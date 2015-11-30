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Mac / iMac / Macbook / Mac Mini ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Apple daha ince bir MacBook Air modelini tanıtabilir

Yeni iPhone, Apple TV, iPad Pro derken Apple cephesinde şu sıralar yeni bir MacBook beklentisi doğdu. Söylentilere göreyse bu model daha ince MacBook Air olacak.
3 yıl
2,9b
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Mac / iMac / Macbook / Mac Mini
Ahmet Gözütok
Haber Müdürü
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Apple daha ince bir MacBook Air modelini tanıtabilir
 
Apple’ın taşınabilirlik, performans ve fiyat ölçeğinde en dengeli modellerinden olan MacBook Air, önümüzdeki yıl yeni bir güncelleme ile karşımıza çıkabilir. Tayvan kaynaklı haberlere göre WWDC 2016’da daha ince bir MacBook Air tanıtılacak. Henüz tam tarihi belli olmayan Apple’ın geliştiriciler konferansı etkinliği Haziran ayında düzenleniyor.

Cihazın çıkışı ise bu tarihe endekslendiğinde Temmuz – Eylül dönemi olabilir. Gelen bilgilerde cihazın hem 13inç hem de 15inç boyutlarında olacağı söyleniyor. 11inçlik modelden ise bahsedilmiş değil. Apple 12inçlik MacBook nedeniyle 11inçlik versiyonu emekliye ayırmış da olabilir.

Yeni MacBook Air’ın incelmesi baştan aşağı değişen bir tasarımın da habercisi olabilir aslında. Intel’in M çekirdeği sayesinde 12inçlik MacBook’un hem pil tüketimi çok düşmüştü hem de ana kartın küçülmesi ile pile daha fazla alan kalması neticesinde daha fazla pil kullanılmış şarj kullanımı ciddi anlamda uzamıştı.

Söylentilerin ne ölçüde gerçeklik kazanacağını şimdilik kestirmek güç ancak Retina ekranlı, daha güçlü donanıma sahip ve daha uzun pil ömrü sunan bir MacBook Air’ın küresel ölçekte ciddi anlamda ilgi göreceğini söylemek pek de hayalci bir yaklaşım olmayacaktır. Hali hazırda mevcut 13inçlik MacBook Air 1,6cm kalınlığında ve 1,35kg ağırlığında. MacBook Air en son Mart 2015'te güncellenmişti.
http://udn.com/news/story/7240/1346306 Yorum Yaz
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Xtrud 3 yıl en beğenilen
Batarya klavye ve hoparlör gibi gereksiz şeyleri atsınlar bence.
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SKYFALL 3 yıl
Teknoloji bir noktadan sonra çıkmaza giriyor bunun farkında olmayanlar var.
Bilgisayar yada telefon hangisi olursa olsun performans artışı dışında bizim bilmediğimiz yada görmediğimiz yeni bir teknoloji ile karşılaşmamız çok çok düşük bir ihtimal.
Her yeni model tanıtıldığında toplumda şöyle bir konuşma geçiyor "Aynı yaa hiç bir yenilik yok" :)
Tanıtılan her yeni modele bizim bilmediğimiz yada görmediğimiz bir yenilik eklenmesi imkansız.
Yenilik bekleyen arkadaşlar fazla ümitlenmesin.
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EnemyDestroyeD 3 yıl
kapıt gibi olsun o zaman :s
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Xtrud 3 yıl en beğenilen
Batarya klavye ve hoparlör gibi gereksiz şeyleri atsınlar bence.
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Master_Evil 3 yıl
cidden klavyesiz, hoparlörsüz çok ince bir cihaz yapabilirler
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DH Misafiri 3 yıl
Bekliyoruz
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suvari25 3 yıl
Mevcut satışta olan 13' lik model çok alınası. Yaz sonunda öğrenci kampanyasıyla 3 bin lira altında bulunuyordu. Hala bulunabiliyorsa, o fiyata çok güzel cihaz.
Yenisi kesin daha da pahalı olacak mevcut modele indirim yapsalar süper olur. En çok gelen şikayet ekranın retina olmaması fakat kullanılan ekran çok kaliteli. Gördüğüm en kaliteli TN panel bu bilgisayarlarda. Bazı IPS'lere taş çıkartır. Notebookcheck.com incelemesi de böyle söylüyor.
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