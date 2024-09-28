iPad ve HomePod karışımı ilginç cihaz detaylanıyor

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Tam Boyutta Gör İlk kez yaz aylarında ortaya çıkan ve Apple’ın tedarik zincirinde test ettiği ilginç iPad prototipi ile ilgili sızıntılar artmaya başladı. Cihazın ekranı ve kullanacağı yonga seti konusunda önemli bir detay ortaya çıktı.

Robotik kollu iPad

Gündeme gelen ilk bilgiler iPad ve HomePod melezi bir cihaz prototipi işaret ediyordu. Alt kısımda hoparlör yer alan cihaz, robotik kolunun ucunda da bir iPad ekranı barındırıyordu. Böylece mutfak gibi alanlarda kullanım kolaylığı sağlayacaktı.

Apple yeni bir cihaz test ediyor 1 ay önce eklendi

Yeni bilgiler cihazın ekranının kare olacağını belirtiyor. Kullanıcı FaceTime kamerasına el hareketleri yaparak çeşitli komutları çalıştırabilecek. Robot kol ise kullanıcıyı sürekli takip edecek şekilde esnek tasarlanmış.

Apple A18 yongası ile güçlü bir sisteme sahip olacak cihaz Apple TV ve HomePod fonksiyonlarını da tam olarak yerine getirecek. Apple Intelligence uyumu sunan cihazın tvOS üzerinde çalışacağı belirtiliyor. Ne var ki bu ilginç cihaz ne zaman piyasaya çıkacak henüz bir bilgi yok.

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Robotik kollu iPad geliyor