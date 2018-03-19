Apple, iPhone X reklamında yanlışlıkla iOS 11'deki bir hatayı ifşa etti

Apple, iPhone X'u radikal tasarım değişiklikleri ile piyasaya sürdü. Akıllı telefon, çerçevesiz tasarım için Home butonundan vazgeçilen ilk iPhone modeli olma özelliğini taşıyor. Bu aynı zamanda şirketin Touch ID'yi rafa kaldırarak daha uygun bir kimlik doğrulama teknolojisine geçiş yapmasını gerektirdi.

Yeni nesil iPhone'da bulunan Face ID, kullanıcıların çentikte bulunan TrueDepth kamera sistemini kullanarak yüz tanıma teknolojisiyle cihazlarının kilidini açmalarını sağlıyor. iPhone X sunduğu yeniliklerle güzel tepkiler alırken birçok hata ile kullanıma sunulan iOS 11 iyi bir başlangıç yapamadı. Ancak güncellemeler sayesinde Eylül ayından bu yana önemli bir yol kat ettiğini söyleyebiliriz.

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Apple yeni iPhone X reklamı ile büyük bir skandala imza atmış durumda. Yayınlanan videonun sonuna doğru iOS 11'deki çok eski bir hata şirketin kendisi tarafından yanlışlıkla gözler önüne serildi. Bildirim balonunun içinde kalması gereken metin, animasyondan biraz daha hızlı beliriyor.

iOS 11'deki hatalar kullanıcıları bezdirdi

Elbette herhangi bir işletim sisteminde bu tür hataların olması normal. Ancak enteresan olan şey Apple tarafından hazırlanan bir reklam filminde bu durumun kimse tarafından fark edilmemiş olması. Aşağıdaki videonun 50. saniyesinde iOS 11'deki bu hatanın nasıl ifşa edildiğini görebilirsiniz.

iOS 11'deki tek hata bu değil. Müzik uygulamasında alışılmadık bir kullanıcı arayüzü hatası var. Ekran döndürme sorunlarının olduğu söyleniyor. Kısa süre önce de iPhone X ekranın aniden kapanmasına neden olan bir hata ortaya çıktı. Öyle ki Apple'ın bu hatalardan sonra iOS 12'yi yayınlamak yerine iOS 11'deki kullanıcı deneyimini geliştirmeye odaklanacağı söyleniyor.

http://www.zdnet.com/article/ios-11-is-such-a-mess-apple-showcases-a-bug-in-latest-iphone-x-ad/#ftag=RSSbaffb68