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Apple, iPad Maxi için Quanta Computer ile çalışıyor

5 yıl
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24
iPad
Shady
Haber Editörü
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Apple, iPad Maxi için Quanta Computer ile çalışıyor
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İlk defa ABD'nin saygın gazetelerinden The Wall Street Journal tarafından ortaya atılan ve daha sonrasında birçok önemli kaynak tarafından dillendirilen büyük ekranlı iPad iddialarına bir yenisi daha eklendi.

Daha büyük ekranlı iPad hakkındaki son iddia, Apple'ın geleceğe yönelik planlarıyla ilgili en fazla sızıntının kaynağını oluşturan Çin'den geldi. Çin'de yayın yapan United Daily News'in Apple'a yakın isimlerden edindiği bilgilere göre Apple, büyük ekranlı iPad için Quanta Computer ile birlikte çalışıyor. Çalışmaların hangi aşamada olduğuyla ilgili bilgi vermeyen UDN, tabletin 12 inç boyutunda olacağını iddia etti. Hatırlanacağı gibi WSJ ise Apple'ın büyük ekranlı iPad'inin 13 inç boyutunda olacağını ifade etmişti.

Diğer taraftan Apple'ın böyle bir iPad için Quanta Computer ile çalışıyor olması, mevcut üretim ortakları itibariyle oldukça ilginç duruyor. Bilindiği gibi Apple, iPad'lerin üretimi için Foxconn ve Pegatron'la çalışırken, Quanta ile MacBook Air'ların üretimi için iş birliği yapıyor. Bu durumda Apple'ın tablet üretimi konusunda uzmanlaşmış iki iş ortağı yerine Quanta'ya yönelmesi bahsi geçen cihazın aslında iPad - MacBook Air karışımı bir cihaz olabileceğini akıllara getirmiyor değil. Şimdilik hakkında çok detaylı bilgi sahibi olamadığımız bu cihazı hep birlikte bekleyip göreceğiz.

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casperfriendly 5 yıl en beğenilen Moribito
Moribito

Ipad New
Ipad Mini
Ipad Maxi
Ipad Octa
Ipad Active
Ipad ...




Kardeş sen apple i samsung ile karıştırdın galiba....
MoribitoIpad NewIpad MiniIpad MaxiIpad OctaIpad ActiveIpad ...
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KIZLARIN KORKULU RÜYASI 5 yıl
X86 tabanlı tabletler geliyor demedi demeyin.
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carman 5 yıl
valla yapılırsa iyi olur air yerine tercih edilebilir windows tabletlerde olduğu gibi kılıfta klavye olursa tadından yenmez
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Pulstar 5 yıl
Bence iPad yani iOS değil de MacOS X çalıştıran tablet olur.
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Umutcan 5 yıl Pulstar
Pulstar

Bence iPad yani iOS değil de MacOS X çalıştıran tablet olur.

Katılıyorum, muhtemelen mac os işletim sistemli x86 tablet kozu olacak.
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DubSteq 5 yıl
X86 tabletler zaten tanıtıldı windows 8.1 pro ile birlikte. Yakında türkiye piyasasına da girerler.
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DH Misafiri 5 yıl
Sony özentiliği devam ediyor...Bkz: Vaio tap 20,Vaio tap 11,tap 21...
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LilTunechi 5 yıl
Normal ipad dahi yeterince büyük surface pro ile kapışacak bir alet yapsalar daha mantıklı
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By_Rdv 5 yıl
Asus ya da samsung gibi bi tane klavyeli haswell i5 işlemcili intel iris grafik birimi 4 veya 8 gb ramli ve ssdli bir dock gibi bişey yaparsa tutabilir aslında...
Docka bağlı iken mac os x sistemi çalışır, docktan çıkarınca ios 7 yi çalıştırabilir ve bence tutar..
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bakura_tr 5 yıl
Bir dönem Phil Schiller'le olduğu gibi artık Apple'da Tim Cook ile birlikte pazarlamacı zihniyet maalesef geri döndü. Çıksa satmaz demiyorum ama Apple uzun vadede kaybeder.
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Frozen Grenadier 5 yıl
bana eski kasa ipad ler ile çok büyük ve hantal gelirken bunu düşünemiyorum bile
ama resimdeki gibi sürekli dik durması için tasarlanmışsa klavye mouse desteğiyle gelirse ilginç bir ürün olabilir
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caglet 5 yıl
İpad'lerde her sene her sene güncellemeye igtiyaç yok bence, büyük ekranlı çıkabilir tabi o mantıklı onun dışında incelebilir . Zaten donanımsal olarak en az 3 sene daha yeterler
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dreampowder 5 yıl
64bit ARM işlemcilerin neden geldiği anlaşıldı. Bana kalırsa ARM üzerinde çalışan OSX yolda, benden söylemesi
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casperfriendly 5 yıl
ipad 5 a7x le ortalığı costurur maxi ye gerek yok.......
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