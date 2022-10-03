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    Apple, iPhone 15 modellerine TouchID eklemekten vazgeçti

    Teknoli devi Apple, iPhone 14 modellerini tanıtalı birkaç hafta olmuş olsa da 2023 yılında çıkacak iPhone 15 serisi ile ilgili sızıntılar gelmeye başladı. Yeni sızıntı, ekran altı TouchID ile ilgili.
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    iPhone 15 ekran altı parmak izi kullanmayacak
    Tam Boyutta Gör

    2017 yılında tanıttığı iPhone X ile FaceID teknolojisini tanıtan Apple, amiral gemi iPhone cihazlarında TouchID’yi komple geride bırakmıştı ve FaceID’ye geçmişti. TouchID; iPhone SE, iPad ve MacBook cihazlarında var olmaya devam etse de teknoloji, en üst seviye iPhone modellerinden komple kaldırıldı. Android tarafında birçok üst seviye akıllı telefon, ekran altı parmak izi kullanmaya başladıkça birçok kullanıcı, TouchID’nin de bu formda dönmesini istedi. Ancak iddialara göre Apple, TouchID’yi şimdilik geri getirmeyecek.

    Apple ekran altı TouchID teknolojisini test ediyor

    Apple’a yakın kaynakları ile bilinen Mark Gurman, iPhone 15 serisi hakkında bir bilgi paylaştı. Gurman’a göre Apple, TouchID’yi ekran altına entegre etmek üzerine çalışıyor ancak bu teknolojinin getireceği dezavantajlardan dolayı, iPhone 15 modelinde kullanılmayacak.

    Apple ekran altı parmak izini kullanmak istese de teknolojinin getirdiği ek maliyet, ek araştırma ve geliştirme işlemleri ve fiziksel parçalar, firmayı bu fikirden vazgeçirmiş durumda. Firmanın MacBook modellerinde de çentik kullanmaya başladığı düşünüldüğünde, yakında TouchID teknolojisi tamamen FaceID ile değiştirilebilir.

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    anzubesti 4 gün önce

    zannersiniz askeri araç uzmanı.lan tarrak onların aklı senin kadar çalışmıyor mu

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    Sarı Mucit 5 gün önce

    devasa üst penceresiyle dronlardan atılan bombalara karşı savunmasız Hatta pencere kapağını içe doğru eğimli koymuşlar; bomba düşerken kapağa çarpsa bile sekip içeri düşsün diye adeta tasarım hatası pencere üstüne kubbe gibi bir parça eklenmeli https://www.youtube.com/watch?v=cvRyT3upFAY&amp;feature=youtu.be

    B
    batar 6 gün önce

    Sahiplerinin yahudi olduğu şirketler den ne bekliyordunuz ki :) Kafirler için yaşasın cehennem.

    B
    batar 6 gün önce

    Bu kriz döneminde zenginler daha çok zengin fakirler daha çok fakirleşti ve adamlar hala , sevdikçe sevesim geliyor diyor.

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    homebird 1 hafta önce

    Düşman, topraklarına girip katliyam ve tecavüzlere başlayınca anlarsın "Gereksiz Makinelerin" gereğini.

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    gecekorrr 1 hafta önce

    gereksiz makineler insan öldürmekten başka ne işe yarıyor nefret ediyorum

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