Apple resmen mobil modem pazarına giriyor

Uzun süre Qualcomm ile modem lisanslarının kullanılması konusunda problemler yaşayan ve bu nedenle Intel’e yönelen Apple, uzlaşma sonucunda yeniden Qualcomm ile çalışmaya başlamıştı. Bu nedenle boşa düşen Intel modem birimine yine Apple talip oldu.

İddialar gerçek oldu

Bir süredir teknoloji dünyasının gündemine oturan Apple’ın Intel modem birimini satın alacağı iddiası bu hafta gerçeğe dönüştü. Apple yaptığı açıklamada 1 milyar dolar karşılığında Intel’in modem biriminin büyük kısmını satın aldığını bildirdi.

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Satın alma kapsamında Intel’in modem teknolojileri, üretim tesisleri ve yaklaşık 2200 iletişim mühendisi de Apple bünyesine geçecek. Intel ise Nesnelerin İnterneti, bilgisayar ve otonom araçlar için modem üretmeye devam edecek.

Apple bu satın alma ile resmen mobil modem üreticisi oldu. Firmanın ana hedefi 5G modemler üretmek. Bununla birlikte mevcut sözleşmeler gereği uzun bir süre Apple üretici ortaklarına bağlı kalmaya devam edecek.

Hali hazırda sözleşme gereği bu yıl piyasaya çıkacak iPhone modellerinde Intel 4G modemleri kullanılacak. Qualcomm ile yapılan 6 yıllık sözleşme gereği de bu markanın modemlerine yer verilecek. Apple’ın kendi modemlerini devreye alması ise 2022-2023 yılını bulacaktır.