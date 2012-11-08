Apple, köşeleri yuvarlatılmış dikdörtgen tasarımın patentini aldı

Apple ile Samsung arasındaki davalarda sıklıkla karşımıza çıkan köşeleri yuvarlatılmış dikdörtgen tasarım artık Apple tarafından patentlenmiş durumda. ABD Patent ve Ticari Marka Ofisi D670286 numaralı patenti sayesinde Apple, söz konusu tasarıma sahip cihazlardan hak talep edebilecek.

Şirketin almış olduğu oldukça geniş kapsamlı bu yeni patenti rakiplerine karşı kullanıp kullanılmayacağı şu an için merak konusu olsa da, Apple'ın söz konusu patentle neler yapabileceğini ilerleyen dönemlerde göreceğiz.

http://assets.sbnation.com/assets/1701443/USD670286S1.pdf

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Tasarım patentine baktığımızda köşeleri yuvarlatılmış dikdörtgen tasarımda önem taşıyan çizgilerin kalın, diğer detayların ise seyrek çizgilerden oluştuğu görülüyor. Daha önce şirketin iPhone ve iPad ile ilgili olarak aldığı bir patentte ise, bu kalın çizgilerin dışında kalan unsurlar koruma altına alınıyordu. Bu unsurlar arasında; ana ekran, ekran çerçevesinin şekli, arka yüzeyin çevresi, kenar profili ve kenardan kenara ekran gibi detaylar bulunuyordu. Apple, yeni aldığı patentle birlikte tüm bu detayları bir kenara bırakarak cihazın sınırlarını tanımlıyor.