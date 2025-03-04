Samsung’un yeni akıllı yüzüğü vücut sıcaklığını ölçebilir

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Tam Boyutta Gör Samsung’un geçtiğimiz yıl tanıttığı ve daha sonra farklı boyut seçenekleriyle genişlettiği Galaxy Ring, yeni nesil modeliyle daha çok dikkat çekecek gibi görünüyor. Şirketin aldığı yeni bir patent, Galaxy Ring 2’nin veya daha sonraki bir varyantın vücut sıcaklığı ölçme özelliğiyle gelebileceğini gösteriyor. Ancak cihaz sadece kullanıcının değil, temas ettiği diğer yüzeylerin sıcaklığını da ölçebilecek.

Vücut ve yüzey sıcaklığı ölçülebilecek

Patent başvurusuna göre yeni nesil Galaxy Ring, sensörleri sayesinde, bir içeceğin sıcaklığını ölçmekle bir insanın vücut sıcaklığını ölçmeyi ayırt edebilecek. Cihazda yer alması beklenen hareket sensörleri (ivmeölçer ve jiroskop) ise yüzüğün nasıl kullanıldığını analiz edecek. Eğer kullanıcı parmağını belirli bir şekilde hareket ettirirse, yüzük bunun bir sıcaklık ölçüm hareketi olup olmadığını anlayabilecek ve sıcaklık sensörlerini aktif hale getirecek.

Tam Boyutta Gör Örneğin, bir kişinin elini bir kahve kupasına yaklaştırmasıyla, bir başka kişinin alnına yaklaştırması arasındaki farkı ayırt edebilecek. Patent görsellerine göre bu teknolojinin çalışması için akıllı yüzükte hem temaslı hem de temassız sıcaklık sensörleri yer alabilir.

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Patent, cihazın ölçtüğü sıcaklık değerlerini sadece telefona göndermekle kalmayıp, doğrudan yüzük üzerinden de kullanıcıya aktaracağı belirtiyor. Bunun için görsel, işitsel veya dokunsal bildirimler kullanılabilir. Bu arada Samsung’un Şubat ayında yaptığı başka bir patent başvurusu ise Galaxy Ring’in diğer cihazları kontrol edebileceğini gösterilmişti. Bu özelliklerin Galaxy Ring 2'de yer alıp almayacağı ise şimdilik belirsiz.

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