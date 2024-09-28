iPad ve HomePod karışımı ilginç cihaz detaylanıyor

Robotik kollu iPad
Gündeme gelen ilk bilgiler iPad ve HomePod melezi bir cihaz prototipi işaret ediyordu. Alt kısımda hoparlör yer alan cihaz, robotik kolunun ucunda da bir iPad ekranı barındırıyordu. Böylece mutfak gibi alanlarda kullanım kolaylığı sağlayacaktı.
Yeni bilgiler cihazın ekranının kare olacağını belirtiyor. Kullanıcı FaceTime kamerasına el hareketleri yaparak çeşitli komutları çalıştırabilecek. Robot kol ise kullanıcıyı sürekli takip edecek şekilde esnek tasarlanmış.
Apple A18 yongası ile güçlü bir sisteme sahip olacak cihaz Apple TV ve HomePod fonksiyonlarını da tam olarak yerine getirecek. Apple Intelligence uyumu sunan cihazın tvOS üzerinde çalışacağı belirtiliyor. Ne var ki bu ilginç cihaz ne zaman piyasaya çıkacak henüz bir bilgi yok.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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mars için birebir :)
Son derece farklı bir alet :D
Bence reklam değil. Bu tarz şekil şukul videoları yapan eleman işe ara verdi. Öyle takılı kaldı. Hayır bari arada sırasını değiştirin. Forumun bir gram bizi sevdiğini düşünmüyorum bazen. @gun Bey böyle mi olacaktık?
Ömür boyu Reklam anlaşmasımı yaptınız kaç yıldır bu reklam karşıma çıkıyor :D
Xiami ne kadar para verdiyse artık. Uzun süre kaldı reklam diyen mesajlarımızı silmişler. Mesajlarımı sildim bunuda siz silin.
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu