Apple iPad, 9 ülkede daha resmi olarak satışa sunuluyor

İnceleme, Test ve Analiz Editörü
iPhone 4 ile gündemde olan Apple, iPad'i, 9 yeni ülkede daha satışa sunuyor. Amerika satışı 3 Nisan'da başlayan ve 80 günde üç milyondan fazla satan iPad, 23 Temmuz itibariyle Avusturya, Belçika, Hong Kong, İrlanda, Lüksemburg, Meksika, Hollanda, Yeni Zelanda ve Singapur'da da kullanıcılarla buluşuyor. 9.7-inç büyüklüğündeki IPS panelli ekranı ve Apple tasarımı A4 işlemcisiyle dikkat çeken iPad, yeni ülkelere hem WiFi hem de WiFi+3G versiyonlarıyla giriş yapıyor.
Apple mağazalarında ve Apple onaylı satış noktalarında kullanıma sunulacak iPad için yakın zamanda "4 milyondan fazla satıldı" açıklamasının yapılması da bekleniyor.
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satisa cikmadi ki daha?
iphone ile aynı para olması lazım ki amerikada öyle. 2300 vs gibi fiyatlar "VURGUN" fiyatlarıdır. Migros gibi firmanın böyle vurguna kalkması utanmaları gerekn birşeydir. Yarın iphone4 geldiği zaman 1600den başlayan fiyatlarla satılmaya başlicaktır..