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Mobil Uygulamalar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Apple, geliştiriciler arasındaki sorunların daha kolay çözüm bulması için yeni bir aracı kullanıma sundu

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
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Mobil Uygulamalar
Mazhar Taylan
Haber Editörü
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Mobil platformun en popüler uygulama mağazalarında birine sahip olan Apple, iTunes Appstore'da yaşanabilecek içerik anlaşmazlıklarını engellemek için yeni bir aracı kullanıma sundu.

Bu yeni araç sayesinde, geliştiriciler karşılaştıkları sorunları kendi aralarında çözebilecekler. Uygulama içeriğinin başka bir geliştirici tarafından ihlal edildiğini düşünen kullanıcılar, bu aracı kullanarak bir şikayet belgesi oluşturup iletişim bilgilerini de bu belgeye dahil ederek Apple'a gönderebilecekler. Söz konusu şikayetin Apple'a iletilmesiyle birlikte Apple, ilgili taraflar arasında uzlaşmayı sağlamak adına iletişim kuracak. Apple'ın ulaşma çabalarının sonuç vermemesi durumunda taraflar iTunes Appstore'un hukuk bürosundan konuyla ilgili yardım alarak çözüme ulaşmaya çalışabilecekler. 

Apple, her ne kadar uygulama geliştiricilerine uyguladığı katı kurallar ile tanınıyor olsa da, bu kurallar çerçevesinde sonuçlanamayan bazı problemlerin çözüme kavuşmasında bu aracın önemli bir rol oynaması bekleniyor.


http://9to5mac.com/2012/08/31/apple-has-app-store-app-ip-infringement-dispute-portal-apparently-begins-rejecting-infringing-apps/ Yorum Yaz
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ShineOnYouCrazyDiamond 7 yıl
Her zaman alıştığımız taktik artık öne çıkar, dava aç, hataları örtbas et.
not: imza.
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