Turkcell'in 2024 üçüncü çeyrek sonuçları açıklandı

DH'de 2017'den beri Türkiye gündemi, ekonomi, savunma sanayi ve teknoloji alanında içerikler üretiyorum. Sosyal medya paylaşımlarını yapıyorum. Ayrıca reklam iş birliklerine katkı sağlıyorum.

Tam Boyutta Gör Türk Telekom’un ardından Turkcell de 2024 yılı üçüncü çeyrek finansal ve operasyonel sonuçlarını açıkladı. Turkcell'in mobil abone sayısı, fiber abone sayısı, net karı ve servis gelirleri belli oldu.

2024’ün üçüncü çeyreğinde Turkcell’in grup gelirleri yıllık bazda %6,9 artışla 40,2 milyar TL olarak tespit edildi. FAVÖK marjı %1,4 artışla yüzde 44,2 seviyesine yükseldi. Şirketin operasyonel net karı 3,1 milyar TL olarak, Ukrayna’da Lifefecell’in satışı dahil edilince ise toplam net kar 14,3 milyar TL oldu.

Turkcell'in abone sayısı 43,5 milyona yükseldi

Türkiye’deki toplam abone sayısı 322 bin artışla 43,5 milyona ulaştı. Turkcell son 12 ayda 1,9 milyon faturalı abone kazandı. Tüm aboneler içerisinde faturalı abonelerin oranı %4 artışla %74’e ulaştı.

Fiber abone sayısı

Turkcell’in fiber abone sayısı bu çeyrekte 47 bin artışla 2,4 milyonu aştı. Tüm paketler içerisinde, 100 Mbps hız ve üzeri fiber tarifeleri kullanan müşterilerin payı %10 artışla %38’e ulaştı.

Türk Telekom'un 2024 üçüncü çeyrek sonuçları açıklandı 1 gün önce eklendi

Financell, yıllık bazda yüzde 38,1 büyüyerek 1,1 milyar TL gelir kaydetti. Diğer yandan Paycell gelirleri yüzde 19,6 büyüyerek 970 milyon TL gelire ulaştı. Paycell’in POS çözümleri yüzde 86 yükseliş gösteren işlem hacmi ile güçlü performansını sürdürdü. TV+ platformu ise BTK’nın son verilerine göre IPTV pazarındaki en büyük ikinci oyuncu konumuna yükseldi.

Turkcell’in çevreci ve sürdürülebilir projeleri neler?

Turkcell Genel Müdürü Dr. Ali Taha Koç, Turkcell’in sürdürülebilirlik ve veri alanındaki çalışmalarına da değinerek, “Sürdürülebilirlik master planımız doğrultusunda yenilenebilir enerji yatırımlarımıza da devam ediyoruz. Amacımız çocuklarımıza daha yaşanabilir bir dünya bırakmak. Bu kapsamda güneş enerjisi yatırımlarımızın ilk fazı olan 54 MW gücün kurulumunu tamamladık ve üçüncü çeyrekte 6,4 MW kurulu gücü aktive ettik. Bunun yanı sıra toplamda 55 MW IT kapasitesine sahip 4 yeni nesil veri merkezimizin ve katma değerli hizmetler sunan bulut servislerimizin gelirleri, bu çeyrekte yüzde 43 büyüme ile 639 milyon TL’ye yükseldi. Önümüzdeki yıllarda da stratejik önceliklerimiz arasında yer alacak olan veri merkezlerimizin kapasitesini artırmaya kararlıyız. Başarılarımızda emeği geçen tüm çalışanlarımıza değerli katkılarından ötürü, Yönetim Kurulumuza ise güven ve desteklerinden dolayı teşekkürlerimi sunuyorum” dedi.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.