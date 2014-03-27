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Apple, safir cam ile ekrandaki istenmeyen parmak izlerini azaltmayı hedefliyor

5 yıl
391
1
26
iPhone
Shady
Haber Editörü
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Apple, safir cam ile ekrandaki istenmeyen parmak izlerini azaltmayı hedefliyor
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Apple, GT Advance öncülüğünde gelecek nesil cihazlarında kullanacağı safir camlar ile sadece çizilmelere karşı mukavemeti arttırmayı değil; ayrıca ekrandaki parmak izi yağlarını da azaltmayı hedefliyor.

Amerika Birleşik Devletleri Patent ve Marka Ofisi’nin bugün yayınladığı “Safir üzerine oleofobik kaplama” başlıklı patent başvurusu Apple’ın safir cam üzerine parmak izine dayanıklı, yağ tutmayan kaplamanın nasıl yapılacağına ışık tutuyor. Çünkü Apple’ın ifadesine göre safir cam üzerine kaplama yapmak, normal cama kaplama yapmaktan daha farklı.

Apple’ın geçtiğimiz yıl başvurusunu yaptığı patentte belirtilen yönteme göre yapılacak kaplama sayesinde safir cam, mevcut oleofobik kaplı camlarla aynı ya da daha az parmak izi gösterecek. Dahası, patentte bahsedilen hidrofobik kaplamanın safir cama suya karşı dayanıklılık sağlayacağı belirtilmiş.

Detayları bugün yayınlanan patentin koruma altına alınıp alınmayacağı, patent ofisinin yapacağı detaylı inceleme sonunda netlik kazanacak.

Apple, GT Advance ile gittiği iş birliği çerçevesinde, şu anda yapım aşamasında olan Mesa, Arizona’daki tesiste boyutları farklılık gösterebilecek safir cam üretimi gerçekleştirecek. 578 milyon dolara mal olan yatırımın hangi cihazlardan ötürü yapıldığı ise şimdilik belirsizliğini korumakla birlikte; safir camın ilk olarak iPhone 6’da kullanılmaya başlaması bekleniyor.


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En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
YordleKing 5 yıl en beğenilen Jem-Jem
Jem-Jem

Yayın hayatınızı devam ettirdiğiniz ülkede Youtube yasaklanıyor, Twitter yasaklanıyor ve siz bunun haberini yapmıyorsunuz. Nedeni nedir?

Shady'i bağlamaz.Apple'a çalışıyor o.
Jem-JemYayın hayatınızı devam ettirdiğiniz ülkede Youtube yasaklanıyor, Twitter yasaklanıyor ve siz bunun haberini yapmıyorsunuz. Nedeni...
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5 Yanıt Yanıtla +39
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kymelria 5 yıl
Apple bir ön cam için 578 milyon dolar yatırım yapıyor, bravo.

Adamlar AR-GE yi araştırma-geliştirme olarak benimsemiş.
Rakipler ise ARakla-GEtir olarak

Apple bir ön cam için 578 milyon dolar yatırım yapıyor, bravo.Adamlar AR-GE yi araştırma-geliştirme olarak benimsemiş.Rakipler iseAR...
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Yanıtla +33
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Jem-Jem 5 yıl
Yayın hayatınızı devam ettirdiğiniz ülkede Youtube yasaklanıyor, Twitter yasaklanıyor ve siz bunun haberini yapmıyorsunuz. Nedeni nedir?
3 Yanıt Yanıtla +4
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okan_cehapelioglu 5 yıl
twitter yaasağına sevinen bi internet sitesi hayret bunu nasıl haber yapmış
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FRAGILE 5 yıl
anlaşılan her yeni iphone çıkıp aldıktan sonra "2 sene kullanacam" yemini yine bozulacak gibi :(
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duboisi 5 yıl
Parmak izinden veya yağlanmadan şikayeti olan varsa lumia 925 kullansın.. Nasıl bir yapı ise ekran çok temiz kalıyor.. Eski telefonum leş oluyordu resmen..
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thestell 5 yıl
Pantolona sileyim derken ekranı boydan boya çizmek
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Kitmaker 5 yıl
İstenmeyen kirlere kalıcı çözüm
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kymelria 5 yıl
Ha bir de youtube da yasaklandı, haberiniz var mı editör arkadaşlar?
hep siz haber verecek değilsiniz ya, az da biz haber verelim.



yoksa haberiniz var da yazmıyor musunuz? bir açıklama bekliyoruz lütfen
Yanıtla +2
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kymelria 5 yıl
Apple bir ön cam için 578 milyon dolar yatırım yapıyor, bravo.

Adamlar AR-GE yi araştırma-geliştirme olarak benimsemiş.
Rakipler ise ARakla-GEtir olarak

Yanıtla +33
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BerkhanBalta 5 yıl
2000 tl olan bir cihazın maliyetini artırmak '' DELİLİK''
1 Yanıt Yanıtla
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mebrar 5 yıl BerkhanBalta
BerkhanBalta
2000 tl olan bir cihazın maliyetini artırmak '' DELİLİK''

Gorilla Glass'a gore cok ciddi anlamda maliyet artisi olmuyor diye biliyorum. En kotu ihtimalle kâr orani az daha duser.
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Jem-Jem 5 yıl
Yayın hayatınızı devam ettirdiğiniz ülkede Youtube yasaklanıyor, Twitter yasaklanıyor ve siz bunun haberini yapmıyorsunuz. Nedeni nedir?
3 Yanıt Yanıtla +4
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YordleKing 5 yıl Jem-Jem
Jem-Jem

Yayın hayatınızı devam ettirdiğiniz ülkede Youtube yasaklanıyor, Twitter yasaklanıyor ve siz bunun haberini yapmıyorsunuz. Nedeni nedir?

Shady'i bağlamaz.Apple'a çalışıyor o.
5 Yanıt Yanıtla +39
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Götterfunken 5 yıl Jem-Jem
Jem-Jem

Yayın hayatınızı devam ettirdiğiniz ülkede Youtube yasaklanıyor, Twitter yasaklanıyor ve siz bunun haberini yapmıyorsunuz. Nedeni nedir?

Shady magazin haberi yapmıyorsa Twitter'in yasaklanması haberini de yapmaz.Lütfen burayı kirletmeyin.


Bu iPhone 6 bomba bir telefon olacak gibi tahminen,kesin olan özellikleri şunlar olacak;

inceltilmiş tasarım
büyütülmüş ekran (boyut vermiyorum.0,000000001 de olsa büyüyecek)
safir camla korunmuş ekran
büyütülmüş diyafram ile yeni kamera (safsata)
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giogo 5 yıl Jem-Jem
Jem-Jem
Yayın hayatınızı devam ettirdiğiniz ülkede Youtube yasaklanıyor, Twitter yasaklanıyor ve siz bunun haberini yapmıyorsunuz. Nedeni nedir?

Biraz sabırlı ol değişik.
Bu twittwr haberi.
donanimhaber.com/...
youtube haberide yayınlanmıs
1 Yanıt Yanıtla +3
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bimin aystiisi 5 yıl
iPhone 6 çok fene bir telefon olacak içime doğuyor
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