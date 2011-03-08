Apple faktörü Nvidia'ya pazar payı kaybettirebilir

Hayır, haberimizin başlığı yeni lanse edilen Radeon HD 6990 ile ilgili değil. Zira 500$ ve üzeri etiket fiyatlarıyla satılan ekran kartları, hem AMD hem de Nvidia için toplam pazarın en küçük paylarından birini oluşturuyor. Dizüstü bilgisayar üreticilerine göre Nvidia, bu yıl içerisinde AMD'ye pazar payı kaybedebilir ve bunda özellikle Apple'ın AMD ile yakınlaşması etkin rol oynayabilir. Bilindiği üzere Apple, 2011 modeli MacBook Pro modelleriyle birlikte Nvidia ile yollarını ayırmış ve AMD'nin grafik yongalarını kullanmaya başlamıştı. Hem iPhone hem de iPad'in milyonlarca adetlik satış rakamlarına ulaşması sonrasında bunun bir yansıması olarak MacBook satışlarını da ciddi şekilde arttıran Apple'ın, MacBook Pro ailesi ile sınırlı kalmayacağı ve gelecekte daha geniş bir ürün yelpazesinde AMD'nin grafik yongalarını kullanacağı ifade ediliyor.
Intel'in Sandy Bridge platformunu kullanan yeni nesil MacBook Pro'lar henüz dünya genelinde yaygınlaşmadığı için Apple'ın AMD'den yana hareket etmesinin GPU pazarına etkisini ilk yarının sonlarına veya ikinci yarı itibariyle görebileceğiz. Jon Peddie Research'ün son araştırmasına göre %60 pazar payı ile ayrık ekran kartı arenasında AMD'nin önünde yer alan Nvidia'nın, Apple'ın yanı sıra Sony ile de çalışmaya başlayan AMD'nin mobil GPU pazarındaki yükselişine bağlı olarak pazar payı kaybedeceği tahmin ediliyor. Aynı kaynaklara göre Apple'ın yeni nesil MacBook Pro'larda AMD GPU kullanmaya başlamasının arkasında, AMD'nin hem daha iyi piyasa fiyatı sunması hem de kolay kolay fiyat indirimine gitmeyen Nvidia'nın aksine şirketsel tutum olarak bu konuda daha iyi olmasının etkili olduğu ve bu sayede Apple ile gelecekte daha yakın olacağı belirtiliyor.
Yılın ilerleyen ayları için rakibi AMD'ye pazar payı kaybedeceği belirtilien Nvidia'nın, ultra-mobil alandaki yükselişi ise sürüyor. Tegra 2 platformuyla ciddi bir çıkış yakalayan Nvidia, aralarında Samsung, Motorola ve LG olmak üzere çok sayıda üreticinin yeni nesil akıllı telefon ve tabletleri için gerekli olan donanımı Tegra 2 ile sağlıyor. Üçüncü çeyrekte Tegra 3 platformunu pazara sunması beklenen Nvidia için, sağladığı gelirler açısından Tegra platformu giderek daha fazla önem kazanacak gibi görünüyor.
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katılmıyorum adamlar 28 nm için kendileri fabrika kurdu yanlışın var
Teşekkürler. Aslında üstüne daha çok şey yazılıp çizilir ancak bizi pek ilgilendirmez diye düşünüyorum. Sonuçta biz tüketiciyiz.
Çok naif bir yorum olmuş. İyice araştırın derim.
çok güzel bir yorum olmuş.. bunun üstüne daha birşey yazılmaz.. çok güzel bir bakış açısı ve perspektif sunmuşsun..
AMD 40nm'de Nvidia'nın açık ara önünde olduğu için ve DX11'e de hızlı ve güçlü şekilde girdiği için Apple tarafından tercih edilen marka oldu. Daha önce Nvidia'nın liderliği ile geçen DX10 döneminde de Nvidia'yı tercih etmişti. Yani Apple da her firma gibi kârını düşünen ve çıkarları doğrultusunda ortaklık kuran bir firma. O halde AMD ile olan ilişkisi de bir noktada son bulabilir.
Öncelikle Apple'ın AMD ile çalışma kararı aldığı döneme dikkat edelim. Nvidia, G400 serisini yeni sunabilmişti ki durumu hiç de iyi değildi. Mobil pazarda DX11 yongası yoktu. Hatta orta ve alt sınıf gpu'lara bile sahip değildi. Bunun yanısıra 40nm'de büyük sorunlar yaşıyordu Nvidia. Bu durumda Nvidia ile anlaşması zaten beklenemezdi. Piyasada oturmuş bir seriye, 40nm'de deneyime ve DX11 destekli mobil gpu'lara sahip olan AMD tek tercih olmak durumundaydı.
Bugün ise Nvidia'nın AMD'ye yaklaştığını görüyoruz. Üst seviyede büyük sıkıntıları yok. 40nm de büyük ölçüde halledildi. iki taraf da ilk nesil giriş seviyesi kartlara sahip ve iki tarafın da mobil gpu'ları bulunmakta. Bunun yanısıra 28nm'ye geçiş yaşanacağı dönemde işlerin değişeceğini de düşünüyorum şahsen. 28nm'ye erken girmek isteyen ve mimarisini de buna göre hazırlayan taraf Nvidia. İşte bu noktada AMD geri plana düşebilir. Böyle bir durumda Apple ve Apple gibi firmalar yüzünü Nvidia'ya çevirebilir tekrar.
Esas ilginç olan bence Nvidia'nın çok zor geçirdiği 2010 dönemini bile kazasız belasız rakibi ile kafakafaya kapatabilmesidir. Sonuçta beklendiği kadar gerilemedi Nvidia ve borsadaki değeri oldukça yükseldi. Demek ki Apple ve benzer PC üreticilerinden düşünüldüğü kadar etkilenmiyor Nvidia. O halde bu durum bize Nvidia'nın piyasadaki hakimiyetinin daha taşıyıcı bir nitelik kazanmış olduğunu gösteriyor.
Bu duruma bir de 28nm'de değişebilecek olan dengeleri katarsak Nvidia'nın genel olarak üstünlük sağlayacağını düşünebiliriz ilerki dönemde. Ama Nvidia tarafındaki esas bomba Tegra platformudur. Zira iki üretici de biliyor ki artık taşınabilirlik oldukça önemli hale geldi. Bu durumda taşınabilir ürünler için yongalar üretmek ve bu konuda piyasa hakimiyeti kurabilmek oldukça önemli. Nvidia bunu Tegra 2 ile yapabileceği sinyalini verdi. AMD de Fusion ile benzer bir adım atacaktır. Ancak sanıyorum ki ölçeklendirme farkı sebebiyle AMD biraz gecikebilir bu konuda. Ne de olsa Fusion yongaları akıllı telefon piyasasına yönelik değil. Oysa Tegra hem akıllı telefon hem de netbook, tablet pc gibi bir üst seviye ürünlere de hitap ediyor.
Şahsen iki firmanın da izlediği yolu taktir ederim ancak AMD Fusion'ı (netbook dönemine) yetiştiremediği için pazarı Atom'lar sebebiyle Intel'e verdi. Mobil tarafta da piyasayı Tegra yüzünden Nvidia'ya kaptırabilir. Unutmayalım, mobil vizyonu olmadığı gerekçesi ile istifa ettirilen bir CEO'ya sahipti AMD.
bu cümlede bir hatamı var banamı öyle geldi?
"Dizüstü bilgisayar üreticilerine göre Nvidia,bu yıl içersinde pazar payının bi kısmını AMD'ye kaptırabilir ve bunda özellikle Aplle'ın AMD ile yakınlaşması etkin rol oynayabilir."
yada
"Dizüstü bilgisayar üreticilerine göre Nvidia,bu yıl içersinde AMD'ye karşı pazar payı kaybedebilir ve bunda özellikle Aplle'ın AMD ile yakınlaşması etkin rol oynayabilir."
böyle daha anlaşılır sanırım:P
Ya piyasa dinamiklerini iyi okuyamadılar ve bu alanda faaliyet gösteremediler, yada bulldozer mimarisine çığır açacak kadar çok güveniyorlar.