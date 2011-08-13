Apple, Intel'i tehdit etti; İşlemcilerin güç tüketimini düşürün!

Apple ile ilgili iddiaların ardı arkası kesilmiyor. iPhone 5 ve iPad 3 gibi ürünlere yönelik spekülasyonların yanında firma için zaman zaman masaüstü ve dizüstü bilgisayarlarına yönelik söylentiler de ortaya çıkıyor. Bunlar arasında bizi en çok ilgilendirenlerinden birisi ise hiç şüphe yok ki şirketin Intel ile işbirliğini sonlandırarak AMD veya ARM platformlarına geçeceği iddiası. Bu iddianın yakın zamanda gerçeğe dönüşeceğini doğrulayan somut bir veri şu an için bulunmazken, gelen son haberlere göre Apple, Intel'i tehdit etti.

Ultrabook olarak isimlendirdiği ultra-ince tasarımlı dizüstü bilgisayar konsepti için 300 milyon dolarlık yatırım planlayan ancak son gelen haberlere göre üreticilerin talepleri doğrultusunda yatırımın miktarını arttırabileceği de konuşulan Intel'de, Ultrabook Grup Direktörü Greg Welch açıklamasında "Apple, Intel'e ya işlemcilerin güç tüketimini düşürürsünüz ya da Apple'ı kaybedersiniz" dediğini belirterek bunun kendileri (Intel) için gerçek bir uyandırma ikazı olduğunu söyledi.

Yol haritasında daha agresif olmayı planlayan Intel, 35 Watt TDP ile gelen standart voltaj özellikli işlemcilerinde bu değeri 15 Watt seviyesine düşürmeyi hedefliyor. Firmanın hali hazırda 18 Watt seviyesinde işlemcileri bulunuyor ancak bunlar daha yüksek maliyetli ULV sınıfı modellerden oluşuyor. Güç tüketimini aşağı çekme noktasında 3D transistörleri kullanacağı 22nm fabrikasyon sürecine büyük önem veren Intel, Ivy Bridge kod adlı 22nm işlemcilerinde ayrıca Yükseltilebilir TDP teknolojisini de kullanacak. Bu özellik sayesinde işlemci, kısa bir süre için en yüksek TDP değerinin üzerine çıkarak performansını arttıracak ve böylece ilgili iş yükünün daha kısa sürede tamamlanması sağlanacak.

Apple'ın tehdidinin neden bu kadar önemli olduğunu rakamlar daha iyi açıklayacaktır. Fenomen haline gelen iPhone ve iPad sayesinde Apple, bilgisayar satışlarını da hızlı bir şekilde arttırmaya başladı zira iPhone ve iPad'den memnun olan kullanıcıların yeni bir bilgisayar satın alma aşamasında Apple ürünlerine de öncelik vermeye başladığı belirtiliyor. IDC ve Gartner'dan gelen rakamlara göre Apple, küresel bilgisayar pazarının %5'ine, Amerika bilgisayar pazarının ise %10.7'sine sahip. Apple'ın ikinci çeyrekte bilgisayar satışları, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre %11.6 oranında büyüme kaydetti.