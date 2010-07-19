Apple iPad, 9 ülkede daha resmi olarak satışa sunuluyor

iPhone 4 ile gündemde olan Apple, iPad'i, 9 yeni ülkede daha satışa sunuyor. Amerika satışı 3 Nisan'da başlayan ve 80 günde üç milyondan fazla satan iPad, 23 Temmuz itibariyle Avusturya, Belçika, Hong Kong, İrlanda, Lüksemburg, Meksika, Hollanda, Yeni Zelanda ve Singapur'da da kullanıcılarla buluşuyor. 9.7-inç büyüklüğündeki IPS panelli ekranı ve Apple tasarımı A4 işlemcisiyle dikkat çeken iPad, yeni ülkelere hem WiFi hem de WiFi+3G versiyonlarıyla giriş yapıyor.

Apple mağazalarında ve Apple onaylı satış noktalarında kullanıma sunulacak iPad için yakın zamanda "4 milyondan fazla satıldı" açıklamasının yapılması da bekleniyor.