile alnıyorsa yeni çıkan ilk çıkan yeni seri telefonu 199$ dan çıkar ki şimdiki iphone 5 99$ gerilerrken 4s te ücretsiz verilir...
yani apple ne orta seviye nede giriş seviyesi telefona ihtiyacı var zaten bunu az sayıda ve akıcı çalışan kaliteli telefonları ile rahatlıkla yapabiliyor sıkıldım artık bu haberlerden de ama işte görünce gene ne saçmalıyorlar die meraketmeden edemiyorum...
ama şimdi ilkokul bebelerinin elinde bile iphone var,öyle oluncada bir ayrıcalıgı,bir havası olmuyor tabii...hee cihaz mükemmel kullanıcısına tüm istedigini veriyor fakat iphone artık özel bir telefon olmaktan çıktı... kullanmasını bileninde bilmeyeninde elinde abi telefon..geçenlerde cenaze dolayısıyla memlekete gittik bir otobüs insan
inanamadım bizim bütün hemserilerimiz iphone kullanıyordu...adamın bir önceki telefonu nokia 3310 tarzı bir telefondu..
Ayağa düşmemişti de şimdi mi düşecek? Cingen cabar çoluk çocuk da dahil olmak üzere herkesin elinde Iphone var dostum. 5 yıl önceydi o Iphone'un özel olduğu yıllar...
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