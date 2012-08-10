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Operatörler - Kurumsal Haberler ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Apple ile Samsung arasındaki davada her iki şirketinde ABD'deki satış rakamları ortaya çıktı

6 yıl
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Operatörler - Kurumsal Haberler
Mazhar Taylan
Haber Editörü
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ABD'de sürmekte olan Apple ile Samsung arasındaki davada her iki tarafında gizli bilgileri birer birer ortaya çıkmaya devam ediyor.

Her iki şirketinde gizli tuttuğu ABD'deki satış rakamları ''Invotex Group'' tarafından hazırlanarak mahkemeye sunuldu. ''Invotex Group'' tarafından hazırlanan bu belgelerde Apple'ın iPhone, iPad, iPod Touch'ı ve Samsung'un 24 farklı akıllı telefon modeli ile Galaxy Tab serisinden üç üyenin satış rakamları mahkemeye sunuldu.

Söz konusu belgeler sayesinde Apple'ın 2007 yılından bu yılın ikinci çeyreğine kadar ABD sınırları içerisinde 85 milyonun üzerinde iPhone, 34 milyondan fazla iPad ve 46 milyondan fazla iPod Touch sattığı öğrenildi. Samsung ile ilgili olarak Haziran 2010 ve Haziran 2012 dönemleri arasındaki bilgilere yer verilen belgelerde, Galaxy S II Epic 4G Touch modelinin 1.675 milyon adet satıldığı görülüyor. Galaxy Tab 10.1'in ABD'ye özel LTE versiyonunun satışlarına bakıldığında, Galaxy Tab ailesinin diğer üyelerine göre daha düşük bir satış grafiği sergilediği görülüyor. Belgelere göre, 585 bin adet Galaxy Tab 10.1 satan Samsung, ayını modelin LTE versiyonunda ise sadece 125 bin adet satabilmiş.

Son olarak iki şirketinde ABD'deki satış rakamlarının ortaya döküldüğü duruşmada ilerleyen dönemlerde ne gibi bilgilerin mahkemeye sunulacağını hep birlikte göreceğiz. ''Invotex Group'' tarafından hazırlanarak mahkemeye sunulan belgelere buradan ulaşabilirsiniz.
http://allthingsd.com/20120809/apple-vs-samsung-trial-forces-companies-to-open-up-the-books/ Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
myhotyro 6 yıl en beğenilen
Apple boşuna debeleniyor. Zaten piyasa büyük oranda elinde. Ürünlerinin içinde kullandığın işlemci, bellek ve ekranı yani ürün parçalarının %70 ini üreten firmayı yok etmeye çalışmanın anlamı ne. Apple yalakası birileri hırsız vs demeye başlarlar. En büyük hırsızın Apple olduğu ve çoğunu itiraf ettiği halde yalakalıkda sınır tanımazlar.
Apple boşuna debeleniyor. Zaten piyasa büyük oranda elinde. Ürünlerinin içinde kullandığın işlemci, bellek ve ekranı yani ürün parçalarının %70 ini üreten firma...
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2 Yanıt Yanıtla +23
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myhotyro 6 yıl
vitor reis
samsung ilk başta haddini bilecek.. akıllı olacak kimle yarıştığını bilecek apple kim sen kimsin eyyyy samsung

Allah akıl fikir versin. Kullarına beyin ihsan eyle Yarabbi.
vitor reissamsung ilk başta haddini bilecek.. akıllı olacak kimle yarıştığını bilecek apple kim sen kimsin eyyyy samsungAllah akıl ...
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IUnknown 6 yıl
3 ayda 85 milyon iphonemu satmışlar? Nasıl olur ABD der 300 milyon nufus var? Hiç birinde mi telefon yokmuş?
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TearsForFears 6 yıl
Samsung telefon kullanıyorum.Aklimda iphone almak vardı vazgeçtim.Bune böyle herkese dava açıyor.
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a008mania 6 yıl
...apple bilesenlerini samsung uretiyor....ama apple tasarliyor...tipki jvc televizyonlari vestelin manisada uretmesi gibi.
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DH Misafiri 6 yıl
enteran
DjSemiH1
Burn in Hell
emrah.kas
DjSemiH1 arkadaşlar lütfen bütün Türkiyeden birşey isteyecem tamam anladık apple alacak paranız yok ama bu apple a düşman olocağını göstermez özellikle iPhone almaya parası yetmeyip android phone alanlar çok yapıyor bunu neden kıskançlık tabi bir uygulama ilk ios a çıkıyor 1,2 ay sonra androide çıktığı için birbirlerini yiyorlar şimdi bu yorumuma kıskançlar kudurup saçma sapan yorum yapacaklar burdan onlara sesleniyorum yorum yapmanıza gerek yok tamam çatlayında bizden ne istiyorsunuz gidin iPhone alın rahat edin alamıyorsanız android phonunuzu satıp 2.el iPhone alın


ama android phone cular şöyle düşünebilir iPhone olmasaydı hala dandik telefonları kullanacaktık öyle düşünün belki kıskançlığınız geçer
bu elmacı ergenler bi bitmediniz
Maddi açıdan hor görmesi dışında yazıda herhangi bir yanlış yok
hocam maddi açıdan hor görmüyorum ama gerçekten alacak durumları olmayanlar gidip android alıyor sonra apple düşman kesiliyorlar ama bilmiyorlarki neler kaçırıyorlar
Mesela parası olmayan (!) adam 1700-2000 TLye Android Samsung Galaxy S3 alıyor veya HTC One X alıyor.. Sonra temassız şarj özelliğini kaçırmamış oluyor. 4 çekirdek işlemciyi kaçırmamış oluyor. Gözlerini kısıp 3.5 ekrana hapsolmak yerine benim gibi excel tablolarını rahatça büyük ekranda okuyabiliyor. Buna rağmen zarif kalmasını da becerebiliyor. Bu zevk meselesi olduğu için buna itiraz edilebilir ama sadece oyun oynayıp telefon etmek dışında iş yapanlar için (mesela yoldayken işyerindeki pcye bağlananlar ve bu sayede laptop taşımak zorunda kalmayanlar için) büyük ekran zorunluluktur. Canlı duvar kağıtlarını yüklemek için bile iPhoneda takla atmak gerekiyor. Bunun için sanki illegal birşey yapıyorsun gibi Jailbreak yapmak zorunda olmak falan.. Ne bunlar şimdi.. Sistemin hiçbirşeyini kurcalatma, sonra ne sağlam işletim sistemi! adamlar akıllı tabi, mecburen Jailbreak yapınca da herhangi stabilite bozulmasında suç kullanıcıda olmuş oluyor. Ama Androidde bunlar root falan olmadan direk yapılabiliyor, çünkü bunlar, Apppleın kullanıcısından kıskandığının aksine, gayet doğal istekler. Rehberin işletim sisteminde hazır halde kolayca otomatik yedeklenmesi de iOS 5teki iClouda kadar Apple tarafından iPhoneculardan kıskanılan bir başka özellik idi. Mecburen iTunes outlook falan yedekleyelim diye uğraşıyorlardı. Bir de ortalıkta rehberini yedekleyeyim derken yanlış işlemlerle silenler vardı. Halbuki Androidde rehberin silinse bile, istediğin tarihteki haline geri dönebiliyorsun.. Mesela iPhone, HTML5 yaygınlaşacak diyerek, düşük işlemci gücüne sahip telefonları kasmasın diye kullanıcılarına yerel olarak flash desteği bile vermeye korktu. Altı üstü bir video izlemek için, hop, yine Jailbreak, ya da markete hücum! - Ama video takılıyor, ileri geri sarmıyor, geç açılıyor? - E ben sana dedim izleme, senin neyine gerek Flash diye ! - Ama iPhone4Sin donanımı yeterli, bari onda Flasha destek verseydin? - Olsun ben tükürdüğümü yalamam, Flash kötü diyorsam kötüdür! Peki Androidciler ne yaptı, HTML5 yagınlaşana kadar Flashı işletim sisteminin yerel desteği ile rahatça kullanmaya devam etti. Doğrusu da bu değil midir, sen desteği ver, istersem ben gene izlemem yahu! Flash sistemi, telefonlar için pil tüketen kalın bir sistemse, zaten kendiliğnden yok olacaktır. O zamana kadar engellemek de neyin nesi? Onun dışında özel HTC veya Samsung optimizasyonları, mesela HTCde karşı taraf telefonu açtığında telefonun titremesi ve bu sayede telefon kulağında beklemek zorunda kalmamak; veya Samsungda gelen bir mesajı okurken telefonu kulağına götürünce onu otomatik arama özelliği, v.s v.s.. Bunlar ince düşünülmüş güzel şeyler.. Ve tüm bu gelişmeler ve güzellikler rekabet olmadan olmaz.. iPhone işte bu rekabetten hoşlanmıyor, açtığı davalarla, bir kısmı saçmalığa varan patent iddialarıyla tekel olmak istiyor (kim istemez ki?).. Bu da sadece kullanıcıların zararınadır, NOKTA. Misal, el hareketinin (gesture) patenti mi olur yahu? Musluğun sağa doğru açılmasının biri patentini alsa, patentli diye helada musluğu da açamayacağız bu gidişle? Ha, bir zamanlar birşeyleri önceden insanlara sunan Apple, şimdilerle kesilen nefesinden sonra, habire dava açmaktan fırsat bulabilirse, teknolojiyi daha yakından takip edip bunları kullanıcılarına ilk elden ve daha erken sunmayı da yeniden akıl edebilir belki. Malum çift çekirdek işlemci teknolojisini Samsungtan çok daha sonra layık görmüştü elmacılara.. Siz Android dünyası diye bir dünyayı da yok sayarak, kafanızı böyle kuma gömerseniz, sadece Appleın size layık gördükleri kadarıyla, güncel zannettiğiniz telefonlarınızı kullanmaya devam edersiniz. Bize söylediklerinin aksine, esas şu elmacılar gözlerini açsalar da neler kaçırdıklarını bir bilseler.. Ha, şu var ki, ihtiyaçlar farklı farklıdır, o yüzden kendilerine göre bir şey kaçırmıyor da olabilirler, ama en azından rekabet sayesinde, aynı paraya, hatta çok daha ucuza, marka takıntısı yapmadan daha iyisinin alınabileceğinin farkında olsalar.. Siz böyle mutluysanız diyecek birşeyim yok ama, ne olur bizim huzurumuzu kıskanmayın! Yarın öbür gün Android saçmalarsa, ben de gider bir iPhone alırım, taksitle satılıyor, atla deve değil yani. Yalnız şu an için HTC Evo 3D ile 3 boyutlu resimlerle anılarımı ölümsüzleştirmek, ekrandan dışarı taşan gerçek 3 boyutlu grafiklerle oyun oynamak hoşuma gidiyor! Bunun iPhonea gelmesi için davaların bitmesini, ya da iPhoneun bu teknolojiye onay vermesini beklemek gibi bir niyetim yok şu sıralar..

Söylediklerinde haklısın bu bir tercih meselesi. Fakat seninle aynı fikirde değilim. Ben 5 yıldır iOS kullanıyorum (ilk iPod touch'dan itibaren) ve 3 yılda 3G 4 ve 4S kullandım. Mesela 1 defa bile flash ihtiyacı duymadım ve flash konusunda seninle tamamen ters fikirdeyim. Flash'ın yavaş yavaş neslinin tükeneceğini düşünüyorum, bilgisayarımda dahi görmek istemiyorum flash ile çalışan bir site ile karşılaştığımda eski, problemli, yavaş ve yetersiz bir teknolojinin bana dayatıldığını hissediyorum.
Mesela 3 yılda bir kez bile bluetooth la dosya gönderme ihtiyacı duymadım. Ben iTunes'u çok düzenli ve kullanışlı buluyorum. Mesela telefonumu bilgisayara bağlayıp flash disk gibi kullanıp dosya yükleme fikri bana çok düzensiz geliyor ve aslında olmasını istemediğim bir özellik. Bunun için flash diskim var, benim için bu kesinlikle telefonun işi değil.
Ben android'i tasarım olarak çok çirkin ve kullanışsız buluyorum. Sade, zarif bir görüntüye sahip değil. Ana ekran olsun menüler olsun bir ahenk yok. Mesela Hareketli arka planlardan bahsetmişsiniz, bu benim için tercih yaparken belirleyici bir özellik değil, ben sadeliği seviyorum ve en ufak bir hareket bile huzuru bozuyor. Bu sadelik sadece görüntüde değil direk olarak işlevselliğe yansıyor. Ben telefonumda yapmak istediğim şeyleri hiç bir dikkat dağıtıcı unsurla karşılaşmadan çok hızlı ve sade bir şekilde yapmak istiyorum.
Apple diğer firmalara göre daha düşük donanım kullanıyor ama mesela işlemcide jenerik donanım kullanmıyor, diğer firmalar piyasada bulunan hazır işlemcileri kullanıyor, Apple ise işlemci ve grafik çipi üzerinde çalışıyor, yinede piyasada bulunan mimarileri temel alsa da daha verimli çalışan bir versiyon tasarlıyor. Bu eforu yabana atmamak lazım, peki neden yapıyor bunu? daha iyi bir kullanıcı deneyimi sunmak için. Mesela benim için ram miktarının, işlemcinin tek çekirdek veya çift çekirdek olmasının 800mhz veya 1.2Ghz olmasının hiç bir önemi yok. Ama pil ömrü önemli. Mesela ben arabamdaki yol bilgisayarının işlemcisini merak etmiyorum ve navigasyon cihazımdaki girafik çipi de beni ilgilendirmiyor, veya radyomda ki elektronik ekipmanların özellikleri, çünkü çalışıyorlar, işlevlerini yerine getiriyorlar. Benim için cep telefonu da aynı iPhone'lar aldığım tarihte o günün şartlarına göre çok hızlı ve neredeyse kusursuz çalışıyor, yılda belki 1 veya 2 kez donuyor yada kitleniyor. Ben bana sunduğu kullanıcı deneyimine bakıyorum.
Tüm özelliklerini sonuna kadar kullanıyorum, mesela şu an yüklü 150'ye yakın uygulamam var ve yüklü olmayan 100'den fazla da iTunes'da. Bunların %60 dan fazlası ücretli uygulama. Tüm web, müzik, e-mail, ofis vb... ihtiyaçlarımı kusursuz, sade ve en pratik şekilde karşılıyor.
Sizin özgürlük olarak adlandırdığınız rom yükleme, kişiselleştirme benim için hiçbir şey ifade etmiyor.
Apple ürünlerinin en önemli özelliği sunduğu kullanıcı deneyiminin kaliteli olması. Bu sebepten flash hiçbir zaman gelmedi ve gelmeyecek. 3D ekrandan bahsetmişsiniz, bu teknoloji şu anki hali ile yetersiz, kullanışsız ve gereksiz bir teknoloji ve bence hiç bir zaman bu teknolojiye sahip bir iPhone veya iPad olmayacak. Apple ürünlerinin diğer firmaların ürünlerinden farklı olmasının sebebi geleneksel bir şekilde piyasa verileri ve kullanıcı eğilimleri üzerine tasarlanıp üretilmemeleri. Eğer öyle olsaydı şu an üretilen 5 çeşit iPhone ve 5 çeşit iPad olurdu. Malzeme kalitesi, tasarım ve mühendisliğe zaten diyecek söz yok. Ben aynı zamanda kullandığım cihazın zarif olmasını ve göze hitap etmesini istiyorum.
Mesela Glaxy S2 ve kies le kısa bir deneyimim oldu ve Android kesinlikle bana göre değil, bu yazılım ve telefon ikilisini çirkin ve "beyin özürlü" olarak nitelendirebilirim.
Söylemek istediğim sen tercihlerin farklı ve bu tercihlere sahip olmak senin hakkın fakat bence benim gibi düşünenler de var ve sen de bunun farkına varmalısın. Ben Android i kullanışsız ve çirkin buluyorum, iOS i sizin eksiklik olarak gördünüz şeylere rağmen tercih ediyorum. Eminim Android'de iOS de olmayan gerçekten işe yarar güzel şeyler vardır, ileride de olacaktır. Kimse Android'i yok saymıyor. Fakat şu an sizin özgürlük olarak bahane ettikleriniz aslında bir çok kişi için değersiz.
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XarVick` 6 yıl
Evet flash konusunda haklisin ona bende cok sitem ettim fakat flash konusunu uygulamariyla stabil olmasiyla rahatca kapatiyor. Ayrica sen buyuk ekran seversin ben cebimde rahatca dolastirabilecegim bir telefon isterim kimse sana zorla al demiyor zaten.

4 cekirdek demissinde 4 cekirdek sadece lafta oldugunu s3 kullandiysan anlamissindir zaten. 4 cekirdege ragmen hala kasiyorsa telefon napiyim ben o 4 cekirdegi?

Kaliteli uygulama bulabilmek icin saatlerce gunlerce ariyosun cunku cok az kaliteli uygulamasi var.

Ekran cozunurlugu disinda s3un ustun bir ozelligi yok 4s i sadece ekran cozunurlugunde eziyor. S3 un arka kapagi oyuncak telefonlar gibi okadar telefon yapiyosun bari arka tasarimini guzel yap.

Son olarak s2 den s3 e gecenler cok pismanlar
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BekirTemel 6 yıl
Günümüzde apple ürünlerine sahip olmak öyle abartılacak bir maddi durum gerektirmiyor havalanmaya gerek yok apple fanlar lakin 2 haftadır kullnadığım iPad tablet dünyasında tek,4S sağlam bir cihaz bunu kabul etmek intihar etmek değil sonuçta çevremde görüyorum küçücük cihaz kullanıcılarının eli ayağı oluyor..
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Hikmet_19 6 yıl
enteran
DjSemiH1
Burn in Hell
emrah.kas
DjSemiH1 arkadaşlar lütfen bütün Türkiyeden birşey isteyecem tamam anladık apple alacak paranız yok ama bu apple a düşman olocağını göstermez özellikle iPhone almaya parası yetmeyip android phone alanlar çok yapıyor bunu neden kıskançlık tabi bir uygulama ilk ios a çıkıyor 1,2 ay sonra androide çıktığı için birbirlerini yiyorlar şimdi bu yorumuma kıskançlar kudurup saçma sapan yorum yapacaklar burdan onlara sesleniyorum yorum yapmanıza gerek yok tamam çatlayında bizden ne istiyorsunuz gidin iPhone alın rahat edin alamıyorsanız android phonunuzu satıp 2.el iPhone alın


ama android phone cular şöyle düşünebilir iPhone olmasaydı hala dandik telefonları kullanacaktık öyle düşünün belki kıskançlığınız geçer
bu elmacı ergenler bi bitmediniz
Maddi açıdan hor görmesi dışında yazıda herhangi bir yanlış yok
hocam maddi açıdan hor görmüyorum ama gerçekten alacak durumları olmayanlar gidip android alıyor sonra apple düşman kesiliyorlar ama bilmiyorlarki neler kaçırıyorlar
Mesela parası olmayan (!) adam 1700-2000 TLye Android Samsung Galaxy S3 alıyor veya HTC One X alıyor.. Sonra temassız şarj özelliğini kaçırmamış oluyor. 4 çekirdek işlemciyi kaçırmamış oluyor. Gözlerini kısıp 3.5 ekrana hapsolmak yerine benim gibi excel tablolarını rahatça büyük ekranda okuyabiliyor. Buna rağmen zarif kalmasını da becerebiliyor. Bu zevk meselesi olduğu için buna itiraz edilebilir ama sadece oyun oynayıp telefon etmek dışında iş yapanlar için (mesela yoldayken işyerindeki pcye bağlananlar ve bu sayede laptop taşımak zorunda kalmayanlar için) büyük ekran zorunluluktur. Canlı duvar kağıtlarını yüklemek için bile iPhoneda takla atmak gerekiyor. Bunun için sanki illegal birşey yapıyorsun gibi Jailbreak yapmak zorunda olmak falan.. Ne bunlar şimdi.. Sistemin hiçbirşeyini kurcalatma, sonra ne sağlam işletim sistemi! adamlar akıllı tabi, mecburen Jailbreak yapınca da herhangi stabilite bozulmasında suç kullanıcıda olmuş oluyor. Ama Androidde bunlar root falan olmadan direk yapılabiliyor, çünkü bunlar, Apppleın kullanıcısından kıskandığının aksine, gayet doğal istekler. Rehberin işletim sisteminde hazır halde kolayca otomatik yedeklenmesi de iOS 5teki iClouda kadar Apple tarafından iPhoneculardan kıskanılan bir başka özellik idi. Mecburen iTunes outlook falan yedekleyelim diye uğraşıyorlardı. Bir de ortalıkta rehberini yedekleyeyim derken yanlış işlemlerle silenler vardı. Halbuki Androidde rehberin silinse bile, istediğin tarihteki haline geri dönebiliyorsun.. Mesela iPhone, HTML5 yaygınlaşacak diyerek, düşük işlemci gücüne sahip telefonları kasmasın diye kullanıcılarına yerel olarak flash desteği bile vermeye korktu. Altı üstü bir video izlemek için, hop, yine Jailbreak, ya da markete hücum! - Ama video takılıyor, ileri geri sarmıyor, geç açılıyor? - E ben sana dedim izleme, senin neyine gerek Flash diye ! - Ama iPhone4Sin donanımı yeterli, bari onda Flasha destek verseydin? - Olsun ben tükürdüğümü yalamam, Flash kötü diyorsam kötüdür! Peki Androidciler ne yaptı, HTML5 yagınlaşana kadar Flashı işletim sisteminin yerel desteği ile rahatça kullanmaya devam etti. Doğrusu da bu değil midir, sen desteği ver, istersem ben gene izlemem yahu! Flash sistemi, telefonlar için pil tüketen kalın bir sistemse, zaten kendiliğnden yok olacaktır. O zamana kadar engellemek de neyin nesi? Onun dışında özel HTC veya Samsung optimizasyonları, mesela HTCde karşı taraf telefonu açtığında telefonun titremesi ve bu sayede telefon kulağında beklemek zorunda kalmamak; veya Samsungda gelen bir mesajı okurken telefonu kulağına götürünce onu otomatik arama özelliği, v.s v.s.. Bunlar ince düşünülmüş güzel şeyler.. Ve tüm bu gelişmeler ve güzellikler rekabet olmadan olmaz.. iPhone işte bu rekabetten hoşlanmıyor, açtığı davalarla, bir kısmı saçmalığa varan patent iddialarıyla tekel olmak istiyor (kim istemez ki?).. Bu da sadece kullanıcıların zararınadır, NOKTA. Misal, el hareketinin (gesture) patenti mi olur yahu? Musluğun sağa doğru açılmasının biri patentini alsa, patentli diye helada musluğu da açamayacağız bu gidişle? Ha, bir zamanlar birşeyleri önceden insanlara sunan Apple, şimdilerle kesilen nefesinden sonra, habire dava açmaktan fırsat bulabilirse, teknolojiyi daha yakından takip edip bunları kullanıcılarına ilk elden ve daha erken sunmayı da yeniden akıl edebilir belki. Malum çift çekirdek işlemci teknolojisini Samsungtan çok daha sonra layık görmüştü elmacılara.. Siz Android dünyası diye bir dünyayı da yok sayarak, kafanızı böyle kuma gömerseniz, sadece Appleın size layık gördükleri kadarıyla, güncel zannettiğiniz telefonlarınızı kullanmaya devam edersiniz. Ama diyorum ki, bir de elmacılar gözlerini açsalar da neler kaçırdıklarını bir bilseler.. En azından rekabetten korkmayıp, böylelikle aynı paraya, hatta çok daha ucuza, daha iyisinin alınabildiğini bilseler.. Siz böyle mutluysanız diyecek birşeyim yok ama, ne olur bizim huzurumuzu kıskanmayın![/quote
kapak olmuş
1 Yanıt Yanıtla
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Mr.Carter 6 yıl Hikmet_19
Hikmet_19

enteran



DjSemiH1
Burn in Hell
emrah.kas
DjSemiH1 arkadaşlar lütfen bütün Türkiyeden birşey isteyecem tamam anladık apple alacak paranız yok ama bu apple a düşman olocağını göstermez özellikle iPhone almaya parası yetmeyip android phone alanlar çok yapıyor bunu neden kıskançlık tabi bir uygulama ilk ios a çıkıyor 1,2 ay sonra androide çıktığı için birbirlerini yiyorlar şimdi bu yorumuma kıskançlar kudurup saçma sapan yorum yapacaklar burdan onlara sesleniyorum yorum yapmanıza gerek yok tamam çatlayında bizden ne istiyorsunuz gidin iPhone alın rahat edin alamıyorsanız android phonunuzu satıp 2.el iPhone alın


ama android phone cular şöyle düşünebilir iPhone olmasaydı hala dandik telefonları kullanacaktık öyle düşünün belki kıskançlığınız geçer
bu elmacı ergenler bi bitmediniz
Maddi açıdan hor görmesi dışında yazıda herhangi bir yanlış yok
hocam maddi açıdan hor görmüyorum ama gerçekten alacak durumları olmayanlar gidip android alıyor sonra apple düşman kesiliyorlar ama bilmiyorlarki neler kaçırıyorlar
Mesela parası olmayan (!) adam 1700-2000 TLye Android Samsung Galaxy S3 alıyor veya HTC One X alıyor.. Sonra temassız şarj özelliğini kaçırmamış oluyor. 4 çekirdek işlemciyi kaçırmamış oluyor. Gözlerini kısıp 3.5 ekrana hapsolmak yerine benim gibi excel tablolarını rahatça büyük ekranda okuyabiliyor. Buna rağmen zarif kalmasını da becerebiliyor. Bu zevk meselesi olduğu için buna itiraz edilebilir ama sadece oyun oynayıp telefon etmek dışında iş yapanlar için (mesela yoldayken işyerindeki pcye bağlananlar ve bu sayede laptop taşımak zorunda kalmayanlar için) büyük ekran zorunluluktur. Canlı duvar kağıtlarını yüklemek için bile iPhoneda takla atmak gerekiyor. Bunun için sanki illegal birşey yapıyorsun gibi Jailbreak yapmak zorunda olmak falan.. Ne bunlar şimdi.. Sistemin hiçbirşeyini kurcalatma, sonra ne sağlam işletim sistemi! adamlar akıllı tabi, mecburen Jailbreak yapınca da herhangi stabilite bozulmasında suç kullanıcıda olmuş oluyor. Ama Androidde bunlar root falan olmadan direk yapılabiliyor, çünkü bunlar, Apppleın kullanıcısından kıskandığının aksine, gayet doğal istekler. Rehberin işletim sisteminde hazır halde kolayca otomatik yedeklenmesi de iOS 5teki iClouda kadar Apple tarafından iPhoneculardan kıskanılan bir başka özellik idi. Mecburen iTunes outlook falan yedekleyelim diye uğraşıyorlardı. Bir de ortalıkta rehberini yedekleyeyim derken yanlış işlemlerle silenler vardı. Halbuki Androidde rehberin silinse bile, istediğin tarihteki haline geri dönebiliyorsun.. Mesela iPhone, HTML5 yaygınlaşacak diyerek, düşük işlemci gücüne sahip telefonları kasmasın diye kullanıcılarına yerel olarak flash desteği bile vermeye korktu. Altı üstü bir video izlemek için, hop, yine Jailbreak, ya da markete hücum! - Ama video takılıyor, ileri geri sarmıyor, geç açılıyor? - E ben sana dedim izleme, senin neyine gerek Flash diye ! - Ama iPhone4Sin donanımı yeterli, bari onda Flasha destek verseydin? - Olsun ben tükürdüğümü yalamam, Flash kötü diyorsam kötüdür! Peki Androidciler ne yaptı, HTML5 yagınlaşana kadar Flashı işletim sisteminin yerel desteği ile rahatça kullanmaya devam etti. Doğrusu da bu değil midir, sen desteği ver, istersem ben gene izlemem yahu! Flash sistemi, telefonlar için pil tüketen kalın bir sistemse, zaten kendiliğnden yok olacaktır. O zamana kadar engellemek de neyin nesi? Onun dışında özel HTC veya Samsung optimizasyonları, mesela HTCde karşı taraf telefonu açtığında telefonun titremesi ve bu sayede telefon kulağında beklemek zorunda kalmamak; veya Samsungda gelen bir mesajı okurken telefonu kulağına götürünce onu otomatik arama özelliği, v.s v.s.. Bunlar ince düşünülmüş güzel şeyler.. Ve tüm bu gelişmeler ve güzellikler rekabet olmadan olmaz.. iPhone işte bu rekabetten hoşlanmıyor, açtığı davalarla, bir kısmı saçmalığa varan patent iddialarıyla tekel olmak istiyor (kim istemez ki?).. Bu da sadece kullanıcıların zararınadır, NOKTA. Misal, el hareketinin (gesture) patenti mi olur yahu? Musluğun sağa doğru açılmasının biri patentini alsa, patentli diye helada musluğu da açamayacağız bu gidişle? Ha, bir zamanlar birşeyleri önceden insanlara sunan Apple, şimdilerle kesilen nefesinden sonra, habire dava açmaktan fırsat bulabilirse, teknolojiyi daha yakından takip edip bunları kullanıcılarına ilk elden ve daha erken sunmayı da yeniden akıl edebilir belki. Malum çift çekirdek işlemci teknolojisini Samsungtan çok daha sonra layık görmüştü elmacılara.. Siz Android dünyası diye bir dünyayı da yok sayarak, kafanızı böyle kuma gömerseniz, sadece Appleın size layık gördükleri kadarıyla, güncel zannettiğiniz telefonlarınızı kullanmaya devam edersiniz. Ama diyorum ki, bir de elmacılar gözlerini açsalar da neler kaçırdıklarını bir bilseler.. En azından rekabetten korkmayıp, böylelikle aynı paraya, hatta çok daha ucuza, daha iyisinin alınabildiğini bilseler.. Siz böyle mutluysanız diyecek birşeyim yok ama, ne olur bizim huzurumuzu kıskanmayın![/quote



kapak olmuş


özet geç aga ve başınnı okudum yaşadığım yerde iphone 4s ve o s3 aynı fiyat ama sadece 1,2 android phone iphoneu geçebilir ve yeni iphone çıktığında görecem sizi ve extra bilgi vereyim iphone 5 in fikrini samsung çaldı o yüzden iphone 5 çıkamadı sanırım buda sana kapak oldu
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enteran 6 yıl
DjSemiH1

Burn in Hell
emrah.kas
DjSemiH1 arkadaşlar lütfen bütün Türkiyeden birşey isteyecem tamam anladık apple alacak paranız yok ama bu apple a düşman olocağını göstermez özellikle iPhone almaya parası yetmeyip android phone alanlar çok yapıyor bunu neden kıskançlık tabi bir uygulama ilk ios a çıkıyor 1,2 ay sonra androide çıktığı için birbirlerini yiyorlar şimdi bu yorumuma kıskançlar kudurup saçma sapan yorum yapacaklar burdan onlara sesleniyorum yorum yapmanıza gerek yok tamam çatlayında bizden ne istiyorsunuz gidin iPhone alın rahat edin alamıyorsanız android phonunuzu satıp 2.el iPhone alın


ama android phone cular şöyle düşünebilir iPhone olmasaydı hala dandik telefonları kullanacaktık öyle düşünün belki kıskançlığınız geçer
bu elmacı ergenler bi bitmediniz
Maddi açıdan hor görmesi dışında yazıda herhangi bir yanlış yok
hocam maddi açıdan hor görmüyorum ama gerçekten alacak durumları olmayanlar gidip android alıyor sonra apple düşman kesiliyorlar ama bilmiyorlarki neler kaçırıyorlar


Mesela parası olmayan (!) adam 1700-2000 TL'ye Android Samsung Galaxy S3 alıyor veya HTC One X alıyor..

Sonra temassız şarj özelliğini kaçırmamış oluyor.
4 çekirdek işlemciyi kaçırmamış oluyor.
Gözlerini kısıp 3.5" ekrana hapsolmak yerine benim gibi excel tablolarını rahatça büyük ekranda okuyabiliyor. Buna rağmen zarif kalmasını da becerebiliyor. Bu zevk meselesi olduğu için buna itiraz edilebilir ama sadece oyun oynayıp telefon etmek dışında iş yapanlar için (mesela yoldayken işyerindeki pc'ye bağlananlar ve bu sayede laptop taşımak zorunda kalmayanlar için) büyük ekran zorunluluktur.

Canlı duvar kağıtlarını yüklemek için bile iPhone'da takla atmak gerekiyor. Bunun için sanki illegal birşey yapıyorsun gibi Jailbreak yapmak zorunda olmak falan.. Ne bunlar şimdi.. Sistemin hiçbirşeyini kurcalatma, sonra ne sağlam işletim sistemi! adamlar akıllı tabi, mecburen Jailbreak yapınca da herhangi stabilite bozulmasında suç kullanıcıda olmuş oluyor. Ama Android'de bunlar root falan olmadan direk yapılabiliyor, çünkü bunlar, Appple'ın kullanıcısından kıskandığının aksine, gayet doğal istekler.

Rehberin işletim sisteminde hazır halde kolayca otomatik yedeklenmesi de iOS 5'teki iCloud'a kadar Apple tarafından iPhone'culardan kıskanılan bir başka özellik idi. Mecburen iTunes outlook falan yedekleyelim diye uğraşıyorlardı. Bir de ortalıkta rehberini yedekleyeyim derken yanlış işlemlerle silenler vardı. Halbuki Android'de rehberin silinse bile, istediğin tarihteki haline geri dönebiliyorsun..

Mesela iPhone, HTML5 yaygınlaşacak diyerek, düşük işlemci gücüne sahip telefonları kasmasın diye kullanıcılarına yerel olarak flash desteği bile vermeye korktu. Altı üstü bir video izlemek için, hop, yine Jailbreak, ya da markete hücum!
- Ama video takılıyor, ileri geri sarmıyor, geç açılıyor?
- E ben sana dedim izleme, senin neyine gerek Flash diye !
- Ama iPhone4S'in donanımı yeterli, bari onda Flash'a destek verseydin?
- Olsun ben tükürdüğümü yalamam, Flash kötü diyorsam kötüdür!

Peki Android'ciler ne yaptı, HTML5 yagınlaşana kadar Flash'ı işletim sisteminin yerel desteği ile rahatça kullanmaya devam etti. Doğrusu da bu değil midir, sen desteği ver, istersem ben gene izlemem yahu! Flash sistemi, telefonlar için pil tüketen kalın bir sistemse, zaten kendiliğnden yok olacaktır. O zamana kadar engellemek de neyin nesi?

Onun dışında özel HTC veya Samsung optimizasyonları, mesela HTC'de karşı taraf telefonu açtığında telefonun titremesi ve bu sayede telefon kulağında beklemek zorunda kalmamak; veya Samsung'da gelen bir mesajı okurken telefonu kulağına götürünce onu otomatik arama özelliği, v.s v.s.. Bunlar ince düşünülmüş güzel şeyler..

Ve tüm bu gelişmeler ve güzellikler rekabet olmadan olmaz.. iPhone işte bu rekabetten hoşlanmıyor, açtığı davalarla, bir kısmı saçmalığa varan patent iddialarıyla tekel olmak istiyor (kim istemez ki?).. Bu da sadece kullanıcıların zararınadır, NOKTA. Misal, el hareketinin (gesture) patenti mi olur yahu? Musluğun sağa doğru açılmasının biri patentini alsa, patentli diye helada musluğu da açamayacağız bu gidişle?

Ha, bir zamanlar birşeyleri önceden insanlara sunan Apple, şimdilerle kesilen nefesinden sonra, habire dava açmaktan fırsat bulabilirse, teknolojiyi daha yakından takip edip bunları kullanıcılarına ilk elden ve daha erken sunmayı da yeniden akıl edebilir belki. Malum çift çekirdek işlemci teknolojisini Samsung'tan çok daha sonra layık görmüştü elmacılara.. Siz Android dünyası diye bir dünyayı da yok sayarak, kafanızı böyle kuma gömerseniz, sadece Apple'ın size layık gördükleri kadarıyla, güncel zannettiğiniz telefonlarınızı kullanmaya devam edersiniz.

Bize söylediklerinin aksine, esas şu elmacılar gözlerini açsalar da neler kaçırdıklarını bir bilseler..
Ha, şu var ki, ihtiyaçlar farklı farklıdır, o yüzden kendilerine göre bir şey kaçırmıyor da olabilirler, ama en azından rekabet sayesinde, aynı paraya, hatta çok daha ucuza, marka takıntısı yapmadan daha iyisinin alınabileceğinin farkında olsalar..

Siz böyle mutluysanız diyecek birşeyim yok ama, ne olur bizim huzurumuzu kıskanmayın!

Yarın öbür gün Android saçmalarsa, ben de gider bir iPhone alırım, taksitle satılıyor, atla deve değil yani.
Yalnız şu an için HTC Evo 3D ile 3 boyutlu resimlerle anılarımı ölümsüzleştirmek, ekrandan dışarı taşan gerçek 3 boyutlu grafiklerle oyun oynamak hoşuma gidiyor! Bunun iPhone'a gelmesi için davaların bitmesini, ya da iPhone'un bu teknolojiye onay vermesini beklemek gibi bir niyetim yok şu sıralar..
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Mr.Carter 6 yıl enteran
enteran

DjSemiH1

Burn in Hell
emrah.kas
DjSemiH1 arkadaşlar lütfen bütün Türkiyeden birşey isteyecem tamam anladık apple alacak paranız yok ama bu apple a düşman olocağını göstermez özellikle iPhone almaya parası yetmeyip android phone alanlar çok yapıyor bunu neden kıskançlık tabi bir uygulama ilk ios a çıkıyor 1,2 ay sonra androide çıktığı için birbirlerini yiyorlar şimdi bu yorumuma kıskançlar kudurup saçma sapan yorum yapacaklar burdan onlara sesleniyorum yorum yapmanıza gerek yok tamam çatlayında bizden ne istiyorsunuz gidin iPhone alın rahat edin alamıyorsanız android phonunuzu satıp 2.el iPhone alın


ama android phone cular şöyle düşünebilir iPhone olmasaydı hala dandik telefonları kullanacaktık öyle düşünün belki kıskançlığınız geçer
bu elmacı ergenler bi bitmediniz
Maddi açıdan hor görmesi dışında yazıda herhangi bir yanlış yok
hocam maddi açıdan hor görmüyorum ama gerçekten alacak durumları olmayanlar gidip android alıyor sonra apple düşman kesiliyorlar ama bilmiyorlarki neler kaçırıyorlar


Mesela parası olmayan (!) adam 1700-2000 TL'ye Android Samsung Galaxy S3 alıyor veya HTC One X alıyor..

Sonra temassız şarj özelliğini kaçırmamış oluyor.
4 çekirdek işlemciyi kaçırmamış oluyor.
Gözlerini kısıp 3.5" ekrana hapsolmak yerine benim gibi excel tablolarını rahatça büyük ekranda okuyabiliyor. Buna rağmen zarif kalmasını da becerebiliyor. Bu zevk meselesi olduğu için buna itiraz edilebilir ama sadece oyun oynayıp telefon etmek dışında iş yapanlar için (mesela yoldayken işyerindeki pc'ye bağlananlar ve bu sayede laptop taşımak zorunda kalmayanlar için) büyük ekran zorunluluktur.

Canlı duvar kağıtlarını yüklemek için bile iPhone'da takla atmak gerekiyor. Bunun için sanki illegal birşey yapıyorsun gibi Jailbreak yapmak zorunda olmak falan.. Ne bunlar şimdi.. Sistemin hiçbirşeyini kurcalatma, sonra ne sağlam işletim sistemi! adamlar akıllı tabi, mecburen Jailbreak yapınca da herhangi stabilite bozulmasında suç kullanıcıda olmuş oluyor. Ama Android'de bunlar root falan olmadan direk yapılabiliyor, çünkü bunlar, Appple'ın kullanıcısından kıskandığının aksine, gayet doğal istekler.

Rehberin işletim sisteminde hazır halde kolayca otomatik yedeklenmesi de iOS 5'teki iCloud'a kadar Apple tarafından iPhone'culardan kıskanılan bir başka özellik idi. Mecburen iTunes outlook falan yedekleyelim diye uğraşıyorlardı. Bir de ortalıkta rehberini yedekleyeyim derken yanlış işlemlerle silenler vardı. Halbuki Android'de rehberin silinse bile, istediğin tarihteki haline geri dönebiliyorsun..

Mesela iPhone, HTML5 yaygınlaşacak diyerek, düşük işlemci gücüne sahip telefonları kasmasın diye kullanıcılarına yerel olarak flash desteği bile vermeye korktu. Altı üstü bir video izlemek için, hop, yine Jailbreak, ya da markete hücum!
- Ama video takılıyor, ileri geri sarmıyor, geç açılıyor?
- E ben sana dedim izleme, senin neyine gerek Flash diye !
- Ama iPhone4S'in donanımı yeterli, bari onda Flash'a destek verseydin?
- Olsun ben tükürdüğümü yalamam, Flash kötü diyorsam kötüdür!

Peki Android'ciler ne yaptı, HTML5 yagınlaşana kadar Flash'ı işletim sisteminin yerel desteği ile rahatça kullanmaya devam etti. Doğrusu da bu değil midir, sen desteği ver, istersem ben gene izlemem yahu! Flash sistemi, telefonlar için pil tüketen kalın bir sistemse, zaten kendiliğnden yok olacaktır. O zamana kadar engellemek de neyin nesi?

Onun dışında özel HTC veya Samsung optimizasyonları, mesela HTC'de karşı taraf telefonu açtığında telefonun titremesi ve bu sayede telefon kulağında beklemek zorunda kalmamak; veya Samsung'da gelen bir mesajı okurken telefonu kulağına götürünce onu otomatik arama özelliği, v.s v.s.. Bunlar ince düşünülmüş güzel şeyler..

Ve tüm bu gelişmeler ve güzellikler rekabet olmadan olmaz.. iPhone işte bu rekabetten hoşlanmıyor, açtığı davalarla, bir kısmı saçmalığa varan patent iddialarıyla tekel olmak istiyor (kim istemez ki?).. Bu da sadece kullanıcıların zararınadır, NOKTA. Misal, el hareketinin (gesture) patenti mi olur yahu? Musluğun sağa doğru açılmasının biri patentini alsa, patentli diye helada musluğu da açamayacağız bu gidişle?

Ha, bir zamanlar birşeyleri önceden insanlara sunan Apple, şimdilerle kesilen nefesinden sonra, habire dava açmaktan fırsat bulabilirse, teknolojiyi daha yakından takip edip bunları kullanıcılarına ilk elden ve daha erken sunmayı da yeniden akıl edebilir belki. Malum çift çekirdek işlemci teknolojisini Samsung'tan çok daha sonra layık görmüştü elmacılara.. Siz Android dünyası diye bir dünyayı da yok sayarak, kafanızı böyle kuma gömerseniz, sadece Apple'ın size layık gördükleri kadarıyla, güncel zannettiğiniz telefonlarınızı kullanmaya devam edersiniz.

Bize söylediklerinin aksine, esas şu elmacılar gözlerini açsalar da neler kaçırdıklarını bir bilseler..
Ha, şu var ki, ihtiyaçlar farklı farklıdır, o yüzden kendilerine göre bir şey kaçırmıyor da olabilirler, ama en azından rekabet sayesinde, aynı paraya, hatta çok daha ucuza, marka takıntısı yapmadan daha iyisinin alınabileceğinin farkında olsalar..

Siz böyle mutluysanız diyecek birşeyim yok ama, ne olur bizim huzurumuzu kıskanmayın!

Yarın öbür gün Android saçmalarsa, ben de gider bir iPhone alırım, taksitle satılıyor, atla deve değil yani.
Yalnız şu an için HTC Evo 3D ile 3 boyutlu resimlerle anılarımı ölümsüzleştirmek, ekrandan dışarı taşan gerçek 3 boyutlu grafiklerle oyun oynamak hoşuma gidiyor! Bunun iPhone'a gelmesi için davaların bitmesini, ya da iPhone'un bu teknolojiye onay vermesini beklemek gibi bir niyetim yok şu sıralar..

şimdi üşenmeyip okudum ve samsung a çok birşey demek istemiyorum çünkü 2 tane notebookumda samsung(samsung notebooklar gerçektne kaliteli)telefonlarıda iyidir çünkü ilk aldığım telefon samsung f480i(o zamanlar Tr de satışı yoktu)ve çok sağlam çıktı telefon hala çalışıyor sadece kamerası bozuldu.şimdi geçelim gerçek konulara bakın ben burda bütün adnroid phone ları söylüorum ama genele bakarsak berbat sadece 3,4 telefonu güzel android phonun zaten iphone da 1 model var oda iphone o yüzden kıyaslama yapmanın kötü birşey olacağını düşünmekteyim ama şimdi tutupta 2010 da çıkmış telefonla 2012 de çıkmış telefonu kıyaslamakta olmaz çünkü o 2 yıl çok büyük şeyler değiştirdi.NOKTA.
1-iphone dada kulağına götürünce arıyor
2-bu temassız şarj olayını açıklarmısınız
3-ekran boyutu zevk meseli büyük ekran istiyorsanız gidin ipad alın 9.7 inç ekran var 4G li alın 30tl üçret ödeyerek telefon yapın ve s3 ün ekrna boyutuna bin basın.
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hakansant 6 yıl
Twitter da birisi yazmıştı,
50 milyar dolar'lık iphone satışı olmuş.
İyi kazanç
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DH Misafiri 6 yıl
DjSemiH1
Burn in Hell
emrah.kas
Burn in Hell
emrah.kas
DjSemiH1 arkadaşlar lütfen bütün Türkiyeden birşey isteyecem tamam anladık apple alacak paranız yok ama bu apple a düşman olocağını göstermez özellikle iPhone almaya parası yetmeyip android phone alanlar çok yapıyor bunu neden kıskançlık tabi bir uygulama ilk ios a çıkıyor 1,2 ay sonra androide çıktığı için birbirlerini yiyorlar şimdi bu yorumuma kıskançlar kudurup saçma sapan yorum yapacaklar burdan onlara sesleniyorum yorum yapmanıza gerek yok tamam çatlayında bizden ne istiyorsunuz gidin iPhone alın rahat edin alamıyorsanız android phonunuzu satıp 2.el iPhone alın


ama android phone cular şöyle düşünebilir iPhone olmasaydı hala dandik telefonları kullanacaktık öyle düşünün belki kıskançlığınız geçer
bu elmacı ergenler bi bitmediniz
Maddi açıdan hor görmesi dışında yazıda herhangi bir yanlış yok
ergen lafımı üzerinize alındınız sanırım
Alıntıya vericek tek cevabınız bu mu?
işte hocam burda android ciler kıskançlıktan çatlayıp cevap veremiyorlar haklı değilsem hesabımı sınırsız banlarım

4s imi kuzenime satıp s3 aldım 4si aldığım fiyattan daha çok para verdim şunu söyleyeyim 4s güzel bir telefon ancak android kadar özgür değil.Ayrıyetten bazı ergenlerin elinde dolanıyor telefon.Birde utanma gücenme yok ama iphone kullananların %50si görgüsüz telefonu sadece ismi ile alıyorlar.Bunlara galiba sizde dahilsiniz.2 telefonuda son haddine kadar kullandım android gerçekten çok serbest o konuda.
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Jül Sezar 6 yıl DH Misafiri
DH Misafiri

DjSemiH1

Burn in Hell
emrah.kas
Burn in Hell
emrah.kas
DjSemiH1 arkadaşlar lütfen bütün Türkiyeden birşey isteyecem tamam anladık apple alacak paranız yok ama bu apple a düşman olocağını göstermez özellikle iPhone almaya parası yetmeyip android phone alanlar çok yapıyor bunu neden kıskançlık tabi bir uygulama ilk ios a çıkıyor 1,2 ay sonra androide çıktığı için birbirlerini yiyorlar şimdi bu yorumuma kıskançlar kudurup saçma sapan yorum yapacaklar burdan onlara sesleniyorum yorum yapmanıza gerek yok tamam çatlayında bizden ne istiyorsunuz gidin iPhone alın rahat edin alamıyorsanız android phonunuzu satıp 2.el iPhone alın


ama android phone cular şöyle düşünebilir iPhone olmasaydı hala dandik telefonları kullanacaktık öyle düşünün belki kıskançlığınız geçer
bu elmacı ergenler bi bitmediniz
Maddi açıdan hor görmesi dışında yazıda herhangi bir yanlış yok
ergen lafımı üzerinize alındınız sanırım
Alıntıya vericek tek cevabınız bu mu?
işte hocam burda android ciler kıskançlıktan çatlayıp cevap veremiyorlar haklı değilsem hesabımı sınırsız banlarım


4s imi kuzenime satıp s3 aldım 4si aldığım fiyattan daha çok para verdim şunu söyleyeyim 4s güzel bir telefon ancak android kadar özgür değil.Ayrıyetten bazı ergenlerin elinde dolanıyor telefon.Birde utanma gücenme yok ama iphone kullananların %50si görgüsüz telefonu sadece ismi ile alıyorlar.Bunlara galiba sizde dahilsiniz.2 telefonuda son haddine kadar kullandım android gerçekten çok serbest o konuda.

Serbestlik nedir ya? Farklı sistem dosyalarının çalışmalarına izin verip vermeyen, sistemde farklı ram yiyen, farklı temalardaki romları yükleyip her telefonla bluetooth bağlantısı kurmak mı? O özgürlük dediğiniz farklı romlar telefonun en stabil haline ulaşmak içindir. Çünkü telefonun orjinal hali kasmaktadır. 5 para etmez. Iphone'da bunlara ihtiyaç yoktur telefon zaten stabildir. Ama sizin özgürlükten kastınız bluetooth ile veri göndermekse kuşlar kadar serbestsiniz.
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Amedra 6 yıl
ulan bir haber yayinlayacaksiniz bari bir kere olsun çevirisini adam gibi yapın.
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