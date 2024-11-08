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    Turkcell'in 2024 üçüncü çeyrek sonuçları açıklandı

    Turkcell, 2024'ün üçüncü çeyreğinde 40,2 milyar TL gelir, 14,3 milyar TL net kar açıkladı. Turkcell'in güncel mobil ve fiber abone sayısı belli oldu.              
    Turkcell'in 2024 üçüncü çeyrek sonuçları açıklandı Tam Boyutta Gör
    Türk Telekom’un ardından Turkcell de 2024 yılı üçüncü çeyrek finansal ve operasyonel sonuçlarını açıkladı. Turkcell'in mobil abone sayısı, fiber abone sayısı, net karı ve servis gelirleri belli oldu.

    2024’ün üçüncü çeyreğinde Turkcell’in grup gelirleri yıllık bazda %6,9 artışla 40,2 milyar TL olarak tespit edildi. FAVÖK marjı %1,4 artışla yüzde 44,2 seviyesine yükseldi. Şirketin operasyonel net karı 3,1 milyar TL olarak, Ukrayna’da Lifefecell’in satışı dahil edilince ise toplam net kar 14,3 milyar TL oldu.

    Turkcell'in abone sayısı 43,5 milyona yükseldi

    Türkiye’deki toplam abone sayısı 322 bin artışla 43,5 milyona ulaştı. Turkcell son 12 ayda 1,9 milyon faturalı abone kazandı. Tüm aboneler içerisinde faturalı abonelerin oranı %4 artışla %74’e ulaştı. 

    Fiber abone sayısı

    Turkcell’in fiber abone sayısı bu çeyrekte 47 bin artışla 2,4 milyonu aştı. Tüm paketler içerisinde, 100 Mbps hız ve üzeri fiber tarifeleri kullanan müşterilerin payı %10 artışla %38’e ulaştı.

    Financell, yıllık bazda yüzde 38,1 büyüyerek 1,1 milyar TL gelir kaydetti. Diğer yandan Paycell gelirleri yüzde 19,6 büyüyerek 970 milyon TL gelire ulaştı. Paycell’in POS çözümleri yüzde 86 yükseliş gösteren işlem hacmi ile güçlü performansını sürdürdü. TV+ platformu ise BTK’nın son verilerine göre IPTV pazarındaki en büyük ikinci oyuncu konumuna yükseldi.

    Turkcell’in çevreci ve sürdürülebilir projeleri neler?

    Turkcell Genel Müdürü Dr. Ali Taha Koç, Turkcell’in sürdürülebilirlik ve veri alanındaki çalışmalarına da değinerek, “Sürdürülebilirlik master planımız doğrultusunda yenilenebilir enerji yatırımlarımıza da devam ediyoruz. Amacımız çocuklarımıza daha yaşanabilir bir dünya bırakmak. Bu kapsamda güneş enerjisi yatırımlarımızın ilk fazı olan 54 MW gücün kurulumunu tamamladık ve üçüncü çeyrekte 6,4 MW kurulu gücü aktive ettik. Bunun yanı sıra toplamda 55 MW IT kapasitesine sahip 4 yeni nesil veri merkezimizin ve katma değerli hizmetler sunan bulut servislerimizin gelirleri, bu çeyrekte yüzde 43 büyüme ile 639 milyon TL’ye yükseldi. Önümüzdeki yıllarda da stratejik önceliklerimiz arasında yer alacak olan veri merkezlerimizin kapasitesini artırmaya kararlıyız. Başarılarımızda emeği geçen tüm çalışanlarımıza değerli katkılarından ötürü, Yönetim Kurulumuza ise güven ve desteklerinden dolayı teşekkürlerimi sunuyorum” dedi.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    K
    ka.selcuk 1 hafta önce

    1 yaz kısa süre kullanım için ideal,

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    Kagansiii 1 hafta önce

    Hawli

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    Sempron 3200 2 hafta önce

    Çok eğlenceli görünüyor :))

    F
    f1bilalII 2 hafta önce

    Baya eğlenceli görünüyor :)

    S
    sultanneb 3 hafta önce

    Eğlenceli görünüyor

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    filozof1281 1 ay önce

    mars için birebir :)

    Profil resmi
    34savas34 1 ay önce

    Son derece farklı bir alet :D

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    karagece25 1 ay önce

    çöp

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    onderweb 2 ay önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

    G
    Guest-29720FFA4 2 ay önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

    Profil resmi
    limbesh 2 ay önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 4 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 4 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

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    Exadious 7 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 7 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

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    emrahmt 9 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 9 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 10 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 11 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 1 yıl önce

    Über

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