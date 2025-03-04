Samsung, üçe katlanabilir ilginç telefon tasarımlarını gösterdi: Gerçek olabilirler

Üçe katlanabilir telefonlar yaklaşıyor
Galaxy Z Flip’in temel alındığı Flex G konseptinde Asymmetric Flip yaklaşımı uygulanıyor. Asymmetric Flip, temel olarak Galaxy Z Flip 6’nın dış tasarımına sadık kalıyor. Ancak bu yeni konseptte bir kapak ekranı bulunmuyor. En dikkat çekici yönlerinden biri, geleneksel kapaklı katlanabilir telefonlarda görülen merkez katlama izini ortadan kaldırabilecek olması. Ancak mevcut prototip kapandığında bir boşluk bırakıyor, bu da ticari bir üründe dayanıklılık açısından soru işaretleri yaratabilir. Ayrıca, telefon kapalıyken mevcut Galaxy Z Flip modellerinden daha uzun bir form faktörüne sahip olması, cihazın kompakt yapısını koruma amacına ters düşebilir.
Bu yeni konseptler, Samsung Display’in yalnızca büyük katlanabilir cihazlar için değil, kapaklı telefon formundaki modeller için de üçe katlanabilir ekranlar geliştirdiğini doğruluyor. Ancak burada önemli bir detay var: Samsung Display doğrudan tüketiciye ürün sunmayan bir üretici olduğu için Asymmetric Flip ve diğer ürünün piyasaya sürüleceği konusunda herhangi bir şey söylemek mümkün değil.Kaynakça https://www.notebookcheck.net/New-Samsung-tri-fold-smartphone-concept-revealed-with-Galaxy-Z-Flip-design.971566.0.html https://www.notebookcheck.net/New-Samsung-Flex-G-concept-shown-amid-rumours-of-Galaxy-G-Fold-release.971569.0.html Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Malum tayfadan karalama mesajları gelmedi halen daha şaşırdım. :D Bu haberler normalleşti artık, normal görmemizi sağlayan herkesten Rabbim razı olsun.
Galaxy A36 ya yükseliyorum