Apple iPad 2 test edildi; Çift çekirdekli GPU ile grafik performansında fark yaratıyor

Apple iPad 2'nin satışa sunulmasıyla birlikte kapsamlı test sonuçları da gelmeye başladı. Birinci nesil iPad'den farklı olarak iPad 2'ye, yeni nesil A5 işlemcisi güç veriyor. Çift çekirdekli Cortex-A9 tasarımını esas alan A5 işlemcisi, Apple'ın iddialarına göre iki kat daha iyi işlemci ve dokuz kat daha yüksek grafik performansı vaad ediyor. Özellikle grafik performansı için iddia edilen artış bir hayli dikkat çekici. Peki bu ne kadar gerçekçi bir açıklama? Anandtech, resmi satışı dün başlayan iPad 2'nin grafik performansını masaya yatırdı.

Bilindiği üzere Nvidia, Tegra 2 platformunu grafik performansı en yüksek SoC yani yongada sistem platformu olarak tanımlıyor. Ancal gelen ilk test sonuçlarına göre bu iddia, iPad 2 ile birlikte geçerliliğini yitirmeye başlıyor. Pek çok kez belirttiğimiz üzere hem Intel hem de Apple'ın ortak olduğu Imagination firmasının PowerVR SGX 543MP2 grafik yongasını kullanan iPad 2, ilk test sonuçlarına göre hem iPad hem de Motorola Xoom'a ciddi oranda performansı farkı atmayı başarıyor. Ortaya çıkan performans sonuçlarına göre, iPad 2 ve iPad arasındaki grafik performansı farkı Apple'ın belirttiği gibi 9 kat olmasa da GPU tarafında çok ciddi bir sıçrama yapıldığı dikkatlerden kaçmıyor.

Yapılan testlerde, Nvidia Tegra 2 platformunu temsilen ekran çözünürlüğü iPad 2'den daha yüksek olan Motorola Xoom'un tercih edildiğini görüyoruz. Aynı birinci nesilde olduğu gibi 1024 x 768 piksel ekran çözünürlüğüne sahip olan iPad 2 ile kıyaslandığında 1280 x 1024 piksel çözünürlüğüne sahip Motorola Xoom için yüksek çözünürlüğin performansa etki eden bir unsur olarak değerlendirilmesi gerekirken, işletim sistemleri arasındaki farkı da dikkatli bir şekilde ele almak gerekiyor. Ancak tüm bunlara rağmen mevcut koşullar altında iPad 2, yerini aldığı iPad'e kıyasla 7 kata, Nvidia Tegra 2 ile kıyaslandığında ise 3-4 kata varan daha yüksek grafik performansı sunmayı başarıyor.

Çift çekirdekli PowerVR SGX 543MP2 GPU'sunu kullanan iPad 2 ile ilgili olarak bir diğer dikkat çekici detay ise CPU hızı. Çift çekirdekli Cortex-A9 tasarımını temel alan A5 işlemcisinin 1GHz'de çalıştığı tahmin ediliyordu ancak yapılan incelemeler sonucunda işlemcinin aslında 900MHz'de çalıştığı anlaşıldı. Öte yandan işlemci odaklı çeşitli testlerde de iPad 2'nin, Motorola Xoom ve birinci nesil iPad karşısında ciddi oranda hızlı olduğu görülüyor. Bu noktada iPad ile aradaki fark anlaşılabilir zira donanım anlamında ciddi bir gelişim söz konusu ancak Motorola Xoom ile oluşan fark özellikle yazılım tarafında, Honeycomb kod adlı Android 3.0'ın yol alması gerektiğini gözler önüne seriyor.

İlk test sonuçlarına göre iPad 2 ile Apple ileriye dönük önemli bir adım atıyor. Zira iPad'in en ciddi rakibi olarak gösterilen Motorola Xoom, yukarıdaki test sonuçlarının yanı sıra beklenenden daha yüksek fiyat ile pazara giriş yaparken, iPad karşısındaki en güçlü argümanlardan birisi olan Flash desteğine de henüz (resmi destek 18 Mart'ta gelecek) sahip değil. Öte yandan incelik, pil süresi ve yazılım konularında da iPad 2'nin sahip olduğu avantajlar yadsınamaz. Tabi iPad 2'nin önemli eksikleri olduğu da su götürmez bir gerçek. Bugün hala dijital kameramızdaki SD kartı doğrudan iPad'e takamıyor ya da USB cihaz bağlayamıyoruz ancak tüm bu eksiklerine rağmen iPad 2 ile Apple, pozisyonunu pekiştiren güçlü güncellemeler ve fiyat stratejisi ile (iPad 2 yerini aldığı birinci nesil iPad ile aynı fiyat seviyesinden sunuldu) uzunca bir süre daha yerini koruyacak gibi görünüyor.

Detaylı test sonuçları için;

http://www.anandtech.com/show/4216/apple-ipad-2-gpu-performance-explored-powervr-sgx543mp2-benchmarked/2

http://www.anandtech.com/show/4215/apple-ipad-2-benchmarked-dualcore-cortex-a9-powervr-sgx-543mp2/2

