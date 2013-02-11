Apple, görüntü tabanlı kimlik doğrulama sistemi için patent başvurusunda bulundu

Apple, mobil cihazların güvenliğini arttırmak adına kilit ekranı üzerinde sunacağı yeni bir yöntem için patent başvurusunda bulundu.





PIN kodu veya şifrelerden farklı olarak kullanıcının özel hayatını ilgilendiren bu yöntem, cihazın kilit ekranında bir görsel göstererek kullanıcının bu resmi kendi hayatıyla ilişkilendirmesi isteniyor. Yani bir arkadaşınız, evcil hayvanınız veya sevdiğiniz bir eşya kilit ekranında yer alabiliyor. Cihazın kullanıcısı için eğlenceli bir test niteliğinde olan bu kilitte yer alan görsel her seferinde değişerek, güvenlik bir adım daha ileri götürülmüş oluyor.





Patent başvurusunda yer alan bu yöntem aslında çok da yeni bir yöntem sayılmaz. Ancak, mobil cihazlarda kullanılması açısından önemli bir adım olduğu söylenebilir. Apple'ın mobil cihazların kilit ekranını değiştirebilecek olan patent başvurusunun nasıl sonuçlanacağını ilerleyen dönemlerde hep birlikte göreceğiz.





http://www.patentlyapple.com/patently-apple/2013/02/apple-introduces-a-new-image-based-authentication-system-for-unlocking-macs-and-idevices.html