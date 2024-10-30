Dünyanın ilk yapay enerji adası için süreç resmen başladı: 3 milyon haneye elektrik!

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Tam Boyutta Gör Avrupa Yatırım Bankası (EIB) ve Elia Transmission Belgium (ETB), dünyanın ilk yapay enerji adası Princess Elisabeth Island projesinin ilk aşamasının gerçekleştirilmesi için 704 milyon dolarlık (650 milyon Euro) yeşil kredi anlaşması imzaladı. Bu önemli proje, Belçika kıyılarının yaklaşık 45 kilometre açığında, Princess Elisabeth rüzgar bölgesinde 2024 ile 2027 yılları arasında inşa edilecek.

İlk enerji adası finansmanı buldu

Princess Elisabeth Island, yüksek voltajlı doğru akım (HVDC) ve alternatif akım (HVAC) altyapısını barındıran dünyanın ilk yapay enerji adası olacak. Adanın ilk kesonları veya temelleri diyebileceğimiz yapılar halihazırda Hollanda'da inşa ediliyor ve kısa süre içinde denize indirilecek. Bu yapıların kumla doldurulmasıyla adanın temelleri oluşturulacak.

Tam Boyutta Gör Adada kurulacak yüksek voltaj altyapısı, Princess Elisabeth bölgesi rüzgar santrallerinin ihracat kablolarını bir araya getirmenin yanı sıra, Belçika'yı Birleşik Krallık ve diğer ülkelerle bağlayacak gelecekteki bağlantılar için bir merkez işlevi görecek. Bu hibrit bağlantılar, aynı anda iki işlevi yerine getirecek şekilde tasarlandıkları için mevcut çoğu bağlantıdan daha verimli bir yapıya sahip olacak.

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Bu sayede, Belçika ile komşuları arasında enerji alışverişi sağlanacak ve Kuzey Denizi'ndeki büyük açık deniz rüzgar santralleriyle de bağlantılı olacak. Princess Elisabeth Island, Belçika'nın elektrik şebekesine ek olarak 3,5 GW kapasiteli açık deniz rüzgar enerjisi entegre ederek, 3 milyon haneye yetecek kadar enerji sağlayacak.

Avrupa Yatırım Bankası Başkan Yardımcısı Robert de Groot, “Princess Elisabeth Island projesi Belçika'nın ve Avrupa'nın enerji güvenliği ve bağımsızlığının arttırılması için bir mihenk taşıdır” dedi.

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