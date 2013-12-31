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iOS / OS X / tvOS / watchOS ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Apple: iOS 7'nin kullanım oranı %78'e yükseldi

5 yıl
2,8b
1
31
iOS / OS X / tvOS / watchOS
Shady
Haber Editörü
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Apple: iOS 7'nin kullanım oranı %78'e yükseldi

Apple, eylül ayının son döneminde yayınladığı iOS 7'nin mevcut kullanım oranını açıkladı.

Geliştiriciler için hazırlanan App Store destek sayfasında yer verilen istatistiğe göre iOS 7'nin 30 Aralık 2013 itibariyle kullanım oranı %78'e ulaştı. Geri kalan dilimi ise %18 ile iOS 6 ve %4 ile iOS 5 ve öncesi sürümler oluşturuyor.

iOS 7'nin kullanım oranı, yine Apple'ın resmi verilerine göre, aralık ayı başında %74 seviyesindeydi.

iPhone 5s'in satışa sunulma arefesinde yayınlanan iOS 7, iPhone 4 ve sonrası, iPad 2 ve sonrası ile 5.nesil iPod Touch'larla uyumlu.


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jay jay justified 5 yıl en beğenilen
Komediye gel, imzalar açılınca oran yarıya düşecek sananlar var.


Kaç kişi uğraşıyor SHSH ile? Kaç kişinin umrunda? Çoğunluk cihazını en güncel sürümde tutar, bu kadar basit.

iPad 3'te çatır çatır kullanıyorum. Jailbreak de geldi, tadından yenmiyor.
Komediye gel, imzalar açılınca oran yarıya düşecek sananlar var.Kaç kişi uğraşıyor SHSH ile? Kaç kişinin umrunda? Çoğunluk cihazını en g...
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3 Yanıt Yanıtla +12
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infernox 5 yıl
Çünkü ios 7 jailbreak çıktı
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1 Avatar
Tom Hagen 5 yıl
jb öncesi peki?
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xoe 5 yıl
İnsanlar yeni şeylere açık olmalı bence. IOS 7 çok iyi bir işletim sistemi ama kimse değişimi sevmediği için farkında değil.
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MyWorldLife 5 yıl
iOS 7.1 Final versiyonu ile Apple ozellikle iPhone 4 ve 4S olmak uzere performans sorununu cozecek


Suan iPhone 4 cihazimda 7.1 beta 2 yuklu iOS 6'ya çok yakin bir performansta calisiyor finali dusunemiyorum.

iOS 7.1 i Bekleyin !
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multiTYRT 5 yıl
O JB sonrası sonuç
öncesini söylemez Apple.
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AMERICOS 5 yıl
Eski klavye bazı uygulamalarda çıkıyor,çok duygulanıyorum.
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Kaçak Yolcu 5 yıl
%22'yi evde zor tutuyorum
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tranz 5 yıl
3 yıllık iphone kullanıcısıyım sırf istediğim ios da kalamadığım için bıraktım. Ben ios 5 i ve 6 daha çok sevdim 7 ye göre. Ama ne yazıkkı geri dönüşü yok. Bu tamamen apple ın yeni ürün satma politikası yüksek sistem gerektiren ios ları pisaya sürüyor makinalar kaldırmıyor sonra hobaa yenisini al. Zorunlu bırakma bakalım ne olur o %78.
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daedlus 5 yıl
Yükseldi değil yükselttirildi.
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Engelss 5 yıl
allah onların evlerine ateşler salsın
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jrbatu 5 yıl
18%
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Guhong01 5 yıl
Cihazini yavaşlatan %78
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infernox 5 yıl
Çünkü ios 7 jailbreak çıktı
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responsible 5 yıl
Daha stabil olacaksa neden %78'in içinde olmayalım?? Ya da %100'e çıkartmayalım oranı ?
Acı gerçek arkadaşlar. Apple imzaları açmayacak ve herkes istekli ya da isteksiz bu sürüme geçecek. Geçmekte bir sakınca olmadığını düşünenlerdenim. Her ne kadar İOS 6'nın yeri bende ayrı olsa da..
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Recharged 5 yıl
%18 içinde kalmaya devam.
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