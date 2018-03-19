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Apple, iPhone X reklamında yanlışlıkla iOS 11'deki bir hatayı ifşa etti

Apple’ın iPhone X için yayınladığı yeni reklam filminde akıl almaz bir yanlışlık var. Yayınlanan video sadece yeni iPhone'un değil iOS 11'deki bir hatanın da reklamını yapıyor...
1 yıl
7,2b
1
31
Cep Telefonları
Onur Seven
Haber Editörü
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Apple, iPhone X'u radikal tasarım değişiklikleri ile piyasaya sürdü. Akıllı telefon, çerçevesiz tasarım için Home butonundan vazgeçilen ilk iPhone modeli olma özelliğini taşıyor. Bu aynı zamanda şirketin Touch ID'yi rafa kaldırarak daha uygun bir kimlik doğrulama teknolojisine geçiş yapmasını gerektirdi.
Yeni nesil iPhone'da bulunan Face ID, kullanıcıların çentikte bulunan TrueDepth kamera sistemini kullanarak yüz tanıma teknolojisiyle cihazlarının kilidini açmalarını sağlıyor. iPhone X sunduğu yeniliklerle güzel tepkiler alırken birçok hata ile kullanıma sunulan iOS 11 iyi bir başlangıç yapamadı. Ancak güncellemeler sayesinde Eylül ayından bu yana önemli bir yol kat ettiğini söyleyebiliriz.
Ayrıca Bkz. "Qualcomm, Quick Charge 4.0 teknolojisini destekleyen telefonları açıkladı"
Apple yeni iPhone X reklamı ile büyük bir skandala imza atmış durumda. Yayınlanan videonun sonuna doğru iOS 11'deki çok eski bir hata şirketin kendisi tarafından yanlışlıkla gözler önüne serildi. Bildirim balonunun içinde kalması gereken metin, animasyondan biraz daha hızlı beliriyor.

iOS 11'deki hatalar kullanıcıları bezdirdi

Elbette herhangi bir işletim sisteminde bu tür hataların olması normal. Ancak enteresan olan şey Apple tarafından hazırlanan bir reklam filminde bu durumun kimse tarafından fark edilmemiş olması. Aşağıdaki videonun 50. saniyesinde iOS 11'deki bu hatanın nasıl ifşa edildiğini görebilirsiniz.
iOS 11'deki tek hata bu değil. Müzik uygulamasında alışılmadık bir kullanıcı arayüzü hatası var. Ekran döndürme sorunlarının olduğu söyleniyor. Kısa süre önce de iPhone X ekranın aniden kapanmasına neden olan bir hata ortaya çıktı. Öyle ki Apple'ın bu hatalardan sonra iOS 12'yi yayınlamak yerine iOS 11'deki kullanıcı deneyimini geliştirmeye odaklanacağı söyleniyor.

http://www.zdnet.com/article/ios-11-is-such-a-mess-apple-showcases-a-bug-in-latest-iphone-x-ad/#ftag=RSSbaffb68 Yorum Yaz
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Amd64x2 1 yıl en beğenilen
ios11 in kendisi hata zaten
Yanıtla +46
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simbolmina 1 yıl
inanamıyorum!111 bu kadar büyük hata barındıran bir işletim sistemi olabilir mi şu devirede!!111
şakasınız yemin ederim. iOS 11 kullanıyorum ve kullandığım bütün android telefonlardan daha az hata ile karşılaşıyorum.
inanamıyorum!111 bu kadar büyük hata barındıran bir işletim sistemi olabilir mi şu devirede!!111şakasınız yemin ederim. iOS 11 kullanıyorum ve kullandığım ...
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1 Yanıt Yanıtla +14
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Fashionality 1 yıl
iOS 5 ve 6
ne gunlerdi yahu... o simgelerin tasarimi yeter...
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3 Yanıt Yanıtla +12
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sakarboy 1 yıl

Tamam evet iOS 11 de bir çok Hata var belki ama şu durumu bu şekilde algılamış olmanız konusundan Hayretler içerisindeyim.
iPhone X un Ayarlar> Bildirimler > Mesajlar sekmesine gidin. Ön izlemeyi göster i açın.
Ve sorasında Mesaj geldiğinde Telefonunuza yüzünüzü döndüğünüzde kilit açılır ve içerik görülür ?
Bu bir özelliktir. Hata bunun neresinde ??? ben anlayamadım. ?? Reklamda Default özelliğimi kullanmak zorundaydı ?
adam orada Bu özellik ile neler yapabileceğini anlatmaya çalışmış.. ve bunu bir hata olarak görmeniz çok saçma.
@macromedia21
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GoldPunch 1 yıl
Skandal resmen. Düşünsenize 6 milyara telefon alıyorsunuz ve bildirim baloncuğundan 10 milisaniye önce yazı beliriyor. Direkt iade ederim.
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ECDAD_OSMANLI 1 yıl
Bu cihazların fiyatı çok ucuz 10 bin TL'ye falan olsa
Sonuçta teknoloji yani hiçbir telefonda olmayan özellikler var
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agent1453 1 yıl
Çentik ile alakası olabilir mi.
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abdullah199 1 yıl
Şu hatayı kaç aydır düzeltememeleri cidden rezalet. Apple'sın sen ya bi silkelen kendine gel. Bu kadar zor olmamalı.
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IcyTea Lemon 1 yıl
büyük skandal üfffffffffff


Eminim nobody cares. Apple'ın tek sevmediğim yanı çok pahalı olması. Telefonları ve tabletleri harika, ios işletim sistemini daha çok seviyorum ama cidden ederinden daha fazlaya satılıyor. Keşke biraz daha makul fiyatı olsa asla vazgeçmem. Android'de çok fazla zamazingo var hiç sevmiyorum.
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darkdiva 1 yıl
Senelerce iOS şöyle iOS böyle dediler, gittik aldık, iOS 10 kötüydü ama iOS 11 rezalet gerçekten. Hatalar, hatalar, hatalar, güncelleme, güncelleme, güncelleme... Sonuç: Sürüm tam düzgün çalışmadan yeni iOS'u çıkar.
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RaptorFX 1 yıl
Onur Seven vs Ekrem71
ikisini de dene, tarafını seç...
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Buhar Abi 1 yıl





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Stand Alone 1 yıl
Birileri gelmiş IOS’u yermeye çalışmış hemen. Güneş balçıkla sıvanmaz, Android denilen leş sistemi 3 sene kullandım ve şu an bir iPhone sahibi olduğum için çok mutluyum.
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video, akıllı telefon ve
11 etiket daha reklam hata cep telefonu bug iphone x ios 11 Cep Telefonları Mobil Teknolojiler Onur Seven MPopüler Popüler
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