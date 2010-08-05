Apple, iOS4'teki güvenlik açıkları için yama yayınlayacak

Mobil Cihaz Editörü - Video Editörü
iPhone 4'ün jailbreak işleminin ortaya çıkmasının ardından Apple'dan beklenen hamle gecikmeden geldi. iPhone 4'e gelen jailbreak işleminin sonrasında Apple'ın WiFi üzerinden kullanılmasına özen gösterdiği FaceTime uygulaması da 3G üzerinden kullanılabilir hale gelmişti. Apple'ın güvenlik açıklarını sebep olarak gösterdiği bu gelişmelerin ardından yeni bir yama ile bu açıkları kapatacağı açıklandı.
Apple'ın iOS4'teki güvenlik açıkları için duyurduğu yamayı ne zaman yayınlayacağı hakkında herhangi bir bilgi bulunmuyor.
cunku apple bılerek verıyor bu acıkları kı
satıs yapabılsın suan jb cıktıgı ıcın cogu arkadasım ıphone 4 e kostugunu bızzat bılıyorum
dıer yandan apple anlasmlalı oldugu operatorlere baglılıgını devam ettırmek ıcın yama mecbur cıkaracak ıkılı oyunuyor apple ama hep kazanan onlar..
(dh uye olmama ragmen neden gırıs yapamıyorum suankı yorum ıcın gıbı vs.)
sdc foruma uyelıkmı aldım acep
orası türkiye değil usa ona göre değerlendirme yapmak daha iyi olur applein işine gelsedi factory unlock satardı fiyatın üstünde fakat yapmıyor
açıklar bilerek bırakılır fakat öyle bilerek değil sen heralde evinin kapısın ktleyip camlarına korkuluk yaptırıp sonrada anahtarı yutmaya kalkmazsın değilmi