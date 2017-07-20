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Apple iPhone ve HomePod için akıllı dock patenti aldı

Apple’ın Amerika Patent ve Marka Ofisi’ne onaylattığı yeni patenti şirketin hem iPhone hem de HomePod için kullanılabilen akıllı bir dock üzerinde çalıştığını gösteriyor.
1 yıl
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Furkan Babur
Yazar
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Apple, WWDC 2017 kapsamında tanıttığı ve evdeki müzik anlayışını tamamen değiştireceğini iddia ettiği HomePod’un, 349$’lık fiyat etiketiyle; Amazon’un akıllı hoparlörü Echo(50$) ve Echo Dot(180$) ile rekabette zorlanacağı düşünülüyor. Apple ise yeni aldığı patent ile HomePod’u satmak için farklı bir strateji geliştiriyor olabilir. Amerikan Patent ve Marka Ofisi’nin paylaştığı bilgilere göre şirket, iPhone ve HomePod için kullanılabilen akıllı bir dock patenti aldı.

Apple’ın patent dosyasında resmi olarak “taşınabilir bir elektronik cihazın ses tanıma modunu etkinleştirmek için kullanılan akıllı dock’’ olarak nitelendirse de cihaz pek çok yeteneğe sahip. Üzerine iPhone ve HomePod yerleştirildiğini fark eden dock, odadaki kullanıcıların bu cihazları sesle kontrol etmelerini sağlayan mikrofona da sahip. Bu özelliğine bakarak dock’ın aslında akıllı bir Siri dock’ı olduğunu söyleyebiliriz. Patente göre dock ayrıca iPhone’u kablosuz olarak şarj da edebiliyor.

Tabi akıllı dock bir ürün duyurusu değil sadece patent ve Apple’ın bunu kullanıp kullanmayacağı bilinmiyor. Patenti alınan akıllı dock, kablosuz şarj özelliğine sahip olacağı düşünülen iPhone 8 ve bu yılın sonuna doğru satışa sunulması beklenen HomePod için kullanıcılara sunulabilir ve bu iki cihaza yönelik bir aksesuar olabilir ancak Apple henüz patent ve kullanımıyla ilgili herhangi bir açıklama yapmış değil.


https://www.theverge.com/circuitbreaker/2017/7/19/15998778/apple-patent-smart-dock-siri-wireless-charging-homepod-speculation Yorum Yaz
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Ink 1 yıl
Iphone yeter bence bu yeni cihaz ne kadar gerekli acaba ?
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Kerim5100 1 yıl
Yaz 500$ fiyat etiketi alan sesini çıkarmaz zaten :D
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St Batuhan 1 yıl
Üzerindeki IPhone'un zaten iyi bir işlemcisi ve mikrofonu yok mu? Ekranı da var gayet iyi. O zaman şarj dışında ne işe yarayabilir? Bir de hoparlör belki, eğer güzel bir tane koydularsa. HomePod ile de aynı işlevi sunma amacı nedir böyle bir cihazın onu da kestiremedim tabii. Çok fazla bir para istemeyecek olsa anlarım bu patenti ama üretirlerse böyle bir şey eminim çok çok fazla bir para dayatacaklar. Saçmalık olarak gelme sebebi.
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