Apple, iPad Maxi için Quanta Computer ile çalışıyor

İlk defa ABD'nin saygın gazetelerinden The Wall Street Journal tarafından ortaya atılan ve daha sonrasında birçok önemli kaynak tarafından dillendirilen büyük ekranlı iPad iddialarına bir yenisi daha eklendi.

Daha büyük ekranlı iPad hakkındaki son iddia, Apple'ın geleceğe yönelik planlarıyla ilgili en fazla sızıntının kaynağını oluşturan Çin'den geldi. Çin'de yayın yapan United Daily News'in Apple'a yakın isimlerden edindiği bilgilere göre Apple, büyük ekranlı iPad için Quanta Computer ile birlikte çalışıyor. Çalışmaların hangi aşamada olduğuyla ilgili bilgi vermeyen UDN, tabletin 12 inç boyutunda olacağını iddia etti. Hatırlanacağı gibi WSJ ise Apple'ın büyük ekranlı iPad'inin 13 inç boyutunda olacağını ifade etmişti.

Diğer taraftan Apple'ın böyle bir iPad için Quanta Computer ile çalışıyor olması, mevcut üretim ortakları itibariyle oldukça ilginç duruyor. Bilindiği gibi Apple, iPad'lerin üretimi için Foxconn ve Pegatron'la çalışırken, Quanta ile MacBook Air'ların üretimi için iş birliği yapıyor. Bu durumda Apple'ın tablet üretimi konusunda uzmanlaşmış iki iş ortağı yerine Quanta'ya yönelmesi bahsi geçen cihazın aslında iPad - MacBook Air karışımı bir cihaz olabileceğini akıllara getirmiyor değil. Şimdilik hakkında çok detaylı bilgi sahibi olamadığımız bu cihazı hep birlikte bekleyip göreceğiz.