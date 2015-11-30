Apple daha ince bir MacBook Air modelini tanıtabilir

Apple’ın taşınabilirlik, performans ve fiyat ölçeğinde en dengeli modellerinden olan MacBook Air, önümüzdeki yıl yeni bir güncelleme ile karşımıza çıkabilir. Tayvan kaynaklı haberlere göre WWDC 2016’da daha ince bir MacBook Air tanıtılacak. Henüz tam tarihi belli olmayan Apple’ın geliştiriciler konferansı etkinliği Haziran ayında düzenleniyor.

http://udn.com/news/story/7240/1346306

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Cihazın çıkışı ise bu tarihe endekslendiğinde Temmuz – Eylül dönemi olabilir. Gelen bilgilerde cihazın hem 13inç hem de 15inç boyutlarında olacağı söyleniyor. 11inçlik modelden ise bahsedilmiş değil. Apple 12inçlik MacBook nedeniyle 11inçlik versiyonu emekliye ayırmış da olabilir.Yeni MacBook Air’ın incelmesi baştan aşağı değişen bir tasarımın da habercisi olabilir aslında. Intel’in M çekirdeği sayesinde 12inçlik MacBook’un hem pil tüketimi çok düşmüştü hem de ana kartın küçülmesi ile pile daha fazla alan kalması neticesinde daha fazla pil kullanılmış şarj kullanımı ciddi anlamda uzamıştı.Söylentilerin ne ölçüde gerçeklik kazanacağını şimdilik kestirmek güç ancak Retina ekranlı, daha güçlü donanıma sahip ve daha uzun pil ömrü sunan bir MacBook Air’ın küresel ölçekte ciddi anlamda ilgi göreceğini söylemek pek de hayalci bir yaklaşım olmayacaktır. Hali hazırda mevcut 13inçlik MacBook Air 1,6cm kalınlığında ve 1,35kg ağırlığında. MacBook Air en son Mart 2015'te güncellenmişti.