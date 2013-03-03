Apple, eski sürüm Flash Player eklentilerini bir kez daha engelledi

Bir süredir Adobe ve Oracle gibi firmaların hazırladığı eklentilerdeki açıklarak kullanan kötü amaçlı yazılımlara karşı savaş açan Apple, OS X'deki Xprotect'i kullanarak bir kez daha Flash Player eklentisini engelledi.

Apple, aldığı bu önlem ile Adobe Flash Player'ın 11.6.602.171 numaralı sürümündeki önce sürümlerin Safari'de kullanılmasını engellerken; kullanıcılara bilgisayarlarında yüklü olan Flash Player'ın eski sürüm olduğunu ve mutlak suretle yeni sürümünü indirmeleri gerektiğini Safari'deki uyarı mesajıyla bildiriyor.

Apple, bundan önce de yine Adobe Flash Player ve Oracle Java 7 eklentilerini Xprotect yardımıyla uzaktan engellemişti.