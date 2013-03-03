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Apple, eski sürüm Flash Player eklentilerini bir kez daha engelledi

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
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iOS / OS X / tvOS / watchOS
Shady
Haber Editörü
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Apple, eski sürüm Flash Player eklentilerini bir kez daha engelledi

Bir süredir Adobe ve Oracle gibi firmaların hazırladığı eklentilerdeki açıklarak kullanan kötü amaçlı yazılımlara karşı savaş açan Apple, OS X'deki Xprotect'i kullanarak bir kez daha Flash Player eklentisini engelledi.

Apple, aldığı bu önlem ile Adobe Flash Player'ın 11.6.602.171 numaralı sürümündeki önce sürümlerin Safari'de kullanılmasını engellerken; kullanıcılara bilgisayarlarında yüklü olan Flash Player'ın eski sürüm olduğunu ve mutlak suretle yeni sürümünü indirmeleri gerektiğini Safari'deki uyarı mesajıyla bildiriyor.

Apple, bundan önce de yine Adobe Flash Player ve Oracle Java 7 eklentilerini Xprotect yardımıyla uzaktan engellemişti.

Apple, eski sürüm Flash Player eklentilerini bir kez daha engelledi

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Degisken 6 yıl en beğenilen
aziz77

Adamalar tekel her istediğini yapıyor.Ama millet kuzu gibi apple almaya devam ediyor...


Üşenmeden 8 satırlık haberi okusaydınız iyiydi.
aziz77Adamalar tekel her istediğini yapıyor.Ama millet kuzu gibi apple almaya devam ediyor...Üşenmeden 8 satırlık haber...
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neo01470 6 yıl
adobe tekelleşti ve apple da bunun farkında o yüzden fırsat buldukca ters yapıyor
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vitor reis 6 yıl neo01470
neo01470

adobe tekelleşti ve apple da bunun farkında o yüzden fırsat buldukca ters yapıyor

istiyor ki tek tekel ben olayım bu piyasada..
çok beklersiniz apple efendi deviriniz geçiyor sizin de
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V4LKyR 6 yıl
Demekki Apple "XProtect" yardımıyla dünyadaki bütün Apple cihazlara ulaşabilir. Bu konuyu biraz ince düşünelim.
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Degisken 6 yıl en beğenilen
aziz77

Adamalar tekel her istediğini yapıyor.Ama millet kuzu gibi apple almaya devam ediyor...


Üşenmeden 8 satırlık haberi okusaydınız iyiydi.
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aziz77 6 yıl
Adamalar tekel her istediğini yapıyor.Ama millet kuzu gibi apple almaya devam ediyor...
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AndaCakan 6 yıl aziz77
aziz77

Adamalar tekel her istediğini yapıyor.Ama millet kuzu gibi apple almaya devam ediyor...

Körü körüne fandroid buna deniyor işte.Keşke bi haberi okusaydın
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The Best in the World 6 yıl aziz77
aziz77

Adamalar tekel her istediğini yapıyor.Ama millet kuzu gibi apple almaya devam ediyor...

Yeni gelinle başlayan bir laf var ama burası yeri değil.
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