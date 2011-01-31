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Apple ile yakınlaşan Samsung, Intel'i geride bırakmayı hedefliyor

8 yıl
5,3b
1
41
İşlemci
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Yarıiletken endüstrisinde Intel'in ardından en büyük ikinci üretici olan Samsung, Kore merkezli yeni haberlere göre Apple ile daha fazla yakınlaşıyor. Bilindiği üzere Apple, iPhone ve iPod Touch gibi milyonlara ulaşan popüler cihazlarında uzunca bir süre Samsung işlemcilerini kullanmış ancak geçtiğimiz sene itibariyle kendi tasarladığı işlemcilerle yola devam etme kararı almıştı. Ancak Apple'ın işlemci tasarımına yönelik girişimleri, kimi analistlere göre Samsung'u mutlu eden gelişmeler değildi çünkü Apple, Samsung'un işlemci geliştirme çalışmalarına katkı sağlayan Intrinsity firmasını satın almış ve iPad/iPhone 4'te kullandığı ARM Cortex-A8 tabanlı A4 işlemcisiyle, Samsung'un Hummingbird işlemcisine rakip olmuştu. Tabi iki firma arasındaki rekabeti Intel-AMD rekabetine benzer bir zeminde değerlendirmek en azından şu an için pek mümkün değil zira tasarım anlamında rakip olmaya başlayan firmaların, üretim tarafında ise ciddi bir ortaklıkları bulunuyor çünkü Apple, A4 işlemcilerinin hacimli üretimini Samsung'a yaptırıyor. Komponent geliştirme çalışmaları için 4 milyar dolara yakın kaynak aktardığı belirtilen Apple'ın, işlemci üretim tesisi açacağı konuşulsa da bu şu ana kadar doğrulanmış bir bilgi değil. The Korea Times'ın haberine göre, Apple ve Samsung arasında yeni bir anlaşma yapıldı ve Samsung, AP (Application Processor) yani uygulama işlemcisi üretim kapasitesinin yarısını Apple'a atadı.

Endüstriyel kaynaklara göre Samsung, yapılan yeni anlaşma kapsamında Apple'a her ay 20,000 tabaka işlemci (her tabakada çok sayıda işlemci bulunuyor) verecek ki bu rakam geçtiğimiz sene 5000 tabaka idi. Bu rakamlar çerçevesinde 2011 için planlanan işlemci üretim kapasitesinin yarısını Apple'a tahsis ettiği görülen Samsung, Galaxy S ve Galaxy Tab gibi cihazları için sağladığı işlemcilerin çok daha fazlasını Apple'a verecek. ARM tabanlı işlemci tasarım/üretiminde sektörün en deneyimli firmalarından birisi olan Samsung, firma yöneticilerinden yapılan açıklamaya göre Austin/Teksas'ta 3.6 milyar dolarlık yeni bir çip üretim tesis inşa ediyor. Bellek çipleri haricindeki üretimi üstlenecek bu tesisin, tahmin edilebileceği üzere işlemci üretime yoğunlaşması ve özellikle Apple'dan gelen yüksek talebi karşılayacak Samsung'un üretim yükünün ciddi bir kısmını alması bekleniyor. Zira bu tesis ile birlikte Samsung, anavatanı Güney Kore'nin Seul kentinde bulunan işlemci üretim tesisini muhtemelen kendi cihazlarına yönelik işlemcilerin üretilmesine yönlendirebilir. Apple'dan gelen taleğ ve Galaxy serisi ürünlerinin gösterdiği güçlü pazar performansına ek olarak diğer firmalardan gelen talep nedeniyle ciddi bir talep gören Samsung geleceği dönük liderlik planları yapıyor zira firmanın yarıiletken bölümü başkanı Kwon Oh-hyun açıklamasında, "İkinci sıradaki konumumuzdan etkilendiğimi söyleyemem. Üst seviye imaj sensörleri ve mobil uygulama işlemcilerinden faydalanacak bundan daha fazlasını yapacağız." ifadeleriyle Intel'in önüne geçmeyi hedeflediklerinin mesajını verdi.  


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baris_55 6 yıl
Samsung yonga üreticisi anladık ama apple bu mücadele senin neyine :)
*** olmadan şeytan çarpmaya çalışıyor.
Apple ın batması dileğiyle.
Tekel olabileceği hayalleriyle çalışan apple ın batması dileğiyle.
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DoSöDoKöKo 6 yıl
vay be.... samsung cemaatinin amma müridi varmış.... şaşırdım walla
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Reddemon35 8 yıl
Devleti tarafından kurulan vbe desteklenen bir firma vbe devblet politikaları doğrultusunda arabvadan ağır iş makinalarına gemiden liman yapımına kadar olayı Hyundai firması ile paylaşıyorlar. Amaç Kore için dünya devbleri yaratmaktı onda da bvaşarılı oldular.
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inocence 8 yıl
Samsung hemen hemen her sektörde faaliyet gösterdiği için olası bir durum
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DH Misafiri 8 yıl
samsung sadece elektronik sektöründe değil neredeyse tüm sanayi sektöründe üretim yapan bir firma.mesela dünyanın en büyük tanker gemilerini dünyanın en büyük kendi tershanesinde üretim yapan bir firma.intele rakip olursa, intel der ki ben bu işi bıraktım beni satın al samsung :DDD
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serhatsb 8 yıl
Samsungu 90 li yillardan tv leri ile girdi turkiyeyr cogu insan bu markayi bilmezdi adamlar simdi heryerde bizim yerli markalar ise sadece sloganlarda.samsung a bakip ogrensinler bir dunya markasi nasil olunuemus gercekte
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JrMaster 8 yıl
samsung dünyanın derin devlet i gibi bi firma adamlar heryerde herşeyde varlar hemde başarılı olmayı başarıyorlar
cep telefonunda adamlar nerdeydi nereye geldi pehh intelmi onun yanında hiç birşey...
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gerbay 8 yıl
Ben size asıl haberi anlatayım bari;
Şimdi bu Apple, P.A.Semiconductor adlı firmayı satın aldı bir zamanlar. Bu firma ARM MCU geliştiren bir firmaydı. Apple ın A4 işlemcisi tamamen P.A.Semiconductor adlı firmanın geliştirdiği işlemci. P.A.Semiconductor ı satın aldıktan sonra Steve in bazı davranışlarından bu firmadan Apple katılan elemanlar rahatsız oldu ve hepsi de Apple dan ayrıldı. Yani aslında A4 işlemci Apple ın elinde patladı. Çünkü geliştiren ve bilen elemanların hepsini kaybettiler. O elemanlar tekrar gidip başka bir isim ile yeni bir firma kurdular ve yine işlemci geliştiriyorlar. Şimdi A4 ün know-how unu elinde bulunduran adam kalmayınca apple ın A4 üzerinde birşey yapabilmesi pek mümkün değil zaten. Tek yapabileceği, birden fazla A4 core u bir arada paketleyip multicore yapmak. Bununla da çok fazla gidemez zaten. Bu durumda yine eski defterler açıldı ve tekrar samsung un işlemcilerine dönmüş oldu.. Olay tam olarak anlattığım gibi.. Yani P.A.Semiconductor a harcadığı para zaten boşa gitti, A4 de elinde patladı, artık mp3 playerlara falan kullanır a4 leri..
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Rwenzori 8 yıl

gerbay

Ben size asıl haberi anlatayım bari;
Şimdi bu Apple, P.A.Semiconductor adlı firmayı satın aldı bir zamanlar. Bu firma ARM MCU geliştiren bir firmaydı. Apple ın A4 işlemcisi tamamen P.A.Semiconductor adlı firmanın geliştirdiği işlemci. P.A.Semiconductor ı satın aldıktan sonra Steve in bazı davranışlarından bu firmadan Apple katılan elemanlar rahatsız oldu ve hepsi de Apple dan ayrıldı. Yani aslında A4 işlemci Apple ın elinde patladı. Çünkü geliştiren ve bilen elemanların hepsini kaybettiler. O elemanlar tekrar gidip başka bir isim ile yeni bir firma kurdular ve yine işlemci geliştiriyorlar. Şimdi A4 ün know-how unu elinde bulunduran adam kalmayınca apple ın A4 üzerinde birşey yapabilmesi pek mümkün değil zaten. Tek yapabileceği, birden fazla A4 core u bir arada paketleyip multicore yapmak. Bununla da çok fazla gidemez zaten. Bu durumda yine eski defterler açıldı ve tekrar samsung un işlemcilerine dönmüş oldu.. Olay tam olarak anlattığım gibi.. Yani P.A.Semiconductor a harcadığı para zaten boşa gitti, A4 de elinde patladı, artık mp3 playerlara falan kullanır a4 leri..




Güzel....

Öte yandan Samsung korkunç büyüklükte bir şirket, intel gibi tek bir alanda değil, nerdeyse her alanda samsung' un parmağı var, intel'i filan tükürüğüyle boğar...
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Batuist 8 yıl

gerbay

Ben size asıl haberi anlatayım bari;
Şimdi bu Apple, P.A.Semiconductor adlı firmayı satın aldı bir zamanlar. Bu firma ARM MCU geliştiren bir firmaydı. Apple ın A4 işlemcisi tamamen P.A.Semiconductor adlı firmanın geliştirdiği işlemci. P.A.Semiconductor ı satın aldıktan sonra Steve in bazı davranışlarından bu firmadan Apple katılan elemanlar rahatsız oldu ve hepsi de Apple dan ayrıldı. Yani aslında A4 işlemci Apple ın elinde patladı. Çünkü geliştiren ve bilen elemanların hepsini kaybettiler. O elemanlar tekrar gidip başka bir isim ile yeni bir firma kurdular ve yine işlemci geliştiriyorlar. Şimdi A4 ün know-how unu elinde bulunduran adam kalmayınca apple ın A4 üzerinde birşey yapabilmesi pek mümkün değil zaten. Tek yapabileceği, birden fazla A4 core u bir arada paketleyip multicore yapmak. Bununla da çok fazla gidemez zaten. Bu durumda yine eski defterler açıldı ve tekrar samsung un işlemcilerine dönmüş oldu.. Olay tam olarak anlattığım gibi.. Yani P.A.Semiconductor a harcadığı para zaten boşa gitti, A4 de elinde patladı, artık mp3 playerlara falan kullanır a4 leri..

bu konu hakkında bilgim yoktu ama yanlış biliyorsam düzelt.. appleın satın aldığı firma intrinsity değilmiydi?? hatta şurada da konu hakkında haber var!!

nytimes.com/...
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OverClocK1ng 8 yıl
Intel'in karşısında bu sefer kendi sikletinde güreşçi var. Hadi bakalım. Yiyin birbirinizi. Arada da biz kazanalım...
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last_legant 8 yıl

OverClocKing

Intel'in karşısında bu sefer kendi sikletinde güreşçi var. Hadi bakalım. Yiyin birbirinizi. Arada da biz kazanalım...


Ne yazıkki hiç böyle olmuoy Filler tepişirken hep çimenler eziliyo
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Batuist 8 yıl
Adamlar nasıl olsa galaxy s 2'nin işlemcilerini bir kenara ayırmışlardır.. zaten üretim kapasitesinin yarısı deniliyor diğer yarısınıda kendi için kullanır olur biter.. adamlar için tam kapasite çalışmak demek bu.. süper valla..
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karantina61 8 yıl
Samsungun iş makineleri bile var artık gerisini duşunun.
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veyselkoyuncu 8 yıl
sasungun önünü kesmek artık mümkün değil bence. adamlar mobilite alanından ziyade tüm elektronik alanda uzmanlaşmış ve ivmeli bir başarım atışı sergiliyorlar. bu agresif büyümeyi engellemek için daha agresif bir fiyat politikası ve gelişme ivmesi göstermek lazım ki bu da çok zor gibi diğer firmalar için. Önümünzdeki bir kaç yıl içinde samsung bence de ilk sırayı kapacaktır.
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