Apple, eğitim amaçlı iPadlerin kullanımını kolaylaştıracak

iPad'in eğitim amaçlı kullanılması için kendi ülkesinde çeşitli girişimlerde bulunan Apple ülkemizde bu konu ile alakalı Fatih projesi için de ihaleye girmiş Apple yetkilileri Türkiye Cumhuriyeti devlet büyükleri ile görüşmüştü. ABD'de ise bu konu ile ilgili en büyük tartışmalardan birisi çocukların iPad eğitimine okul dışında devam edebilmesi için tabletlerin onlara eşlik etmesi konusunda ortaya çıkıyordu.

Apple'ın ise bu sorunu çocuklar için özelleştirilmiş bir arayüz ile çözeceği konuşuluyor. Yeni özelleştirme ile eğitim personellerinin hangi cihazda ne gibi uygulamalar yüklenebileceğine karar verebileceği belirtiliyor. Bu sayede çocukların iPad'ler ile yalnızca teknolojiye odaklanması planlanırken eğitmenler istedikleri diğer uygulamaların kullanımını da açabilecek. Bu da sorumluluğun üretici ve geliştiricilerden çıkıp eğitmenlere geçmesini sağlıyor. Söylentilerin ne derece doğru olduğu ilerleyen günlerde görülecek.

