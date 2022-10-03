Apple, iPhone 15 modellerine TouchID eklemekten vazgeçti

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2017 yılında tanıttığı iPhone X ile FaceID teknolojisini tanıtan Apple, amiral gemi iPhone cihazlarında TouchID’yi komple geride bırakmıştı ve FaceID’ye geçmişti. TouchID; iPhone SE, iPad ve MacBook cihazlarında var olmaya devam etse de teknoloji, en üst seviye iPhone modellerinden komple kaldırıldı. Android tarafında birçok üst seviye akıllı telefon, ekran altı parmak izi kullanmaya başladıkça birçok kullanıcı, TouchID’nin de bu formda dönmesini istedi. Ancak iddialara göre Apple, TouchID’yi şimdilik geri getirmeyecek.

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Apple ekran altı TouchID teknolojisini test ediyor

Apple’a yakın kaynakları ile bilinen Mark Gurman, iPhone 15 serisi hakkında bir bilgi paylaştı. Gurman’a göre Apple, TouchID’yi ekran altına entegre etmek üzerine çalışıyor ancak bu teknolojinin getireceği dezavantajlardan dolayı, iPhone 15 modelinde kullanılmayacak.

Apple ekran altı parmak izini kullanmak istese de teknolojinin getirdiği ek maliyet, ek araştırma ve geliştirme işlemleri ve fiziksel parçalar, firmayı bu fikirden vazgeçirmiş durumda. Firmanın MacBook modellerinde de çentik kullanmaya başladığı düşünüldüğünde, yakında TouchID teknolojisi tamamen FaceID ile değiştirilebilir.

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iPhone 15 ekran altı parmak izi kullanmayacak