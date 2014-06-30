Apple, iOS 7.1.2'yi yayınladı

WWDC 2014’de tanıtılan iOS 8’in geliştirme çalışmalarını son sürat sürdüren Apple, iOS 7 ile ilgili çalışmalarına ise güncellemeler ile devam ediyor.Bu konudaki yaklaşık 2 aylık suskunluğunu bozan Apple, dakikalar önce ise iOS 7.1.2’yi yayınladı.

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Apple’ın resmi açıklamalarına göre iOS 7.1.2 aşağıdakiler de dahil olmak üzere hata düzeltmelerini ve güvenlik güncellemelerini içerir:• iBeacon bağlanabilirliğini ve kararlılığını artırır• Barkod tarayıcıları da dahil olmak üzere bazı 3. parti aksesuarlar için veri aktarımıyla ilgili bir hatayı düzeltir• Mail ilişiklerinin veri koruma sınıfıyla ilgili bir sorunu düzeltirEğer siz de iOS 7 kullanıcısıysanız, iOS 7.1.2’yi iTunes ya da iCihazlarınız üzerinden OTA olarak indirebilirsiniz.