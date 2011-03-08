Apple faktörü Nvidia'ya pazar payı kaybettirebilir

Hayır, haberimizin başlığı yeni lanse edilen Radeon HD 6990 ile ilgili değil. Zira 500$ ve üzeri etiket fiyatlarıyla satılan ekran kartları, hem AMD hem de Nvidia için toplam pazarın en küçük paylarından birini oluşturuyor. Dizüstü bilgisayar üreticilerine göre Nvidia, bu yıl içerisinde AMD'ye pazar payı kaybedebilir ve bunda özellikle Apple'ın AMD ile yakınlaşması etkin rol oynayabilir. Bilindiği üzere Apple, 2011 modeli MacBook Pro modelleriyle birlikte Nvidia ile yollarını ayırmış ve AMD'nin grafik yongalarını kullanmaya başlamıştı. Hem iPhone hem de iPad'in milyonlarca adetlik satış rakamlarına ulaşması sonrasında bunun bir yansıması olarak MacBook satışlarını da ciddi şekilde arttıran Apple'ın, MacBook Pro ailesi ile sınırlı kalmayacağı ve gelecekte daha geniş bir ürün yelpazesinde AMD'nin grafik yongalarını kullanacağı ifade ediliyor.

Intel'in Sandy Bridge platformunu kullanan yeni nesil MacBook Pro'lar henüz dünya genelinde yaygınlaşmadığı için Apple'ın AMD'den yana hareket etmesinin GPU pazarına etkisini ilk yarının sonlarına veya ikinci yarı itibariyle görebileceğiz. Jon Peddie Research'ün son araştırmasına göre %60 pazar payı ile ayrık ekran kartı arenasında AMD'nin önünde yer alan Nvidia'nın, Apple'ın yanı sıra Sony ile de çalışmaya başlayan AMD'nin mobil GPU pazarındaki yükselişine bağlı olarak pazar payı kaybedeceği tahmin ediliyor. Aynı kaynaklara göre Apple'ın yeni nesil MacBook Pro'larda AMD GPU kullanmaya başlamasının arkasında, AMD'nin hem daha iyi piyasa fiyatı sunması hem de kolay kolay fiyat indirimine gitmeyen Nvidia'nın aksine şirketsel tutum olarak bu konuda daha iyi olmasının etkili olduğu ve bu sayede Apple ile gelecekte daha yakın olacağı belirtiliyor.

Yılın ilerleyen ayları için rakibi AMD'ye pazar payı kaybedeceği belirtilien Nvidia'nın, ultra-mobil alandaki yükselişi ise sürüyor. Tegra 2 platformuyla ciddi bir çıkış yakalayan Nvidia, aralarında Samsung, Motorola ve LG olmak üzere çok sayıda üreticinin yeni nesil akıllı telefon ve tabletleri için gerekli olan donanımı Tegra 2 ile sağlıyor. Üçüncü çeyrekte Tegra 3 platformunu pazara sunması beklenen Nvidia için, sağladığı gelirler açısından Tegra platformu giderek daha fazla önem kazanacak gibi görünüyor.