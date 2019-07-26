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Apple resmen mobil modem pazarına giriyor

Bir süre birlikte çalıştığı Intel’in modem birimini satın alan Apple resmen modem üreticisi oldu. Yakın gelecekte firmanın kendi geliştirdiği 5G modemleri görebiliriz.
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iPhone
Ekrem71
Haber Editörü
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Uzun süre Qualcomm ile modem lisanslarının kullanılması konusunda problemler yaşayan ve bu nedenle Intel’e yönelen Apple, uzlaşma sonucunda yeniden Qualcomm ile çalışmaya başlamıştı. Bu nedenle boşa düşen Intel modem birimine yine Apple talip oldu.

İddialar gerçek oldu

Bir süredir teknoloji dünyasının gündemine oturan Apple’ın Intel modem birimini satın alacağı iddiası bu hafta gerçeğe dönüştü. Apple yaptığı açıklamada 1 milyar dolar karşılığında Intel’in modem biriminin büyük kısmını satın aldığını bildirdi.

Ayrıca Bkz. "Hydrogen One başarısız oldu, Hydrogen Two yolda"

Satın alma kapsamında Intel’in modem teknolojileri, üretim tesisleri ve yaklaşık 2200 iletişim mühendisi de Apple bünyesine geçecek. Intel ise Nesnelerin İnterneti, bilgisayar ve otonom araçlar için modem üretmeye devam edecek.

Apple bu satın alma ile resmen mobil modem üreticisi oldu. Firmanın ana hedefi 5G modemler üretmek. Bununla birlikte mevcut sözleşmeler gereği uzun bir süre Apple üretici ortaklarına bağlı kalmaya devam edecek.

Hali hazırda sözleşme gereği bu yıl piyasaya çıkacak iPhone modellerinde Intel 4G modemleri kullanılacak. Qualcomm ile yapılan 6 yıllık sözleşme gereği de bu markanın modemlerine yer verilecek. Apple’ın kendi modemlerini devreye alması ise 2022-2023 yılını bulacaktır.

 

https://www.phonearena.com/news/Apple-buys-Intels-smartphone-modem-chip-business_id117721 Yorum Yaz
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cengizhan72 14 dk.
Fiyatlar üçe katlanır artık.
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haQQo 39 dk.
Apple WINN mı diyeceğiz şimdi
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esmerbuyucu 52 dk.
Çok mantıklı bir hamle. Kendi modemleriyle daha iyi işler ortaya çıkarırlar. Ayrıca bu satın alımın önemi çoğunluğu 5G üzerine 17,000 patent ve iPhone-iPad'te modem dışa bağımlılığının azalması.
Qualcomm'a sadece 6 yıllık patent kullanımı için 4,5 milyar ödemişken, Intel'in mobil modem patentlerinin tamamına 1 milyar dolara sahip olmaları ise büyük kaymak olmuş
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Angel of the Lord 1 sa.
Modem üretimini Apple buldu.
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