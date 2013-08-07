Apple iPhone 5C fiyat bilgisi ortaya çıktı : 490$





Apple'ın bu yıl için tanıtacağı iddia edilen iPhone 5C veya bilinen adıyla ucuz iPhone modeli ile ilgili bugüne kadar sayısı görsel veya video internete sızdırıldı ve halen de sızdırılmaya devam ediyor.





Firmanın eski yöneticileri bu iddiaları reddetse de şimdiye kadar firmadan resmi bir yalanlama da gelmiş değil. Sadece Apple'ın hiçbir zaman kalite standartlarını aşağıya çekmeyeceği şeklinde resmi bir açıklama yapıldı.





iPhone 5C sızıntıları ile ilgili en büyük kaynak şüphesiz üretimin yapıldığı Çin. Daha önce gündeme gelen işçi hakları raporunda plastik kasalı iPhone modelinin Pegatron tesislerinde üretildiği notu düşülmüştü. Bu kez modelin fiyatına ilişkin bilgiler gelmeye başladı.





iPhone 5C belirtildiği gibi plastik bir yapıda olsa da Apple tecrübesini kaliteden ödün vermeden sunmaya devam edecek. Çin'de ortaya çıkan fiyat bilgileri de bu kanıyı doğruluyor. Kaynaklara göre iPhone 5C'nin başlangıç fiyatı 3000 Yuan yani yaklaşık 490$ olacak. Bu da ucuzdan ziyade orta-üst seviye segmente yerleşen bir iPhone konsepti ortaya koyuyor. Bu seviye iPhone 4'ün de üzerinde. Yine de iPhone 5 modelinden 150$ daha ucuz.





Tahminler Apple'ın sadece kasa materyalinde değişime giderek fiyat indirimini sağladığı yönünde. Bunun dışında 4 inçlik ekran ve diğer donanımlar iPhone 5 modelinden pek de farketmeyecek.





Apple her yeni iPhone tanıtımında bir önceki nesli 100$ ucuzlatıyor. Bu bakımdan iPhone 5 modeli 549$ seviyesine inecek. Ancak bu noktada iPhone 5C daha çok tercih edilecek gibi duruyor. Zaten bazı kaynaklar iPhone 5'in üretiminin iPhone 5C ile birlikte durdurulacağını iddia ediyor. İddiaların dayanak noktası ise bu.





Eylül ayının ikinci yarısından sonra yapılması beklenen etkinlikte tüm merak edilen sorular cevabını bulacak. Ancak o tarihe kadar yeni nesil orijinal iPhone haricinde herhangi bir modelin tanıtılması sadece iddia seviyesinde kalacak.

http://www.phonearena.com/news/Apple-iPhone-5C-gallery-of-high-res-images-price-surfaces_id46144#20-