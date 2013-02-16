Apple, oturma odalarımıza girmek için mühendis arıyor

Loewe'i satın alacağı konuşulan Apple, kendi sayfası üzerinden açtığı pozisyon ile yıllardır hobi olarak sürdürdüğü Apple TV'yi öncelikli projelerden biri haline getirdiği resmileştirdi.

Cupertinolu teknoloji devi, kariyer sayfasında yayınladığı iş ilanıyla Apple TV takımı için Mac OS / iOS platformlarında uygulama geliştirme konularında deneyimli, yazılım projelerinde yöneticilik yapmış, lisans ya da yüksek lisans düzeyinde bilgisayar bilimleri üzerine eğitim almış mühendisi Cupertino'daki merkezinde çalıştırmak için harekete geçti.

Apple alınacak isim ya da isimlerin, aynı anda yüksek öncelikli projelerde görev alacağını ifade ederken, açık pozisyonu kısaca şu şekilde özetlemekte:

"Apple TV Takımı, gelecek nesil özellikleri Apple TV'ye kazandırma konusunda yardımcı olacak deneyimli yönetici mühendis arıyor. Yaratıcı enerjin ve aldığın mühendislik disipliniyle Apple deneyimini oturma odasına taşımak konusunda bize yardımcı ol."

iTV mi, o da nedir ???

iTunes ve iPod ile müzik sektöründe, iPhone ile akıllı telefon dünyasında devrim yapan Steve Jobs'ın hayallerinden biri olan ve detaylarını biyografi kitabının yazarı Walter Isaacson ile paylaştığı, fakat Isaacson'un geliştirme aşamasında olduğu için proje detaylarında kitapta yer vermediği iTV konusu, bir süredir teknoloji dünyasını meşgul ediyor.

2007'dek ilk nesilden bu yana Apple'ın "bizim için bir hobi" dediği fakat son zamanlarda Apple yöneticilerinin açıklamalarıyla bir hobi olmakta çıktığı anlaşılan Apple TV'nin şu anki set üstü kutusu tasarımında çok daha farklı olarak tam bir TV set olarak önümüzdeki yıllar içerisinde satışa sunulması bekleniyor.

Apple, 137 milyar dolarlık nakit varlığının da getirdiği güç ile TV konusunda bir çözümü satışa sunmadan önce Alman devi Loewe'yi satın alabileceği konuşulurken, Apple'ın son yıllarda özelikle panel konusunda etkin bir isim olan Japon elektronik devi Sharp ile sıkı ilişkiler kurması da iTV iddialarını büyük ölçüde güçlendiriyor.

https://jobs.apple.com/us/search?job=21023361&openJobId=21023361#&openJobId=21023361