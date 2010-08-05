Apple, iOS4'teki güvenlik açıkları için yama yayınlayacak

iPhone 4'ün jailbreak işleminin ortaya çıkmasının ardından Apple'dan beklenen hamle gecikmeden geldi. iPhone 4'e gelen jailbreak işleminin sonrasında Apple'ın WiFi üzerinden kullanılmasına özen gösterdiği FaceTime uygulaması da 3G üzerinden kullanılabilir hale gelmişti. Apple'ın güvenlik açıklarını sebep olarak gösterdiği bu gelişmelerin ardından yeni bir yama ile bu açıkları kapatacağı açıklandı.

Apple'ın iOS4'teki güvenlik açıkları için duyurduğu yamayı ne zaman yayınlayacağı hakkında herhangi bir bilgi bulunmuyor.