Samsung, üçe katlanabilir ilginç telefon tasarımlarını gösterdi: Gerçek olabilirler

Tam Boyutta Gör Mobil Dünya Kongresi (MWC) 2025’te Samsung Display, uzun süredir geliştirdiği Flex G adındaki üçe katlanabilir konseptlerinin daha kompakt versiyonlarını tanıttı. “Asymmetric Flip” adı verilen yeni konsept, Galaxy Z Flip serisinin temel tasarım anlayışını koruyarak tek yerine iki katlanma noktasına sahip. Bir diğer konsept ise Galaxy G Fold'un piyasaya sürüleceği söylentileri arasında gelen Huawei Mate XT benzeri telefon oldu.

Üçe katlanabilir telefonlar yaklaşıyor

Galaxy Z Flip’in temel alındığı Flex G konseptinde Asymmetric Flip yaklaşımı uygulanıyor. Asymmetric Flip, temel olarak Galaxy Z Flip 6’nın dış tasarımına sadık kalıyor. Ancak bu yeni konseptte bir kapak ekranı bulunmuyor. En dikkat çekici yönlerinden biri, geleneksel kapaklı katlanabilir telefonlarda görülen merkez katlama izini ortadan kaldırabilecek olması. Ancak mevcut prototip kapandığında bir boşluk bırakıyor, bu da ticari bir üründe dayanıklılık açısından soru işaretleri yaratabilir. Ayrıca, telefon kapalıyken mevcut Galaxy Z Flip modellerinden daha uzun bir form faktörüne sahip olması, cihazın kompakt yapısını koruma amacına ters düşebilir.

Tam Boyutta Gör Samsung’un aynı zamanda Huawei Mate XT’ye cevap olarak bu yıl üçe katlanabilir bir telefon piyasaya sürmesi bekleniyor. Bu bağlamda fuarda Samsung Display, Galaxy G Fold'un temel alacağı söylenen Flex G'nin yeni bir versiyonunu sergiledi. Bu ikinci Flex G konseptinin ticari bir ürün olmaya daha yakın olduğu, ekran kırışıklık izinin daha az ve çerçevelerin daha ince olduğu söyleniyor. Bunun da ötesinde Samsung Display, Flex G'yi bu kez One UI gibi görünen bir arayüzün yanı sıra Samsung Gallery uygulaması ve YouTube ile sergiledi.

Samsung, OLED ekranlı katlanabilir el konsolunu sergiledi 5 sa. önce eklendi

Bu yeni konseptler, Samsung Display’in yalnızca büyük katlanabilir cihazlar için değil, kapaklı telefon formundaki modeller için de üçe katlanabilir ekranlar geliştirdiğini doğruluyor. Ancak burada önemli bir detay var: Samsung Display doğrudan tüketiciye ürün sunmayan bir üretici olduğu için Asymmetric Flip ve diğer ürünün piyasaya sürüleceği konusunda herhangi bir şey söylemek mümkün değil.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.