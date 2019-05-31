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ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'dan Huawei açıklaması

ABD ve Huawei arasındaki krizin çözülüp çözülmeyeceği konuşulurken bir açıklama da ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'dan geldi. Pompeo, Huawei'yi neden yasaklamak zorunda olduklarını anlattı.
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Cep Telefonları
Uğur Seven
Teknoloji Editörü
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Huawei'nin bu ayın başlarında Cumhurbaşkanı Trump tarafından imzalanan bir yürütme emri uyarınca, artık hiçbir Amerikan şirketi ile iş yapmasına izin verilmiyor. Çinli teknoloji devi yasağın yakın gelecekte geri çekileceğini umarken, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, kısıtlamaların telefon üreticisinin siber-casusluk için Pekin hükümeti tarafından kullanılmasının bir sonucu olduğunu açıkladı.

Çin hükümetine derinden bağlılar

Huawei'ye “Çin hükümetinin bir aracı” diyen Pompeo, Fox Business'a yaptığı açıkamalarda, Pekin'deki yetkililerin teknoloji şirketleri ile olan ilişkilerinin, ABD'de olanlarla karşılaştırıldığında tamamen farklı olduğunu belirtti ve: "Şirketlerimiz Amerika Birleşik Devletleri hükümeti ile işbirliği yapıyor. Yani, yasalarımıza uyuyorlar. Ancak hiçbir başkan bir Amerikan özel şirketini yönetmez. Çin'de bu çok farklı. Onlar sadece farklı bir kurallar dizisi altında faaliyet gösteriyorlar. Huawei, Çin hükümetinin bir aracı. Derinden bağlılar. Amerikalıların anlaması zor bir şey." ifadelerini kullandı.
Öte yandan Huawei, Çin hükümeti için casusluk yaptığı iddialarını net bir şekilde reddediyor. Yakın bir zamanda Huawei CEO'su Ren Zhengfei bir röportajında, ABD tarafından uygulanan bu yasağın, Huawei'nin Amerikalıların henüz geliştirmediği teknolojileri icat etmesinin bir sonucu olduğunu belirtmişti. Özellikle Huawei kullanıcılarının merak ve endişe ile takip ettiği bu gelişmelerin nasıl sonuçlanacağı ise büyük bir soru işareti olmaya devam ediyor.

https://video.foxbusiness.com/v/6042110431001/#sp=show-clips Yorum Yaz
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koyunsayar 1 hf. en beğenilen
Bütün Çinli mühendisler devletleri için hırsızlık yapıyor
3 Yanıt Yanıtla +13
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Xloud 1 hf.
Apple'ın yönetim kurulundaki üst düzey askerlerin bundan haberi var mı?
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koyunsayar 1 hf. shkoksal
Sen doğan gereği saçmala ama arstirmak aklına gelmez tabi 3 ay önce Çinli mühendisler asml yi soydular
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2 Yanıt Yanıtla +5
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zuhanda 1 hf.
Velev ki adamlar casusluk yapıyor, huawei cihazları amerikaya sokmazsın olur biter. Ama bunlar google işletim sistemi kullanmasını, arm mimarisi kullanmasını yasaklatıyor. Bu tamamen ticari bir durum.
1 Yanıt Yanıtla +1
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Virtual Reality 1 hf. zuhanda
Başta Google uygulamaları olmak üzere, Facebook, Instagram, vb. ABD'li uygulamalar Çin iç pazarında uzun yıllardır yasak. Yasağa karşı yasak uygulaması doğru bir politakamı tartışılır ama Çin'in batı bloğu ülkelerini yasaklarla iç pazarından uzak tutma mücadelesi serbest piyasa ekonomisine ters bir durum ve başta ABD olmak üzere bir çok batı bloğu ülkesi Çin'in bu iki yüzlü politikasını yıllardır alttan alıyor. Çin'de ucuza üretim yapmalarının yüzü suyu hürmetine Çin'in iç pazarıma girmeyin gibi yasaklayıcı politikalarına rıza gösteriyorlar. Yani, Google'da boş değil. Yıllardır sürüp giden bir kini var Çin hükümetine. Huawei şirketinin yönetiminde de Çin hükümetinden söz sahibi kişilerde olduğu için birazda ondan çıkarmaya çalışıyorlar acısını. İşin casusluk boyutuna girmiyorum. Kimisi donanımla, kimisi yazılımla, kimisi klasik yöntem olan ajanlar ile her ülke iyi kötü casusluk yapıyor. Mobil sektörün fıtratında var casusluk. Casusluk konusunda haklı haksız durumlarına inanmıyorum. Günümüzde anlamsız çünkü. Herkes casusluğun bir yerinden tutmuş veri toplamaya, istihbarat edinmeye çalışıyor. Bence önemle üzerinde durulması gereken, neden Çin'in iç pazarında Google servisleri, Facebook, Instagram, vb. uygulamalar yasaklı? ve neden Çin her ülkenin pazarında rahat rahat ürünlerini satarken, diğer ülkeler Çin pazarına açılmak istediklerinde yasakları delmek için kırk dereden su getiriyorlar?
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broodofqueen 1 hf.
Amerika'da şirketler ülkeyi yönetir.
Hangisi daha kötü bilemedim.
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DH Misafiri 1 hf.
milliyetçi ulusal kominist denen devletlerde firmalar devlete istihbarat için çalışır
bizde bu kadar özgürlükte bazı firmalar bizim bilgileri dışarı satar casusluk yapar
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ertech26 1 hf.
Adamın adını mike pokemon okudum bu nasıl bir soyaddır ?
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Xloud 1 hf.
Apple'ın yönetim kurulundaki üst düzey askerlerin bundan haberi var mı?
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koyunsayar 1 hf. en beğenilen
Bütün Çinli mühendisler devletleri için hırsızlık yapıyor
3 Yanıt Yanıtla +13
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shkoksal 1 hf. koyunsayar
Bu kadar net bir cümle kurduğuna göre içlerinde falansın sanırım...
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Ohol Oula 1 hf. koyunsayar
Nasıl olur da neye dayanarak bize böyle bir iftira atabilirsin?
Biz sadece işimizi yaparız, hırsızlık nedir bilmeyiz!
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koskoca_BK 1 hf. koyunsayar
Adam doğru söylüyor, ben o bütünüm.
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serafon 1 hf.
Hiçbir başkan şirketi yönetmez, çünkü başkanlar şirketlere tabidir!
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huawei, çin ve
7 etiket daha yasak ABD ambargo mike pompeo Cep Telefonları Mobil Teknolojiler Uğur Seven
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