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Mac / iMac / Macbook / Mac Mini ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Apple, Intel'i tehdit etti; İşlemcilerin güç tüketimini düşürün!

7 yıl
12,3b
1
184
Mac / iMac / Macbook / Mac Mini
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Apple ile ilgili iddiaların ardı arkası kesilmiyor. iPhone 5 ve iPad 3 gibi ürünlere yönelik spekülasyonların yanında firma için zaman zaman masaüstü ve dizüstü bilgisayarlarına yönelik söylentiler de ortaya çıkıyor. Bunlar arasında bizi en çok ilgilendirenlerinden birisi ise hiç şüphe yok ki şirketin Intel ile işbirliğini sonlandırarak AMD veya ARM platformlarına geçeceği iddiası.  Bu iddianın yakın zamanda gerçeğe dönüşeceğini doğrulayan somut bir veri şu an için bulunmazken, gelen son haberlere göre Apple, Intel'i tehdit etti.
Ultrabook olarak isimlendirdiği ultra-ince tasarımlı dizüstü bilgisayar konsepti için 300 milyon dolarlık yatırım planlayan ancak son gelen haberlere göre üreticilerin talepleri doğrultusunda yatırımın miktarını arttırabileceği de konuşulan Intel'de, Ultrabook Grup Direktörü Greg Welch açıklamasında "Apple, Intel'e ya işlemcilerin güç tüketimini düşürürsünüz ya da Apple'ı kaybedersiniz" dediğini belirterek bunun kendileri (Intel) için gerçek bir uyandırma ikazı olduğunu söyledi.
Yol haritasında daha agresif olmayı planlayan Intel, 35 Watt TDP ile gelen standart voltaj özellikli işlemcilerinde bu değeri 15 Watt seviyesine düşürmeyi hedefliyor. Firmanın hali hazırda 18 Watt seviyesinde işlemcileri bulunuyor ancak bunlar daha yüksek maliyetli ULV sınıfı modellerden oluşuyor. Güç tüketimini aşağı çekme noktasında 3D transistörleri kullanacağı 22nm fabrikasyon sürecine büyük önem veren Intel, Ivy Bridge kod adlı 22nm işlemcilerinde ayrıca Yükseltilebilir TDP teknolojisini de kullanacak. Bu özellik sayesinde işlemci, kısa bir süre için en yüksek TDP değerinin üzerine çıkarak performansını arttıracak ve böylece ilgili iş yükünün daha kısa sürede tamamlanması sağlanacak.  
Apple'ın tehdidinin neden bu kadar önemli olduğunu rakamlar daha iyi açıklayacaktır. Fenomen haline gelen iPhone ve iPad sayesinde Apple, bilgisayar satışlarını da hızlı bir şekilde arttırmaya başladı zira iPhone ve iPad'den memnun olan  kullanıcıların yeni bir bilgisayar satın alma aşamasında Apple ürünlerine de öncelik vermeye başladığı belirtiliyor. IDC ve Gartner'dan gelen rakamlara göre Apple, küresel bilgisayar pazarının %5'ine, Amerika bilgisayar pazarının ise %10.7'sine sahip. Apple'ın ikinci çeyrekte bilgisayar satışları, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre %11.6 oranında büyüme kaydetti. 

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Elessar Eredhian 7 yıl en beğenilen
Düşürmezlerse patent davası mı açacaklar yine?
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tolgabes64 7 yıl
o elmayı yerler
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MÇKR_06 7 yıl
Apple intel i tehdit eder hale geldi vay be
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Önder 7 yıl
konunun başkığı çok saçma ya tehdit nedir abi adamlar ticaret yapıyo sevgili modda tehdit yazmış :D
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desert_rain 7 yıl Önder
Diary Of a MadMan

konunun başkığı çok saçma ya tehdit nedir abi adamlar ticaret yapıyo sevgili modda tehdit yazmış :D

Harbi başlık çok saçma. Adamlar ticaret yapıyor. Bu değerleri sağlamazsan bırakırım demiş. sonuçta hepimiz alışveriş yaparken işimizi görecek malları alıyoruz. "Tehtid" nedir yahu!
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Drakoid 7 yıl
Apple adam olsun. intel'i tehdit etmek neyine?
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brev 7 yıl
İntel bencede güç tüketimi olayına el atmalı.Bu konuda iyileştirmelere ağırlık vermeli.ARM sayesinde watt başına işlem diye yeni bir birim öğrendik.İntel bundan ders almalı.
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cnrkilic 7 yıl
Apple'sız hayat inanın çok bayat. ;)
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broodofqueen 7 yıl
Apple kullanıcıları, ven anti Apple kurulu yine karşı karşıya. Buradaki tehdit lafı biraz ağır kaçmış. Bu tercih, ya benim istediğim ürünü yaparsın yada yaptıracak birini bulurum demiş. Bu bir tehdit mi yoksa tercih mi? Siz karar verin. Neticede Apple, Intel'in en iyi müşterilerinden biri.
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accepter le progrès 7 yıl
Ben ne elmaya karşıyım ne de ürünlerine. Sadece pazarlama mantığı beni rahatsız ediyor. Bir bilgisayar incecik ya da kullanımı rahat diye 3 bin lira olur mu? Telefonlarının ekranı müthiş diye 1.5 bin lira? Ben de beğeniyorum ürünlerinin tiplerini. Sadece nasıl olsa satılır mantığıyla çalışan bir şirketi beğenmiyorum. Bence insanları aptal yerine koyuyorlar. Neden bir toshiba sony bilgisayarların 4 bin liralık cihazları beni rahatsız etmiyor?
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t3 7 yıl
caves


umutarslan.com

gün gelir mac yazılımı windows gibi cdde satılır ve İSTENİLEN sisteme kurulabilir seviyeye gelirse size söz veriyom ben 2. işletim sistemim olarak kullanıcam.

bu son yorumum konu amacını aştı zaten.casper exper seviyesinde işlemci alan apple intele kafa tutuyor konu bu


Konuyu buraya getiren yalan yanlış ifadelerinizle sizsiniz. Eğer bi tarafınızdan uydurup "mac'ler hesap makinası" vs. gibi laflar etmeseydiniz hepimiz asıl konuyu tartışabilirdik.

Mac OS dediğiniz gibi satılıyor zaten, ama Apple bilgisayar dışında başka bir PC'ye kurulamıyor.
Bu tamamen Apple'ın vereceği bir karar. Sanmıyorum ama bir gün tüm PC'ler için Mac OS çıkartır ise ilk kullanan ben olurum kesinlikle.

Hoş, OS X bugün PC'ye çıksa yetersiz donanım yüzünden layığıyla kullanılamayacak.
Apple'ın yıllardır kullandığı 5 parmak dokunmatik touchpad'i henüz bir PC notebook'da görebilmiş değiliz.


Yetersiz donanım derken. PC'ler donanım olarak mac'lerden çok daha üstün.

Bizim sirketlerde Mac bilgisayarlarla ilgili olan sorunlarımızı anlatıyım. Bizde 3 adet MacPro bilgisayar mevcut. Bunların monitörlerini değistirmek istedik. 3 tane 27'' monitör aldık ama baktık ki ekran kartları monitörleri çalıstırmadı(mini display port olmadan olmuyormus. Gerçi monitörde display port girisi falanda var) Yeni kart alalım dedik, bu sefer Mac ekran kartlarını çalıstırmadı(nVidia gt210 gibi bir kart 200$ mı neydi
) Bizde 3 tane çevirici aldıl. Çeviricileri bulmak için binbir takla attık. Tanesi 200TL'den kıçı kırık cevirici aldık.

Sirkettteki sever isletim sistemini değistirdik, değistirdiğimiz gibi bizim macler sapıttı. Neymis, isletim sistemi uyumsuzmuş. Tamam bunları güncelleyelim. Bir ton para vererek işletim sistemlerini güncelledik. Sonra baktık kullandığımız programlar saçmaladı, haydi onlarıda güncelle. Onları güncelledik, bu sefer satın aldığımı FONT'lar saçmaladı. Hadi onlarıda değistirdik.(Evet, fontlar bile paralı. Bildiğin FONT. Hani bizim internette bedavaya bulduğumuz milyontane font) Baktık kullandığımız bazı fonlar yok, yine çalısmıyor.

Diyorsunuzki süper hızlı, parasını hakkediyor. Evet hızlı çalısıyor ama 4 çekirdekli çift zeon işlemci, 16gb ram'i PC'ye koy, oda hızlı. Birde bu sisteme 15000TL istiyorlar. Monitör dahil değil. Sırf monitçr 2700TL
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yhackup 7 yıl accepter le progrès
nesenlenesensiz
Ben ne elmaya karşıyım ne de ürünlerine. Sadece pazarlama mantığı beni rahatsız ediyor. Bir bilgisayar incecik ya da kullanımı rahat diye 3 bin lira olur mu? Telefonlarının ekranı müthiş diye 1.5 bin lira? Ben de beğeniyorum ürünlerinin tiplerini. Sadece nasıl olsa satılır mantığıyla çalışan bir şirketi beğenmiyorum. Bence insanları aptal yerine koyuyorlar. Neden bir toshiba sony bilgisayarların 4 bin liralık cihazları beni rahatsız etmiyor?

Katılıyorum
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Şahi_13 7 yıl
caves
umutarslan.com gün gelir mac yazılımı windows gibi cdde satılır ve İSTENİLEN sisteme kurulabilir seviyeye gelirse size söz veriyom ben 2. işletim sistemim olarak kullanıcam. bu son yorumum konu amacını aştı zaten.casper exper seviyesinde işlemci alan apple intele kafa tutuyor konu bu
Konuyu buraya getiren yalan yanlış ifadelerinizle sizsiniz. Eğer bi tarafınızdan uydurup macler hesap makinası vs. gibi laflar etmeseydiniz hepimiz asıl konuyu tartışabilirdik. Mac OS dediğiniz gibi satılıyor zaten, ama Apple bilgisayar dışında başka bir PCye kurulamıyor. Bu tamamen Appleın vereceği bir karar. Sanmıyorum ama bir gün tüm PCler için Mac OS çıkartır ise ilk kullanan ben olurum kesinlikle. Hoş, OS X bugün PCye çıksa yetersiz donanım yüzünden layığıyla kullanılamayacak. Appleın yıllardır kullandığı 5 parmak dokunmatik touchpadi henüz bir PC notebookda görebilmiş değiliz.

OSX için Apple'ın makinelerinde kullandığı yeterli donanımlar'dan kastettiğiniz böyle bişeymi ? :D istanbulbilisim.com.tr/...
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webislander 7 yıl
Apple hater lar doluşmuş yine.acaba ellerine elma aldılar mı hiç
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yhackup 7 yıl
Olay işlemciden çıkmış işletim sistemi savaşına dönmüş ;) en iyisi ubuntu dermisim ben anlamıyorum apple ile mesela toshibanin içeriği aynı olsa bile fiyat farkı dudak uçurtuyor aynı ekran kartı aynı işlemci bi işletim sistemi değişik 4 5 milyar nedeni ne bunun biri bana anlatsın yav 128mb ekran kartı vardi birinde 3bin liraydı sanırım neden böyle ondaki 128mb ekran kartı crysis2yi full detaylarda oynarmı o kadar parayı neden veriyim merak ediyorum ne var bu applede
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Chidori 7 yıl
Apple tüketiciye oynuyor, dikkat çekiyor.
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Evet, İsyan! 7 yıl
Win-Mac tartışmalarında pek dile getirilmeyen alışkanlıklar var bir de...
Mesela Mac'in komut ve option tuşları...





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