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Apple, eğitim amaçlı iPadlerin kullanımını kolaylaştıracak

4 yıl
3,3b
1
11
iPad
Oğuz Avcı
Editör
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Apple, eğitim amaçlı iPadlerin kullanımını kolaylaştıracak
iPad'in eğitim amaçlı kullanılması için kendi ülkesinde çeşitli girişimlerde bulunan Apple ülkemizde bu konu ile alakalı Fatih projesi için de ihaleye girmiş Apple yetkilileri Türkiye Cumhuriyeti devlet büyükleri ile görüşmüştü. ABD'de ise bu konu ile ilgili en büyük tartışmalardan birisi çocukların iPad eğitimine okul dışında devam edebilmesi için tabletlerin onlara eşlik etmesi konusunda ortaya çıkıyordu.
Apple'ın ise bu sorunu çocuklar için özelleştirilmiş bir arayüz ile çözeceği konuşuluyor. Yeni özelleştirme ile eğitim personellerinin hangi cihazda ne gibi uygulamalar yüklenebileceğine karar verebileceği belirtiliyor. Bu sayede çocukların iPad'ler ile yalnızca teknolojiye odaklanması planlanırken eğitmenler istedikleri diğer uygulamaların kullanımını da açabilecek. Bu da sorumluluğun üretici ve geliştiricilerden çıkıp eğitmenlere geçmesini sağlıyor. Söylentilerin ne derece doğru olduğu ilerleyen günlerde görülecek.

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doctor_bey 4 yıl
Şu an verilen tabletlerde düzgün bir şey olsa bari
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DaRKFoRCeS 4 yıl
çocukların dilinden tablet kelimesi düşmüyor.
o kadar bağımlı olanlar var altına kaçırsa tableti bırakmıyor. Yaptığı tek şey oyun oynamak. obama ne diyor oyun oynamayın sadece geliştirici olun. şahsen fatih projesine girmemeleri iyi oldu. Kimse ürününü bedava vermiyor. Zaten dağıttıkları tabletleri eğitim için kullanan kaç öğrenci var ki.
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Master_Evil 4 yıl
şu an çocukların en büyük ilgi odağı tablet, tablet deyince çocuğun dikkati direk tablete yoğunlaşıyor, böylece eğitim için avantajlı oluyor
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furky86 4 yıl
Başlıkta sorun var mı?
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flowerhorn 4 yıl furky86
furky86

Başlıkta sorun var mı?

"İçin " kelimesi fazla kullanılmış ve apple dan sonra virgül kullanılması gerekiyor
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Okisht 4 yıl furky86
Teşekkür ederim düzeltildi
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xmasx 4 yıl
Fatih projesi birilerinin ceplerini doldurma projesiydi, zaten adindan belli kimlerin oldugu.
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Twenty.One.Pilots 4 yıl
Bunun için iPad'e gerek yok. Üstelik arayüzü ve yüklenecek uygulamalar kısıtlanacaksa hiç yok. Bu işleri fazlasıyla görebilecek aşırı ucuz Windows bilgisayar ( Asus x205ta vb. ) ve Windows tabletlerler var. Tablette Android ve iOS miladını doldurmak üzere bana göre.
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fthkn 4 yıl
Eğitimde teknolojinin tek bir amacı vardır. Rant ve zengin olmak. Bilgi kaynaklarına ulaşmak artık çok kolay. Kalem ve kağıt dışında bir öğrencinin ihtiyaç duyabileceği araç yok.
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Vatov 4 yıl fthkn
fthkn

Eğitimde teknolojinin tek bir amacı vardır. Rant ve zengin olmak. Bilgi kaynaklarına ulaşmak artık çok kolay. Kalem ve kağıt dışında bir öğrencinin ihtiyaç duyabileceği araç yok.

Türkiye için rant ve daha çok para arzusuna katılıyorum ama gelişmiş ülkelerde bu işler böyle yürümüyor. Kağıt, kalem artık geçmiş neslin araçları.
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