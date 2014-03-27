Apple, safir cam ile ekrandaki istenmeyen parmak izlerini azaltmayı hedefliyor

Apple, GT Advance öncülüğünde gelecek nesil cihazlarında kullanacağı safir camlar ile sadece çizilmelere karşı mukavemeti arttırmayı değil; ayrıca ekrandaki parmak izi yağlarını da azaltmayı hedefliyor.

Amerika Birleşik Devletleri Patent ve Marka Ofisi’nin bugün yayınladığı “Safir üzerine oleofobik kaplama” başlıklı patent başvurusu Apple’ın safir cam üzerine parmak izine dayanıklı, yağ tutmayan kaplamanın nasıl yapılacağına ışık tutuyor. Çünkü Apple’ın ifadesine göre safir cam üzerine kaplama yapmak, normal cama kaplama yapmaktan daha farklı.

Apple’ın geçtiğimiz yıl başvurusunu yaptığı patentte belirtilen yönteme göre yapılacak kaplama sayesinde safir cam, mevcut oleofobik kaplı camlarla aynı ya da daha az parmak izi gösterecek. Dahası, patentte bahsedilen hidrofobik kaplamanın safir cama suya karşı dayanıklılık sağlayacağı belirtilmiş.

Detayları bugün yayınlanan patentin koruma altına alınıp alınmayacağı, patent ofisinin yapacağı detaylı inceleme sonunda netlik kazanacak.

Apple, GT Advance ile gittiği iş birliği çerçevesinde, şu anda yapım aşamasında olan Mesa, Arizona’daki tesiste boyutları farklılık gösterebilecek safir cam üretimi gerçekleştirecek. 578 milyon dolara mal olan yatırımın hangi cihazlardan ötürü yapıldığı ise şimdilik belirsizliğini korumakla birlikte; safir camın ilk olarak iPhone 6’da kullanılmaya başlaması bekleniyor.