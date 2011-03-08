Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Ekran Kartı ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Apple faktörü Nvidia'ya pazar payı kaybettirebilir

8 yıl
11,1b
1
14
Ekran Kartı
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

Hayır, haberimizin başlığı yeni lanse edilen Radeon HD 6990 ile ilgili değil. Zira 500$ ve üzeri etiket fiyatlarıyla satılan ekran kartları, hem AMD hem de Nvidia için toplam pazarın en küçük paylarından birini oluşturuyor. Dizüstü bilgisayar üreticilerine göre Nvidia, bu yıl içerisinde AMD'ye pazar payı kaybedebilir ve bunda özellikle Apple'ın AMD ile yakınlaşması etkin rol oynayabilir. Bilindiği üzere Apple, 2011 modeli MacBook Pro modelleriyle birlikte Nvidia ile yollarını ayırmış ve AMD'nin grafik yongalarını kullanmaya başlamıştı. Hem iPhone hem de iPad'in milyonlarca adetlik satış rakamlarına ulaşması sonrasında bunun bir yansıması olarak MacBook satışlarını da ciddi şekilde arttıran Apple'ın, MacBook Pro ailesi ile sınırlı kalmayacağı ve gelecekte daha geniş bir ürün yelpazesinde AMD'nin grafik yongalarını kullanacağı ifade ediliyor.

Intel'in Sandy Bridge platformunu kullanan yeni nesil MacBook Pro'lar henüz dünya genelinde yaygınlaşmadığı için Apple'ın AMD'den yana hareket etmesinin GPU pazarına etkisini ilk yarının sonlarına veya ikinci yarı itibariyle görebileceğiz. Jon Peddie Research'ün son araştırmasına göre %60 pazar payı ile ayrık ekran kartı arenasında AMD'nin önünde yer alan Nvidia'nın, Apple'ın yanı sıra Sony ile de çalışmaya başlayan AMD'nin mobil GPU pazarındaki yükselişine bağlı olarak pazar payı kaybedeceği tahmin ediliyor. Aynı kaynaklara göre Apple'ın yeni nesil MacBook Pro'larda AMD GPU kullanmaya başlamasının arkasında, AMD'nin hem daha iyi piyasa fiyatı sunması hem de kolay kolay fiyat indirimine gitmeyen Nvidia'nın aksine şirketsel tutum olarak bu konuda daha iyi olmasının etkili olduğu ve bu sayede Apple ile gelecekte daha yakın olacağı belirtiliyor.

Yılın ilerleyen ayları için rakibi AMD'ye pazar payı kaybedeceği belirtilien Nvidia'nın, ultra-mobil alandaki yükselişi ise sürüyor. Tegra 2 platformuyla ciddi bir çıkış yakalayan Nvidia, aralarında Samsung, Motorola ve LG olmak üzere çok sayıda üreticinin yeni nesil akıllı telefon ve tabletleri için gerekli olan donanımı Tegra 2 ile sağlıyor. Üçüncü çeyrekte Tegra 3 platformunu pazara sunması beklenen Nvidia için, sağladığı gelirler açısından Tegra platformu giderek daha fazla önem kazanacak gibi görünüyor.


Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
theyapici 8 yıl
@mao
katılmıyorum adamlar 28 nm için kendileri fabrika kurdu yanlışın var
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
M@U 8 yıl
@Batuist

Teşekkürler. Aslında üstüne daha çok şey yazılıp çizilir ancak bizi pek ilgilendirmez diye düşünüyorum. Sonuçta biz tüketiciyiz.



theyapici

@mao
katılmıyorum adamlar 28 nm için kendileri fabrika kurdu yanlışın var

Çok naif bir yorum olmuş. İyice araştırın derim.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Batuist 8 yıl
@M@U
çok güzel bir yorum olmuş.. bunun üstüne daha birşey yazılmaz.. çok güzel bir bakış açısı ve perspektif sunmuşsun..
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
M@U 8 yıl
Aslında birçok yönden ele alınması gereken bir konu ancak bir iki etkeni sayarak durumu açıklamayı isteyip ve öngörüde bulunmaya çalışacak olursak, AMD ve Apple ortaklığının nedenini, ileriki dönemde yaşanacak üretim değişikliklerini görmek ve ona göre açıklama yapmak gerekir.

AMD 40nm'de Nvidia'nın açık ara önünde olduğu için ve DX11'e de hızlı ve güçlü şekilde girdiği için Apple tarafından tercih edilen marka oldu. Daha önce Nvidia'nın liderliği ile geçen DX10 döneminde de Nvidia'yı tercih etmişti. Yani Apple da her firma gibi kârını düşünen ve çıkarları doğrultusunda ortaklık kuran bir firma. O halde AMD ile olan ilişkisi de bir noktada son bulabilir.

Öncelikle Apple'ın AMD ile çalışma kararı aldığı döneme dikkat edelim. Nvidia, G400 serisini yeni sunabilmişti ki durumu hiç de iyi değildi. Mobil pazarda DX11 yongası yoktu. Hatta orta ve alt sınıf gpu'lara bile sahip değildi. Bunun yanısıra 40nm'de büyük sorunlar yaşıyordu Nvidia. Bu durumda Nvidia ile anlaşması zaten beklenemezdi. Piyasada oturmuş bir seriye, 40nm'de deneyime ve DX11 destekli mobil gpu'lara sahip olan AMD tek tercih olmak durumundaydı.

Bugün ise Nvidia'nın AMD'ye yaklaştığını görüyoruz. Üst seviyede büyük sıkıntıları yok. 40nm de büyük ölçüde halledildi. iki taraf da ilk nesil giriş seviyesi kartlara sahip ve iki tarafın da mobil gpu'ları bulunmakta. Bunun yanısıra 28nm'ye geçiş yaşanacağı dönemde işlerin değişeceğini de düşünüyorum şahsen. 28nm'ye erken girmek isteyen ve mimarisini de buna göre hazırlayan taraf Nvidia. İşte bu noktada AMD geri plana düşebilir. Böyle bir durumda Apple ve Apple gibi firmalar yüzünü Nvidia'ya çevirebilir tekrar.

Esas ilginç olan bence Nvidia'nın çok zor geçirdiği 2010 dönemini bile kazasız belasız rakibi ile kafakafaya kapatabilmesidir. Sonuçta beklendiği kadar gerilemedi Nvidia ve borsadaki değeri oldukça yükseldi. Demek ki Apple ve benzer PC üreticilerinden düşünüldüğü kadar etkilenmiyor Nvidia. O halde bu durum bize Nvidia'nın piyasadaki hakimiyetinin daha taşıyıcı bir nitelik kazanmış olduğunu gösteriyor.

Bu duruma bir de 28nm'de değişebilecek olan dengeleri katarsak Nvidia'nın genel olarak üstünlük sağlayacağını düşünebiliriz ilerki dönemde. Ama Nvidia tarafındaki esas bomba Tegra platformudur. Zira iki üretici de biliyor ki artık taşınabilirlik oldukça önemli hale geldi. Bu durumda taşınabilir ürünler için yongalar üretmek ve bu konuda piyasa hakimiyeti kurabilmek oldukça önemli. Nvidia bunu Tegra 2 ile yapabileceği sinyalini verdi. AMD de Fusion ile benzer bir adım atacaktır. Ancak sanıyorum ki ölçeklendirme farkı sebebiyle AMD biraz gecikebilir bu konuda. Ne de olsa Fusion yongaları akıllı telefon piyasasına yönelik değil. Oysa Tegra hem akıllı telefon hem de netbook, tablet pc gibi bir üst seviye ürünlere de hitap ediyor.

Şahsen iki firmanın da izlediği yolu taktir ederim ancak AMD Fusion'ı (netbook dönemine) yetiştiremediği için pazarı Atom'lar sebebiyle Intel'e verdi. Mobil tarafta da piyasayı Tegra yüzünden Nvidia'ya kaptırabilir. Unutmayalım, mobil vizyonu olmadığı gerekçesi ile istifa ettirilen bir CEO'ya sahipti AMD.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
alito 8 yıl
"Dizüstü bilgisayar üreticilerine göre Nvidia, bu yıl içerisinde AMD'ye pazar payı kaybedebilir ve bunda özellikle Apple'ın AMD ile yakınlaşması etkin rol oynayabilir."
bu cümlede bir hatamı var banamı öyle geldi?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
atyay 8 yıl

alito

"Dizüstü bilgisayar üreticilerine göre Nvidia, bu yıl içerisinde AMD'ye pazar payı kaybedebilir ve bunda özellikle Apple'ın AMD ile yakınlaşması etkin rol oynayabilir."

bu cümlede bir hatamı var banamı öyle geldi?


"Dizüstü bilgisayar üreticilerine göre Nvidia,bu yıl içersinde pazar payının bi kısmını AMD'ye kaptırabilir ve bunda özellikle Aplle'ın AMD ile yakınlaşması etkin rol oynayabilir."

yada

"Dizüstü bilgisayar üreticilerine göre Nvidia,bu yıl içersinde AMD'ye karşı pazar payı kaybedebilir ve bunda özellikle Aplle'ın AMD ile yakınlaşması etkin rol oynayabilir."


böyle daha anlaşılır sanırım:P
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
resler 8 yıl
Apple için nVidianın 3D, fizik ve cuda gibi teknolojileri pek bir şey ifade etmiyor galiba.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
resler 8 yıl
Apple için nVidianın 3D, fizik, cuda gibi teknolojileri pek bir şey ifade etmiyor demek ki.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ozkan_tpc 8 yıl
Bir de şöyle düşünelim; 6990'ı veya gtx 590'ı kaç kişi alabilir veya alacak, öte yandan Samsung Galaxy 2'yi veya herhangi bir tegra yongalı telefonu, dokunmatik pad'i kaç kişi alacak. Aradaki espiriyi yakalayabilirseniz şu dediğimi daha iyi anlarsınız; Nvidia platform olarak Amd'den bir adım önde. Arm tabanlı işlemciler x86 tabanlı geleneksel işlemcileri yavaş yavaş dürterken Amd den hala daha bu konuda bi gelişme görmemek insanı düşündürüyor.
Ya piyasa dinamiklerini iyi okuyamadılar ve bu alanda faaliyet gösteremediler, yada bulldozer mimarisine çığır açacak kadar çok güveniyorlar.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
orc123456 8 yıl
Bu haberden sonra da daha gidip AMD ürünleri kalitesiz diyebilme cesaretini göstermezler sanırım. Apple kalitesiz komponent kullanacak değil ya..
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Rainbow6 8 yıl
Aslinda applenin neden amd ye gecis yaptigini anlayamadim bundan onceki nvidia chipler oldukca iyidi ustelik yeni macbook pronun 13" modellerinde eskiden nvidia kartlar vardi ama simdi intelin yongasi ve ayni paraya satiliyo aslina bakarsaniz 13' alanlar kendilerini keklenmis hissedebilir ... benim kendi fikrime gore amd ekrankartlari appleye pahaliya maal olmus olabilir bundan dolayida 13" de yok peki neden amd kart kullaniyor anlasamadi mi nvidi ile apple icin en iyi secenekti halbuki cunku nvidia apple icin ozel bi versiyon uretiyordu yine bana gore bunun sebebi tegra platformunu gelistiren nvidiayi acik rakip olarak goruyor cunku nvidia hem telefon hemde tablette acik tehdit iki taraftan firmayi zengin edip daha da ileri gitmesini istemiyor olabilir :)
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
yelkowan 8 yıl
bir deneme de benden
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
fx57 8 yıl
deneme
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
fx57 8 yıl
deneme 2
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
V4LKyR +298 12 Angry Men +280 Redeemertr +245 madmahmutd +175 Informed +154 KoşanBalık +154 serdar_k +132 csh +118 MS4343 +102 Txrboz +97
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
11113 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
Ekran Kartı, Apple ve
5 etiket daha pazar mobil amd gpu pazar payı
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 8 yıl WD Elements Play: 1TB kapasiteli medya oynatıcı 8 yıl Gigabyte G1 Assassin: Oyunculara özel anakart! video inceleme 8 yıl Sapphire Başkan Yardımıcısı ile keyifli bir sohbet: Ekran kartlarının dünü, bugünü ve yarını! 8 yıl 1 Milyon gence iş imkanı! Callpex ile doğu illerine yatırımları ve gelecek üzerine konuştuk Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Düşük PC'lerde çalışabilen PUBG LITE,
DonanımHaber
Huawei için 90 günlük istisna bir anlam
DonanımHaber
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
MSI 2019 Şampiyonu G2 Esports Oldu!
Bölüm Sonu Canavarı
Bahar ve polen alerjisi sezonu açıldı
DH Forum
AK PARTİNİN VE RTE ninSAVUNMA SANAYİİNDE
DH Forum
Yerli otomobilin iki boyutlu çizimleri
DonanımHaber
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
Alternatif Görünümler Geri Bildirim