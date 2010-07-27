Apple, iMac'leri de güncelledi: Core i3 /i5/i7 işlemci ve DirectX 11 destekli ekran kartı seçenekleri eklendi

Mac Pro sistemlerinde donanım güncellemesine giden Apple, son kullanıcılar için hazırladığı iMac'leri de güncelledi. Hepsi bir arada formunda olan bilgisayarların yeni modellerinde, tercihe bağlı olarak Core i3, Core i5 ve Core i7 işlemci seçenekleri sunmaya başlayan Apple, DirectX 11 destekli ekran kartları da kullanmaya başlıyor. Özellikle MacBook sistemlerinde bir süredir Nvidia ile devam eden Apple, yeni iMac'lerinde ise DirectX 11 destekli ATi ekran kartlarına yer verdi . SSD ve SDXC gibi teknolojilerin de desteklendiği yeni iMac'ler, 21.5-inç ve 27-inç arasında değişen IPS panelli ekrana sahipler. Mac OS X Leopard işletim sistemiyle sunulan yeni iMac'ler için Apple'ın açıkladığı temel konfigürasyonlar şu şekilde;

- 21.5-inç, 1920 x 1080 LED-backlit ekran

- 3.06 GHz Intel Core i3 işlemci

- 4GB 1333 MHz DDR3 SDRAM, 16GB'a kadar arttırılabilir

- ATI Radeon HD 4670 (256MB GDDR3 bellek) ekran kartı

- 500GB Serial ATA hard disk (7200 devir/dakika)

- Slot yüklemeli 8x SuperDrive çift katman optik sürücü (DVD±R DL/DVD±RW/CD-RW)

- Mini DisplayPort (adaptör ayrı satılıyor)

- AirPort Extreme 802.11n & Bluetooth 2.1+EDR

- iSight video kamera

- Gigabit Ethernet

- Entegre stereo hoparlör ve mikrofon

- Kablosuz Apple klavye ve Magic fare

Fiyat: 1199$

- 21.5-inç, 1920 x 1080 LED-backlit ekran

- 3.20 GHz Intel Core i3 işlemci

- 4GB 1333 MHz DDR3 SDRAM, 16GB'a kadar arttırılabilir

- ATI Radeon HD 5670 (512MB GDDR3 bellek) ekran kartı

- 1TB Serial ATA hard disk (7200 devir/dakika)

- Slot yüklemeli 8x SuperDrive çift katman optik sürücü (DVD±R DL/DVD±RW/CD-RW)

- Mini DisplayPort (adaptör ayrı satılıyor)

- AirPort Extreme 802.11n & Bluetooth 2.1+EDR

- iSight video kamera

- Gigabit Ethernet

- Entegre stereo hoparlör ve mikrofon

- Kablosuz Apple klavye ve Magic fare

Fiyat: 1499$

- 27-inç, 2560 x 1440 LED-backlit ekran

- 3.20 GHz Intel Core i3 işlemci

- 4GB 1333 MHz DDR3 SDRAM, 16GB'a kadar arttırılabilir

- ATI Radeon HD 5670 (512MB GDDR3 bellek) ekran kartı

- 1TB Serial ATA hard disk (7200 devir/dakika)

- Slot yüklemeli 8x SuperDrive çift katman optik sürücü (DVD±R DL/DVD±RW/CD-RW)

- Mini DisplayPort (adaptör ayrı satılıyor)

- AirPort Extreme 802.11n & Bluetooth 2.1+EDR

- iSight video kamera

- Gigabit Ethernet

- Entegre stereo hoparlör ve mikrofon

- Kablosuz Apple klavye ve Magic fare

Fiyat: 1699$

- 27-inç, 2560 x 1440 LED-backlit ekran

- 2.8GHz Intel Core i5 işlemci

- 4GB 1333 MHz DDR3 SDRAM, 16GB'a kadar arttırılabilir

- ATI Radeon HD 5750 (1GB GDDR5 bellek) ekran kartı

- 1TB Serial ATA hard disk (7200 devir/dakika)

- Slot yüklemeli 8x SuperDrive çift katman optik sürücü (DVD±R DL/DVD±RW/CD-RW)

- Mini DisplayPort (adaptör ayrı satılıyor)

- AirPort Extreme 802.11n & Bluetooth 2.1+EDR

- iSight video kamera

- Gigabit Ethernet

- Entegre stereo hoparlör ve mikrofon

- Kablosuz Apple klavye ve Magic fare

Fiyat: 1999$