Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
iPhone ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Apple ve Yeni iPhone Politikası

Herkesin bildiği gibi ilk çıkardığı iPhone ile dünyayı değiştiren Apple, bugünkü Android ve hatta Windows Phone dünyasına da yön gösterdi. Bunu yaparken tabii ki tasarım, donanım, yazılım ve mağazalar
4 yıl
639
1
301
iPhone
gun
Kurucu ve Yayın Direktörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Herkesin bildiği gibi ilk çıkardığı iPhone ile dünyayı değiştiren Apple, bugünkü Android ve hatta Windows Phone dünyasına da yön gösterdi. Bunu yaparken tabii ki tasarım, donanım, yazılım ve mağazalar servislerinin hatta paraya dönüştürme sistemlerinin tek bir elde toplanmasının avantajını kullandı.

Yeni duyurduğu iPhone ile de bu başarısını tekrarlayıp tekrarlamadığını ise zaman gösterecek ama geçen sene ABD pazarında bu kadar rakibe karşın Android'den ve diğer rakiplerinden pay kapması, geleceğin göstergesi sayılabilir. Zaten kasasına doldurduğu 150 Milyar Dolar’ın üstündeki nakit ile yapabileceğinin en iyisini yapmaya çalışan bir firma için daha aşağısı pek kabul edilemez.

Yazımda mümkün olduğunca tarafsız olmaya çalışacağım lütfen varsa eksiğimiz, yanlışımız yorumlarda paylaşın. Bu tarafsızlığı başlıktan itibaren tutturmaya çalışacağım. Ayrıca görüşleriniz doğrultusunda yazıyı güncelleyebilir ya da yenisini ekleyebilirim. Ayrıca yine bu yazıyı yazmak içim biraz beklediğimi de söylemeliyim. Bu sayede konuşabilecek daha fazla somut bilgi ortaya çıktı. Dahası da gelecektir tabi.
Apple ve Yeni iPhone Politikası

iPhone 6 ve iPhone 6 Plus

Yeni iPhone'daki en büyük farklılık gözle görülen ekranlar olabilir ama bana göre asıl olay pil ve işlemci kombinasyonunda. Bildiğiniz gibi Apple ve diğer tüm üreticiler, her yeni jenerasyonda performans üzerine odaklanmış ve bir çok defa işlemci gücünü ve grafik gücünü iki kat arttırmıştı. Şimdi ise Apple ilk defa %25 işlemci, %50 grafik gücünü arttırmayı yeğledi ama neden? Aslında sorunun cevabı akıllı cep telefonlarının evrimi ile alakalı.

Bugünkü anlamıyla ilk gerçek akıllı telefonu iPhone kabul edersek -ki Android’in çıkış hikayesinde de bu durum net bir şekilde izah ediliyor- o günlerdeki kullanım alışkanlıklarımız ile bugünkü değer yargılarının çok farklı olduğunu hatta bir iki senede bile devasa değişimler yaşandığını görebilmek gerek. Önceleri akıllı özellikleri olan telefonlar kullanırken şimdilerde telefon özelliği olan akıllı cihazlar kullanıyoruz. Üstüne üstlük artık konuşma dakikalarının ve internetin ucuzlaması ile geyiğine telefon açmaktan tutun da mobil internet üzerinden video izlemekten bile çekinmiyoruz.
Pil Ömrü ve Büyüyen Ekran

Hâl böyle olunca pil performansını ilk iPhone'dan beri devamlı artıran Apple artık işlemcilerin yeterince geliştiğini düşünmüş olmalı ki kullanıcıların farklı doğrultudaki isteklerine kulak verdi. Bu sorun; hem bir miktar pil artışı hem de 20nm işlem teknolojisi ile üretilmiş ve 64 bit ikinci nesil özelleştirilmiş işlemci sayesinde uzaktan çözülmüş gözüküyor. Not olarak vermek gerekirse iPhone 2G’de 8 saat olan konuşma süresi zamanla 14 saate kadar çıkmıştı. 3G ile birlikteyse tekrar 8 saatleri görmüş ama zamanla yapılan iyileştirmeler neticesinde nihayet iPhone 6 ile birlikte 14 saati buldu. Hatta iPhone 6 Plus'ta 24 saat gibi devasa bir değere ulaşmış. Bu süreler tabii ki ulaşılamayacak değerler olsa da en azından Samsung Galaxy Note 3'ün 21 saat olarak verilen değerinden daha fazla. Bu seride ekranı büyütürken bir yandan performasın da artırılması hatta incelip metal kasadan vazgeçilmemesi diğer göz ardı edilen ancak dikkate değer başarı unsurları olarak sayılabilir.

Ekran boyutu olayı da aslında yukarıda bahsettiklerimizden çok farklı olmaması gerek. Zira Apple'ın mantığına göre daha çok kullanılan cihazın ekranının boyutlarının arttırılması çok yadsınacak bir şey değil. Kaldı ki sunumlarda ve editörlerin yorumlarına göre home tuşuna çift dokunma ile üst taraftaki her şeyin aşağı çekildiği kolay bir tek el erişim modeli ile Apple artık her kesime hitap etmeye devam ediyor.
 
Apple ve Yeni iPhone Politikası
Büyük Şirketler Başına Buyruk Hareket Edemez! 

Bir firma, özellikle de Apple gibi platformun tamamını kontrol eden marka, verdiği her karar ile kendi karını direkt etkileyecektir. Bu yüzden markanın verdiği kararları bizden çok inanın yatırımcıları ve şirket iç dinamikleri eleştirmekte. Mesela pilin kısa sürede bitmesi o an iTunes üzerinden müzik satın alacak birisini engelleyebildiği için kar azalabilir veya ekranın küçük olması Clash of Clans'ın bağımlılığını azaltacağı için oyun içi satışları etkileyebilir. Başka bir açıdan ise tek elle kullanım kolaylığına alışmış bir iPhone kullanıcı grubuna çift eli dayatmak da büyük bir risk zira sistem yeterince iyi değilse bir sürü güzel Android'li telefon pusuda beklemekte.

Bugün ABD'de Samsung bir reklamda iPhone kullanıcılarının büyük ekran için bize teşekkür etmesi gerekir dedi. Bana göre bu ifade çok  doğru. Zira pazarı ve insanları buna iten kuvvet tamamıyla Samsung olmasa da katkısı çok büyük  gerçekten. Bir nevi insanları bu geçişe hazırladı ve Apple gibi senede bir model çıkartan bir firmanın böyle radikal bir karar almasını kolaylaştırdı.

Belki de bir diğer güçlü neden rakipleri karşısında bire bir satış yeteneğini kaybetmiş olması idi. Örnek vermek gerekirse son zamanlarda bir teknoloji mağazasına gidip telefonları şöyle bir incelediniz mi bilmem ama ben geçen hafta gittiğimde iPhone'u bulmakta çok zorlandım. O kadar büyük ve göz alıcı telefonun yanında iPhone artık oyuncak telefon modunda kalmış gibi gözüküyordu.

Kısaca gelirlerinin büyük bir çoğunluğunu iPhone satışlarından elde eden halka açık bir şirketin tek elle kullanım tekniğinde direnmesini beklemek esas hata olurdu. Zaten direnen şirketlere bakarsak sonuçlarını görebilirsiniz. Tuşlu klavyede direnen Blackberry ya da Symbian'da diretip Android'e geçiş yapmayan Nokia eski güçlerini iyice yitirdi. Kanımca Apple çok doğru bir zamanda karar verip bunu gerçekleştirdi ve Steve Jobs'ın ilkelerinin bile gerektiğinde değiştirebileceği garantisini sağlamış oldu.

Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
1 Avatar
DH Misafiri 3 yıl
İŞTE EDİTÖR BU HELAL BAŞGAN (laf aramızda şu bizim cezada bi indirim yapsaydınız ..bi güzellik hee hadi be abim benim abicimmmm )
:D
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 3 yıl
mesut cevik sen tam apple ve samsung çu sun ben bir nokia fanı olarak senin nokia nın bir telefonu için boyle bir yazıyı yazdıgını gormedim apple tutugun cok belli seni kınıyorum
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 3 yıl
Birakin iPhoneyi gidin discovery elite alin mis gibi kullanin tavsiye.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 3 yıl
Iphone devamlı yeni yazılımlarla yeni versiyonları piyasaya çıkarıyor .Yazılımı il çıkaran parayı kapıyor ...
www.selpromosyon.com
www.seopaketler.com
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
turanağaç 4 yıl
youtube.com/...
Bu nasıl bi meydan okumadır yahu =)
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
voyager1979 4 yıl
Yazmadan edemedim. İsteyen istediği telefonu alır. VERTUya da binlerce dolar veren var sonuçta, bence 100TL etmez ama alan alır, bir bildiği vardır. VERTU bayisinin önüne yatıp "almayın" diye bağırın oldu olacak...

İsteyen iPhone alır, daha iyi olduğunu düşündüğü için. İsteyen de Samsung alır daha teknolojik olduğunu düşündüğü için. Bu kavga da neyin nesi...?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Maxthon 4 yıl
Asgari ücretle çalışanlar bu 6 ve 6+'ı elinde avucunda ne varsa satıpta 24 ay taksitle kontratlı almazsa bişey bilmiyorum ben..
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Azumi 4 yıl
Gün Bey kusura bakmayın ama Mesut Bey'in yazısına kızan küplere binen fanların gönlünü almak için "objektiflik" adı altında iphone'un övüldüğü bir yazı olmuş.

"3G ile birlikteyse tekrar 8 saatleri görmüş ama zamanla yapılan iyileştirmeler neticesinde nihayet iPhone 6 ile birlikte 14 saati buldu"dan sonrasını okumadım her iphone modelinde batarya arttırılıyor ama 4.7"lik bir telefona 1800mah batarya koymak mı başarı! günümüzde aynı boyuttaki telefonlarda 2600mah bataryaları görüyoruz yoğun kullanımda yine öğle saatlerinde pili biten günü tamamlaması için 2. kez şarj edilen bir cihaz olucak birde apple veridiği değerler yazılarak 14 saat 3g görüşmesi denmiş bunlar sadece görüşme süresi burda 3310 değil akıllı telefondan bahsediyoruz hepimiz oyun oynuyoruz sosyal medya hesplarımızı yönetiyoruz fotoğraf/video çekip paylaşıyoruz youtube ve benzeri kanallardan video izliyoruz peki bunları yaparken bana kaaç saat pil ömrü sunabilcek önemli olan budur katalog verileri değil.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Redunay 4 yıl
arkadan tipsiz bir telefon iphone 6
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
belmethos 4 yıl
Herhangi bir platformu körü körüne savunanlar malesef kendilerini elit bir grubun parcasi gibi hissediyorlar. Yaptiginiz her elestiri o aidiyet hissettikleri gruba saldiri olarak algilaniyor. Eh Apple in pazarlama stratejisi bu :) sizlerde parcasisiniz. Androidden tamamen google i cikarma sansiniz var ben oyle yapiyorum tavsiye ederim. Hic bir kurulusun kuklasi olmuyorsunuz. (Cyanogen yerine Omni tercih edin googledan tamamen kurtulmak icin )
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
foreveriphone 4 yıl
Yahu niye aynı tabaktan yiyen 3 kişi hakkında iyi yada kötü yazıp duruyorsunuzki siz ne yazarsanız yazın onların umurlarında değil ki.Takılın forumda bilgilenin geçin anasayfa haberlerini boşverin gözucuyla bakıp geçin.Burada tarafsız kimse yok bunu anlayamadınızmı hala biri apple fanı diğer ikisi android çokmu zor bunu görmek birbirinizi kırıyorsunuz bunlar yüzünden.Ver odunu gitsin üçünede babanın oğlumu hayret bişey ya abi ordan bir lipton ice tea versene allasenn
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Rwenzori 4 yıl
Gün bey, millet unboxing yapıyor, siz hala edinemediniz mi, bu kadar mı zor?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
V4LKyR +294 12 Angry Men +241 Redeemertr +167 Informed +154 madmahmutd +152 serdar_k +132 KoşanBalık +119 csh +117 MS4343 +97 aca-n +95
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
639 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
iPhone, iphone 6 ve
3 etiket daha Apple iPhone 6 Plus phablet
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 4 yıl Intel başkan yardımcısı Ayşegül İldeniz ile yeni teknolojiler bölümünü konuştuk 4 yıl Xperia Z3 ve Z3 Compact ne zaman gelecek? Fiyat ne olacak? özel röportaj 4 yıl Thunderbolt 2 teknolojisi, 4K videoların en büyük sorununa çözüm oluyor 4 yıl Intel Core M işlemci ailesi ile tablet bilgisayarlarda yeni dönem 4 yıl AMD Radeon R7 240GB SSD Video İnceleme 4 yıl Intel Edison: Pul büyüklüğünde sistem ile geliştiricilere yeni fırsatlar Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Askerligimi bugun bitirdim
DH Forum
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
Ve yine aras kargo rezaleti
DH Forum
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
MSI 2019 Şampiyonu G2 Esports Oldu!
Bölüm Sonu Canavarı
Alternatif Görünümler Geri Bildirim