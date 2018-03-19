Qualcomm, Quick Charge 4.0 teknolojisini destekleyen telefonları açıkladı

Akıllı telefonların donanım bileşenleri ve ekranlarının daha fazla enerjiye gereksinim duyması, üreticilerin cihazlarında daha büyük pillere yer vermesini zorunlu hale getirdi. Ancak yüksek kapasiteli pillerin tamamen şarj olması uzun sürüyor ve açıkçası çoğu kişinin telefonunu şarj etmek için bir saatten fazla beklemeye tahammülü yok.

Hızlı şarj, orta ve üst seviye telefonlar arasında standart hale gelmiş durumda. Qualcomm'un geliştirdiği ve şu anda QC 4.0'a yükseltilen Quick Charge'ın şu anda akıllı telefon pazarındaki en popüler hızlı şarj teknolojisi olduğunu söyleyebiliriz.

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Quick Charge 4 sayesinde, akıllı telefonlar sadece 15 dakika içinde %50'ye kadar şarj edilebildiği gibi yanızca 5 dakika içinde 5 saate kadar konuşma süresine sahip olabiliyor. San Diego merkezli şirket, resmi sitesinde yer alan bir liste aracılığıyla en son hızlı şarj teknolojisini destekleyen akıllı telefonları doğruladı. Aslına bakılırsa listede sadece bir cihaz var.

Quick Charge 4.0 destekli sadece bir cihaz görünüyor

Qualcomm’un web sitesinde, ilk gerçek oyun odaklı akıllı telefon olan Razer Phone, Quick Charge 4.0 özelliğine sahip tek cihaz olarak görünüyor. ZTE'nin alt markası tarafından piyasaya sürülen Nubia Z17'nin de Quick Charge 4.0'ı desteklediği açıklanmıştı ancak listede yer almaması enteresan.

QC 4.0, 4.000 mAh kapasiteli büyük bir bataryaya sahip olması nedeniyle Razer Phone'da son derece faydalı bir teknoloji olarak öne çıkıyor. Özellikle mobil oyun alanında uzmanlaşmış Razer Phone gibi bir telefonda bataryayı hızlı bir şekilde dolduracak sağlam bir hızlı şarj teknolojisine ihtiyaç var. Şu an için listede sadece bir cihaz olsa da muhtemelen Quick Charge 4.0 ile gelen telefon modellerini kapsayacak şekilde güncellenecektir.

https://www.qualcomm.com/snapdragon/devices/all?filters=JTdCJTIyZmllbGRfZGV2aWNlX3NwZWNpYWxfZmVhdHVyZXNfMjQ2NTU6bmFtZSUyMjolNUIlMjJRdWljayUyMENoYXJnZSUyMDQuMCUyMiU1RCU3RA%3D%3D