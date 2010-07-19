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iPad ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Apple iPad, 9 ülkede daha resmi olarak satışa sunuluyor

8 yıl
10,4b
1
9
iPad
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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iPhone 4 ile gündemde olan Apple, iPad'i, 9 yeni ülkede daha satışa sunuyor. Amerika satışı 3 Nisan'da başlayan ve 80 günde üç milyondan fazla satan iPad, 23 Temmuz itibariyle Avusturya, Belçika, Hong Kong, İrlanda, Lüksemburg, Meksika, Hollanda, Yeni Zelanda ve Singapur'da da kullanıcılarla buluşuyor. 9.7-inç büyüklüğündeki IPS panelli ekranı ve Apple tasarımı A4 işlemcisiyle dikkat çeken iPad, yeni ülkelere hem WiFi hem de WiFi+3G versiyonlarıyla giriş yapıyor.

Apple mağazalarında ve Apple onaylı satış noktalarında kullanıma sunulacak iPad için yakın zamanda "4 milyondan fazla satıldı" açıklamasının yapılması da bekleniyor.


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AhmedKaymakcı 8 yıl
Migros bakti koseyi donucek,satisina basladi direk
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mehmetgirgin 8 yıl
migrosta satılması çok gülünç bana neden bilmiyorum
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DH Misafiri 8 yıl
Arkadaslar Almanyada ki cogu media marktta ta 32 GB lıgı sadece 700 Euro ve 70 Euro luk taxfree alabiliyorsunuz..Size oluyor 630 Euro..Tavsiye ederim..
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pabl0esc0bar 8 yıl

DH Misafiri

Arkadaslar Almanyada ki cogu media marktta ta 32 GB lıgı sadece 700 Euro ve 70 Euro luk taxfree alabiliyorsunuz..Size oluyor 630 Euro..Tavsiye ederim..


satisa cikmadi ki daha?
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zerocontrol 8 yıl
Goldda 1599 tl yazıyordu..
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YediyuzYetmisYedi 8 yıl
diğer adı 'dijital tampon' 2.300tl edermi gercekten?
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Krandei 8 yıl

xhellfirex

diğer adı 'dijital tampon' 2.300tl edermi gercekten?


iphone ile aynı para olması lazım ki amerikada öyle. 2300 vs gibi fiyatlar "VURGUN" fiyatlarıdır. Migros gibi firmanın böyle vurguna kalkması utanmaları gerekn birşeydir. Yarın iphone4 geldiği zaman 1600den başlayan fiyatlarla satılmaya başlicaktır..
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