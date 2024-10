Samsung'un yeni premium serisi W25 tanıtıldı: İşte özellikleri

Tam Boyutta Gör Samsung; her yıl lüks tasarım öğeleri, özel özellikler ve gelişmiş RAM ve depolama ile küresel Z serisi modellerine dayanan W serisi katlanabilir cihazlarını Çin'de tanıtıyor. Merakla beklenen W25 ve W25 Flip modelleri ise sonunda Çin pazarı için Samsung'un resmi web sitesinde ön satışa sunuldu.

İşte Samsung W25 ve W25 Flip'in özellikleri:

W25 serisinin her iki modeli de seramik siyah arka panel ve altın renkli alüminyum çerçeve ile tasarlandı. Cihazların üzerinde bulunan "Heart to the World" logosu ise serinin özel konumunu vurguluyor. Snapdragon 8 Elite (For Galaxy) işlemciden güç alan bu cihazlar, 3nm üretim teknolojisiyle üretilen bu yonga seti ile seleflerine kıyasla %45 daha yüksek performans ve %44 daha iyi enerji verimliliği sunuyor.

Tam Boyutta Gör Serinin kompakt modeli W25 Flip, 6.7 inç ana ekran ve 3.4 inç kapak ekranıyla kullanıcılara pratik bir deneyim sunuyor. Cihazın 50MP ana kamerası, 2x optik zoom desteğiyle birlikte geliyor. Özel "Cloud Fan Elegance" duvar kağıtlarıyla kişiselleştirilebilen telefon, gelişmiş yapay zeka özellikleriyle donatıldı.

Tam Boyutta Gör Samsung W25 ise tablet benzeri bir deneyim arayanlar için ideal bir seçenek olarak öne çıkıyor. 8 inç ana ekran ve 6.5 inç dış ekrana sahip olan cihaz, etkileyici inceliğiyle dikkat çekiyor. Açıkken sadece 4.9mm kalınlığında olan telefon, kapalı konumda 10.6mm kalınlığa ve 255 gram ağırlığa sahip. 200MP ana kamerasıyla fotoğraf tutkunlarını cezbeden cihaz, gelişmiş çoklu görev yetenekleriyle iş dünyasının ihtiyaçlarına da yanıt veriyor.

