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Apple, iOS 7.1.2'yi yayınladı

4 yıl
2,4b
1
105
Mac / iMac / Macbook / Mac Mini
Shady
Haber Editörü
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Apple, iOS 7.1.2'yi yayınladı
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WWDC 2014’de tanıtılan iOS 8’in geliştirme çalışmalarını son sürat sürdüren Apple, iOS 7 ile ilgili çalışmalarına ise güncellemeler ile devam ediyor.Bu konudaki yaklaşık 2 aylık suskunluğunu bozan Apple, dakikalar önce ise iOS 7.1.2’yi yayınladı.

Apple’ın resmi açıklamalarına göre iOS 7.1.2 aşağıdakiler de dahil olmak üzere hata düzeltmelerini ve güvenlik güncellemelerini içerir:

• iBeacon bağlanabilirliğini ve kararlılığını artırır
• Barkod tarayıcıları da dahil olmak üzere bazı 3. parti aksesuarlar için veri aktarımıyla ilgili bir hatayı düzeltir
• Mail ilişiklerinin veri koruma sınıfıyla ilgili bir sorunu düzeltir

Eğer siz de iOS 7 kullanıcısıysanız, iOS 7.1.2’yi iTunes ya da iCihazlarınız üzerinden OTA olarak indirebilirsiniz.
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bimin aystiisi 4 yıl en beğenilen
Performans iyileştirmesi veya bataryaya yönelik birşey yok gereksiz.
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halitozbasli 4 yıl
İp 6 ya az kaldı yavaş yavaş milletin telefonunun hızını kısalım çalışmaları. İndirmiyorum .
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multiTYRT 4 yıl
Cihazı çubukların dünyasında donanlar şunu deneyin, çok basit bir yöntem.

Çubuk donduğu zaman cihazı en fazla 30 dakika rahat bırakın
Sonra soft reset atın. Cihaz açılınca 7.1.2 olarak açılacaktır.
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calculus07 4 yıl
arkadaşlar güncellemeyi yüklemek istemiyorum ama bildirim gitmiyor bu bildirimim nası yok ederim kırmızı renkte 1 yazıyor
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UN!BJK 4 yıl
4s yavaşlama yok ama aşırı derecede çok ısınıyor ve şarj çabuk bitiyor
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Cihan 4 yıl
Geri dönsek mi şarj hızlı bitiyor sanki
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salihbocX 4 yıl
Benim cihaza iyi geldi batarya süresi daha uzun oldu
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mgokhanozen 4 yıl
Safari'de donma yaşayan arkadaşlar için:

ayarlar/safari/çerezleri engelle/her zaman

yapsınlar.
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BitliKene 4 yıl
7.1.1 e jailbreak nasıl yapılıyor link verebilirmisiniz :D pm
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Since1903 4 yıl
Ben wifi ile güncelleme yaptıktan sonra sıkıntılı çalışmaya başlamıştı cihaz. ( günlleme yaparken cihaz dondu , hard reset ile açtım) baktım ki olacak gibi değil ipsw dosyası ile yeniden kurdum 7.1.2'yi. Şuanda hiçbir sıkıntı yok.
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Technical_Support 4 yıl
Daha çok kasar diye deniyim dedim ama iphone4 te daha iyi performans vermeye başladı.
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fbhakanb 4 yıl
Takvim uygulamasında Türkiye tatil günleri bende yok. 7.1.1 de vardı. Sizde de aynı mi.
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PathWizard 4 yıl fbhakanb
Bende sorun yok.
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