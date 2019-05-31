ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'dan Huawei açıklaması

Huawei'nin bu ayın başlarında Cumhurbaşkanı Trump tarafından imzalanan bir yürütme emri uyarınca, artık hiçbir Amerikan şirketi ile iş yapmasına izin verilmiyor. Çinli teknoloji devi yasağın yakın gelecekte geri çekileceğini umarken, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, kısıtlamaların telefon üreticisinin siber-casusluk için Pekin hükümeti tarafından kullanılmasının bir sonucu olduğunu açıkladı.

Çin hükümetine derinden bağlılar

Huawei'ye “Çin hükümetinin bir aracı” diyen Pompeo, Fox Business'a yaptığı açıkamalarda, Pekin'deki yetkililerin teknoloji şirketleri ile olan ilişkilerinin, ABD'de olanlarla karşılaştırıldığında tamamen farklı olduğunu belirtti ve: "Şirketlerimiz Amerika Birleşik Devletleri hükümeti ile işbirliği yapıyor. Yani, yasalarımıza uyuyorlar. Ancak hiçbir başkan bir Amerikan özel şirketini yönetmez. Çin'de bu çok farklı. Onlar sadece farklı bir kurallar dizisi altında faaliyet gösteriyorlar. Huawei, Çin hükümetinin bir aracı. Derinden bağlılar. Amerikalıların anlaması zor bir şey." ifadelerini kullandı.

https://video.foxbusiness.com/v/6042110431001/#sp=show-clips

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Öte yandan, Çin hükümeti için casusluk yaptığı iddialarını net bir şekilde reddediyor. Yakın bir zamanda Huawei CEO'subir röportajında, ABD tarafından uygulanan bu yasağın, Huawei'nin Amerikalıların henüz geliştirmediği teknolojileribir sonucu olduğunu belirtmişti. Özellikle Huawei kullanıcılarınınile takip ettiği bu gelişmelerin nasıl sonuçlanacağı ise büyük birolmaya devam ediyor.