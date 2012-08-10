Apple ile Samsung arasındaki davada her iki şirketinde ABD'deki satış rakamları ortaya çıktı

Haber Editörü
ABD'de sürmekte olan Apple ile Samsung arasındaki davada her iki tarafında gizli bilgileri birer birer ortaya çıkmaya devam ediyor.
Her iki şirketinde gizli tuttuğu ABD'deki satış rakamları ''Invotex Group'' tarafından hazırlanarak mahkemeye sunuldu. ''Invotex Group'' tarafından hazırlanan bu belgelerde Apple'ın iPhone, iPad, iPod Touch'ı ve Samsung'un 24 farklı akıllı telefon modeli ile Galaxy Tab serisinden üç üyenin satış rakamları mahkemeye sunuldu.
Söz konusu belgeler sayesinde Apple'ın 2007 yılından bu yılın ikinci çeyreğine kadar ABD sınırları içerisinde 85 milyonun üzerinde iPhone, 34 milyondan fazla iPad ve 46 milyondan fazla iPod Touch sattığı öğrenildi. Samsung ile ilgili olarak Haziran 2010 ve Haziran 2012 dönemleri arasındaki bilgilere yer verilen belgelerde, Galaxy S II Epic 4G Touch modelinin 1.675 milyon adet satıldığı görülüyor. Galaxy Tab 10.1'in ABD'ye özel LTE versiyonunun satışlarına bakıldığında, Galaxy Tab ailesinin diğer üyelerine göre daha düşük bir satış grafiği sergilediği görülüyor. Belgelere göre, 585 bin adet Galaxy Tab 10.1 satan Samsung, ayını modelin LTE versiyonunda ise sadece 125 bin adet satabilmiş.
Son olarak iki şirketinde ABD'deki satış rakamlarının ortaya döküldüğü duruşmada ilerleyen dönemlerde ne gibi bilgilerin mahkemeye sunulacağını hep birlikte göreceğiz. ''Invotex Group'' tarafından hazırlanarak mahkemeye sunulan belgelere buradan ulaşabilirsiniz.
http://allthingsd.com/20120809/apple-vs-samsung-trial-forces-companies-to-open-up-the-books/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle
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