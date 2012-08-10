Apple ile Samsung arasındaki davada her iki şirketinde ABD'deki satış rakamları ortaya çıktı

ABD'de sürmekte olan Apple ile Samsung arasındaki davada her iki tarafında gizli bilgileri birer birer ortaya çıkmaya devam ediyor.

http://allthingsd.com/20120809/apple-vs-samsung-trial-forces-companies-to-open-up-the-books/

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