Samsung’un yeni akıllı yüzüğü vücut sıcaklığını ölçebilir

Vücut ve yüzey sıcaklığı ölçülebilecek
Patent başvurusuna göre yeni nesil Galaxy Ring, sensörleri sayesinde, bir içeceğin sıcaklığını ölçmekle bir insanın vücut sıcaklığını ölçmeyi ayırt edebilecek. Cihazda yer alması beklenen hareket sensörleri (ivmeölçer ve jiroskop) ise yüzüğün nasıl kullanıldığını analiz edecek. Eğer kullanıcı parmağını belirli bir şekilde hareket ettirirse, yüzük bunun bir sıcaklık ölçüm hareketi olup olmadığını anlayabilecek ve sıcaklık sensörlerini aktif hale getirecek.
Patent, cihazın ölçtüğü sıcaklık değerlerini sadece telefona göndermekle kalmayıp, doğrudan yüzük üzerinden de kullanıcıya aktaracağı belirtiyor. Bunun için görsel, işitsel veya dokunsal bildirimler kullanılabilir. Bu arada Samsung’un Şubat ayında yaptığı başka bir patent başvurusu ise Galaxy Ring’in diğer cihazları kontrol edebileceğini gösterilmişti. Bu özelliklerin Galaxy Ring 2'de yer alıp almayacağı ise şimdilik belirsiz.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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