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    Samsung'un yeni premium serisi W25 tanıtıldı: İşte özellikleri

    Teknoloji devi Samsung, W25 ve W25 Flip'ten oluşan yeni premium serisini Çin'de piyasaya sürdü. İşte birinci sınıf tasarımlarıyla dikkat çeken cihazların özellikleri:
    Samsung W25 ve W25 Flip tanıtıldı: İşte özellikleri Tam Boyutta Gör
    Samsung; her yıl lüks tasarım öğeleri, özel özellikler ve gelişmiş RAM ve depolama ile küresel Z serisi modellerine dayanan W serisi katlanabilir cihazlarını Çin'de tanıtıyor. Merakla beklenen W25 ve W25 Flip modelleri ise sonunda Çin pazarı için Samsung'un resmi web sitesinde ön satışa sunuldu.

    İşte Samsung W25 ve W25 Flip'in özellikleri:

    W25 serisinin her iki modeli de seramik siyah arka panel ve altın renkli alüminyum çerçeve ile tasarlandı. Cihazların üzerinde bulunan "Heart to the World" logosu ise serinin özel konumunu vurguluyor. Snapdragon 8 Elite (For Galaxy) işlemciden güç alan bu cihazlar, 3nm üretim teknolojisiyle üretilen bu yonga seti ile seleflerine kıyasla %45 daha yüksek performans ve %44 daha iyi enerji verimliliği sunuyor.

    Samsung W25 ve W25 Flip tanıtıldı: İşte özellikleri Tam Boyutta Gör
    Serinin kompakt modeli W25 Flip, 6.7 inç ana ekran ve 3.4 inç kapak ekranıyla kullanıcılara pratik bir deneyim sunuyor. Cihazın 50MP ana kamerası, 2x optik zoom desteğiyle birlikte geliyor. Özel "Cloud Fan Elegance" duvar kağıtlarıyla kişiselleştirilebilen telefon, gelişmiş yapay zeka özellikleriyle donatıldı.
    Samsung W25 ve W25 Flip tanıtıldı: İşte özellikleri Tam Boyutta Gör
    Samsung W25 ise tablet benzeri bir deneyim arayanlar için ideal bir seçenek olarak öne çıkıyor. 8 inç ana ekran ve 6.5 inç dış ekrana sahip olan cihaz, etkileyici inceliğiyle dikkat çekiyor. Açıkken sadece 4.9mm kalınlığında olan telefon, kapalı konumda 10.6mm kalınlığa ve 255 gram ağırlığa sahip. 200MP ana kamerasıyla fotoğraf tutkunlarını cezbeden cihaz, gelişmiş çoklu görev yetenekleriyle iş dünyasının ihtiyaçlarına da yanıt veriyor.
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    Profil resmi
    Sempron 3200 3 gün önce

    Çok eğlenceli görünüyor :))

    F
    f1bilalII 1 hafta önce

    Baya eğlenceli görünüyor :)

    S
    sultanneb 1 hafta önce

    Eğlenceli görünüyor

    Profil resmi
    filozof1281 1 ay önce

    mars için birebir :)

    Profil resmi
    34savas34 1 ay önce

    Son derece farklı bir alet :D

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    karagece25 1 ay önce

    çöp

    Profil resmi
    onderweb 1 ay önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

    G
    Guest-29720FFA4 1 ay önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

    Profil resmi
    limbesh 2 ay önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 3 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 3 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 7 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 7 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 8 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 9 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 10 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 10 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 12 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 12 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 1 yıl önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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