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Apple, iOS4'teki güvenlik açıkları için yama yayınlayacak

Apple, iOS4'teki güvenlik açıkları için yama hazırlayacağını duyurdu.
9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
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iPhone
LesEnfantsTerribles
Mobil Cihaz Editörü - Video Editörü
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iPhone 4'ün jailbreak işleminin ortaya çıkmasının ardından Apple'dan beklenen hamle gecikmeden geldi. iPhone 4'e gelen jailbreak işleminin sonrasında Apple'ın WiFi üzerinden kullanılmasına özen gösterdiği FaceTime uygulaması da 3G üzerinden kullanılabilir hale gelmişti. Apple'ın güvenlik açıklarını sebep olarak gösterdiği bu gelişmelerin ardından yeni bir yama ile bu açıkları kapatacağı açıklandı.

Apple'ın iOS4'teki güvenlik açıkları için duyurduğu yamayı ne zaman yayınlayacağı hakkında herhangi bir bilgi bulunmuyor.


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Batuist 9 yıl
insanları istediklerinin aksini kullanmnaya mecbur etme çabası.. herşeyi iyi güzelde appleda bu durum bence çok yanlış...
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Kuray 9 yıl
SHSH'lerinizi alin
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DH Misafiri 9 yıl
bence bu bır satıs strajesı
cunku apple bılerek verıyor bu acıkları kı
satıs yapabılsın suan jb cıktıgı ıcın cogu arkadasım ıphone 4 e kostugunu bızzat bılıyorum
dıer yandan apple anlasmlalı oldugu operatorlere baglılıgını devam ettırmek ıcın yama mecbur cıkaracak ıkılı oyunuyor apple ama hep kazanan onlar..
(dh uye olmama ragmen neden gırıs yapamıyorum suankı yorum ıcın gıbı vs.)
sdc foruma uyelıkmı aldım acep
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Fashionality 9 yıl
apple istediği kadar kapatsın açıkları dev team yine kırar
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soar.kerrigan 9 yıl
DH Misafiri

bence bu bır satıs strajesı

cunku apple bılerek verıyor bu acıkları kı

satıs yapabılsın suan jb cıktıgı ıcın cogu arkadasım ıphone 4 e kostugunu bızzat bılıyorum

dıer yandan apple anlasmlalı oldugu operatorlere baglılıgını devam ettırmek ıcın yama mecbur cıkaracak ıkılı oyunuyor apple ama hep kazanan onlar..

(dh uye olmama ragmen neden gırıs yapamıyorum suankı yorum ıcın gıbı vs.)

sdc foruma uyelıkmı aldım acep



orası türkiye değil usa ona göre değerlendirme yapmak daha iyi olur applein işine gelsedi factory unlock satardı fiyatın üstünde fakat yapmıyor



açıklar bilerek bırakılır fakat öyle bilerek değil sen heralde evinin kapısın ktleyip camlarına korkuluk yaptırıp sonrada anahtarı yutmaya kalkmazsın değilmi
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...TALANCI... 9 yıl
ARKADAŞLAR BEN BİR İPHONE 3GS SAHİBİ OLARAK SİZE ŞUNU SÖLİM APP STORE İİ HOŞ DA ÇOK KISITLAYICI BE BİLADER. BEN JAİL BREAK YAPTIRDIM ARKADAŞA BENİM TELEFONU. VALLA VARYA DERİN Bİ OH ÇEKTİM.İSTEDİĞİM HER ŞEYİ YÜKLEYEBİLİYORUM. KAFAM RAHAT.BEN KEYFİNE DÜŞKÜN ADAMIM KİMSE BENİ HAPİSTE TUTAMAZ!!!
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Godolphin 9 yıl
Hapisçi zihniyetten çık artık apple yine kırarlar :D
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YaYa 9 yıl
Adamlar ekstra hiçbir işleme gerek kalmadan safari üzerinden bağlanıp aleti jailbreak yapabiliyorlar buna tabiki apple ın dur demesi gerekir
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