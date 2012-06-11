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Apple, şimdiye kadar 365 milyon iOS cihazı sattı

6 yıl
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Cep İşletim Sistemleri
Bilal Akgündüz
Haber Editörü
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Sektörün en önemli etkinliklerinden birini düzenleyen Apple, mobil platformu iOS ve destekleyici servisleriyle alakalı istatistikler paylaştı. 
Şuana kadar satılan iOS işletim sistemli cihazların 365 milyona ulaştığı açıklanırken, konferansta yer yer değinilen Android ekosistemi ile Apple'ın yazılımı arasındaki versiyon dağılımı bir grafikle gözler önüne serildi. Hem yazılımı hem de donanımı geliştiren tek şirket olmasının avantajıyla Apple, açık ara platformunda bütünlüğü korumayı başarmış.
Satışın tek başına birşey ifade etmediğini bilen tecrübeli üretici, mobil servislerindeki veri akışı konusunda bilgilendirmelerde bulundu. iMessage'ın 140 milyon kullanıcıyı aştığı, her gün 1 milyar mesaj gönderildiği aktarıldı. Game Center'da ise; 130 milyon hesap, her hafta 5 milyar skor kaydı ve en popüler 100 oyundan 67'sinin bu servisi desteklediği bildirildi.
Platformlara göre müşteri memnuniyeti de açılış konuşmasında bahsi geçen istatistiklerden biriydi. iOS %75 ile müşterilerini memnun eden bir numaralı işletim sistemiyken, onu yaklaşık %50 ile Android takip ediyor.  

http://www.engadget.com/2012/06/11/apple-brags-sells-365-million-ios-devices-140-million-imessage/ Yorum Yaz
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AktifProje 6 yıl
leventalpsal
baysan240donanimcıların daha doğrusu bilgisayarla alakası fazla olan insanların tamamı önce yüksek verimliliğe ve stabiliteye önem verirler. ben şahsen apple firmasını hiç sevmesemde cihazların donanımını sonuna kadar kullanmasını ve işletim sistemlerinin çok stabil olmasını beğeniyorum, editörlerin de bunu beğenmeleri gayet normal keşke androidde bu kadar stabil ve verimli çalışsaydı ama yok yok yok adamlar yapamıyor işte!. süreki okeye dördüncü arar gibi bi özelliği mutlaka eksik olan cihazlar donanımının hakkını veremeyen performans, max bir gün giden bataryalar android cihazların en büyük eksiği. inşalah motorolanın kullandığı bataryalar yaygınlaşır samsungun ürettiği yeni nesil işlemciler piyasaya yayılırda android bu verimsizlik hastalığından kurtulur. ha stabilite ye hiç girmiyorum rom kurmayın arada bir cihazı sıfırlayın olsun bitsin caanııım..
Androidde ne gibi bir stabilite eksikliği gördün, ben sonuna kadar kullanıyorum, gayette stabil. Bir ara amd işlemci yanar şeklinde boş bir dedikodu dönerdi bu da o hesap... Pil konusunda da iphoneun pili ne kadar gidiyor, bir haftamı? iPhone da dahil tüm güncel akıllı telefonların genel pil ömrü bir gündür neyazıkki.

Android dekini stabilite sanıyorsan yanılıyorsan eline bir iPhone alda stabilite gör

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leventalpsal 6 yıl
baysan240
donanimcıların daha doğrusu bilgisayarla alakası fazla olan insanların tamamı önce yüksek verimliliğe ve stabiliteye önem verirler. ben şahsen apple firmasını hiç sevmesemde cihazların donanımını sonuna kadar kullanmasını ve işletim sistemlerinin çok stabil olmasını beğeniyorum, editörlerin de bunu beğenmeleri gayet normal keşke androidde bu kadar stabil ve verimli çalışsaydı ama yok yok yok adamlar yapamıyor işte!. süreki okeye dördüncü arar gibi bi özelliği mutlaka eksik olan cihazlar donanımının hakkını veremeyen performans, max bir gün giden bataryalar android cihazların en büyük eksiği. inşalah motorolanın kullandığı bataryalar yaygınlaşır samsungun ürettiği yeni nesil işlemciler piyasaya yayılırda android bu verimsizlik hastalığından kurtulur. ha stabilite ye hiç girmiyorum rom kurmayın arada bir cihazı sıfırlayın olsun bitsin caanııım..

Androidde ne gibi bir stabilite eksikliği gördün, ben sonuna kadar kullanıyorum, gayette stabil. Bir ara amd işlemci yanar şeklinde boş bir dedikodu dönerdi bu da o hesap... Pil konusunda da iphone'un pili ne kadar gidiyor, bir haftamı? iPhone da dahil tüm güncel akıllı telefonların genel pil ömrü bir gündür neyazıkki.
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leventalpsal 6 yıl
baysan240
donanimcıların daha doğrusu bilgisayarla alakası fazla olan insanların tamamı önce yüksek verimliliğe ve stabiliteye önem verirler. ben şahsen apple firmasını hiç sevmesemde cihazların donanımını sonuna kadar kullanmasını ve işletim sistemlerinin çok stabil olmasını beğeniyorum, editörlerin de bunu beğenmeleri gayet normal keşke androidde bu kadar stabil ve verimli çalışsaydı ama yok yok yok adamlar yapamıyor işte!. süreki okeye dördüncü arar gibi bi özelliği mutlaka eksik olan cihazlar donanımının hakkını veremeyen performans, max bir gün giden bataryalar android cihazların en büyük eksiği. inşalah motorolanın kullandığı bataryalar yaygınlaşır samsungun ürettiği yeni nesil işlemciler piyasaya yayılırda android bu verimsizlik hastalığından kurtulur. ha stabilite ye hiç girmiyorum rom kurmayın arada bir cihazı sıfırlayın olsun bitsin caanııım..

Androidde ne gibi bir stabilite eksikliği gördün, ben sonuna kadar kullanıyorum, gayette stabil. Bir ara amd işlemci yanar şeklinde boş bir dedikodu dönerdi bu da o hesap... Pil konusunda da iphone'un pili ne kadar gidiyor, bir haftamı? iPhone da dahil tüm güncel akıllı telefonların genel pil ömrü bir gündür neyazıkki.
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liezhiwr 6 yıl
Büyük bir başarı. Haber güzel emeğinize sağlık.
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SystemApps 6 yıl
Obsesyonların ne kadar tehlikeli boyutlara ulaşabileceğinin kanıtı...
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baysan240 6 yıl
donanimcıların daha doğrusu bilgisayarla alakası fazla olan insanların tamamı önce yüksek verimliliğe ve stabiliteye önem verirler. ben şahsen apple firmasını hiç sevmesemde cihazların donanımını sonuna kadar kullanmasını ve işletim sistemlerinin çok stabil olmasını beğeniyorum, editörlerin de bunu beğenmeleri gayet normal keşke android'de bu kadar stabil ve verimli çalışsaydı ama yok yok yok adamlar yapamıyor işte!. süreki okey'e dördüncü arar gibi bi özelliği mutlaka eksik olan cihazlar donanımının hakkını veremeyen performans, max bir gün giden bataryalar android cihazların en büyük eksiği. inşalah motorolanın kullandığı bataryalar yaygınlaşır samsung'un ürettiği yeni nesil işlemciler piyasaya yayılırda android bu verimsizlik hastalığından kurtulur. ha stabilite ye hiç girmiyorum rom kurmayın arada bir cihazı sıfırlayın olsun bitsin caanııım..
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E_Aydin35 6 yıl
Ciddi bir rakam!
Boş görülücek bir satış değil gerçekten büyük bir başarı zaten bu cihazların birçoğu ABD'de satılıyor :)
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Recharged 6 yıl
IamGambLer
Artık şundan eminim.Donanım haber editörlerinin %75 apple sevdalısı.

Ee adamlar iyiyi kullanıyor,beğeniyor diye suçlayamazsın.
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FFadeleSS 6 yıl
Artık şundan eminim.Donanım haber editörlerinin %75 apple sevdalısı.
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freedommaker 6 yıl
Ben anlamıyorum bu Android "sevdalısı" olanları. Arkadaş burası Apple bölümü adam burada gelipte Android haberi mi paylaşsın? Anlamıcak ne var ki bunda. Apple işte şaşılacak bir haber değil. Tek cihaz çıkarıp onlarca ıvır zıvır cihazla kafa kafaya gidebiliyor. Büyük bir başarı. Haber güzel emeğinize sağlık.
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afavar 6 yıl
alpa07
Desene 365 milyon kişinin özgürlüğü elinden alınmış

Niye milleti kışkırtan yorumlar yapmakta israr ediyorsunuz?
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