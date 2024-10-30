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    Dünyanın ilk yapay enerji adası için süreç resmen başladı: 3 milyon haneye elektrik!

    Belçika kıyılarının yaklaşık 45 kilometre açığında dünyanın ilk yapay enerji adasının 2024 ile 2027 yılları arasında inşa edilmesi bekleniyor. Şimdi bu projeye devasa bir fon desteği de sağlandı.
    Dünyanın ilk yapay enerji adası için süreç resmen başladı Tam Boyutta Gör
    Avrupa Yatırım Bankası (EIB) ve Elia Transmission Belgium (ETB), dünyanın ilk yapay enerji adası Princess Elisabeth Island projesinin ilk aşamasının gerçekleştirilmesi için 704 milyon dolarlık (650 milyon Euro) yeşil kredi anlaşması imzaladı. Bu önemli proje, Belçika kıyılarının yaklaşık 45 kilometre açığında, Princess Elisabeth rüzgar bölgesinde 2024 ile 2027 yılları arasında inşa edilecek.

    İlk enerji adası finansmanı buldu

    Princess Elisabeth Island, yüksek voltajlı doğru akım (HVDC) ve alternatif akım (HVAC) altyapısını barındıran dünyanın ilk yapay enerji adası olacak. Adanın ilk kesonları veya temelleri diyebileceğimiz yapılar halihazırda Hollanda'da inşa ediliyor ve kısa süre içinde denize indirilecek. Bu yapıların kumla doldurulmasıyla adanın temelleri oluşturulacak.

    Dünyanın ilk yapay enerji adası için süreç resmen başladı Tam Boyutta Gör
    Adada kurulacak yüksek voltaj altyapısı, Princess Elisabeth bölgesi rüzgar santrallerinin ihracat kablolarını bir araya getirmenin yanı sıra, Belçika'yı Birleşik Krallık ve diğer ülkelerle bağlayacak gelecekteki bağlantılar için bir merkez işlevi görecek. Bu hibrit bağlantılar, aynı anda iki işlevi yerine getirecek şekilde tasarlandıkları için mevcut çoğu bağlantıdan daha verimli bir yapıya sahip olacak.

    Bu sayede, Belçika ile komşuları arasında enerji alışverişi sağlanacak ve Kuzey Denizi'ndeki büyük açık deniz rüzgar santralleriyle de bağlantılı olacak. Princess Elisabeth Island, Belçika'nın elektrik şebekesine ek olarak 3,5 GW kapasiteli açık deniz rüzgar enerjisi entegre ederek, 3 milyon haneye yetecek kadar enerji sağlayacak.

    Avrupa Yatırım Bankası Başkan Yardımcısı Robert de Groot, “Princess Elisabeth Island projesi Belçika'nın ve Avrupa'nın enerji güvenliği ve bağımsızlığının arttırılması için bir mihenk taşıdır” dedi.

    Kaynakça https://www.rechargenews.com/wind/worlds-first-artificial-energy-island-gets-700m-eu-boost/2-1-1730534 https://www.elia.be/en/news/press-releases/2024/10/20241025_elia-transmission-belgium-secures-a-650-million-green-credit-facility
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Kagansiii 7 saat önce

    Hawli

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    Sempron 3200 6 gün önce

    Çok eğlenceli görünüyor :))

    F
    f1bilalII 1 hafta önce

    Baya eğlenceli görünüyor :)

    S
    sultanneb 1 hafta önce

    Eğlenceli görünüyor

    Profil resmi
    filozof1281 1 ay önce

    mars için birebir :)

    Profil resmi
    34savas34 1 ay önce

    Son derece farklı bir alet :D

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    karagece25 1 ay önce

    çöp

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    onderweb 1 ay önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

    G
    Guest-29720FFA4 2 ay önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

    Profil resmi
    limbesh 2 ay önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 3 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 3 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

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    Exadious 7 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 7 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 8 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 9 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 10 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 11 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

    Profil resmi
    Mstt.2010 1 yıl önce

    Über

    Profil resmi
    SUPERSONICQ 1 yıl önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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