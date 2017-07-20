Apple iPhone ve HomePod için akıllı dock patenti aldı

Apple, WWDC 2017 kapsamında tanıttığı ve evdeki müzik anlayışını tamamen değiştireceğini iddia ettiği HomePod’un, 349$’lık fiyat etiketiyle; Amazon’un akıllı hoparlörü Echo(50$) ve Echo Dot(180$) ile rekabette zorlanacağı düşünülüyor. Apple ise yeni aldığı patent ile HomePod’u satmak için farklı bir strateji geliştiriyor olabilir. Amerikan Patent ve Marka Ofisi’nin paylaştığı bilgilere göre şirket, iPhone ve HomePod için kullanılabilen akıllı bir dock patenti aldı.

Apple’ın patent dosyasında resmi olarak “taşınabilir bir elektronik cihazın ses tanıma modunu etkinleştirmek için kullanılan akıllı dock’’ olarak nitelendirse de cihaz pek çok yeteneğe sahip. Üzerine iPhone ve HomePod yerleştirildiğini fark eden dock, odadaki kullanıcıların bu cihazları sesle kontrol etmelerini sağlayan mikrofona da sahip. Bu özelliğine bakarak dock’ın aslında akıllı bir Siri dock’ı olduğunu söyleyebiliriz. Patente göre dock ayrıca iPhone’u kablosuz olarak şarj da edebiliyor.

Tabi akıllı dock bir ürün duyurusu değil sadece patent ve Apple’ın bunu kullanıp kullanmayacağı bilinmiyor. Patenti alınan akıllı dock, kablosuz şarj özelliğine sahip olacağı düşünülen iPhone 8 ve bu yılın sonuna doğru satışa sunulması beklenen HomePod için kullanıcılara sunulabilir ve bu iki cihaza yönelik bir aksesuar olabilir ancak Apple henüz patent ve kullanımıyla ilgili herhangi bir açıklama yapmış değil.

https://www.theverge.com/circuitbreaker/2017/7/19/15998778/apple-patent-smart-dock-siri-wireless-charging-homepod-speculation