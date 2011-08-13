Apple, Intel'i tehdit etti; İşlemcilerin güç tüketimini düşürün!

İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Apple ile ilgili iddiaların ardı arkası kesilmiyor. iPhone 5 ve iPad 3 gibi ürünlere yönelik spekülasyonların yanında firma için zaman zaman masaüstü ve dizüstü bilgisayarlarına yönelik söylentiler de ortaya çıkıyor. Bunlar arasında bizi en çok ilgilendirenlerinden birisi ise hiç şüphe yok ki şirketin Intel ile işbirliğini sonlandırarak AMD veya ARM platformlarına geçeceği iddiası. Bu iddianın yakın zamanda gerçeğe dönüşeceğini doğrulayan somut bir veri şu an için bulunmazken, gelen son haberlere göre Apple, Intel'i tehdit etti.
Ultrabook olarak isimlendirdiği ultra-ince tasarımlı dizüstü bilgisayar konsepti için 300 milyon dolarlık yatırım planlayan ancak son gelen haberlere göre üreticilerin talepleri doğrultusunda yatırımın miktarını arttırabileceği de konuşulan Intel'de, Ultrabook Grup Direktörü Greg Welch açıklamasında "Apple, Intel'e ya işlemcilerin güç tüketimini düşürürsünüz ya da Apple'ı kaybedersiniz" dediğini belirterek bunun kendileri (Intel) için gerçek bir uyandırma ikazı olduğunu söyledi.
Yol haritasında daha agresif olmayı planlayan Intel, 35 Watt TDP ile gelen standart voltaj özellikli işlemcilerinde bu değeri 15 Watt seviyesine düşürmeyi hedefliyor. Firmanın hali hazırda 18 Watt seviyesinde işlemcileri bulunuyor ancak bunlar daha yüksek maliyetli ULV sınıfı modellerden oluşuyor. Güç tüketimini aşağı çekme noktasında 3D transistörleri kullanacağı 22nm fabrikasyon sürecine büyük önem veren Intel, Ivy Bridge kod adlı 22nm işlemcilerinde ayrıca Yükseltilebilir TDP teknolojisini de kullanacak. Bu özellik sayesinde işlemci, kısa bir süre için en yüksek TDP değerinin üzerine çıkarak performansını arttıracak ve böylece ilgili iş yükünün daha kısa sürede tamamlanması sağlanacak.
Apple'ın tehdidinin neden bu kadar önemli olduğunu rakamlar daha iyi açıklayacaktır. Fenomen haline gelen iPhone ve iPad sayesinde Apple, bilgisayar satışlarını da hızlı bir şekilde arttırmaya başladı zira iPhone ve iPad'den memnun olan kullanıcıların yeni bir bilgisayar satın alma aşamasında Apple ürünlerine de öncelik vermeye başladığı belirtiliyor. IDC ve Gartner'dan gelen rakamlara göre Apple, küresel bilgisayar pazarının %5'ine, Amerika bilgisayar pazarının ise %10.7'sine sahip. Apple'ın ikinci çeyrekte bilgisayar satışları, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre %11.6 oranında büyüme kaydetti.
Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Harbi başlık çok saçma. Adamlar ticaret yapıyor. Bu değerleri sağlamazsan bırakırım demiş. sonuçta hepimiz alışveriş yaparken işimizi görecek malları alıyoruz. "Tehtid" nedir yahu!
Yetersiz donanım derken. PC'ler donanım olarak mac'lerden çok daha üstün.
Bizim sirketlerde Mac bilgisayarlarla ilgili olan sorunlarımızı anlatıyım. Bizde 3 adet MacPro bilgisayar mevcut. Bunların monitörlerini değistirmek istedik. 3 tane 27'' monitör aldık ama baktık ki ekran kartları monitörleri çalıstırmadı(mini display port olmadan olmuyormus. Gerçi monitörde display port girisi falanda var) Yeni kart alalım dedik, bu sefer Mac ekran kartlarını çalıstırmadı(nVidia gt210 gibi bir kart 200$ mı neydi ) Bizde 3 tane çevirici aldıl. Çeviricileri bulmak için binbir takla attık. Tanesi 200TL'den kıçı kırık cevirici aldık.
Sirkettteki sever isletim sistemini değistirdik, değistirdiğimiz gibi bizim macler sapıttı. Neymis, isletim sistemi uyumsuzmuş. Tamam bunları güncelleyelim. Bir ton para vererek işletim sistemlerini güncelledik. Sonra baktık kullandığımız programlar saçmaladı, haydi onlarıda güncelle. Onları güncelledik, bu sefer satın aldığımı FONT'lar saçmaladı. Hadi onlarıda değistirdik.(Evet, fontlar bile paralı. Bildiğin FONT. Hani bizim internette bedavaya bulduğumuz milyontane font) Baktık kullandığımız bazı fonlar yok, yine çalısmıyor.
Diyorsunuzki süper hızlı, parasını hakkediyor. Evet hızlı çalısıyor ama 4 çekirdekli çift zeon işlemci, 16gb ram'i PC'ye koy, oda hızlı. Birde bu sisteme 15000TL istiyorlar. Monitör dahil değil. Sırf monitçr 2700TL
Katılıyorum
OSX için Apple'ın makinelerinde kullandığı yeterli donanımlar'dan kastettiğiniz böyle bişeymi ? :D istanbulbilisim.com.tr/...
Mesela Mac'in komut ve option tuşları...
1 Misafir
İLGİ DÜZEYİ
12260 TIK
HABERİN ETİKETLERİ
Mac / iMac / Macbook / Mac Mini, Apple ve