Apple iPad 2 test edildi; Çift çekirdekli GPU ile grafik performansında fark yaratıyor

Apple iPad 2'nin satışa sunulmasıyla birlikte kapsamlı test sonuçları da gelmeye başladı. Birinci nesil iPad'den farklı olarak iPad 2'ye, yeni nesil A5 işlemcisi güç veriyor. Çift çekirdekli Cortex-A9 tasarımını esas alan A5 işlemcisi, Apple'ın iddialarına göre iki kat daha iyi işlemci ve dokuz kat daha yüksek grafik performansı vaad ediyor. Özellikle grafik performansı için iddia edilen artış bir hayli dikkat çekici. Peki bu ne kadar gerçekçi bir açıklama? Anandtech, resmi satışı dün başlayan iPad 2'nin grafik performansını masaya yatırdı.
Bilindiği üzere Nvidia, Tegra 2 platformunu grafik performansı en yüksek SoC yani yongada sistem platformu olarak tanımlıyor. Ancal gelen ilk test sonuçlarına göre bu iddia, iPad 2 ile birlikte geçerliliğini yitirmeye başlıyor. Pek çok kez belirttiğimiz üzere hem Intel hem de Apple'ın ortak olduğu Imagination firmasının PowerVR SGX 543MP2 grafik yongasını kullanan iPad 2, ilk test sonuçlarına göre hem iPad hem de Motorola Xoom'a ciddi oranda performansı farkı atmayı başarıyor. Ortaya çıkan performans sonuçlarına göre, iPad 2 ve iPad arasındaki grafik performansı farkı Apple'ın belirttiği gibi 9 kat olmasa da GPU tarafında çok ciddi bir sıçrama yapıldığı dikkatlerden kaçmıyor.
Yapılan testlerde, Nvidia Tegra 2 platformunu temsilen ekran çözünürlüğü iPad 2'den daha yüksek olan Motorola Xoom'un tercih edildiğini görüyoruz. Aynı birinci nesilde olduğu gibi 1024 x 768 piksel ekran çözünürlüğüne sahip olan iPad 2 ile kıyaslandığında 1280 x 1024 piksel çözünürlüğüne sahip Motorola Xoom için yüksek çözünürlüğin performansa etki eden bir unsur olarak değerlendirilmesi gerekirken, işletim sistemleri arasındaki farkı da dikkatli bir şekilde ele almak gerekiyor. Ancak tüm bunlara rağmen mevcut koşullar altında iPad 2, yerini aldığı iPad'e kıyasla 7 kata, Nvidia Tegra 2 ile kıyaslandığında ise 3-4 kata varan daha yüksek grafik performansı sunmayı başarıyor.
Çift çekirdekli PowerVR SGX 543MP2 GPU'sunu kullanan iPad 2 ile ilgili olarak bir diğer dikkat çekici detay ise CPU hızı. Çift çekirdekli Cortex-A9 tasarımını temel alan A5 işlemcisinin 1GHz'de çalıştığı tahmin ediliyordu ancak yapılan incelemeler sonucunda işlemcinin aslında 900MHz'de çalıştığı anlaşıldı. Öte yandan işlemci odaklı çeşitli testlerde de iPad 2'nin, Motorola Xoom ve birinci nesil iPad karşısında ciddi oranda hızlı olduğu görülüyor. Bu noktada iPad ile aradaki fark anlaşılabilir zira donanım anlamında ciddi bir gelişim söz konusu ancak Motorola Xoom ile oluşan fark özellikle yazılım tarafında, Honeycomb kod adlı Android 3.0'ın yol alması gerektiğini gözler önüne seriyor.
İlk test sonuçlarına göre iPad 2 ile Apple ileriye dönük önemli bir adım atıyor. Zira iPad'in en ciddi rakibi olarak gösterilen Motorola Xoom, yukarıdaki test sonuçlarının yanı sıra beklenenden daha yüksek fiyat ile pazara giriş yaparken, iPad karşısındaki en güçlü argümanlardan birisi olan Flash desteğine de henüz (resmi destek 18 Mart'ta gelecek) sahip değil. Öte yandan incelik, pil süresi ve yazılım konularında da iPad 2'nin sahip olduğu avantajlar yadsınamaz. Tabi iPad 2'nin önemli eksikleri olduğu da su götürmez bir gerçek. Bugün hala dijital kameramızdaki SD kartı doğrudan iPad'e takamıyor ya da USB cihaz bağlayamıyoruz ancak tüm bu eksiklerine rağmen iPad 2 ile Apple, pozisyonunu pekiştiren güçlü güncellemeler ve fiyat stratejisi ile (iPad 2 yerini aldığı birinci nesil iPad ile aynı fiyat seviyesinden sunuldu) uzunca bir süre daha yerini koruyacak gibi görünüyor.
Detaylı test sonuçları için;
http://www.anandtech.com/show/4216/apple-ipad-2-gpu-performance-explored-powervr-sgx543mp2-benchmarked/2
http://www.anandtech.com/show/4215/apple-ipad-2-benchmarked-dualcore-cortex-a9-powervr-sgx-543mp2/2
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LG Optimus 2x 480x800 piksel iken
Xoom 1280x800 piksel.
Test çözünürlük ayarlamaya izin vermediğinden cihazın gerçek çözünürlüğünde test edilmiş.
Motorola Atrix 4G ise 540 x 960 piksel olduğundan biraz geride kalmış.
iPhone 4 ise 640 x 960 piksel zaten en zor teste sahip olan o.
Keza iPad'den daha yavaş işlemcisi olmasına rağmen %33'e varan daha fazla skor vermesinin nedenide iPad'e göre daha düşük çözünürlükte çalışması.
Motoralanın "1280"ine,
İpad2nin "1280"ini gorelim degil mi?
Sacma bir sunum yayınlanmıs...
Sizleri takdirle karşılıyor ve sevgilerimi iletiyorum.
Teşekkürler
Steve'den nefret te etseniz, hem bilgisayarları hem tabletleri, hem cep telefonlarını şu anki haline getirenin onun vizyonu olduğunu kabul ediyorsunuzdur heralde. Dolayısıyle söyledikleri çok önemli...
Bunu daha önce söyledim, sanırım tekrarlamam lazım.
Apple’ın DNA’sında teknoloji tek başına yeterli değil.
Teknolojinin sosyal bilimler ve insanlık ile evlenmesi bizi öne çıkaran şeyler.
Ve bu, hiçbirşeyde Post-PC cihazlarda olduğu kadar gerçek değil.
Tablet marketindeki birçok kişi aceleyle markete girmeye çalışıyor ve buna geleceğin PC’si olarak bakıyor.
Donanım ve yazılım başka şirketler tarafından yapılıyor
Hızlardan ve verilerden konuşuyorlar, aynı PC ler ile ilgili yaptıkları gibi.
Ve bizim bedenimizdeki her kemiğin söylediği deneyim, bunun doğru yaklaşım olmadığı.
Bunlar Post-PC ürünler. PC den çok daha kolay kullanımı olması gereken cihazlar.
Çok daha içgüdüsel çalışması gereken cihazlar.
Yazılımların, donanımların ve uygulamaların PC’lerden daha da iyi bir şekilde entegre olması gereken cihazlar.
Doğru yolda olduğumuzu düşünüyoruz.
Sadece çip olarak değil, tüm organizasyon olarak bu tip cihazları yaratmak için doğru yapımızın olduğunu düşünüyoruz.
Düşünüyorum ki bu pazarda çok iyi mücadele etmek konusunda büyük şansa sahibiz.
bugün gördüklerinizin size bunu iyi anlatmış olmasını umuyorum.
Batarya süresini uzatma konusunda çaba harcayın artık. Tegra2 ler biraz hayal kırıklığı oldu bence
Katılıyorum retina ekran çok önemliydi ve retina ekran olsaydı daha fazla satacağına eminim... asılnda bu apple stratejisi ve bunun 2 sebebi olabilir 1. si ipad1 kullanıcılarını fazla ezmemek. kaldıki ipad1 kullanıcıları yerin dibine geçti bile kameraları bile yok. 2. side bukadar özellik 2. nesil için yeterli ve 2. nesilde retina kullanılsaydı 3. nesil in pek bir avantajı kalmayacaktı...