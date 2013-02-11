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Apple, görüntü tabanlı kimlik doğrulama sistemi için patent başvurusunda bulundu

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
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iPhone
Mazhar Taylan
Haber Editörü
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Apple, görüntü tabanlı kimlik doğrulama sistemi için patent başvurusunda bulundu
Apple, mobil cihazların güvenliğini arttırmak adına kilit ekranı üzerinde sunacağı yeni bir yöntem için patent başvurusunda bulundu.

PIN kodu veya şifrelerden farklı olarak kullanıcının özel hayatını ilgilendiren bu yöntem, cihazın kilit ekranında bir görsel göstererek kullanıcının bu resmi kendi hayatıyla ilişkilendirmesi isteniyor. Yani bir arkadaşınız, evcil hayvanınız veya sevdiğiniz bir eşya kilit ekranında yer alabiliyor. Cihazın kullanıcısı için eğlenceli bir test niteliğinde olan bu kilitte yer alan görsel her seferinde değişerek, güvenlik bir adım daha ileri götürülmüş oluyor. 

Patent başvurusunda yer alan bu yöntem aslında çok da yeni bir yöntem sayılmaz. Ancak, mobil cihazlarda kullanılması açısından önemli bir adım olduğu söylenebilir. Apple'ın mobil cihazların kilit ekranını değiştirebilecek olan patent başvurusunun nasıl sonuçlanacağını ilerleyen dönemlerde hep birlikte göreceğiz.


http://www.patentlyapple.com/patently-apple/2013/02/apple-introduces-a-new-image-based-authentication-system-for-unlocking-macs-and-idevices.html Yorum Yaz
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stalker(1979) 6 yıl en beğenilen
bir 10 yıl sonra telefonlar retina taraması dna analizi parmak izi damar haritası çıkarma vs vs de yaparlar. sanki telefonu açmıyoruz da CIA'in Langley'deki üssüne girmeye çalışıyoruz
bir 10 yıl sonra telefonlar retina taraması dna analizi parmak izi damar haritası çıkarma vs vs de yaparlar. sanki telefonu açmıyoruz da CIA'in Langley'deki üs...
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engurlu 6 yıl MilanRapajic
berdush
engurlu
0.99$ lik uygulamanin patentini almaya calisan yegane firma..

Uygulamanın fiyatı ile cirosu arasındaki farktan, hatta patentin işlevinden bihaber forum kullanıcısı.

Asil sen benim ne demek iatedigimden bihabersin..Apple'in boyle sacmaliklarla degil daha ciddi yazilimlarla ugrasmasi lazim ki guncellemelerini goruyoruz hala FOOSSSS..

Kilit ekraninda yok kedisini soracakmis kopegini soracakmis anasini soracakmis danasini soracakmis test yapacakmis..
Birbirinin herseyini bilenler alsinlar aninda acsinlar kilit ekranini bu mu guvenlik ??
Bir de dikkat ceksin, klas gorunsun,bisey zannetsinler diye "Goruntu tabanli kimlik sorgulama" demisler..
berdushengurlu0.99$ lik uygulamanin patentini almaya calisan yegane firma..Uygulamanın fiyatı ile cirosu...
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1 Yanıt Yanıtla +4
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1 Avatar
kemaloztin 6 yıl
Bence saçma
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Be All My Sins Remembered 6 yıl
İyide böyle birşey var ki zaten
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MxFxOx 6 yıl
tekelci zihniyet kendinden başka firmalar şans tanımıyor yarın birgün şirket batsa patentlerinde doğar :D
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Prequel 6 yıl
Boş işler müdürü Apple.
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kartalaraz 6 yıl
seni patentçi seni....[>:]
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cabriolet1981 6 yıl
Kiişisel bilgileri fişlemekte daha nekadar ileri gidecekler acaba..
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aspirin_00 6 yıl
apple yeter otur götünün üstüne herşeyi patentleme bıktık yaww elma ağacı nasıl dikilir onun patentinide alır yakında
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multiTYRT 6 yıl
Başlıyoruz
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12 Angry Men 6 yıl
Bu kadar patenti var ama hiç birini kullanmıyorlar garip bir şirket.
kaç senedir yerinde sayıyor.
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wardstone 6 yıl 12 Angry Men
12 Angry Men

Bu kadar patenti var ama hiç birini kullanmıyorlar garip bir şirket.

kaç senedir yerinde sayıyor.

Adamların elinde telefona projektör koyacak teknoloji var ama parayı yavaş yavaş sömürüyorlar.
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V4LKyR 6 yıl
Hangi uygulamaymış o?
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LegendM 6 yıl
Ice cream sandwich den beri android'de olan uygulamanın adını değiştirip patent almışlar helal olsun

Apple zaten cihazlardan para kazanmaktan öte patentlerden kazanmayı planlıyor
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acmtncy 6 yıl
kimsenin kilit ekranı açmak için bunlarla uğraşacağını sanmıyorum. son dönemlerde firmalar çok farklı kilit açma yöntemleri getirdiler ama hala en çok kullanılan kilit rakam girilen tuş kilididir eminim.
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stalker(1979) 6 yıl en beğenilen
bir 10 yıl sonra telefonlar retina taraması dna analizi parmak izi damar haritası çıkarma vs vs de yaparlar. sanki telefonu açmıyoruz da CIA'in Langley'deki üssüne girmeye çalışıyoruz
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