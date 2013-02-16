Apple, oturma odalarımıza girmek için mühendis arıyor

Loewe'i satın alacağı konuşulan Apple, kendi sayfası üzerinden açtığı pozisyon ile yıllardır hobi olarak sürdürdüğü Apple TV'yi öncelikli projelerden biri haline getirdiği resmileştirdi.
Cupertinolu teknoloji devi, kariyer sayfasında yayınladığı iş ilanıyla Apple TV takımı için Mac OS / iOS platformlarında uygulama geliştirme konularında deneyimli, yazılım projelerinde yöneticilik yapmış, lisans ya da yüksek lisans düzeyinde bilgisayar bilimleri üzerine eğitim almış mühendisi Cupertino'daki merkezinde çalıştırmak için harekete geçti.
Apple alınacak isim ya da isimlerin, aynı anda yüksek öncelikli projelerde görev alacağını ifade ederken, açık pozisyonu kısaca şu şekilde özetlemekte:
"Apple TV Takımı, gelecek nesil özellikleri Apple TV'ye kazandırma konusunda yardımcı olacak deneyimli yönetici mühendis arıyor. Yaratıcı enerjin ve aldığın mühendislik disipliniyle Apple deneyimini oturma odasına taşımak konusunda bize yardımcı ol."
iTV mi, o da nedir ???
iTunes ve iPod ile müzik sektöründe, iPhone ile akıllı telefon dünyasında devrim yapan Steve Jobs'ın hayallerinden biri olan ve detaylarını biyografi kitabının yazarı Walter Isaacson ile paylaştığı, fakat Isaacson'un geliştirme aşamasında olduğu için proje detaylarında kitapta yer vermediği iTV konusu, bir süredir teknoloji dünyasını meşgul ediyor.
2007'dek ilk nesilden bu yana Apple'ın "bizim için bir hobi" dediği fakat son zamanlarda Apple yöneticilerinin açıklamalarıyla bir hobi olmakta çıktığı anlaşılan Apple TV'nin şu anki set üstü kutusu tasarımında çok daha farklı olarak tam bir TV set olarak önümüzdeki yıllar içerisinde satışa sunulması bekleniyor.
Apple, 137 milyar dolarlık nakit varlığının da getirdiği güç ile TV konusunda bir çözümü satışa sunmadan önce Alman devi Loewe'yi satın alabileceği konuşulurken, Apple'ın son yıllarda özelikle panel konusunda etkin bir isim olan Japon elektronik devi Sharp ile sıkı ilişkiler kurması da iTV iddialarını büyük ölçüde güçlendiriyor.
https://jobs.apple.com/us/search?job=21023361&openJobId=21023361#&openJobId=21023361 Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Eeee. Kapak diye buna diyoruz.. Ellerin dert görmesin!
benim bildiğim burası anasayfa haberleri forumu. apple ve ürünleri için ayrı bir forum var değil mi çok zeki arkadaşım? eee şimdi bu rögar kapağını alıp devam edersin sen sağdan sağdan.
ne demek bu? pozisyon yerine başka bişey mi demek istiyorsunuz?
bunun mantığı nedir biri bana anlatsın ?. madem bu kadar zenginsin üretsene bütün bileşenlerini. hem piyasada rekabet artsın hem sıkıntıya girme. Apple batarsa ürünlerini satamadığı için değil tedarik zinciri yüzünden batıcak ahada buraya yazdım...
Öyle ekipler Japonya da çok var,başka yerlerde de var,örneklerini verip konuyu dağıtmadan anlatırsam,bu işin bir Mühendislik yanı varsa
birde Satış ve o paneli satma durumu vardır!
Bir zamanlar X üreticisi vardı bu alemde tekti,hem kalite hem de resim performansı v.s dahil en iyisi idi,"hala" da ondan iyisi yok ama onların da
süper bir Mühendis Takımı vardı ama sonun da Dükkanı kapattılar
Mühendisler bir başka Takıma Transfer oldular komle! ama o Takım hala yatıyor bir türlü sahaya çıkamadılar!
Panel işin de iş sadece sistemi bulmakla yetmiyor! ayrıca elde bir Tescilli ürün varsa,Mühendisler onu da Transfer edemiyorlar copy işi filan olamıyor!
zaten "caponlar" o işi yapmaz "alamanlar" hiç yapmaz
Mühendis den daha da önemlisi o malı "satacak" adam veya adamlar bulmak,ucuz ürünü herkes satar ama pahalı ürünü satacak adam zor bulunur
Ayrıca işin içinde "Sharp" varsa;TFT-LCD nin Anası da Babası da ve Mutfağı da Sharp tır
Modül üretiminde ise dünyadaki düm üretim tekniklerinin gerek Patent gerekse de Lisans sihibi yine Sharp tır!
Ayruca ortaya süper bir panel çıkarılacaksa bu işin de mutfağı Sharp tır bakınız>>"Sharp-ELITE"(her ne kadar USA/Canada/China exclusive* panel
olsada bugün dünyadaki en iyi tek panel de budur>>"ELITE"!! bunu yapan adam,bu konuda isterse herşeyi yapar! ayrıca işin içinde Sharp varsa
hemen kenarında Pio vardır ve işin içinde "Loewe" gibi birisi varsa,çıkacak panel de en az bir ELITE kadar olur/olacaktır hatta Pio bu işe
"ENGINE" kısmında girerse;ne Mühendis aramaya ne malı satacak adam aramaya hiç mi hiç gerek yoktur!
Engine kısmında,Pio nun elinde 2 tane Patentli ürün vardır(birisi henüz hiç çıkmadı bile ama diğeri bile yeter bu işe fazlasıyla!)
Modül kısmında ise belliki Sharp a muhtaçlar! zaten Sharp da olayın içinde olduğuna göre onlara "özel" Matrix+Filtering üretir!
Ayrıca "Apple" TV işine girecek derken bu nasıl bir profildir,örneğin "Butik" panel ürünlerinin üretimi ve satışımı yoksa şu bildiğimiz piyasa işi
LCD panellermi(PDP işinde olmadıkları belli!)???
Olay Butik ise bu mal çok güzel satar,şayet işin içinde Sharp varsa çok daha güzel satar(fiyatı önemli değildir bunlar çok rahat satar!)
Kıyıdan Pio da işin içine örneğin bir Exclusive vererek girerse acaip satar gibi durumlar vardır ama benim şuanda bilmediğim nasıl bir panel
tipinin üretileceğidir,KORE ile uyanıklar bu pazarda rakipsiz(kalite de dökülüyor olsa da herifler satışta açık ara Liderler) ve bu şekilde
bir panel çıkarsa Samy ve LGE bunları çok kötü tokatlar yaw,kimse Loewe veya Sharp diye o panelleri almaz,panelin bir "özelliği" olmalı çünkü!
O panelleri özel/güzel yapan da Butik ve Kaliteli olmasıdır!
2002 de değiliz veya 2005 veya 1999 da,2013 de her şey ciddi manada değişti çünkü!
Bu panel işi artık ne üretirsme satarım pazarından çoktan çıkmıştır! kısaca Apple X bir üründe satar veya rakipsiz olur ama panel işin böyle değil!
Not;"yeni nesil" panellerden bahsedildiğini de duymadım ayrıca onun için yukarıda nasıl bir diye sormuştum!
Kaldıki günümüzde artık klasik "TFT-LCD" paneller öldü!! üretilenler ise "maçın uzatmalarıdır"
Ve Loewe,yaw bu herifler "Alaman" bunlar iş çok çok zordur,adam geçmişine bakacak ve haklı olarak acaip gururlanacak ama devir
değişti desek de bu herifler bunu anlayacakmıdır??
Bu ortalıkta örneğin Loewe-Sharp-Apple nasıl bir karar verme pozisyonunda olacaktır! bu da işin bir başka çok önemli faktörü veya iş sadece
TV ise bunlar arasında kim etkin olacaktır! ve en önemlisi nasıl bir panel üretilecektir??
Loewe bu işe girdiyse belliki öncelikle Sharp ın bu işte olmasıdır!Apple da kendi konumunda ap-ayrı bir dünya! izleyip görürüz yakında!
Not;her ortaklık(özellikle panel işinde)her zaman o anlaşmanın yürüyeceği ve ürünlerin çıkacağı anlamına gelmez/gelemiyor!
Ben size bir dolu "capon" anlaşmarı yazabilirim ki bunların çoğu da halen geçerlidir ve bir ortaklık var ama iş yürümüyor
Sharp-Phil(Modül işi)
Sharp-Pio(Modül+panel üretimi ve ortaklığı)
Sony-Pio(FED panel üretimi)
Tosh-Canon(SED Lisans ortaklığı-her ne kadar bitti ise de üretici olarak durum aynı)
Tosh-Canon-Hitachi(SED panel üretimi)
Pany-Hitachi(Modül işi)
Tosh-Sony(PS4 için Tosh Chipset üretimi+IBM ile birlikte çeşitli teknolojik çalışmalar)
Sharp-Tosh(Modül+teknoloji transferi)
v.s v.s (bazıları bir şekilde yürüyor ama çoğu boşta durmaktadır!)
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