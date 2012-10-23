Apple çalışanları sızıntıların kaynağı olarak Çin'i işaret etti

Apple'ın CEO'su Tim Cook birkaç ay önce katılmış olduğu bir etkinlikte şirketin gizlilik konusuna değinmiş ve bu konuda daha fazla çalışacaklarını dile getirmişti. Ancak, şirket o zamandan bu yana pek de başarılı adımlar atmış değil.





Eylül ayında tanıtımı yapılan iPhone 5'in neye benzediği konusunda aylar öncesinden çeşitli görseller internette yer alırken, şirketin gizlilik konusundaki zaafları daha net bir şekilde gün yüzüne çıkmıştı. Bu akşam tanıtılacak olan iPad Mini içinde benzer bir durum yaşanacak gibi görünüyor.





Gizlilik konusunda yaşanan bu sıkıntılar, Apple lasmanlarının merak uyandıran yapısını da olumsuz yönde etkilerken, bu sorunların kaynağını sorgulayan Ars Technica, Apple çalışanlarıyla görüştü. Çalışanlar gizlilik konusundaki zayıf halkanın Çin olduğunu belirtti. ABD'de alınan gizlilik önlemlerini modası geçmiş olarak niteleyen bir çalışan, bütün sızıntıların Çin'de gerçekleştirildiğini ifade etti. Bir başka çalışan ise, gizliliğin sağlanması için ders verilmesi gereken kişilerin Çin'deki çalışanlar olduğunu dile getirdi.





Apple'ın çalışanlarının da belirttiği gibi Çin'deki gizlilik önlemlerine ağırlık verip gizlilik problemlerini çözüp çözmeyeceğini ilerleyen dönemlerde göreceğiz.

http://arstechnica.com/apple/2012/10/apples-secret-garden-the-struggle-over-leaks-and-security/