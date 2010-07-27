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Mac / iMac / Macbook / Mac Mini ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Apple, iMac'leri de güncelledi: Core i3 /i5/i7 işlemci ve DirectX 11 destekli ekran kartı seçenekleri eklendi

8 yıl
19,9b
1
9
Mac / iMac / Macbook / Mac Mini
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Apple, iMac'leri de güncelledi: Core i3 /i5/i7 işlemci ve DirectX 11 destekli ekran kartı seçenekleri eklendi
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Mac Pro sistemlerinde donanım güncellemesine giden Apple, son kullanıcılar için hazırladığı iMac'leri de güncelledi. Hepsi bir arada formunda olan bilgisayarların yeni modellerinde, tercihe bağlı olarak Core i3, Core i5 ve Core i7 işlemci seçenekleri sunmaya başlayan Apple, DirectX 11 destekli ekran kartları da kullanmaya başlıyor. Özellikle MacBook sistemlerinde bir süredir Nvidia ile devam eden Apple, yeni iMac'lerinde ise DirectX 11 destekli ATi ekran kartlarına yer verdi . SSD ve SDXC gibi teknolojilerin de desteklendiği yeni iMac'ler, 21.5-inç ve 27-inç arasında değişen IPS panelli ekrana sahipler. Mac OS X Leopard işletim sistemiyle sunulan yeni iMac'ler için Apple'ın açıkladığı temel konfigürasyonlar şu şekilde;

  - 21.5-inç, 1920 x 1080 LED-backlit ekran
  - 3.06 GHz Intel Core i3 işlemci
  - 4GB 1333 MHz DDR3 SDRAM, 16GB'a kadar arttırılabilir
  - ATI Radeon HD 4670 (256MB GDDR3 bellek) ekran kartı
  - 500GB Serial ATA hard disk (7200 devir/dakika)
  - Slot yüklemeli 8x SuperDrive çift katman optik sürücü (DVD±R DL/DVD±RW/CD-RW)
  - Mini DisplayPort (adaptör ayrı satılıyor)
  - AirPort Extreme 802.11n & Bluetooth 2.1+EDR
  - iSight video kamera
  - Gigabit Ethernet
  - Entegre stereo hoparlör ve mikrofon
  - Kablosuz Apple klavye ve Magic fare

Fiyat: 1199$

  - 21.5-inç, 1920 x 1080 LED-backlit ekran
  - 3.20 GHz Intel Core i3 işlemci
  - 4GB 1333 MHz DDR3 SDRAM, 16GB'a kadar arttırılabilir
  - ATI Radeon HD 5670 (512MB GDDR3 bellek) ekran kartı
  - 1TB Serial ATA hard disk (7200 devir/dakika)
  - Slot yüklemeli 8x SuperDrive çift katman optik sürücü (DVD±R DL/DVD±RW/CD-RW)
  - Mini DisplayPort (adaptör ayrı satılıyor)
  - AirPort Extreme 802.11n & Bluetooth 2.1+EDR
  - iSight video kamera
  - Gigabit Ethernet
  - Entegre stereo hoparlör ve mikrofon
  - Kablosuz Apple klavye ve Magic fare

Fiyat: 1499$

  - 27-inç, 2560 x 1440 LED-backlit ekran
  - 3.20 GHz Intel Core i3 işlemci
  - 4GB 1333 MHz DDR3 SDRAM, 16GB'a kadar arttırılabilir
  - ATI Radeon HD 5670 (512MB GDDR3 bellek) ekran kartı
  - 1TB Serial ATA hard disk (7200 devir/dakika)
  - Slot yüklemeli 8x SuperDrive çift katman optik sürücü (DVD±R DL/DVD±RW/CD-RW)
  - Mini DisplayPort (adaptör ayrı satılıyor)
  - AirPort Extreme 802.11n & Bluetooth 2.1+EDR
  - iSight video kamera
  - Gigabit Ethernet
  - Entegre stereo hoparlör ve mikrofon
  - Kablosuz Apple klavye ve Magic fare

Fiyat: 1699$

  - 27-inç, 2560 x 1440 LED-backlit ekran
  - 2.8GHz Intel Core i5 işlemci
  - 4GB 1333 MHz DDR3 SDRAM, 16GB'a kadar arttırılabilir
  - ATI Radeon HD 5750 (1GB GDDR5 bellek) ekran kartı
  - 1TB Serial ATA hard disk (7200 devir/dakika)
  - Slot yüklemeli 8x SuperDrive çift katman optik sürücü (DVD±R DL/DVD±RW/CD-RW)
  - Mini DisplayPort (adaptör ayrı satılıyor)
  - AirPort Extreme 802.11n & Bluetooth 2.1+EDR
  - iSight video kamera
  - Gigabit Ethernet
  - Entegre stereo hoparlör ve mikrofon
  - Kablosuz Apple klavye ve Magic fare

Fiyat: 1999$

Apple, iMac'leri de güncelledi: Core i3 /i5/i7 işlemci ve DirectX 11 destekli ekran kartı seçenekleri eklendi
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Apple, iMac'leri de güncelledi: Core i3 /i5/i7 işlemci ve DirectX 11 destekli ekran kartı seçenekleri eklendi
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mehmetgirgin 8 yıl
görüntü ve boyut olarak çok güzel donanım ve fiyat hakkında yorum yok
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demirparcasi 8 yıl
Haberin başlığı ve içeriği yanıltıcı. Directx11 Microsoft teknolojsidir ve sadece Windows7'de geçerlidir. Mac'ler hiçbir zaman Directx'i desklemedi. Ati 5670 ve 5750 kartları Windows 7 versiyonları Directx 11 desteklese de Mac versiyonlarının desteklemesi mümkün değil. Zaten Apple kendi sitesinde de artık Directx11 desteklediğini belirtmemiş. Bu yüzden haber ve başlığı yanlış. Yeni maclerde ekran kartları değişti ve ATI'nin 4670, 5650 ve 5750 serisinden oldu ama hiçbirinde Directx11 desteği yok. Mac üzerine ikinci işletim sistemis Windows7 yükleyip directx11 kullanılabilir mi bilmem. Kullanılsa dahi Imac in Directx11 desteği olmadığı gerçeği değiştirmez.
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Kirk Lee 8 yıl
Mac OS işletim sisteminde DX11 ekran kartı olması bir şey ifade etmiyor...
ama bu kartların yeni Open GL sürümlerini desteklemesi Mac Os için önemlidir...
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homeedition88 8 yıl
cinema display dedikleri büyük ve güzel ekranlarda neden blu-ray film izletmiyorlar onu da anlayamıyorum.
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Towarscke 8 yıl
normal sartlarda sistem icin verdigimiz onerilerin, daha guclu makinalar olmasina ragmen, sadece isletim yaziliminin iyi olmasindan dolayi, iMAC ve MACPro'nun daha iyi oldugunu soyleyenler var anladigim kadariyla...
hayir sahsen benim bile 2000 dolarlik makinasina bakmama gerek yok. benden sadece 27'' monitor ve 1333mhz ram olarak daha iyi..
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DH Misafiri 8 yıl
fiyatı bana biraz pahalı geldi, sizce ?
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sinan593 8 yıl
ATI ekran kartlarıda kullanılmış... çok güzel makine özelliklerde güzel fiyatı _??
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max975 8 yıl
harika bu imacler
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