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Apple, köşeleri yuvarlatılmış dikdörtgen tasarımın patentini aldı

6 yıl
4,8b
1
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iPad
Mazhar Taylan
Haber Editörü
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Apple ile Samsung arasındaki davalarda sıklıkla karşımıza çıkan köşeleri yuvarlatılmış dikdörtgen tasarım artık Apple tarafından patentlenmiş durumda. ABD Patent ve Ticari Marka Ofisi D670286 numaralı patenti sayesinde Apple, söz konusu tasarıma sahip cihazlardan hak talep edebilecek.

Tasarım patentine baktığımızda köşeleri yuvarlatılmış dikdörtgen tasarımda önem taşıyan çizgilerin kalın, diğer detayların ise seyrek çizgilerden oluştuğu görülüyor. Daha önce şirketin iPhone ve iPad ile ilgili olarak aldığı bir patentte ise, bu kalın çizgilerin dışında kalan unsurlar koruma altına alınıyordu. Bu unsurlar arasında; ana ekran, ekran çerçevesinin şekli, arka yüzeyin çevresi, kenar profili ve kenardan kenara ekran gibi detaylar bulunuyordu. Apple, yeni aldığı patentle birlikte tüm bu detayları bir kenara bırakarak cihazın sınırlarını tanımlıyor.

Şirketin almış olduğu oldukça geniş kapsamlı bu yeni patenti rakiplerine karşı kullanıp kullanılmayacağı şu an için merak konusu olsa da, Apple'ın söz konusu patentle neler yapabileceğini ilerleyen dönemlerde göreceğiz.   

http://assets.sbnation.com/assets/1701443/USD670286S1.pdf Yorum Yaz
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cceviz 6 yıl en beğenilen
kablosuz çalışan telefonun patentini alsaydı da kökünden sorunu halletseydi. gerçi asıl saçmalığı yapan bu patenti verenler. neyse bakalım apple da daha fazla ne kadar antipatik olabilecek merak ediyorum, çünkü baya bir zorluyor.
kablosuz çalışan telefonun patentini alsaydı da kökünden sorunu halletseydi. gerçi asıl saçmalığı yapan bu patenti verenler. neyse bakalım apple da daha fazla n...
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3 Yanıt Yanıtla +66
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GNEX 6 yıl
Kore ve Japonya ile teknoloji konusunda mücadeleye girmemek için ABD sınırlarında sırf Apple kullanılsın diye verilmiş bir patent . Mahkeme bile Apple Samsung davasında ekonomik nedenlerden ötürü yanlı karar verdi . Bugün 600 milyar $ lık bir şirketten bahsediliyor. Elbette kağıt üstündeki değer bu , gerçekte böyle bir değere sahip değil elbette , ama düşünün hisse değeri %1 düştüğünde yapacağı zararı. Öte taraftan Microsoft için tekel suçlaması ile şirket bölünmüştü , buradan da Apple idari ve siyasi anlamda ne kadar güçlü hale geldiği anlaşılabilir. JDI geçenlerde 651 ppi yoğunluktaki ekranı tanıttı , Apple ppi değerini düşürdüğü halde çıkan her cihazın ekranına retina deyip duruyor, 326 , 264, 200 hepside retina ... Öte tarafta 651, 503,441,342 ppi sadece bu noktadan bakınca bile rekabet edebileceği bir alan yok. Kendi işlemcisini tasarlamış , ARM kadar başarılı mı olacak , o tecrübe ve birikim varmı ki? Hiç sanmıyorum ; Apple donanım üretmez en kullanışlı cihazı tasarlar en iyi yazılımı yapar diye sesler için de gülünç olmayın derim. İçinde 3 milyar transistör barındıran bir cihazdan beklenti alışılmış konuma elma logosunun eklenmiş olması mı? MacOS/IOS platformu zayıf ve kısıtlıdır, Apple ın sunduğu kadarını kullanırsınız. Windows'un api ve driver kütüphanesinin binde biri mac de yoktur. APPLE ÜRÜNLER İLE YAPACAKLARINIZ ÖYLESİNE SINIRLIDIR Kİ APPLE KOLLEKSİYONU YAPSANIZ DAHİ TATMİN OLAMAZSINIZ.
Kore ve Japonya ile teknoloji konusunda mücadeleye girmemek için ABD sınırlarında sırf Apple kullanılsın diye verilmiş bir patent . Mahkeme bile Apple Samsung d...
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1 Yanıt Yanıtla +24
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waltran 6 yıl
aha yeni espri geldi yazmassam çatlarım

apple patent almanın patentini aldı!
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1 Avatar
Balawitz 4 yıl
Konu 2012'nin
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batuhandngiz 4 yıl
Yuh be. Hadi tasarmın patenti olurda köşegen telefon şeklinin olmazki
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Teknode 4 yıl
Ezik la bu apple
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akke4323 4 yıl
Konu tarihi 2012 arkadaşlar şuan kullanmış olduğumuz iPadler zaten bu tasarımda.
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beter.böcek 4 yıl
bu patenti aldiysa muhtemelen eylulde tanitilacak yeni iphone de bu tasarimda olacak gibi.
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MysticDesign 4 yıl
Patenti ihlal eden edene yalnız
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karadenizyapi 4 yıl
apple diğer cihazlardan farklılaştıran özellik kenarların düz olmasıydı..hatta diğer tel modellerı düze dönerken apple yuvarlatılmışlığın patentini alarak bundan sonrakı modellere mesaj vermiş oldu..bence kötü oldu..keza almaya gelirse parayı veren düdüğü çalar olmuş.sanırım
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pcwolf28 4 yıl karadenizyapi
karadenizyapi

apple yuvarlatılmışlığın patentini alarak bundan sonrakı modellere mesaj vermiş oldu..

O mesajı vereli çok oldu yav.
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ahmetyaman12183 4 yıl
bolbolucuzluk.com/... arkadaslar kisa bir sureligine kacirmayin hic biyerde bu fiyata bulamazsiniz emin olun
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ulabuneya 4 yıl
Yuh
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Steteskop 5 yıl
Bu şekilde patent verilmesi komedidir. Başka bir şey denemez yani.
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akare+bkare=ckare 5 yıl
O tasarım insanlığın varlığından beri insanlığa patentli değil miydi? Doğadaki tasarımları patentlemek de neyin nesi?
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