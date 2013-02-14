Apple iOS için Kickstarter uygulaması çıktı





Uzun zamandır onlarca parlak fikrin gerçeğe dönüşmesine yardımcı olan ve dünyanın en büyük bağış sitelerinden biri haline gelen Kickstarter'ın beklenen mobil uygulaması sonunda çıkış yaptı.

Bugün Apple App Store üzerinde ücretsiz olarak sunulmaya başlanan uygulama, gerçek sitesinde de olduğu gibi oldukça sade bir tasarım ve yapıya sahip. Farklı kategoriler altındaki harika projelere rahat ulaşım imkanı sağlayan uygulama, haftanın popüler uygulamalarını da gösterebiliyor. Projelerin her türlü ayrıntıları yanında videolarının da izlenmesine imkan veren uygulama üzerinden, bağış yapmakta mümkün hale getirilmiş. Proje sahiplerinin kendi sayfa ve bilgilerine de ulaşabildikleri uygulama üzerinden mesaj alışveriş de yapılabiliyor.

Apple'ın iPhone 3GS, iPod 4G, iPad ve sonrası modelleri ile uyumlu olarak çalışabilen uygulamayı, Apple App store üzerinden ya da aşağıdaki bağlantı sayesinde indirerek, hazırlanmış harika projeler arasında gezmeye başlayabilirsiniz.

https://itunes.apple.com/us/app/kickstarter-for-iphone/id596961532?ls=1&mt=8

https://itunes.apple.com/us/app/kickstarter-for-iphone/id596961532?ls=1&mt=8