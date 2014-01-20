Apple, son çeyrekte rekor sayıda iPhone satışı gerçekleştirmiş olabilir

iPhone 5s ve 5c’nin tamamında satıldığı ilk çeyrek olması açısından önem arz eden 2013 takvim yılının son çeyreğinde Apple tarihinin en fazla iPhone satışını gerçekleştirmiş olabilir.

Fortune'un anketine katılan profesyonel ve bağımsız analistlere göre Apple, 2014 mali yılının ilk çeyreğinde (diğer bir deyişle 2013 takvim yılının son çeyreğinde) 55,30 milyon adet iPhone satışı gerçekleştirerek kendi rekorunu kırdı.

Analistlerini tahminlerine göre şekillenen bu sayı doğru çıkarsa Apple, yıllık bazda iPhone satışlarını %16 arttırmayı başarmış olacak. Daha spesifik olarak, profesyonel analistler Apple’ın 54,1 milyon adet, bağımsız analistler ise 57,1 milyon adet iPhone satışı gerçekleştirdiğini belirtirken; tahminler 59,73 milyon ile 50 milyon arasında değişiyor.

Öte yandan Apple ile China Mobile’ın yaptığı kritik iPhone anlaşması geçtiğimiz haftadan itibaren hayat bulduğu için; haberimize konu olan satış sayılarına China Mobile’ın yaptığı iPhone satış sayısı dahil olmadığını hatırlatalım.

Apple, 2014 mali yılının ilk çeyreğiyle ilgili ekonomik sonuçları 27 Ocak’ta açıklayacak.

http://tech.fortune.cnn.com/2014/01/19/apple-iphone-q1-2014/