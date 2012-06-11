Apple, şimdiye kadar 365 milyon iOS cihazı sattı

Sektörün en önemli etkinliklerinden birini düzenleyen Apple, mobil platformu iOS ve destekleyici servisleriyle alakalı istatistikler paylaştı.

Şuana kadar satılan iOS işletim sistemli cihazların 365 milyona ulaştığı açıklanırken, konferansta yer yer değinilen Android ekosistemi ile Apple'ın yazılımı arasındaki versiyon dağılımı bir grafikle gözler önüne serildi. Hem yazılımı hem de donanımı geliştiren tek şirket olmasının avantajıyla Apple, açık ara platformunda bütünlüğü korumayı başarmış.

Satışın tek başına birşey ifade etmediğini bilen tecrübeli üretici, mobil servislerindeki veri akışı konusunda bilgilendirmelerde bulundu. iMessage'ın 140 milyon kullanıcıyı aştığı, her gün 1 milyar mesaj gönderildiği aktarıldı. Game Center'da ise; 130 milyon hesap, her hafta 5 milyar skor kaydı ve en popüler 100 oyundan 67'sinin bu servisi desteklediği bildirildi.

Platformlara göre müşteri memnuniyeti de açılış konuşmasında bahsi geçen istatistiklerden biriydi. iOS %75 ile müşterilerini memnun eden bir numaralı işletim sistemiyken, onu yaklaşık %50 ile Android takip ediyor.

http://www.engadget.com/2012/06/11/apple-brags-sells-365-million-ios-devices-140-million-imessage/