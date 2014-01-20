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Apple, son çeyrekte rekor sayıda iPhone satışı gerçekleştirmiş olabilir

5 yıl
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iPhone
Shady
Haber Editörü
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Apple, son çeyrekte rekor sayıda iPhone satışı gerçekleştirmiş olabilir
 

iPhone 5s ve 5c’nin tamamında satıldığı ilk çeyrek olması açısından önem arz eden  2013 takvim yılının son çeyreğinde Apple tarihinin en fazla iPhone satışını gerçekleştirmiş olabilir.

Fortune'un anketine katılan profesyonel ve bağımsız analistlere göre Apple, 2014 mali yılının ilk çeyreğinde (diğer bir deyişle 2013 takvim yılının son çeyreğinde) 55,30 milyon adet iPhone satışı gerçekleştirerek kendi rekorunu kırdı.

Analistlerini tahminlerine göre şekillenen bu sayı doğru çıkarsa Apple, yıllık bazda iPhone satışlarını %16 arttırmayı başarmış olacak. Daha spesifik olarak, profesyonel analistler Apple’ın 54,1 milyon adet, bağımsız analistler ise 57,1 milyon adet iPhone satışı gerçekleştirdiğini belirtirken; tahminler 59,73 milyon ile 50 milyon arasında değişiyor.

Öte yandan Apple ile China Mobile’ın yaptığı kritik iPhone anlaşması geçtiğimiz haftadan itibaren hayat bulduğu için; haberimize konu olan satış sayılarına China Mobile’ın yaptığı iPhone satış sayısı dahil olmadığını hatırlatalım.

Apple, 2014 mali yılının ilk çeyreğiyle ilgili ekonomik sonuçları 27 Ocak’ta açıklayacak.


http://tech.fortune.cnn.com/2014/01/19/apple-iphone-q1-2014/ Yorum Yaz
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cinemaker 5 yıl en beğenilen
ios 1gb ram ile androidin 3gb ram performansı veriyor
ios 1.2ghz çift çekirdek işlemciyle androidin 2.5 dört çekirdek işlemci performansı veriyor
ios 8mp kamera ile androidin 20mb kamera performansını veriyor
Stabilite bu derece iken telefonun bu kadar satması normal parası olan alıyo tabi
ios 1gb ram ile androidin 3gb ram performansı veriyorios 1.2ghz çift çekirdek işlemciyle androidin 2.5 dört çekirdek işlemci performansı veriyorios 8mp...
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1 Yanıt Yanıtla +45
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xxSpecter 5 yıl
2 bin lira verip telefon alacaksanız bu iphone olmalı. Anroid kullanıcısı olarak söylüyorum bunu. Adamlar öyle bir stabilite yakalamışlarki gerçekten androidi çöp konumuna götürüyor. 256 mb ramli iphone telefonlarına bir bakın hele. Ciddi ciddi 1-2 gb ramli androidli cihazlardan daha stabil çalışıyor. O romdan o roma geç gına geldi. 2 binlik android telefon alsanda durum aynı. Android telefonların tek artısı bana göre ekranların büyük olması. Tabletlere baktığımızda da durum değişmeyecek. Hala piyasa da ipad'e rakip olabilecek tablet yok. Bana göre bu durumu fazlasıyla hakediyorlar. Samsung'un başarısı tamamen reklamdan kaynaklanıyor. Hangi enayi plastik kasaya 2 bin lira verir... Bunu 10 yıl önce söylesen gülerlerdi. Şimdi millet sıraya giriyor.
2 bin lira verip telefon alacaksanız bu iphone olmalı. Anroid kullanıcısı olarak söylüyorum bunu. Adamlar öyle bir stabilite yakalamışlarki gerçekten androidi ç...
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2 Yanıt Yanıtla +24
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mehmedaltair 5 yıl
Samsung galaxy s4 60 milyon satınca apple bitti batacak gibi yorumlar yapanlar vardı adamlar tek çeyrekte o kadar satıyor zaten
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OnLiNe MaNaGeR 5 yıl
Apple ve Samsung işini biliyor gerçekten. Büyük ekran isteseydim Note 3 düşünürdüm. Iphone almadan önce Z1'i de almayı düşündüm ama TFT koymaları facia kim ne derse desin. Z1s çıkacak hayırlısı bakalım ama 4.3 ekrana sanal tuş koyma kafasıyla kaç satacak bakalım.
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Burak1916 5 yıl
Androidden sonra iphone 5s geçmiş biri olarak söylüyorum iphone çok akıcı hiç takılmıyor, uygulamalar stabil donmuyor veya çökmüyor android kullananlar bilir android'de ara sıra oyun uygulama vs çöküyor, iki aylık gözlemlerim bunlar . Daha önce samsung galaxy note ve note 2 kullanmış birisi olarak bunları söylüyorum, iphone gerçekten başarılı....
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mylife.ag 5 yıl
Her ne kadar piyasadaki en güçlü telefonlardan biri olduğunu düşünsem de bu telefonu alan herkesin bunu bildiğine ve kullandığına inanmıyorum. Apple daha çok marka değerinden dolayı bu kadar fazla satıyor diye düşünüyorum. Basit, kullanışlı arayüz de her kesimin kullanabileceği bir arayüz olduğu için zaten markayla beraber bu avantajı da Apple çok iyi bir şekilde satışlarına ve parasına ekleyebiliyor.
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Master_Evil 5 yıl
5c aldım memnunum
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Opricnik 5 yıl
Al nokia 3310 oda mesaja bakiyor aramada yapiyo hemde 10 gun gider sarji
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kymelria 5 yıl
Satmış olabilir ne demek?


peynir ekmek gibi satıyorlar, bi yerden sonra biz de saymayı bıraktık mı demek istemişler acaba
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DH Misafiri 5 yıl
yalan resmen yalan haber Apple satış rakamlarını şişirip çok sattı diye yutturuyorlar... REZİL APPLE...
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DH Misafiri 5 yıl
"Burada unutulan bir nokta var. Apple, ios tarafındaki tek firma. Iphone da bu kulvardaki tek telefon. Tabiki insanlar o kulvarda sadece Iphone almak zorunda olduğu için, Android tarafında ise bir çok alternatifi olduğu için bu sonuç çıkıyor. Samsung'tan örnek vermişsiniz, bence tüm Android telefonları toplayıp karşılaştırma yapmak gerekir bu durumda. Ayrıca Samsung'un tüm telefonlarının satışı ile Apple'ın tüm telefonlarının satışını dikkate aldığınızda Samsung 3 kat falan fazla satmış oluyor. Burada yanlış karşılaştırmalar var. Ios kullanmak isteyen birinin başka alternatifleri olsa (ki imkansız) Apple sizce bu satışı yapabilir mi?"
Merhaba, doğru bir tesbit yapmışsınız yalnız fazla bilinmeyen bir konu var. Apple, Iphoneden önce pc pazarında Mac Os lisansını başka üreticilere vermediği için, tekel olma sevdasından dolayı az daha batıyordu. Imac ler çıkana dek kimse almıyordu çünkü. Aynı riske ios ta girdiler ama kazandılar. Şimdi ekmeğini yiyorlar. (Puro içen şapkalı adam ikonu :))
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panelci 5 yıl
Allahin izniyle android 64 çekirdek 128gb ram kullandginda göreceğiz apple'ın halini,şimdi geçin dalganizi..
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Hauntedd 5 yıl
iPhone değilde samsung note 3 kullanmamın tek sebebi ekran ve pilin küçüklüğü Allah val 2000 vwya 2500 mah pil koysun üstünüde istemiyorum 5 inc adam gibi ekran olsun bi daha tanımam ne samsung ne başkası
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drfree1 5 yıl
Millette kafa yok iphone iphone çok güzel çok stabil bla bla bla HER HABERİN ALTI AYNI SAÇMALIK Bİ KEREDE HABER İLE İLGİLİ KONUŞUN
EGO NUZU Bİ TATMİN EDEMEDİNİZ.
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