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Fortnite hesap birleştirme aracı yayınlandı

Sony PS4 konsolunda Fortnite oynamak için ikinci bir hesap daha açtıysanız artık ilk hesabınızla birleştirebileceksiniz. Epic Games gerekli olan birleştirme aracını yayınladı.
3 ay
3,1b
1
Oyunlar
Ekrem71
Haber Editörü
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Sony’nin PlayStation 4 konsolunda Fortnite için çapraz platform desteği sunmaması oyuncuları zor durumda bırakmıştı. Bu nedenle oyuncular PS4 için ayrı bir Epic Games hesabı açmak zorunda kalmıştı.

Bekleyiş sona erdi

Sonrasında Sony geri adım atmış ve çapraz platform desteğinde beta sürecine başlamıştı. Hal böyle olunca oyuncuların elinde iki farklı Epic Games hesabı ve kayıtlar kalmıştı. Epic Games söz verdiği üzere hesap birleştirme aracını yayınladı.

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Yayınlanan araç ile konsol tabanlı Fortnite oyuncuları mevcut hesaplarını birleştirebilecek. Bu sayede oyuncular V-buck birimlerini ve satın aldıkları kozmetik eşyaları tek bir hesapta toplayabilecekler.

Birleştirme yapmak isteyen oyuncuların en az bir PS4 hesabı olması gerekiyor. Bunu ana hesap olarak belirledikten sonra iki hesabına giriş yaparak birleştirme sürecinde neler olacağını görebiliyor. Onay verdikten sonra iki hafta içerisinde tüm veriler ana hesapta toplanıyor.

Hesap birleşimi ile ilgili tek şart bu hesapların 28 Eylül 2018 tarihinden önce açılmış olması gerekiyor. Sonraki tarihte açılanlar bu kapsama girmiyor. Ayrıca bloklanmış hesaplar da birleştirilemiyor ve oyuncuların ikinci hesabında ilişkilendirilmiş üçüncü taraf uygulamalar varsa ayrılması gerekiyor.


https://www.slashgear.com/fortnite-account-merge-tool-released-heres-how-to-use-it-07565018/ Yorum Yaz
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