Apple ile yakınlaşan Samsung, Intel'i geride bırakmayı hedefliyor

Yarıiletken endüstrisinde Intel'in ardından en büyük ikinci üretici olan Samsung, Kore merkezli yeni haberlere göre Apple ile daha fazla yakınlaşıyor. Bilindiği üzere Apple, iPhone ve iPod Touch gibi milyonlara ulaşan popüler cihazlarında uzunca bir süre Samsung işlemcilerini kullanmış ancak geçtiğimiz sene itibariyle kendi tasarladığı işlemcilerle yola devam etme kararı almıştı. Ancak Apple'ın işlemci tasarımına yönelik girişimleri, kimi analistlere göre Samsung'u mutlu eden gelişmeler değildi çünkü Apple, Samsung'un işlemci geliştirme çalışmalarına katkı sağlayan Intrinsity firmasını satın almış ve iPad/iPhone 4'te kullandığı ARM Cortex-A8 tabanlı A4 işlemcisiyle, Samsung'un Hummingbird işlemcisine rakip olmuştu. Tabi iki firma arasındaki rekabeti Intel-AMD rekabetine benzer bir zeminde değerlendirmek en azından şu an için pek mümkün değil zira tasarım anlamında rakip olmaya başlayan firmaların, üretim tarafında ise ciddi bir ortaklıkları bulunuyor çünkü Apple, A4 işlemcilerinin hacimli üretimini Samsung'a yaptırıyor. Komponent geliştirme çalışmaları için 4 milyar dolara yakın kaynak aktardığı belirtilen Apple'ın, işlemci üretim tesisi açacağı konuşulsa da bu şu ana kadar doğrulanmış bir bilgi değil. The Korea Times'ın haberine göre, Apple ve Samsung arasında yeni bir anlaşma yapıldı ve Samsung, AP (Application Processor) yani uygulama işlemcisi üretim kapasitesinin yarısını Apple'a atadı.

Endüstriyel kaynaklara göre Samsung, yapılan yeni anlaşma kapsamında Apple'a her ay 20,000 tabaka işlemci (her tabakada çok sayıda işlemci bulunuyor) verecek ki bu rakam geçtiğimiz sene 5000 tabaka idi. Bu rakamlar çerçevesinde 2011 için planlanan işlemci üretim kapasitesinin yarısını Apple'a tahsis ettiği görülen Samsung, Galaxy S ve Galaxy Tab gibi cihazları için sağladığı işlemcilerin çok daha fazlasını Apple'a verecek. ARM tabanlı işlemci tasarım/üretiminde sektörün en deneyimli firmalarından birisi olan Samsung, firma yöneticilerinden yapılan açıklamaya göre Austin/Teksas'ta 3.6 milyar dolarlık yeni bir çip üretim tesis inşa ediyor. Bellek çipleri haricindeki üretimi üstlenecek bu tesisin, tahmin edilebileceği üzere işlemci üretime yoğunlaşması ve özellikle Apple'dan gelen yüksek talebi karşılayacak Samsung'un üretim yükünün ciddi bir kısmını alması bekleniyor. Zira bu tesis ile birlikte Samsung, anavatanı Güney Kore'nin Seul kentinde bulunan işlemci üretim tesisini muhtemelen kendi cihazlarına yönelik işlemcilerin üretilmesine yönlendirebilir. Apple'dan gelen taleğ ve Galaxy serisi ürünlerinin gösterdiği güçlü pazar performansına ek olarak diğer firmalardan gelen talep nedeniyle ciddi bir talep gören Samsung geleceği dönük liderlik planları yapıyor zira firmanın yarıiletken bölümü başkanı Kwon Oh-hyun açıklamasında, "İkinci sıradaki konumumuzdan etkilendiğimi söyleyemem. Üst seviye imaj sensörleri ve mobil uygulama işlemcilerinden faydalanacak bundan daha fazlasını yapacağız." ifadeleriyle Intel'in önüne geçmeyi hedeflediklerinin mesajını verdi.