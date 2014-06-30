Apple, iOS 7.1.2'yi yayınladı

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WWDC 2014’de tanıtılan iOS 8’in geliştirme çalışmalarını son sürat sürdüren Apple, iOS 7 ile ilgili çalışmalarına ise güncellemeler ile devam ediyor.Bu konudaki yaklaşık 2 aylık suskunluğunu bozan Apple, dakikalar önce ise iOS 7.1.2’yi yayınladı.
Apple’ın resmi açıklamalarına göre iOS 7.1.2 aşağıdakiler de dahil olmak üzere hata düzeltmelerini ve güvenlik güncellemelerini içerir:
• iBeacon bağlanabilirliğini ve kararlılığını artırır
• Barkod tarayıcıları da dahil olmak üzere bazı 3. parti aksesuarlar için veri aktarımıyla ilgili bir hatayı düzeltir
• Mail ilişiklerinin veri koruma sınıfıyla ilgili bir sorunu düzeltir
Eğer siz de iOS 7 kullanıcısıysanız, iOS 7.1.2’yi iTunes ya da iCihazlarınız üzerinden OTA olarak indirebilirsiniz.
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Çubuk donduğu zaman cihazı en fazla 30 dakika rahat bırakın Sonra soft reset atın. Cihaz açılınca 7.1.2 olarak açılacaktır.
ayarlar/safari/çerezleri engelle/her zaman
yapsınlar.
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