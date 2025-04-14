iPhone 17 Pro ve Pro Max ile beklenen 12 yeni özellik

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Tam Boyutta Gör Apple, Eylül ayında tanıtacağı iPhone 17 serisiyle birlikte iPhone X’ten bu yana en büyük tasarım değişikliklerinden birine hazırlanıyor. Özellikle iPhone 17 Pro ve Pro Max modelleri, önceki nesillere kıyasla hem tasarım hem donanım anlamında önemli yeniliklerle karşımıza çıkacak. İşte bugüne dek ortaya çıkan bilgilerle iPhone 17 Pro modellerinde beklenen 12 özellik…

iPhone 17 Pro serisi nasıl olacak?

Bugüne kadar paylaşılan sızıntılara göre Apple, iPhone 17 Pro ve Pro Max'te alüminyum çerçeveye geçiş yapacak. iPhone 15 Pro ve 16 Pro modellerinde kullanılan titanyumun yerini alacak bu malzeme, cihazı daha hafif ve ergonomik hale getirebilir. Arka yüzeyde ise alüminyum ve cam karışımı yeni bir tasarım tercih edilecek. Bunun yanı sıra ekran tarafında daha dayanıklı, yansıma önleyici bir kaplama kullanılacak ve çizilmelere karşı dayanıklılık artacak.

Dikdörtgen kamera adası, 8K kayıt ve daha fazlası

Kamera bölümünde ise ciddi bir yenileme söz konusu. Yeni Pro modellerinde daha büyük ve dikdörtgen bir kamera çıkıntısı yer alacak. Lens dizilimi üçgen formda kalmaya devam edecek ancak telefoto kameranın çözünürlüğü 12 MP'den 48 MP'e yükseltilecek. Ayrıca tüm iPhone 17 serisinde 24 MP çözünürlüğünde yeni bir ön kamera kullanılacak.

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Donanım tarafında, iPhone 17 Pro modellerinin TSMC'nin 3. nesil 3nm süreciyle üretilen A19 Pro yonga setinden güç alacağı doğrulandı. Gelişmeler şu an için bilinmiyor ancak her iki modelde de 12 GB RAM yer alacak. RAM kapasitesindeki bu artış, özellikle Apple Intelligence özellikleri ve çoklu görev performansı için hedefleniyor.

Tam Boyutta Gör Diğer gelişmeler arasında ise Apple tasarımı Wi-Fi 7 çipi, gelişmiş soğutma sistemi ve bu kez kamera uygulamasında ön ve arka kamerayla aynı anda video çekimi gibi yeni yazılımsal özellikler yer alıyor. Ayrıca tamamen 48 MP sensörlerden oluşan arka kamera sistemi sayesinde iPhone 17 Pro serisinde 8K video kaydı da mümkün olacak.

iPhone 17 Pro ve Pro Max beklenen yenilikler:

Alüminyum çerçeve

Dikdörtgen kamera adası

Yansıma önleyici ve çizilmeye dayanıklı ekran

Apple A19 Pro işlemci

Apple Wi-Fi 7 çipi

24MP ön kamera

48MP telefoto kamera

Çift video kaydı

8K video kaydı

12GB RAM

Buhar odası soğutma

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iPhone 17 Pro ve Pro Max ile beklenen 12 yeni özellik