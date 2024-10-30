Dünyanın ilk yapay enerji adası için süreç resmen başladı: 3 milyon haneye elektrik!

İlk enerji adası finansmanı buldu
Princess Elisabeth Island, yüksek voltajlı doğru akım (HVDC) ve alternatif akım (HVAC) altyapısını barındıran dünyanın ilk yapay enerji adası olacak. Adanın ilk kesonları veya temelleri diyebileceğimiz yapılar halihazırda Hollanda'da inşa ediliyor ve kısa süre içinde denize indirilecek. Bu yapıların kumla doldurulmasıyla adanın temelleri oluşturulacak.
Bu sayede, Belçika ile komşuları arasında enerji alışverişi sağlanacak ve Kuzey Denizi'ndeki büyük açık deniz rüzgar santralleriyle de bağlantılı olacak. Princess Elisabeth Island, Belçika'nın elektrik şebekesine ek olarak 3,5 GW kapasiteli açık deniz rüzgar enerjisi entegre ederek, 3 milyon haneye yetecek kadar enerji sağlayacak.
Avrupa Yatırım Bankası Başkan Yardımcısı Robert de Groot, “Princess Elisabeth Island projesi Belçika'nın ve Avrupa'nın enerji güvenliği ve bağımsızlığının arttırılması için bir mihenk taşıdır” dedi.Kaynakça https://www.rechargenews.com/wind/worlds-first-artificial-energy-island-gets-700m-eu-boost/2-1-1730534 https://www.elia.be/en/news/press-releases/2024/10/20241025_elia-transmission-belgium-secures-a-650-million-green-credit-facility Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Hawli
Çok eğlenceli görünüyor :))
Baya eğlenceli görünüyor :)
Eğlenceli görünüyor
mars için birebir :)
Son derece farklı bir alet :D
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D