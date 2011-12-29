Apple dört çekirdekli A6 işlemcisinde üretime Samsung ile devam ediyor

Apple'ın yeni yılda pazara sunacağı cihazlarda kullanılmak üzere A6 işlemcisini geliştirdiği çok uzun süredir biliniyor. Detayları sır gibi saklanan yeni işlemci, Digitimes'ın yeni bir haberine göre dört çekirdekli tasarımı temel alacak gibi görünüyor. Bilindiği üzere şu an dört çekirdekli tek platformu Kal-El kod adlı Tegra 3 ile Nvidia sağlarken, bu alanda sektörün en büyük oyuncusu olan Qualcomm, 2012'nin ilk yarısında çift çekirdekli tasarım ile devam edeceğini, hem performans hem de güç tüketimi olarak Tegra 3'ü geride bırakacağını ifade ediyor. Samsung ise resmi duyurusunu bir süre önce yaptığı Exynos 4412 işlemcisi ile üst seviyede yer alacak yeni nesil Galaxy cihazlarında vites yükseltmeye hazırlanıyor.

Digitimes'ın haberine göre tasarımı bizzat Apple tarafından yapılan, hacimli üretimi ise Samsung'un tesislerinde gerçekleştirilecek A6 işlemcisi de dört çekirdekli olacak. ARM'ın Cortex-A9 tasarımını temel alacak olan işlemci için merak edilen detay ise grafik kanadı. iPad 2 ve iPhone 4S'te kullandığı A5 işlemcisinde, Imagination firmasının çift çekirdekli PowerVR SGX543MP GPU'sunu kullanan ve bu açıdan şu an akıllı telefon pazarında en yüksek grafik performansını sunan Apple'ın, Tegra 3 ile artan rekabet karşısında GPU tercihini de güncellemesi beklenirken, nasıl bir konfigürasyona yer verileceği henüz bilinmiyor. A6 işlemcisinin iPhone 5'te kullanılması beklenirken, endüstri içerisindeki bazı iddialara göre 2012 ile birlikte Apple, iPad ve iPhone için ayrı CPU stratejileri izleyerek iPhone için farklı bir tasarım sunabilir. Bu maliyeti arttıracak bir detay olarak görünse de şirketin tamamiyle akıllı telefonlar için geliştirilmiş işlemci üzerinde çalıştığı iddiası da gündeme geldi.