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Apple iPhone 5C fiyat bilgisi ortaya çıktı : 490$

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
3,1b
1
127
iPhone
Ekrem71
Haber Editörü
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Apple iPhone 5C fiyat bilgisi ortaya çıktı : 490$

Apple'ın bu yıl için tanıtacağı iddia edilen iPhone 5C veya bilinen adıyla ucuz iPhone modeli ile ilgili bugüne kadar sayısı görsel veya video internete sızdırıldı ve halen de sızdırılmaya devam ediyor.

Firmanın eski yöneticileri bu iddiaları reddetse de şimdiye kadar firmadan resmi bir yalanlama da gelmiş değil. Sadece Apple'ın hiçbir zaman kalite standartlarını aşağıya çekmeyeceği şeklinde resmi bir açıklama yapıldı.

iPhone 5C sızıntıları ile ilgili en büyük kaynak şüphesiz üretimin yapıldığı Çin. Daha önce gündeme gelen işçi hakları raporunda plastik kasalı iPhone modelinin Pegatron tesislerinde üretildiği notu düşülmüştü. Bu kez modelin fiyatına ilişkin bilgiler gelmeye başladı.

iPhone 5C belirtildiği gibi plastik bir yapıda olsa da Apple tecrübesini kaliteden ödün vermeden sunmaya devam edecek. Çin'de ortaya çıkan fiyat bilgileri de bu kanıyı doğruluyor. Kaynaklara göre iPhone 5C'nin başlangıç fiyatı 3000 Yuan yani yaklaşık 490$ olacak. Bu da ucuzdan ziyade orta-üst seviye segmente yerleşen bir iPhone konsepti ortaya koyuyor. Bu seviye iPhone 4'ün de üzerinde. Yine de iPhone 5 modelinden 150$ daha ucuz.

Tahminler Apple'ın sadece kasa materyalinde değişime giderek fiyat indirimini sağladığı yönünde. Bunun dışında 4 inçlik ekran ve diğer donanımlar iPhone 5 modelinden pek de farketmeyecek. 

Apple her yeni iPhone tanıtımında bir önceki nesli 100$ ucuzlatıyor. Bu bakımdan iPhone 5 modeli 549$ seviyesine inecek. Ancak bu noktada iPhone 5C daha çok tercih edilecek gibi duruyor. Zaten bazı kaynaklar iPhone 5'in üretiminin iPhone 5C ile birlikte durdurulacağını iddia ediyor. İddiaların dayanak noktası ise bu.

Eylül ayının ikinci yarısından sonra yapılması beklenen etkinlikte tüm merak edilen sorular cevabını bulacak. Ancak o tarihe kadar yeni nesil orijinal iPhone haricinde herhangi bir modelin tanıtılması sadece iddia seviyesinde kalacak. 

http://www.phonearena.com/news/Apple-iPhone-5C-gallery-of-high-res-images-price-surfaces_id46144#20- Yorum Yaz
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kasim33 6 yıl en beğenilen
yeni iphone :D
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4 Yanıt Yanıtla +67
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wolf silver 6 yıl
Lan samsung herkesi kendine benzettin :D :D
Yanıtla +43
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onsos1100 6 yıl
Sadece sıralamaya 1 eleman sokacaklar

İphone 3gs 800

İphone 4. 1000

İphone 4s 1200

İphone 5c 1400

İphone 5. 1600

İphone 5s. 2000



Fiyat segmentinde 4 ile 4s arasında boşluk vardı onu dolduracaklar.

Ucuz iphone arayanlar çareyi nokia da bulabilir.
Sadece sıralamaya 1 eleman sokacaklarİphone 3gs 800İphone 4. 1000İphone 4s 1200İphone 5c 1400İphone...
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1 Yanıt Yanıtla +37
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rylai2113 6 yıl
Bizim Antep bir kılıf üretir, 5C leri 5S tipinde gösteren olayda çözülmüş olur :D
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u9ur10 6 yıl
la Türkiyede yaşıyoz o vergisi bu vergisi cartı curtu tel gene 1500TL :D
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xmayus 6 yıl
CWaRRioR
PALUPA Eyer 5c ile 5s donanimi ayni olacaksa 600 tl bi fark olusur fakan 5ile ayni donanim var ise bu fiyat hatali 200tl gibi fark turkiyede varsa amerikada 30$ olur ki sacma adi ucuz iphone bence bu fiyatin daha altinda olmaliki satsin
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Ahahahah :D :D gözümden yaş geldi ya
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dockhanger 6 yıl
.......................
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politikadam 6 yıl
Türkiye Fiyatı :
Gümrüğe geliş fiyatı 1200 TL

Özel Tüketim Vergisi (%25) 300 TL

Katma Değer Vergisi (%18) 270 TL

TRT Bandrolü 100 TL

Diğer vergiler 30 TL

Bayi kârı 200 TL

Toplam 2100 TL


E ne farkı kaldı normal iphonedan? Siz şuna düşük işçilik daha fazla renk aynı fiyat desenize
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ercell7 6 yıl
Yanlış hatırlamıyoasam Lumia 920 nin avrupa satış fiyatıda 499 $ dı. 1649 TL den satıldı türkiyede., buda 1499-1599 bandında yer alacak gibi görünüyor.
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foreveriphone 6 yıl
Benım kanımca 3GS tarzı bır kasayla gelecek sadece kasa iPhone 5 tarzında dikdörtgenleşecek renklı arka kapaklara sahıp olacak cıkartılamayan elbette ozellıklerı iPhone 5 ile aynı olacak 5s in gerısınde kalması ıcin apple 4s üretimini tamamen noktalayacak 5 üretiminide tabiki ara oyuncu sokuyor oyuna ve yeni diye satılacak aynı iPad minide olduğu gibi ipad2 donanımını olduğu gıbı koydu uzerıne ama ılgı azalmadı yenı iPad dıye satılıyor apple ılk kez bır yılda 2 tane telefon tanıtacak kalıte problemi olmasın kimsenin apple ın estetiği Samsun'un s4 ünü 4 kere ezer geçer
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foreveriphone 6 yıl
Benım kanımca 3GS tarzı bır kasayla gelecek sadece kasa iPhone 5 tarzında dikdörtgenleşecek renklı arka kapaklara sahıp olacak cıkartılamayan elbette ozellıklerı iPhone 5 ile aynı olacak 5s in gerısınde kalması ıcin apple 4s üretimini tamamen noktalayacak 5 üretiminide tabiki ara oyuncu sokuyor oyuna ve yeni diye satılacak aynı iPad minide olduğu gibi ipad2 donanımını olduğu gıbı koydu uzerıne ama ılgı azalmadı yenı iPad dıye satılıyor apple ılk kez bır yılda 2 tane telefon tanıtacak kalıte problemi olmasın kimsenin apple ın estetiği Samsun'un s4 ünü 4 kere ezer geçer
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Yusac 6 yıl
Nerede o 4 ve 4S teki tasarım ve kalite? Apple plastigin bile en kötüsünu kullanmış resmen tasarımı da kötü insan alırken sorar kendine neden 490 $ vericem buna? Diye.
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PALUPA 6 yıl
Eyer 5c ile 5s donanimi ayni olacaksa 600 tl bi fark olusur fakan 5ile ayni donanim var ise bu fiyat hatali 200tl gibi fark turkiyede varsa amerikada 30$ olur ki sacma adi ucuz iphone bence bu fiyatin daha altinda olmaliki satsin
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CWaRRioR 6 yıl PALUPA
PALUPA

Eyer 5c ile 5s donanimi ayni olacaksa 600 tl bi fark olusur fakan 5ile ayni donanim var ise bu fiyat hatali 200tl gibi fark turkiyede varsa amerikada 30$ olur ki sacma adi ucuz iphone bence bu fiyatin daha altinda olmaliki satsin


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