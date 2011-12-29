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Apple dört çekirdekli A6 işlemcisinde üretime Samsung ile devam ediyor

7 yıl
17,3b
1
20
İşlemci
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Apple'ın yeni yılda pazara sunacağı cihazlarda kullanılmak üzere A6 işlemcisini geliştirdiği çok uzun süredir biliniyor. Detayları sır gibi saklanan yeni işlemci, Digitimes'ın yeni bir haberine göre dört çekirdekli tasarımı temel alacak gibi görünüyor. Bilindiği üzere şu an dört çekirdekli tek platformu Kal-El kod adlı Tegra 3 ile Nvidia sağlarken, bu alanda sektörün en büyük oyuncusu olan Qualcomm, 2012'nin ilk yarısında çift çekirdekli tasarım ile devam edeceğini, hem performans hem de güç tüketimi olarak Tegra 3'ü geride bırakacağını ifade ediyor. Samsung ise resmi duyurusunu bir süre önce yaptığı Exynos 4412 işlemcisi ile üst seviyede yer alacak yeni nesil Galaxy cihazlarında vites yükseltmeye hazırlanıyor.
Digitimes'ın haberine göre tasarımı bizzat Apple tarafından yapılan, hacimli üretimi ise Samsung'un tesislerinde gerçekleştirilecek A6 işlemcisi de dört çekirdekli olacak. ARM'ın Cortex-A9 tasarımını temel alacak olan işlemci için merak edilen detay ise grafik kanadı. iPad 2 ve iPhone 4S'te kullandığı A5 işlemcisinde, Imagination firmasının çift çekirdekli PowerVR SGX543MP GPU'sunu kullanan ve bu açıdan şu an akıllı telefon pazarında en yüksek grafik performansını sunan Apple'ın, Tegra 3 ile artan rekabet karşısında GPU tercihini de güncellemesi beklenirken, nasıl bir konfigürasyona yer verileceği henüz bilinmiyor. A6 işlemcisinin iPhone 5'te kullanılması beklenirken, endüstri içerisindeki bazı iddialara göre 2012 ile birlikte Apple, iPad ve iPhone için ayrı CPU stratejileri izleyerek iPhone için farklı bir tasarım sunabilir. Bu maliyeti arttıracak bir detay olarak görünse de şirketin tamamiyle akıllı telefonlar için geliştirilmiş işlemci üzerinde çalıştığı iddiası da gündeme geldi. 

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Extreme Victory 7 yıl en beğenilen
kardesim millet burada birbirine dusuyor, benimki seninkini dover v.s. diye, admlar catir, catir ortaklik yapiyor (kisaca herkez isine bakiyor) cikan sonuc: Fanligin geregi yok.
kardesim millet burada birbirine dusuyor, benimki seninkini dover v.s. diye, admlar catir, catir ortaklik yapiyor (kisaca herkez isine bakiyor) cikan sonuc: Fa...
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seven44 7 yıl
işlemçiyi 4 çekirdek yapacağınıza pili 4 kat yapın daha iyi
1 Yanıt Yanıtla +15
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aykutx 7 yıl seven44
seven44

işlemçiyi 4 çekirdek yapacağınıza pili 4 kat yapın daha iyi

aynen öyle
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SeKSandDoRT 7 yıl
Fabrika da uretimine baslar baslamaz alabilirsin, tutan yok ...
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Whisper911 7 yıl
samsung chiplere bir pislik yapmassa iyi :D
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sertacarslan 7 yıl Whisper911
Whisper911

samsung chiplere bir pislik yapmassa iyi :D

Trojan atarmış :)
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alpa07 7 yıl
İlk defa kavgasız bir apple haberi.
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Xagdas 7 yıl
Engurlu , sertacarslan , gözleri bağlı çalışıyor Çinde işçiler...
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theyapici 7 yıl
kime ürettirecekti ya samsung uçtu valla her i phone satışından gelir elde edecek çünkü işlemci satıyor:)
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sertacarslan 7 yıl
Bu adamlar tasarladıkları teknolojileri, üretmeleri için nasıl başka fabrikalara güvenip veriyorlar yahu?
Üstelik iki firma aynı teknolojide birbirinin rakibi ezeli rakibi.
Ben güvenemezdim :)
1 Yanıt Yanıtla
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engurlu 7 yıl sertacarslan
sertacarslan

Bu adamlar tasarladıkları teknolojileri, üretmeleri için nasıl başka fabrikalara güvenip veriyorlar yahu?
Üstelik iki firma aynı teknolojide birbirinin rakibi ezeli rakibi.

Ben güvenemezdim :)

Birbirlerine erkek sözü veriyolar

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X-FI 7 yıl
A5 çift çekirdek GPU su tegra 3 eşitmi şimdi anlamdım ?
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Tokay 7 yıl
Ayrılsak da beraberiz diye bi dizi vardı, o geldi aklıma :)
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m.t.y. 7 yıl
apple ın çıkaracağı yeni ürünlere ait çok fazla haber çıkmaya başladı. pil ve muhtelif sorunları olan 4s ten umudunu kesti sanki. Şikayetler ve baskı artarsa ip5 veya başka isimli yeni modelini haziran ayında görebiliriz.

avrupa genelinde ip4s in satışının düşmesi de manidar: forum.donanimhaber.com/...
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Extreme Victory 7 yıl
kardesim millet burada birbirine dusuyor, benimki seninkini dover v.s. diye, admlar catir, catir ortaklik yapiyor (kisaca herkez isine bakiyor) cikan sonuc: Fanligin geregi yok.
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jibe 7 yıl
A6 işlemcisi bence Cortex-A15 olmak zorunda 4 çekirdekli olsa ne olur infinity blade 3 içinmi işlemci çıkartıyorlar sanki. 4 çekirdekliyi gitsin Nvidia çıkartsın
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