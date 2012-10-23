Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Operatörler - Kurumsal Haberler ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Apple çalışanları sızıntıların kaynağı olarak Çin'i işaret etti

6 yıl
2,4b
1
27
Operatörler - Kurumsal Haberler
Mazhar Taylan
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Apple'ın CEO'su Tim Cook birkaç ay önce katılmış olduğu bir etkinlikte şirketin gizlilik konusuna değinmiş ve bu konuda daha fazla çalışacaklarını dile getirmişti. Ancak, şirket o zamandan bu yana pek de başarılı adımlar atmış değil.

Eylül ayında tanıtımı yapılan iPhone 5'in neye benzediği konusunda aylar öncesinden çeşitli görseller internette yer alırken, şirketin gizlilik konusundaki zaafları daha net bir şekilde gün yüzüne çıkmıştı. Bu akşam tanıtılacak olan iPad Mini içinde benzer bir durum yaşanacak gibi görünüyor. 

Gizlilik konusunda yaşanan bu sıkıntılar, Apple lasmanlarının merak uyandıran yapısını da olumsuz yönde etkilerken, bu sorunların kaynağını sorgulayan Ars Technica, Apple çalışanlarıyla görüştü. Çalışanlar gizlilik konusundaki zayıf halkanın Çin olduğunu belirtti. ABD'de alınan gizlilik önlemlerini modası geçmiş olarak niteleyen bir çalışan, bütün sızıntıların Çin'de gerçekleştirildiğini ifade etti. Bir başka çalışan ise, gizliliğin sağlanması için ders verilmesi gereken kişilerin Çin'deki çalışanlar olduğunu dile getirdi. 

Apple'ın çalışanlarının da belirttiği gibi Çin'deki gizlilik önlemlerine ağırlık verip gizlilik problemlerini çözüp çözmeyeceğini ilerleyen dönemlerde göreceğiz.

http://arstechnica.com/apple/2012/10/apples-secret-garden-the-struggle-over-leaks-and-security/ Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
Klack 6 yıl en beğenilen
Sanki sızıntı olmasa sürpriz yapsalar çok şaşıracağımız birşeyler çıkarıyorlar.
2 Yanıt Yanıtla +35
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
M0nkey D. Luffy 6 yıl
Mulsanne
Klack Sanki sızıntı olmasa sürpriz yapsalar çok şaşıracağımız birşeyler çıkarıyorlar.
iPhone 2G,3G,4 hepsi birer sürprizdi.

Peki 3gs 4s ipad 2-3 ?
MulsanneKlackSanki sızıntı olmasa sürpriz yapsalar çok şaşıracağımız birşeyler çıkarıyorlar.iPhone 2G,3G,4 hepsi...
Devamını Gör
Yanıtla +5
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
nurettinaz 6 yıl
Gayet normal sen git sömür sonra sızma olunca onları sçla zamanında altın çıkaran şirketlerin afrikaya yaptığının aynısını yapıyor apple şu an çin e
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Backstreet 6 yıl
Çoluk Çocuğu 5 kuruşa çalıştırırsan,süpriz de kalmaz tabi..
Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
BarTenLee 6 yıl
Samsung sistem olarak kopyala-yapıştır yaptı
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
M0nkey D. Luffy 6 yıl
Mulsanne
Klack Sanki sızıntı olmasa sürpriz yapsalar çok şaşıracağımız birşeyler çıkarıyorlar.
iPhone 2G,3G,4 hepsi birer sürprizdi.

Peki 3gs 4s ipad 2-3 ?
Yanıtla +5
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
hakansant 6 yıl
Sızıntılar olmasa,lansman saatine kadar bu kadar yoğun haber yapılabilir mi?
Cihaz çıkmadan aylar önce,söylenti haberleriyle kamuoyu/pazar oluşuyor,bilmeyen de ilgilenmeye başlıyor,
Bunu Apple bilmiyor mu,bal gibi de biliyor.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
mebrar 6 yıl
Samsung nasıl gizliliği sağlayabiliyorsa, aynı şekilde Apple'ın da bunu yapmasını beklerim şahsen.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
GoldPunch 6 yıl
İncelik çok iyi ama apple logosu çok büyük olmuş. iPod Touch 5g yi de beğenmemiştim.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Statistik 6 yıl
O siziniti olmasa cok daha fazla kufur yeyip tepki cekerdin Apple
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
homeedition88 6 yıl
smart1978
Dizayn Iphone un büyütülmüş hali.... Daha ne bekliyorsunuz ki? Apple yenilikçi dizayn üretemiyor .. Ipad den hatta Steve Jobs tan beri bu böyle ..Apple tek bir dizayn ile satabiliyorlar ya harbiden şaşırıyorum ... Tabi alanlara da şaşırıyorum ...Kalem i ne zaman keşfedecekler ... Hibrit ekranlı tabletler bile var ( e-ink ve normal ekran aynı anda ) ...Apple kandırıyor ... Mini dedikleri biraz ufaltılmış hali o kadar ... Çizgi aynı.. Tasarım aynı.. Özellik kırpılmış düşürülmüş hali .... Sızsa ne olacak? Çok mu şaşıracaktık...

Arada iphone ipad gibi cihazlarin arkalarina saglarina sollarina bak bence hep karisdan gorunce insana ayni gibi gelebiliyor ehehehehe. Nedir bu hirs apple a karsi anlamak mumkun degil...
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
smart1978 6 yıl homeedition88
homeedition88

smart1978

Dizayn Iphone un büyütülmüş hali.... Daha ne bekliyorsunuz ki? Apple yenilikçi dizayn üretemiyor .. Ipad den hatta Steve Jobs tan beri bu böyle ..Apple tek bir dizayn ile satabiliyorlar ya harbiden şaşırıyorum ... Tabi alanlara da şaşırıyorum ...Kalem i ne zaman keşfedecekler ... Hibrit ekranlı tabletler bile var ( e-ink ve normal ekran aynı anda ) ...Apple kandırıyor ... Mini dedikleri biraz ufaltılmış hali o kadar ... Çizgi aynı.. Tasarım aynı.. Özellik kırpılmış düşürülmüş hali .... Sızsa ne olacak? Çok mu şaşıracaktık...


Arada iphone ipad gibi cihazlarin arkalarina saglarina sollarina bak bence hep karisdan gorunce insana ayni gibi gelebiliyor ehehehehe. Nedir bu hirs apple a karsi anlamak mumkun degil...


Haberi olmayanlara sızan bilgilerden ufak bir kısmı işte ...



Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın



Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın


Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın


Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
smart1978 6 yıl
Dizayn Iphone un büyütülmüş hali.... Daha ne bekliyorsunuz ki?
Apple yenilikçi dizayn üretemiyor .. Ipad den hatta Steve Jobs tan beri bu böyle ..
Apple tek bir dizayn ile satabiliyorlar ya harbiden şaşırıyorum ... Tabi alanlara da şaşırıyorum ...
Kalem i ne zaman keşfedecekler ...
Hibrit ekranlı tabletler bile var ( e-ink ve normal ekran aynı anda ) ...
Apple kandırıyor ...
Mini dedikleri biraz ufaltılmış hali o kadar ... Çizgi aynı.. Tasarım aynı.. Özellik kırpılmış düşürülmüş hali ....
Sızsa ne olacak? Çok mu şaşıracaktık...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 6 yıl
Zaten apple da her yıl birbirinden o kadar farklı cihaz tasarımları yapıyor ki sanırsınız tasarım aynı ekran boyutu aynı üç beş cilalama al sana yeni cihaz ...habere bakınca insan düşünmeden edemiyor sızdırsa ne olur sızdırmasa ne olur.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
$developer; 6 yıl
Sızıntı hikaye para verse bu kadar reklam yaptıramaz. Bu iddiaa haberlere alet olanların başındada malesef DH geliyor bazı dh yazarlarının benim işim ne diye sorgulaması lazım, Özellikle türkiyenin en büyük teknoloji sitesine bu tip haberler hiç yakışmıyor.
Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
12 Angry Men +304 V4LKyR +298 Redeemertr +286 madmahmutd +189 KoşanBalık +179 Informed +154 MacGyver. +142 serdar_k +132 csh +119 Txrboz +115
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
2417 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
Operatörler - Kurumsal Haberler, ipad mini ve
2 etiket daha çin Apple
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 6 yıl iPad mini Lansmanı Canlı Yayın (Tekrarı) 6 yıl Corsair Vengeance C70 kasa video inceleme Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Huawei'ye bir yaptırım daha: Telefonlarında
DonanımHaber
Huawei'ye bir yaptırım daha: Telefonlarında
DH Forum
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
MSI 2019 Şampiyonu G2 Esports Oldu!
Bölüm Sonu Canavarı
CNBC: Türkiye 2 hafta içinde S-400'den
DH Forum
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
Alternatif Görünümler Geri Bildirim