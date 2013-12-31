Apple: iOS 7'nin kullanım oranı %78'e yükseldi

Apple, eylül ayının son döneminde yayınladığı iOS 7'nin mevcut kullanım oranını açıkladı.

Geliştiriciler için hazırlanan App Store destek sayfasında yer verilen istatistiğe göre iOS 7'nin 30 Aralık 2013 itibariyle kullanım oranı %78'e ulaştı. Geri kalan dilimi ise %18 ile iOS 6 ve %4 ile iOS 5 ve öncesi sürümler oluşturuyor.

iOS 7'nin kullanım oranı, yine Apple'ın resmi verilerine göre, aralık ayı başında %74 seviyesindeydi.

iPhone 5s'in satışa sunulma arefesinde yayınlanan iOS 7, iPhone 4 ve sonrası, iPad 2 ve sonrası ile 5.nesil iPod Touch'larla uyumlu.