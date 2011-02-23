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Apple, iPad 2 için hacimli üretim hedefini aşağı çekiyor

8 yıl
8,8b
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4
iPad
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Digitimes'ın komponent üreticilerine dayandırarak verdiği yeni bir habere göre Apple, iPad 2'nin üretim kapasitesiyle ilgili hedeflerini aşağı çekti. iPad 2'nin dizayn ve spesifikasyonunda ayarlamalar yaptığı belirtilen Apple'ın, Şubat sonu gibi hacimli üretime geçmek istediği ancak dokunmatik panel verimliliğine yönelik sorunlar ile birlikte yapılan ayarlam çalışmalarının ilk etap üretim hedeflerinin aşağı çekilmesine neden olduğu öne sürülüyor. Orjinal planında ilk çeyrek için 400,000-600,000 adet iPad 2 üretmeyi planlayan Apple'ın, son gelişmeler karşısında bu hedefini 300,000-400,000 adet seviyesine düşürdüğü tahmin ediliyor.

Bazı pazar gözlemcileri Apple'ın panel verimliliği ve tedarik stabilitesine yönelik endişelerini dile getirse de, Apple'ın hacimli üretim takviminde bir değişiklik olmayacağına inanılıyor. Panel tedariği konusunda LG Display, Samsung Electronics ve Chimei Innolux (CMI) ile çalışan Apple'ın ayrıca birinci jenerasyon iPad'i kademeli olarak pazardan çekmeye hazırlandığı zira Ocak ayında 2 milyona yakın sipariş alınmasına rağmen kanalda 1-1,5 milyon adet iPad stoğu olduğu bildiriliyor.


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Python 8 yıl
apple yeni ipadde cok büyük degişiklik yapacagını sanmıyorum belki ipad 3 de olabilir o yüzden olması gerekki üretim hacmini düşürmüşler ya tutarsa diye
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Batuist 8 yıl
sanırım çok büyük değişiklikler olmicak ipad2'de.. daha şimdiden ipad 3 ile ilgili dedikodular yayılmaya başlanınca küçük değişiklikler kimseyi kesmicektir.
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SerhanUygur 8 yıl
uretim probemlerinden dolayi ahzirana kaldigi hala yalanlanmadi... insallah boyle birsey soz konusu degildir.
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