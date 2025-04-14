iPhone 17 Pro ve Pro Max ile beklenen 12 yeni özellik

iPhone 17 Pro serisi nasıl olacak?
Bugüne kadar paylaşılan sızıntılara göre Apple, iPhone 17 Pro ve Pro Max'te alüminyum çerçeveye geçiş yapacak. iPhone 15 Pro ve 16 Pro modellerinde kullanılan titanyumun yerini alacak bu malzeme, cihazı daha hafif ve ergonomik hale getirebilir. Arka yüzeyde ise alüminyum ve cam karışımı yeni bir tasarım tercih edilecek. Bunun yanı sıra ekran tarafında daha dayanıklı, yansıma önleyici bir kaplama kullanılacak ve çizilmelere karşı dayanıklılık artacak.
Dikdörtgen kamera adası, 8K kayıt ve daha fazlası
Kamera bölümünde ise ciddi bir yenileme söz konusu. Yeni Pro modellerinde daha büyük ve dikdörtgen bir kamera çıkıntısı yer alacak. Lens dizilimi üçgen formda kalmaya devam edecek ancak telefoto kameranın çözünürlüğü 12 MP'den 48 MP'e yükseltilecek. Ayrıca tüm iPhone 17 serisinde 24 MP çözünürlüğünde yeni bir ön kamera kullanılacak.
Donanım tarafında, iPhone 17 Pro modellerinin TSMC'nin 3. nesil 3nm süreciyle üretilen A19 Pro yonga setinden güç alacağı doğrulandı. Gelişmeler şu an için bilinmiyor ancak her iki modelde de 12 GB RAM yer alacak. RAM kapasitesindeki bu artış, özellikle Apple Intelligence özellikleri ve çoklu görev performansı için hedefleniyor.
iPhone 17 Pro ve Pro Max beklenen yenilikler:
- Alüminyum çerçeve
- Dikdörtgen kamera adası
- Yansıma önleyici ve çizilmeye dayanıklı ekran
- Apple A19 Pro işlemci
- Apple Wi-Fi 7 çipi
- 24MP ön kamera
- 48MP telefoto kamera
- Çift video kaydı
- 8K video kaydı
- 12GB RAM
- Buhar odası soğutma
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